Premium|Expressive Arts Therapy : काय आहे एक्स्प्रेसिव्ह आर्ट्स थेरपी? केवळ छंदासाठी कला की मानसिक आजारांवर रामबाण उपाय?

मृण्मयी माया कुलकर्णीएक्स्प्रेसिव्ह आर्ट्स थेरपिस्टला विविध कलांचा वापर उपचारांसाठी कसा करायचा याचं तंत्रशुद्ध ज्ञान असतं. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे त्या कला येत असतील, तरच पेशंटला ती थेरपी वापरता येते असंही नसतं. आज गाणं, उद्या लिखाण, परवा चित्रकला, नंतर शिल्पकला असंही सरसकट ठरलेलं नसतं. प्रत्येक व्यक्तीच्या आजाराच्या, मानसिक अस्वास्थ्याच्या प्रकारानुसार थेरपिस्ट कुठला कलाप्रकार वापरायचा ते ठरवतात. मा नसिक आरोग्याच्या उपचारांमध्ये जगभरात एक्स्प्रेसिव्ह आर्ट््स थेरपीचा (ईएक्सए) वापर वाढत चालला आहे. पण त्याबाबतच्या काही जुजबी माहितीवरूनच बरीच गृहीतकं मांडली जातात. एक्स्प्रेसिव्ह आर्ट््स थेरपी म्हणजे नक्की काय आणि ती कुठून आली याची आपण माहिती घेऊ या. .या एक्स्प्रेसिव्ह आर्ट््स थेरपीची जननी म्हणजे सोमॅटिक सायकोथेरपी. 'सोमा' (Soma) म्हणजे शरीर. आपल्या मनाचं आणि शरीराचं जे घट्ट नातं असतं ते आपल्याला बऱ्याचदा कळतदेखील नाही. ते हळूहळू उलगडणं हा या सोमॅटिक सायकोथेरपीचा गाभा आहे.बाळ आईच्या पोटात असल्यापासूनच शरीर-मनाचं नकळतं नातं सुरू होतं. आपल्या सगळ्यांना महाभारतातली अभिमन्यूची गोष्ट माहीत आहे. तिची मला इथं प्रकर्षानं आठवण होते. आईच्या पोटात असताना अभिमन्यूनं चक्रव्यूह भेदण्याची गोष्ट ऐकलेली असते, ज्यामुळे तो चक्रव्यूहात घुसू शकतो; पण गर्भावस्थेत असताना चक्रव्यूहाच्या बाहेर पडण्याचं तंत्र त्याच्या 'कानावर पडलेलं' नसतं, त्यामुळे त्याला बाहेर येता येत नाही. लौकिकार्थानं त्याला ते शिकवलेलंच नाही, त्यामुळे त्याला त्याची बौद्धिक आठवण (कॉग्निटिव्ह मेमरी) अजिबातच नाही. तरीही तो ते करू शकतो, कारण ती त्याची गर्भात असल्यापासूनची त्याच्या शरीरानं ऐकलेली शारीरिक आठवण (सोमॅटिक/ बॉडी मेमरी) आहे..थोडक्यात आईच्या पोटात जेव्हा 'जीव' तयार होऊ लागतो, तेव्हापासून ते शरीर आईच्या माध्यमातून स्वतःच्या पंचेंद्रियांना विकसित करून त्या सर्व शारीरिक आठवणी साठवत असतं. ही प्रक्रिया बाळ जन्माला आल्यावर आणि त्यानंतरही चालूच राहते. आईच्या स्पंदनांचा आवाज गर्भात असल्यापासून ओळखीचा असतो. तोच आवाज दूध पिण्यासाठी आईनं छातीशी धरल्यावर बाळाला आश्वस्त करतो. आईचा स्पर्श बाळाला ओळखीचा वाटतो. ते आश्वस्त बाळ मग आजूबाजूचे विविध आवाज ऐकू लागतं; आजी, मावशी, आत्या अशांच्या वेगवेगळ्या स्पर्शांना अनुभवू लागतं, त्याबाबतची त्याची शारीरिक आठवण वाढीस लागते. बाळाच्या शारीरिक आठवणींचं भांडार सर्वच पंचेंद्रियांमधून आणखी विस्तारू लागतं. बाळाची शारीरिक आणि मानसिक वाढ होऊ लागते. आयुष्यभर हीच निकोपता कुठल्याही वागणुकीत या व्यक्तीच्या नकळत व्यक्त होत असते.ह्या सगळ्या शारीरिक आठवणी म्हणजेच बॉडी मेमरीत काही कमतरता राहून गेली तर? कुठल्यातरी कारणानं पंचेंद्रियांनी वाईट आठवणी साठवल्या तर? उदाहरणार्थ बाळाला लहानपणी खूप कमी जोजवलं गेलं, किंवा लहानपणापासून बाळानं केवळ आरडाओरडा आणि भांडणांचे आवाजच ऐकले, तर मोठेपणी ती चिडकी, दुर्मुखलेली किंवा घाबरट व्यक्ती होऊ शकतात. थोडक्यात बालपणीच्या नकळत्या आठवणी नक्कीच वागणुकीतून, कुठल्यातरी मार्गातून व्यक्त होतात.ही शारीरिक आठवण नकळती म्हणजे अन्कॉन्शिअस असल्यामुळे कळतच नाही. सोमॅटिक सायकोथेरपीमध्ये याच मूळ सिद्धांताचा आणि संकल्पनेचा वापर केला जातो. आपल्या नकळत्या शारीरिक आठवणींचा आपल्या वागणुकीपर्यंतचा होणारा प्रवास कळवून घेण्यासाठी आपल्या पंचेंद्रियांबरोबरच देहबोलीचा अभ्यास करून निकोपापासून दुरावलेल्या शरीर-मनाचा संबंध शोधता येतो..एखादी आठवण झाल्यावर अंगावर काटा का येतो? अचानक मीटिंगच्या आधी पोट का बिघडतं? नुकतीच भेटलेली व्यक्ती खूप ओळखीची वाटून तिच्याबरोबर शारीरिक जवळीक का साधाविशी वाटते? या आणि अशा बऱ्याच प्रश्नांचा उलगडा करणं म्हणजेच त्या शरीर-मनाचा, नकळत-कळतेपणाचा, अन्कॉन्शिअस-कॉन्शिअसचा प्रवास घडवणं हे सोमॅटिक थेरपीचं काम आहे. एकदा हा उलगडा झाला, की दैनंदिन आयुष्यातल्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी नेमका कशाचा आधार घेता येईल हे थेरपिस्टच्या मदतीनं क्लायंट स्वतः ठरवू शकतो आणि परिपूर्ण आयुष्याकडे वाटचाल करू शकतो.एखाद्या कमतरतेच्या मुळापर्यंत जाण्यासाठी, म्हणजेच रूट कॉझ अॅनॅलिसिस करण्यासाठी सोमॅटिक सायकोथेरपिस्ट गरजेनुसार विविध कला माध्यमांचा (एक्स्प्रेसिव्ह आर्ट््स) वापर करतात. काही विशिष्ट मूव्हमेंट पॅटर्न निर्माण करून ती उणीव भरून काढायचा प्रयत्न करतात.एखाद्या मानसिक आजारासाठीची औषधं, समुपदेशन यांच्या बरोबरीनं वेगवेगळ्या आर्ट थेरपीजचा वापर केल्यावर रुग्णांवर त्याचा चांगला परिणाम होतो हे जगभरात विविध संशोधनांतून सिद्ध झालेलं आहे. असं जरी असलं तरी त्याबाबतची फारशी जागरूकता आपल्याकडे नाही. त्याशिवाय खूपसे गैरसमजही आहेत. एखाद्या चित्रकलेच्या, गाण्याच्या, नाचाच्या क्लासला जाणं म्हणजे ती थेरपी असं वाटतं. पण एक तास झुंबा करणं तसंच गाणं किंवा नाच सादर करणं म्हणजे थेरपी घेणं नव्हे.एक्स्प्रेसिव्ह आर्ट््स थेरपिस्टला या विविध कलांचा वापर उपचारांसाठी कसा करायचा याचं तंत्रशुद्ध ज्ञान असतं. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे त्या कला येत असतील, तरच पेशंटला ती थेरपी वापरता येते असंही नसतं. आज गाणं, उद्या लिखाण, परवा चित्रकला, नंतर शिल्पकला असंही सरसकट ठरलेलं नसतं. प्रत्येक व्यक्तीच्या आजाराच्या, मानसिक अस्वास्थ्याच्या प्रकारानुसार थेरपिस्ट कुठला कलाप्रकार वापरायचा ते ठरवतात. कधीकधी बोलणं-ऐकणं समाविष्ट असलेलं समुपदेशन पुरेसं असतं, तर कधी काहीजणांसाठी त्याचा अजिबात उपयोग होणार नसतो. जेव्हा क्लायंट थेरपिस्टकडे स्वतःहून येतो किंवा मानसोपचारतज्ज्ञ पाठवतो, तेव्हा पहिल्या एक-दोन भेटींत थेरपिस्टला अंदाज येतो, की नुसतं बोलणं पुरणार आहे की अजिबातच चालणार नाही की दोन्ही एकत्र वापरायचंय. त्यानुसार त्यांच्या पुढच्या भेटीचं वेळापत्रक ठरतं. बरेचदा प्रत्येकाला आपल्या भावना, विचार, समस्या बोलून दाखवता येत नाहीत. या वेगळ्या माध्यमांचा वापर करून ती गुंतागुंत उकलली जाऊ शकते. या विविध एक्स्प्रेसिव्ह आर्ट््स थे 