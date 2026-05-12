Premium|India unique museums guide : फोटोग्राफीचा १८० वर्षांचा वारसा एकाच छताखाली; पुण्याच्या हाजी फरीदभाई शेख यांच्या कॅमेरा संग्रहालयाची रंजक सफर

भूषण तळवलकरकोणत्याही देशाच्या, प्रांताच्या संस्कृतीचा थोडक्यात वेध घ्यायचा असल्यास तिथल्या विविध संग्रहालयांची यादी पाहावी. चटकन अंदाज येतो! भारताच्या प्रमुख महानगरांप्रमाणे इतर शहरे, दूरस्थ नगरेही अनेक संग्रहालयांनी नटलेली आहेत. विषयवैविध्यही प्रचंड आहे! माझ्या कार्यालयीन आणि वैयक्तिक दौऱ्यांमध्ये भारतातील मी पाहिलेल्या सुमारे ८०-९० संग्रहालयांपैकी काही आगळ्यावेगळ्या नि मोजक्या संग्रहालयांचा हा परिचय.मी पुण्यात राहतो. पुण्यातच विविध विषयांवरील दहाच्या वर उत्कृष्ट संग्रहालये आहेत. कोंढव्यात हाजी फरीदभाई शेख या ९३ वर्षे वयाच्या छायाचित्रण तपस्वीने आपले तन-मन-धन अर्पून फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी आणि कॅमेरे यांना वाहिलेले खासगी संग्रहालय उभारले आहे. फरीदभाईंनी आपला व्यवसाय उत्तमरित्या विकसित करण्याबरोबरच देशभर फिरून शेकडो कॅमेरे आणि फोटोग्राफी उपकरणे खरेदी करण्याचा छंद जोपासला आणि १९६८मध्ये आपल्या स्वतःच्या इमारतीतच संग्रहालय सुरू केले, वाढवत नेले. परदेशांतूनही अनेक कॅमेरे त्यांनी मिळवले. संग्रहालयात १८३५पासूनच्या लाकडी कॅमेऱ्यापासून ते अत्याधुनिक कॅमेऱ्यापर्यंत सर्व प्रकार पाहायला मिळतात. जगातील सर्व ब्रँड्सचे संमेलनच त्यांनी भरवले आहे. तसेच सर्व प्रकारांचे फिल्म मूव्ही कॅमेरे आणि प्रोजेक्टर येथे आहेत. व्हिडिओ-८, बीटा, व्हीएचएस आणि हल्लीचे डिजिटल कॅमेरेही आहेत. कॅमेऱ्यांच्या विविध लेन्सेस, फिल्टर्स, मीटर्स, फ्लॅशगनसह इतर उपकरणेही पाहता येतात. फिल्म प्रोसेसिंग करणारे डेव्हलपर, एन्लार्जर, ग्लेझर अशी उपकरणेही मांडली आहेत. इतर अनेक प्रोजेक्टर्सबरोबरच सहा फूट उंचीचा ६०-७० किलो वजनाचा जुन्या काळचा एक मूव्ही प्रोजेक्टरही ठेवला आहे. फरीदभाईंना या संग्रहालयामुळे अनेक पुरस्कार प्राप्त झाले आहेत. त्यांची मुले आणि नातवंडे आता या कामात त्यांना सक्रिय मदत करतात. .पुण्यातीलच आणखी काही वैशिष्ट्यपूर्ण संग्रहालयांमध्ये जोशी यांचे छोट्या रेल्वेगाड्यांचे संग्रहालय, पाटे यांचे क्रिकेट संग्रहालय, गाडगीळ यांचे झपूर्झा संग्रहालय, पेंडसे यांचे सायकल संग्रहालय, सदर्न कमांडचे युद्ध संग्रहालय इत्यादींचा उल्लेख करावा लागेल.पुण्याबाहेर पडून अहिल्यानगरला जाताना येरवडास्थित आगाखान पॅलेसमधील महात्मा गांधी संग्रहालयही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. अहिल्यानगरच्या बाहेर आर्म्ड कोअर सेंटरने १९९४मध्ये कॅव्हलरी टँक म्युझियम उभारले. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून युरोप-अमेरिकेमध्ये चिलखती गाड्या आणि रणगाडे करण्याची सुरुवात झाली. पहिल्या महायुद्धात यांचा वापर सुरू झाला आणि दुसरे महायुद्ध तर मुख्यतः चिलखती दलांच्या ताकदीवरच लढले गेले! या संग्रहालयातील सर्वात जुने वाहन म्हणजे रोल्स-रॉयस कंपनीने १९१४मध्ये तयार केलेली चिलखती गाडी, ही गाडी दुसऱ्या महायुद्धातही कार्यरत होती. त्यानंतर आलेल्यांपैकी जर्मन बनावटीची श्वेरर पांझरश्पेवागेन, ब्रिटिश कॉव्हेंट्री, कॅनेडिअन फॉक्स-१, अमेरिकन एम-८ या चिलखती गाड्या एका मोठ्या शेडखाली त्यांच्या माहितीफलकांसहित ठेवल्या आहेत. रणगाड्यांची तर येथे विविधताच आहे. १९४१च्या सुमारास अमेरिकेत निर्मिलेला उंच असा एलव्हीटीए४ हा उभयचर रणगाडा जमीन आणि समुद्राची खाडी दोन्हीमध्ये चालू शकायचा. असाच आणखी एक रणगाडा म्हणजे १९४४च्या नॉर्मनडी लँडिंगमध्ये उपयोग झालेला शेरमन डीडी (डुप्लेक्स ड्राइव्ह). शेरमन क्रॅब या फ्लेल रणगाड्याला खूप पुढे एका उंच ड्रमला अनेक साखळ्या आणि प्रत्येकीच्या खाली मोठा लोखंडी गोळा दिसतो. रणगाडा चालताना तो ड्रम फिरून साखळ्या वरखाली होऊन गोळे जमिनीवर जोरात आपटायचे आणि शत्रूने पेरलेल्या भूसुरुंगांना फोडून निकामी करायचे, हा यामागचा हेतू! वॉकर बुलडॉग आणि बालाक्लाव्हा हे छोटे टेहळणी रणगाडेही येथे आहेत. एका शेडमध्ये व्हॅलेंटाईन हे नाजूक नाव धारण करणारा, परंतु दणकट आणि विश्वासार्ह अशी ख्याती असलेला रणगाडाही आहे. परंतु आपण सर्वात थरारून जातो ते अमेरिकन एम४८ पॅटन आणि ब्रिटिश सेन्चुरिअन-बहादूर हे रणगाडे बघून. १९६५च्या असल उत्तर आणि १९७१च्या बसंतर लढायांमध्ये पाक सैन्याच्या पॅटन पलटणीला भारतीय सेन्चुरिअन-बहादूर पलटणीने धूळ चारली होती. हवालदार मेजर अब्दुल हमीद आणि सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेत्रपाल या दोघा वीरांना मरणोत्तर परमवीरचक्र सन्मानाने गौरवण्यात आले होते. येथे असलेल्या आणखी एका विजयंता रणगाड्याने १९७१च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामात शत्रूचे रणगाडा दल उद्ध्वस्त केले होते!.अहमदाबादमधील प्रसिद्ध आर्किटेक्ट सुरेंद्रकाका पटेल यांनी मानववंशशास्त्र तज्ज्ञ ज्योतींद्र जैन यांच्या साथीने भारतीय पाकशास्त्राचा, स्वयंपाकघराचा सन्मान करण्यासाठी भांडी, रांजण, घडे, कळशा, तवे, चमचे, वाढपसाहित्य यांचे वेचार हे एक अद्वितीय संग्रहालय १९८१मध्ये सुरू केले. विविध धातू, लाकूड, बांबू, दगड इत्यादींपासून गेल्या दोन-तीनशे वर्षांत तयार झालेल्या चार हजारांहून अधिक वस्तू खूप कलात्मक पद्धतीने आणि आकर्षक प्रकाशरचना करून येथे सादर केल्या आहेत. हे पाहून आपला क्षुधाग्नी प्रज्वलित होतो. ते जणू ओळखूनच याला लागूनच विशाला हे पारंपरिक वातावरणात अस्सल गुजराती पाककृती खिलवणारे छान उपाहारगृहही तिथे आपल्या जिव्हाशांतीसाठी त्यांनी सज्ज ठेवले आहे!गुजरातपलीकडच्या राजस्थान या लढाऊ वीरांच्या भूमीला परचक्रापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी महाराणा प्रतापने आयुष्य वेचले. १८ जून १५७६ या दिवशी महाराणा प्रतापच्या फौजा आणि अकबर बादशहाच्या महाराजा मानसिंगच्या अधिपत्याखालील फौजा यांमध्ये उदयपूरपासून ४४ किमी अंतरावरच्या हल्दीघाटी येथे इतिहासातील एक अत्यंत रक्तरंजित युद्ध लढले गेले. डोंगराळ परिसरातील एका खोलगट भागात हजारो वीर धारातीर्थी पडले, तो भाग रक्ततलई (रक्ताचा तलाव) म्हणून ओळखला जाऊ लागला. या युद्धात धारातीर्थी पडलेल्या महाराणा प्रतापच्या लाडक्या चेतक घोड्याचे त्याने जिथे ‘चेतक का चबुतरा’ हे स्मारक उभारले, त्याच्या शेजारीच राजस्थान सरकारने २००९मध्ये भव्य असे हल्दीघाटी युद्धसंग्रहालय उभारले. युद्धातील काही प्रसंगांचे पूर्णाकृती पुतळे, राणा प्रतापचे पिताश्री उदयसिंह महाराज यांच्यासाठी पन्नादाईने केलेला त्याग ते राणा प्रतापचा जंगलातील मृत्यू अशा अनेक प्रसंगांचे उत्तम देखावे येथे मांडले आहेत. सोबत महाराणा प्रतापच्या जीवनावरच एक लघुपटही येथे दाखवला जातो..राजस्थानच्या ईशान्य बाजूकडच्या शेखावती भागात अनेक शतकांपासून धनवान व्यापारी आणि सावकारांचे वास्तव्य होते. पुढे ब्रिटिश राजवटीत भारतात यंत्रोद्योग सुरू झाल्यावर बिर्ला, पोदार, बजाज, खेतान, पिरामल, गोएंका, दालमिया, मोरारका अशी कुटुंबे देशाच्या इतर भागात स्थलांतरित झाली. अशा कुटुंबियांच्या अनेक पिढीजात हवेल्यांचे आज संग्रहालयांत रूपांतर झाले आहे. नवलगढचे डॉ. रामनाथ पोदार हवेली म्युझियम हे यांमधील शिरोमणी. प्रचंड अलंकारणाने सजलेला २० फूट उंचीचा दरवाजा असलेल्या या तीन मजली हवेलीत व्यापारउदिमाची, निवासाची, धन साठवणुकीची, पूजेची, स्वयंपाकाची अशी अनेक प्रेक्षणीय दालने तर आहेतच, पण वरच्या मजल्यावरील अनेक दालनांत दागिने, जडजवाहीर, हस्तकला वस्तू, वाद्ये, चित्रे, पोशाख, फेटे, किल्ले आणि राजवाड्यांच्या प्रतिकृती अशा ७५०हून अधिक वस्तू पाहता येतात आणि अशा कुटुंबांची संपन्न आणि कलासक्त जीवनपद्धती समजून घेता येते.मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ हे अनेक संशोधनसंस्था आणि संग्रहालयांचे माहेरघर. इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय आणि जनजातीय संग्रहालय ही येथील दोन संपन्न संग्रहालये. मानव संग्रहालयात गुहेत राहणाऱ्या आदिमानवापासून ते भारताच्या विविध ग्रामीण भागांत राहणाऱ्या लोकांची पूर्ण आकाराची घरे खुल्या जागेत बांधली असून, त्यांचे जीवन, कला दर्शवणारी अनेक दालने शेकडो वस्तू आणि पूर्णाकृती कृतिप्रधान पुतळ्यांनी सजली आहेत. जनजातीय संग्रहाचे वर्णन करायला शब्द अपुरे पडतील. मी पाहिलेले हे भारतातील सर्वोत्कृष्ट संग्रहालय. प्रवेशद्वारापासूनच आपण जनजातींच्या जीवनात समाविष्ट होऊन जातो. जनजातींची निसर्गाशी एकरूप होऊन जगण्याची शैली, त्यांच्या निसर्गदेवता, सण, निसर्गपूरक बांबू, माती, लाकडे यांपासून केलेली घरे, कलाकृती, खेळणी इत्यादींनी भरलेली आणि खास प्रकाशयोजना केलेली अनेक दालने येथे आहेत. पृथ्वीची उत्पत्ती, देवतांकडून मिळणारा मानवजन्म, मृत्यूपश्चात जीवन आणि या सर्वांमधून साधायच्या शाश्वत विकासाच्या आदिवासींच्या आध्यात्मिक संकल्पना यांची अक्षरशः वीस-पंचवीस फूट उंचीची शिल्पे पाहून आपण थक्क होऊन जातो.हुआन त्सांग हा चिनी विद्वान साधू चीनमधून एकटाच पायी प्रवास करत बौद्ध धर्माविषयी ज्ञान मिळवण्यासाठी इ. स. ६३०मध्ये भारतात आला. पुढची १५ वर्षे उत्तर भारत आणि खास करून नालंदा विद्यापीठात राहून त्याने आपला ज्ञानयज्ञ साधला. त्याची स्मृती जपण्यासाठी बिहारमधील नालंदा विद्यापीठाच्या अवशेषांच्या थोडे पुढे हुआन त्सांग स्मृती संग्रहालय उभारण्यात आले आहे. हुआन त्सांगच्या यात्रेतील अनेक प्रसंगांची भव्य चित्रे, बौद्ध तत्त्वज्ञान उलगडून दाखवणारी भित्तिशिल्पे, बौद्धकथांमधील संदर्भ दर्शवणाऱ्या चित्रांनी सजलेले छत आणि गौतम बुद्धाचे पदचिन्ह असलेली शिळा या सर्वांमुळे या संग्रहालयात प्रगाढ शांतीचा अनुभव येतो..Premium|Kailasa Temple Ellora : कैलास मंदिर; वेरूळच्या पाषाणी महाकाव्याची अद्भुत गाथा .ओडिशातील कटक पर्यटनदृष्ट्या फारसे प्रसिद्ध नाही, पण ते वैशिष्ट्यपूर्ण संग्रहालये असलेले शहर आहे. स्थानिक प्रशासनाने नेताजी जन्मस्थल संग्रहालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर एक मोठी कमान उभारून त्यावर नेताजी आझाद हिंद फौजेचे नेतृत्व करत सैनिकांबरोबर आगेकूच करत आहेत, असा पुतळ्यांचा देखावा उभा केला आहे. नेताजींचे पिताजी जानकीनाथ बोस यांच्या विस्तीर्ण दुमजली हवेलीचे रूपांतर संग्रहालयात केले आहे. प्रवेश करताच बोस कुटुंबीयांची बग्गी, भित्तिशिल्पे, भित्तिचित्रे आणि सुंदर बगीचा आपले स्वागत करतात. इथल्या एकंदरीत ११ दालनांमध्ये नेताजींची जन्मखोली, अभ्यासाची खोली, सुरुवातीचे जीवन, कुटुंबविषयक माहिती, राजकीय जीवन, तुरुंगातील जीवन, आझाद हिंद फौजेचे गणवेश, बिल्ले, तलवारी, सन्मानचिन्हे, पोस्टल स्टॅम्प्स, हंगामी आझाद हिंद सरकारचे दस्त, आझाद हिंद नभोवाणी, नेताजींच्या वैयक्तिक वापरातील वस्तू अशा अनेक गोष्टी पाहता येतात. नेताजींच्या व्यक्तिमत्त्वाचे बारकावे दाखवणारेही एक स्वतंत्र दालन येथे आहे. हे संग्रहालय बघून बाहेर पडताना केवढ्या मोठ्या ऐश्वर्यावर पाणी सोडून नेताजी कष्टप्रद स्वातंत्र्यलढ्यात उतरले या विचाराने आणि त्यांच्या त्यागाने आपण भारावून जातो. कटकमधील दुसरे खास संग्रहालय म्हणजे ओडिशा स्टेट मेरिटाइम म्युझियम. महानदीच्या काठावर जोब्रा येथे १८६९मध्ये ब्रिटिश सरकारने सुमारे साडेसहा एकरात नौकाबांधणीचा कारखाना काढला. अडगळीत गेलेल्या या कारखान्याचे २०१३मध्ये ओडिशा सरकारने संग्रहालयात रूपांतर केले. मूळ कारखान्यातील दालने तसेच लेथ, ड्रिल मशिन्स, कटर्स इत्यादी यंत्रे तशीच ठेवून त्याच्यावर गणवेशात काम करणाऱ्या कामगारांचे पुतळे लावण्यात आले. त्यामुळे हा कारखाना सुरूच आहे असा भास होतो. वीज नसलेल्या काळात ही यंत्रे चालायची कशी? तर मधल्या खुल्या जागेत वाफेवर चालणारे मोठे टर्बाईन फिरते ठेवून त्याला विविध दिशांनी जाणारे शाफ्ट, गिअर, पुली इत्यादी भिंतींवर बसवून प्रत्येक मशिनला यांत्रिक शक्ती पुरवली होती. प्रत्येक मशिनला असलेला क्लच सुरू किंवा बंद करून मशिन सुरू किंवा बंद करता येत असे. ही अफलातून रचना पाहताना आपण विस्मयचकित होतो! याबरोबरच भारताची प्राचीन नौकाबांधणी आणि नौकानयन क्षेत्रातील प्रगती आणि महानदीतून बंगालच्या उपसागराद्वारे दक्षिणपूर्व आशियाशी चालणारा व्यापार, त्या नौकांच्या प्रतिकृती, विविध भित्तिपट, भित्तिचित्रे अशा येथे मांडलेल्या खूप छोट्या-मोठ्या वस्तू पाहून प्राचीन भारतीय नौदल परंपरेचाही आपल्याला अभिमान वाटतो!विशाखापट्टणम हे भारतीय नौदलाच्या पूर्व निर्देशालयाचे मुख्यालय. येथे रामकृष्ण सागरकिनाऱ्यालगत नौदलाला समर्पित अशी तीन उत्कृष्ट संग्रहालये आहेत. पहिल्या विशाखा संग्रहालयाच्या मुख्य द्वारासमोर वरुणदेवाचा मकर-मच्छ आरूढ देखणा दगडी पुतळा ‘शं नो वरुणः’ या नौदलाच्या ब्रीदवाक्यासहित बसवलेला आहे. १९७१च्या युद्धात नौदलाच्या पूर्व विभागाने वापरलेल्या विविध युद्धनौकांचे तक्ते, प्रतिकृती, माहिती, त्यावरील शस्त्रे, चिन्हे असा विस्तृत पट येथे पाहता येतो. त्या युद्धाच्या पहिल्याच रात्री भा.नौ.पो. (भारतीय नौसेना पोत) राजपूतने शत्रूच्या गाझी या पाणबुडीला विशाखापट्टणम बंदराच्या मुखाशी जलसमाधी दिली होती. गाझीचे काही तुटके भागही येथे ठेवले आहेत. बाहेरच्या बाजूस युद्धनौकांचे विविध पाणतीर, नांगर, तोफा इत्यादी पाहता येतात. या संग्रहालयात भारताचा जगातील सर्वात मोठा, ३.५ मीटर रुंद, २.५ किलोमीटर लांब आणि ४५० किलो वजनाचा राष्ट्रध्वज (अर्थात गुंडाळून) ठेवला आहे. येथून जवळच किनाऱ्यावर भा.नौ.पो. कुरसुरा ही निवृत्त झालेली खरीखुरी पाणबुडी ठेवली आहे. याच्या आतमध्ये जाऊन आपण तिचे अंतर्भाग, विविध यंत्रे, शस्त्रे, उपकरणे पाहू शकतो. सागराच्या उदरात पाणबुडीच्या अत्यंत चिंचोळ्या आणि गिचमिडीच्या अंतर्भागात राहून नौसैनिक कसे लढत असतील याचा आपल्याला अचंबा वाटल्यावाचून राहत नाही. कुरसुराच्याच समोर निवृत्त झालेल्या, 'नौदलाचा अभिमान' असे बिरुद मिरवणाऱ्या खऱ्याखुऱ्या टुपोलेव टीयू१४२ या महाकाय टेहळणी आणि पाणबुडीविरोधी लढाऊ विमानाचे संग्रहालय आहे. त्याच्या अंतर्भागात जाऊन आपल्याला विविध उपकरणे, शस्त्रास्त्रे पाहता येतात. ते हाताळणाऱ्या विविध नौसैनिकांचे जिवंत वाटावेत असे पुतळे त्या त्या जागी बसवलेले असल्याने हा अनुभव थरारून टाकणारा असतो. परमवीर चक्रासहित अनेक शौर्यपदकांचे आरेखन करणाऱ्या सावित्रीबाई खानोलकर यांची स्मृतीदेखील येथे पदकांसहित जतन करण्यात आली आहे.गोव्यातील एका संग्रहालयाचा आवर्जून उल्लेख करावासा वाटतो. उद्योगपती नंदन कुडचडकर यांच्या मते, मद्यास्वाद कलात्मक पद्धतीने आणि समरसून घेताना त्याबरोबर सेवन केलेले योग्य चविष्ट पदार्थ आणि रंगलेल्या गप्पा आत्म्याला सुखावून जातात. म्हणून मद्यपान हे नशेसाठी अजिबात करू नये. याचा अनुभव देण्यासाठी त्यांनी ऑल अबाऊट अल्कोहोल हे देशातील पहिले खास मद्यविषयक संग्रहालय २०२१मध्ये सुरू केले. प्रवेशद्वाराशी दोन मोठी मद्यसाठवणुकीची पिपे आपले स्वागत करतात. पाच दालनांच्या या संग्रहालयात पहिल्या दालनात विविध मद्यांनुसार मांडलेले विविध ग्लास, चषक आणि भिंतींवरचे पुरातन दिवे वातावरणनिर्मिती करतात. पुढच्या दालनात एक बार काउंटर असून तिथे गोव्याच्या खास मद्यांचा आणि त्यांची चव अधिक खुलण्यासाठी त्यांच्याबरोबर सेवन करायच्या पदार्थांचे प्रत्येक पर्यटकाला प्रशिक्षण दिले जाते. त्यापुढच्या दालनात मद्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवणूक करण्याच्या तळघराचा देखावा केला असून चिनी मातीची, लाकडाची, काचेची, तांब्याची मोठी भांडी, बरण्या पाहता येतात. शेवटच्या दालनात गोव्यातील परंपरागत गुत्त्याचे वातावरण निर्माण केले असून ते खुलून दिसेल अशी परिणामकारक प्रकाशयोजना केली आहे. एका कक्षात जुन्या काळच्या परंपरागत चुली, चमचे, भांडी, अन्नप्रक्रियेची यंत्रे ठेवलेली आहेत. हे संग्रहालय पाहून आपण बाहेर पडतो, तेव्हा आपल्या मनातील (असेलच तर!) मद्यविषयक अढी दूर झालेली असते!तर अशी ही आपल्या विविधतेने नटलेल्या काही खास संग्रहालयांची थोडक्यात सफर. माझ्याप्रमाणे आपणही वेळ मिळेल तेव्हा यांना भेटी देऊन आपले अनुभवविश्व समृद्ध करा. शुभेच्छा!भूषण तळवलकर पुणेस्थित हौशी पर्यटक व लेखक आहेत. 