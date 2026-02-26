Premium|Satara Agriculture Development : सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा नांगर ते एआय प्रवास; कृषी क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल

भाग्यश्री फरांदेमहाराष्ट्राच्या सर्वदूर भागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सातारा जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांनाही भेडसावत आहेत. परंतु, प्रश्नाचे रूपांतर संधीत करण्याचे धाडस इथल्या शेतकऱ्यांनी नेहमीच केल्याचे दिसते. पिकांची विविधता आणि उत्पादकता येथील शेतकऱ्यांनी दुप्पट केली असली, तरीही जागतिक उत्पादनाच्या तुलनेत अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक स्थानामुळे कृषी व्यापार आणि शेतमाल प्रक्रियेत प्रचंड रोजगारनिर्मितीची क्षमता जिल्ह्याकडे आहे. गड, किल्ले, धबधबे, कास पठार, कोयना धारण, पाचगणी-महाबळेश्वर यांबरोबरच साधा, सरळ आणि कष्टाळू शेतकरी हे सातारा जिल्ह्याचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. सातारा जिल्हा हा लढाऊ बाणा आणि क्रांतिकारी विचारांचा वारसा असलेला, पुढारलेला जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या विचार-वारशाचे जतन आणि संवर्धन खेड्यापाड्यांत शेतकऱ्यांच्या घरातच झाले. स्वातंत्र्य लढा आणि सामाजिक परिवर्तन चळवळींमध्ये प्रामुख्याने शेतकरी समाज सहभागी होऊन अग्रेसर राहिला. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या वैचारिक पुढारपणाचे श्रेय शेतकऱ्यांना जाते.सुमारे शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वी बैल आणि लाकडी नांगर घेऊन शेती करणारा शेतकरी आता एआय अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून शेती करतो आहे. जगाच्या पटलावर आपले स्थान निर्माण करतो आहे. मागील शंभर वर्षांत सातारा जिल्ह्यातील शेती पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल झाले. विशेषतः मागील पन्नास वर्षांत दुष्काळी गणल्या जाणाऱ्या तालुक्यात पीक पद्धती बदलली. शेतीची साधने, पिकांचे प्रकार, खते, औषधे यांची उपलब्धता व त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती यातही बदल झाला. किर्लोस्कर आणि त्यानंतर कुपर यांच्या लोखंडी नांगरांची निर्मिती येथेच झाली. या नांगरांचा कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात प्रचार प्रसार केला. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या हतबल आणि दयनीय स्थितीला शिक्षणाचा अभाव कारणीभूत असल्याचा त्यांचा विश्वास अधिक दृढ झाला असावा. या दोन्ही नांगरांमुळे शेती प्रगतीला चालना मिळाली. .Latest Marathi News Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....हरितक्रांतीआधी...हरितक्रांतीपूर्वी शंभर वर्षे मागे गेलो तर लक्षात येते, की सातारा जिल्ह्यात (त्यावेळी सांगली आणि सातारा एकत्र होते) अन्नधान्य पिके प्राधान्याने घेतली जात. एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी सुमारे३ लाख ५६ हजार हेक्टर (७८.१२ टक्के) क्षेत्र अन्नधान्य पिकाखाली होते. त्यामध्ये १ लाख ५२ हजार हेक्टरवर बाजरी, १ लाख २८ हजार हेक्टरवर ज्वारी, १८ हजार हेक्टरवर नाचणी, १७ हजार ७९० हेक्टरवर गहू, ९ हजार ५१५ हेक्टरवर सावा, ७ हजार ५९३ हेक्टरवर तांदूळ, ५ हजार ७८३ हेक्टरवर राळा, ५२७ हेक्टरवर बार्ली किंवा जव आणि सुमारे १४ हजार हेक्टरवर कोद्रासारखी इतर धान्य पिके घेतली जात. सुमारे ६२ हजार ६११ हेक्टर क्षेत्रावर (१३.७७ टक्के) कडधान्य पिके होत असत. त्यात १७ हजार ७०२ हेक्टर हरभरा, १२ हजार ५२८ हेक्टर तूर, ११ हजार हेक्टर कुळीथ, ३ हजार ८८१ हेक्टर उडीद,१ हजार ३६० हेक्टर मूग, तर १६ हजार ११७ हेक्टरवर वाटाणा, मसूर व इतर कडधान्यांचा समावेश होता. १७ हजार ७६५ हेक्टर क्षेत्र तीळ, अलसी अशा तेलबिया पिकांखाली होते. तर ५ हजार ६६४ हेक्टरवर कापूस, ताग यांसारखी पिके होत असत. उसाचे पीक फक्त ३ हजार ३३४ हेक्टरवर घेतले जात होते. त्याव्यतिरिक्त मिरची, तंबाखू, कॉफी, करडई, तसेच अडीच हजार हेक्टरवर फळे आणि भाजीपाला घेतला जात असे.कोणत्याही रासायनिक खतांच्या वापराशिवाय शेतीउत्पादन होत असे. त्यावेळी जिल्ह्यात लागवड कालावधीनुसार दूधमोगरा, काळबोंडी, शाळू, तांबड आणि उटवली किंवा अरगडी अशी पाच प्रकारची ज्वारी; बक्षी आणि खपली असा दोन प्रकारचा गहू, तसेच इतर धान्ये आणि कडधान्यांचे देशी वाण प्रचलित होते. उसाचेसुद्धा पांढरा किंवा खड्या, बांगड्या आणि काळा किंवा तांबडा असे तीन प्रकार अस्तित्वात होते, जे गूळ तयार करण्यासाठी वापरले जात. अन्नधान्य पिकांमध्ये विविधता होती. शेतीसाठी लाकडी नांगर, कुळव आणि पाबर यांव्यतिरिक्त कोणतीही यंत्रे, अवजारे अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे बैलांच्या मदतीने अत्यंत कष्टाने शेती केली जात असे. १८८२च्या काळात जिल्ह्यात सुमारे १ लाख २० हजार १५८ शेतकरी खातेदार होते आणि ११७ हेक्टर सरासरी जमीन धारणा होती. एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या फक्त ३.१५ टक्के क्षेत्रच सिंचनाखाली होते. ३८ टक्के खातेदारांकडे किमान पाच एकर जमीन होती, ज्यांना त्यावेळी लहान किंवा अल्पभूधारक गणले जात असे. ३,७८२ खातेदारांकडे ५० ते १०० एकर आणि १,२८५ खातेदारांकडे १०० ते २०० एकर जमीन होती. जिल्ह्याचा संपूर्ण पूर्व भाग दुष्काळी होता. हरितक्रांती होईपर्यंत शेतीकडे केवळ जगण्याचे साधन म्हणूनच पाहिले जाई. त्यामध्ये व्यावसायिक दृष्टिकोन नव्हता. उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी असे समीकरण असल्याने शेतीला समाजात प्रतिष्ठाही होती..व्यापारी दृष्टिकोनातून शेतीस्वातंत्र्योत्तर काळात हरितक्रांतीनंतर शेतीमध्ये खरे बदल झाले. शेतीकडे व्यापारी दृष्टिकोनातून पाहण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे प्रत्येकाला शेतीची मालकी आवश्यक वाटू लागली. परिणामी, शेतीचे तुकडे झाले. १९५०मध्ये सातारा जिल्ह्यात १ लाख ८८ हजार ४७६ खातेदार होते, जे आज सुमारे ९ लाख ६४ हजार आहेत आणि केवळ ७८ गुंठे सरासरी जमीन धारणा आहे. शेतकऱ्यांची संख्या वाढली, पण शेतीचा आकार लहान झाला. आजही पश्चिम भागात मुसळधार पाऊस पडतो आणि पूर्व भागात दुष्काळ आहे. परंतु, पीक पद्धती सिंचनाधारित झाली आहे. आता जिल्ह्याचे सुमारे ३० टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. ज्वारी, बाजरीचे जुने वाण आता प्रचलित नाहीत. राळा, सावा, कुळीथ, करडई, तीळ, खपली गहू, ताग, जवस इत्यादी पिके नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. ज्वारी, बाजरी, नाचणी यांचे क्षेत्र कमी होत आहे. सोयाबीन आणि उसाने त्याची जागा घेतली आहे. सुमारे १ लाख १५ हजार हेक्टरवर आज उसाचे, तर ९० हजार हेक्टरवर सोयाबीनचे उत्पादन आता घेतले जाते. रासायनिक खते आणि औषधांचा वापर वाढला आहे. सातारा जिल्ह्यात दरवर्षी सुमारे दोन लाख टन खताची विक्री होते. त्यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढली आहे. २०२४-२५ या वर्षात सातारा जिल्ह्यात सुमारे पाच लाख ८० हजार मेट्रिक टन अन्नधान्याचे उत्पादन झाले. फळे आणि भाजीपाला क्षेत्र वाढले आहे. सोयाबीन, ॲव्होकाडो, ड्रॅगन फ्रुट, ब्लूबेरी, खजूर, विदेशी भाजीपाला ही मुळात आपली नसलेली पिकेदेखील घेतली जात आहेत. जिल्ह्यात सुमारे ४० प्रकारची फळे आणि तितक्याच प्रकारचा भाजीपाला सध्या उत्पादित होतो आहे.सातारा जिल्ह्यात पर्वतीय, उप-पर्वतीय, मैदानी आणि दुष्काळी असे चार प्रकारचे कृषी हवामान विभाग आहेत. जिल्ह्यात पूर्व भागात सरासरी ४५० मिलिमीटर पाऊस पडतो आणि उन्हाळ्यातील तापमान ४२-४६ अंश सेल्सिअसपर्यंत जाते. तर पश्चिम भागात पाच हजार मिलिमीटर पाऊस पडतो आणि महाबळेश्वरला वर्षभर थंड हवामान असते. देशातील अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण हवामान स्थिती सातारा जिल्ह्यात आढळते. शेती क्षेत्रात पिके आणि वाण, पाणी व्यवस्था, कीड रोग नियंत्रणात झालेले संशोधन जसजसे शेतकऱ्यांना समजू लागले, तशी पिकांची विविधतादेखील दिसू लागली. मागील वीस वर्षांच्या काळात अधिक उत्पादन देणारी, सहज विक्रीव्यवस्था उपलब्ध असलेली आणि कमी श्रम करावी लागणारी पिके घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढतो आहे. त्यामुळे मोठ्या क्षेत्रावर ऊस आणि सोयाबीनची एकपीक पद्धती दिसते आहे.खरेतर बहुपीक पद्धती, आंतरपीक पद्धती जमिनीचा पोत राखण्यासाठी उत्तम असतात, परंतु सरासरी जमीन धारणा खूप कमी झाल्याने एकपीक पद्धतीद्वारे अधिक उत्पादन असे समीकरण झाले. सिंचनासाठी साधन-सुविधा असलेल्या तालुक्यांमध्ये भाजीपाल्याची आंतरपीक पद्धती अनुसरली जात आहे, परंतु त्याचे प्रमाण कमी आहे. सरासरी जमीन धारणा कमी होणे, खते आणि कीटकनाशकांचा अतिरेकी वापर, देशी वाण आणि भरडधान्यवर्गीय पिके नामशेष होणे असे अनेक नकारात्मक बदल मागील पन्नास वर्षांत कृषी क्षेत्रात झाले. पण त्याचबरोबर काही सकारात्मक बदलदेखील झाले..Latest Marathi Live Update News : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.शेतीला आधुनिक रूपशेतकरी शेतीमधील नवीन संशोधनाचा अंगीकार करू लागले. त्यामुळे अनेक प्रयोगशील शेतकरी जिल्ह्यात उदयास आले. त्याचाच परिणाम म्हणून पूर्वेकडील दुष्काळी तालुके थोड्या पाण्याच्या उपलब्धतेतदेखील फळबाग लागवडीत अग्रेसर झाले आहेत. कॅनॉलद्वारे उपलब्ध झालेले पाणी शेततळ्यात साठवून शेकडो एकरवर डाळिंब, आंबा, द्राक्ष, सीताफळ, पेरू, ड्रॅगन फ्रुट अशा फळांचे उत्पादन आणि निर्यात होत आहे. हरितक्रांतीने प्रति हेक्टर उत्पादकतेबद्दल शेतकऱ्यांना जागृत केले. खते, संकरित बियाणे याबद्दल विद्यापीठे आणि कृषी विभागाच्या विस्तारकार्यामुळे आपण अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण होऊ शकलो. या विस्तारकार्याला ज्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी उत्तम प्रतिसाद दिला, तेथील शेतीला आधुनिक रूप येऊ लागले. साताऱ्यातदेखील नव्या वाणांचा प्रसार झपाट्याने झाला. केवळ आठ वर्षांत २५ हजारांपेक्षा जास्त अवजारे आणि शेतीयंत्रे विविध योजनांमधून शेतकऱ्यांनी खरेदी केली. साताऱ्यात १९५४-५५मध्ये ८३६ किलो प्रति हेक्टर असणारी भाताची उत्पादकता आज १,९५३ किलो/हेक्टर आहे. २६१ किलो/हेक्टर असणारी ज्वारीची उत्पादकता आज १,४३६ किलो/हेक्टर आहे. पन्नास वर्षांत दुप्पट झालेली सर्वच पिकांची उत्पादकता हे जिल्ह्यातील शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाला देत असलेल्या प्रतिसादाचे द्योतक आहे असेच म्हणावे लागेल.भौगोलिक वैविध्यभौगोलिकदृष्ट्या विचार केल्यास सातारा जिल्ह्याचा पाटण, जावळी, महाबळेश्वर हा पश्चिम भाग अत्यंत डोंगराळ आणि दुर्गम आहे. येथील शेतकरी भात, नाचणी अशीच पिके घेतात. या भागात पर्यटन व्यवसायाच्या उत्तम संधी आहेत. परंतु त्या संधीचे सोने करताना हवामान बदलामुळे होणारे परिणाम विसरता नये. जमीन, जंगल आणि प्राण्यांचे शाश्वत संवर्धन करूनच पुढे जावे लागेल. पूर्व जावळी, वाई, सातारा, कोरेगाव, कराड हा भाग काळ्या कसदार जमिनीचा आहे. अन्नधान्याबरोबरच उसाचे मोठे उत्पादन याच भागात होते. महामार्ग लगत असल्याने भाजीपाला, हळद आणि आले या पिकांनी येथे समृद्धी आणली आहे. या भागातील शेतकरी कष्टाच्या जोरावर अत्यल्प भूधारक असूनही अस्मानी संकटांचा सामना करत प्रयोगशील आहेत. पूर्व सातारा हा माण, खटाव आणि फलटण या तालुक्यांचा दुष्काळी भाग असला, तरी या भागातील शेतकरी आज प्रगतिशील आहे. ज्वारी, बाजरी, मूग, उडीद याबरोबरच आधुनिक फळशेती येथे होते. फळाचे गाव धुमाळवाडीदेखील याच भागात फलटण तालुक्यात आहे. द्राक्ष, डाळिंब, पेरू आणि भाजीपाल्याची निर्यात आता याच भागातून होते आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर आधारित शेतीचे प्रयोग कृषी विभागामार्फत येथे होत आहेत. महाराष्ट्राच्या ज्या भागात शेतकरी आत्महत्या करतात, त्यासारखाच दुष्काळ शतकानुशतके या तालुक्यांमध्ये आहे. तथापि, या भागात कधीही शेतकऱ्याची आत्महत्या झाल्याचे ऐकिवात नाही. उलट महाराष्ट्राच्या प्रशासनात अनेक सर्वोत्तम असलेले सनदी अधिकारी या प्रदेशाने दिले आहेत. शेतीतून श्रीमंत झालेले शेतकरी याच भागात आहेत. कसे घडले असावे हे? शेती संस्कृती जेव्हा प्रगतिशील विचारांचा वारसा रुजवते आणि अंगी बाणवते तेव्हाच असे बदल घडू शकतात.महाराष्ट्राच्या सर्वदूर भागातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सातारा जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांनाही भेडसावत आहेत. परंतु, प्रश्नाचे रूपांतर संधीत करण्याचे धाडस इथल्या शेतकऱ्यांनी नेहमीच केल्याचे दिसते. पिकांची विविधता आणि उत्पादकता येथील शेतकऱ्यांनी दुप्पट केली असली, तरीही जागतिक उत्पादनाच्या तुलनेत अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक स्थानामुळे कृषी व्यापार आणि शेतमाल प्रक्रियेत प्रचंड रोजगारनिर्मितीची क्षमता जिल्ह्याकडे आहे. त्याचा योग्य वापर शेतकरी कुटुंबातील मुलामुलींनी करणे आवश्यक आहे आणि तशीच ध्येय-धोरणे ठरविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या दबाव गटाचीदेखील आवश्यकता आहे. तरच सध्या कनिष्ठ गणला जात असलेला शेती उद्योग भरारी घेईल. जागतिक हवामान बदलामुळे उष्णता आणि पावसाचे प्रमाण व तीव्रता दिवसेंदिवस बदलते आहे. त्यामुळे शेतीत अनेक नवीन प्रश्न तयार होत आहेत. गेल्या वर्षी वर्षभर न संपलेला पावसाळा आणि दुष्काळी भागात अतिवृष्टीने झालेले नुकसान जिल्ह्याने पाहिले आहे. तरीही शेतकरी शेतात नवा विचार घेऊन येत आहे. शेतकरी करीत असलेले नवनवीन तंत्रज्ञानाचे प्रयोग आणि यांत्रिकीकरण पाहता निसर्गातील बदल, लोकसंख्येचे अवलंबित्व, छोट्या जमीन धारणा आणि केवळ ३० टक्केच असणारे सिंचन या आव्हानांशी दोन हात करत साताऱ्यातील साडेनऊ लाख शेतकरी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या अत्याधुनिक शेतीसाठी सज्ज आहेत असेच म्हणावे लागेल..सहकाराचा वाटा\r\n\rजिल्ह्याच्या जीडीपीमध्ये सध्या कृषी क्षेत्राचा वाटा १३.५ टक्के आहे. यात सहकाराने साधलेल्या प्रगतीचे योगदान मोठे आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला सत्यशोधाकांनी शेतकऱ्यांची सावकारीतून मुक्तता करण्यासाठी सहकार परिषदा या जिल्ह्यात घेतल्या. सहकाराची रुजवणूक होण्यासाठी ‘कोर्सेस’ चालविले गेले, परीक्षा घेतल्या गेल्या. समूहशेतीसारखे प्रयोग झाले. त्यातून सहकार रुजण्याला चालना मिळाली. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी सहकारी पतपेढ्या, कृषी संस्थांची काही प्रमाणात निर्मिती झाली. पुढे महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर यशवंतराव चव्हाण यांनी स्वीकारलेल्या सहकार धोरणामुळे कृषी क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल झाले. सहकारी कारखानदारीला वेग आला. कमी जमीन असतानादेखील केवळ ‘एकमेका साह्य करू’ या मार्गामुळे अल्पभूधारक शेतकरीदेखील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ लागला. आज जिल्ह्यात १७ साखर कारखाने कार्यरत आहेत. ज्यात सुमारे १२५ लाख टन उसाचे गाळप केले जाते. ९६३ विकास सेवा संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना सुमारे ३ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले जाते. कर्ज फेडण्याचे प्रमाण गेली अनेक वर्षे सरासरी सुमारे ९८ टक्के आहे. पण सहकाराची आणि सहकाराच्या नैतिक अधिष्ठानाची पाळेमुळे नव्या पिढीमध्ये खोलवर रुजणार का, असा प्रश्न सध्या सर्वांना सतावतो आहे. सहकाराने कारखानदारीबरोबरच आर्थिक सुबत्ता, शिक्षण, आधुनिक विचार आणि स्पर्धाक्षमता शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत आणली.\r\n\rमहिलांचा वाटा मोठा

जिल्ह्याच्या कृषी विकासात महिलांचा वाटा मोठा आहे. घरातील पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून शेतात कष्ट करीत असल्यानेच कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय असे पूरक व्यवसाय यशस्वी आहेत. शेतीतील ७० टक्के कामे महिलाच करतात. शेतीपूरक व्यवसायातूनच ग्रामीण महिलांचे खरे सक्षमीकरण होऊ लागले. केवळ शेतीकामांच्या मर्यादेत न राहता त्यापुढे जाऊन जिल्ह्यात शेतकरी महिलांचे गट आणि उत्पादक कंपन्याचे उद्योग आता उभे राहू लागले आहेत.भाग्यश्री फरांदे सातारास्थित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आहेत. 