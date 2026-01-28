Premium|Fashion Bans: फॅशनच्या इतिहासातील विचित्र बंदी,जांभळ्या रंगापासून ते कॉर्सेट्सपर्यंत

आदित्य कात्रेफॅशन ही पूर्वीपासून आपल्या आयुष्याचा एक अविभाज्य घटक आहे. आज फॅशनविश्वात अनेक वेगवेगळे प्रयोग होतात, तसे पूर्वीही झाले. त्यातले काही प्रयोग लोकप्रिय झाले, तर काही प्रयोगांमुळे काही गोष्टींवर चक्क बंदी आली! इंटरनेटवर फेरफटका मारताना सापडलेल्या फॅशनविश्वातल्या अजब गजब घडामोडी...१. जांभळ्या रंगावर बंदीप्राचीन रोम आणि मध्ययुगीन इंग्लंडमध्ये ‘टिरियन पर्पल’ या विशिष्ट रंगाच्या शेडचे कपडे वापरणं हा गुन्हा होता! ह्या रंगाचा डाय तयार करायला एवढा अवघड होता, की तो मोठ्या प्रमाणात तयार करणं अशक्य होतं. त्यामुळे हा रंग फक्त राजघराण्यांच्या कपड्यांमध्येच वापरला जाई, सामान्यांना तो रंग वापरण्यावर बंदी होती. कोणी या नियमाचं उल्लंघन केलंच, तर पार मृत्युदंडाची शिक्षादेखील होत असे! .२. सामाजिक विषमता दाखवणारे कपडेमध्ययुगीन काळात युरोप खंडातल्या काही राष्ट्रांमध्ये लोकांच्या समाजातल्या स्थानानुसार कापड वापरण्याचा नियम होता. केवळ राजघराण्यातल्या लोकांना आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनाच सिल्क, वेलव्हेट, सॅटिन अशा वस्त्रांचे आणि सोन्या-चांदीचे धागे असलेले कपडे वापरण्याचा अधिकार होता. ‘सामान्य’ लोकांना फक्त सुती किंवा लिननचे कपडे वापरता येत असत. यातून तेव्हा असलेली सामाजिक स्तरांमधली विषमता ठळकपणे दिसून येते.३. ‘टोकाची’ उंचीसाधारण १४व्या ते १५व्या शतकादरम्यान बुटाच्या टोकावरून एखाद्याचा समजातला रुबाब ओळखला जाई. या काळात असा समज होता, की लांब टोकाचे बूट घालणाऱ्या माणसावर शेतात काम करण्याची वेळ येत नसे. या व्यक्ती नेहमी मेण्यातून फिरत असल्यामुळे रस्तावरून चालताना त्यांचे बूट खराब होत नसत. त्यामुळे अशा मोठ्या पदावर असलेल्या लोकांच्या बुटांची टोकं किती लांब असावीत याला मर्यादाच नव्हती. याउलट सामान्य लोकांना दोन इंचापेक्षा लांब टोकाचे बूट घालायला परवानगी नव्हती. शेवटी लंडनमध्ये १४६३मध्ये या पद्धतीवर बंदी आणली गेली..Premium|Kids Fashion: लहान मुलांच्या फॅशनमध्ये क्रांती: जेन अल्फा पिढीचा प्रभाव.४. फॅशनमुळे अपंगत्व?पूर्वी चीनमध्ये असा समज होता, की एखाद्या स्त्रीचे पाय कमळाच्या कळीच्या आकाराचे असतील, तर ती जास्त आकर्षक आणि सुंदर! त्यामुळे लहानपणापासूनच मुलींचे पाय कापडाने घट्ट बांधून ठेवले जात असत, तसंच विशिष्ट आकाराच्या आणि त्यांच्या पायापेक्षा लहान मापाच्या शूजमध्ये त्यांचे पाय बंदिस्त केले जात. हा प्रकार एवढा वेदनादायक होता, की त्यामुळे अनेक स्त्रियांना कायमच्या अपंगत्वालाही सामोरं जावं लागे! शेवटी विसाव्या शतकात या प्रकाराविरोधी आवाज उठवला गेला आणि या प्रथेवर बंदी घालण्यात आली.५. चक्क अवयवांना इजा!मध्ययुगीन युरोपात काही देशांमध्ये कॉर्सेट्स हा स्त्रिया आणि पुरुष दोघांच्या नियमित वापराचा भाग होता. कॉर्सेट्स वापताना कंबर आणि छाती घट्ट बांधली जाई, त्यामुळे एखादी व्यक्ती नेहमीपेक्षा बारीक दिसत असे. पण पुढे असे आढळून आले, की कॉर्सेट्सच्या अतिवापरामुळे श्वसनाचे आजार होत आणि शरीराच्या आतील अवयवांना इजा होत असे, त्यामुळे १९व्या शतकात अनेक युरोपीय देशांमध्ये कॉर्सेट्स वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली..Premium|Street Shopping: मॉल्सपेक्षा स्ट्रीट शॉपिंगची क्रेझ; बजेटमध्ये हटके फॅशन.६. घोड्याच्या केसांचे स्कर्ट्ससाधारण १५व्या शतकात चीनमध्ये मिंग घराण्याच्या सत्तेच्या काळात घोड्यांच्या केसांपासून तयार केलेले कोरियन स्कर्ट्स खूप प्रसिद्ध होते. हे स्कर्ट्स एवढे लोकप्रिय झाले, की आपल्याकडेही असा एक स्कर्ट असावा म्हणून लोक आपल्या घोड्यांचे केस कापून स्कर्ट तयार करून घेऊ लागले. ज्या लोकांकडे स्वतःचे घोडे नव्हते ते सरकारी घोड्यांचे केस चोरू लागले! या सगळ्याला आळा घालण्यासाठी शेवटी मिंग घराण्यानं या स्कर्ट्सवर बंदी घातली.७. युद्धकाळात ‘कापले’ खिसेदुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात युद्धात सहभागी झालेले सर्व प्रमुख देश अनेक देशांतर्गत समस्यांनाही सामोरे जात होते. त्यातली एक प्रमुख समस्या होती, ती म्हणजे युद्धाची शस्त्रं आणि सैनिकांचे युनिफॉर्म तयार करण्यासाठी योग्य त्या प्रमाणात धातू आणि कापड जमा करणं. त्या काळात अमेरिका आणि इंग्लंड या दोन देशांनी ही समस्या सोडवण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. त्यातच काही प्रयत्न म्हणून कपड्यांचे खिसे कमी करणं, शर्टाच्या बटणांची संख्या कमी करणं आणि स्कर्ट्सची लांबी कमी करणं असे उपाय करण्यात आले होते..८. कातडी आणि पंखांवर बंदीपूर्वीपासून प्राण्यांची कातडी आणि पक्ष्याचे पंख ह्या गोष्टी फॅशनचा भाग आहेत. यामुळे प्राणी-पक्ष्यांची विनाकारण शिकार होऊन आज अनेक प्रजाती नामशेषही झाल्या आहेत. यावर आळा घालण्यासाठी अनेक देशांनी प्राण्यांची कातडी आणि पंख वापरून तयार केलेल्या फॅशन प्रॉडक्ट्सवर बंदी घातली आहे. गुची, कोको शनेल, व्हर्साची या आणि अशा अनेक कंपन्यांनी २०१८पासून प्राण्यांची कातडी वापरणे बंद केले आहे. २०२१मध्ये फरच्या कपड्यांवर पूर्णपणे बंदी घालणारं इस्राईल हे पहिले राष्ट्र ठरलं. २०२३मध्ये कॅलिफोर्नियामध्येही हा नियम लागू झाला. अनेक देशांमध्ये किंगफिशर या पक्ष्याचे पंख असलेले कपडे वापरणं हा दंडात्मक गुन्हा मानला जातो.९. हस्तिदंत आणि हाडंधोक्यात असलेल्या प्रजातींचं रक्षण करण्यासाठी अनेक राष्ट्रीय कायदे आणि आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनं होत असतात. या कायद्यांनुसार अमेरिका आणि युनायटेड किंग्डमसारख्या अनेक देशांत हस्तिदंतावर आणि व्हेल माशाच्या दातांच्या व हाडांच्या व्यापारावर बंदी आहे. भारतातही वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत हस्तिदंत बाळगणं आणि त्यांची विक्री करणं हा एक गुन्हा आहे. तसंच व्हेल माशाच्या उलटीचा व्यापार करणं हादेखील दंडनीय गुन्हा आहे.१०. नो हिल्स झोन!ऐकायला विचित्र वाटेल, पण ग्रीसमधल्या अनेक ऐतिहासिक वास्तूंमध्ये हिल्स घालायला परवानगी नाही! या पुरातन वास्तूंचं संवर्धन करण्याच्या हेतूनं २००९मध्ये हा नियम लागू करण्यात आला. कारण पुरातत्त्व शास्त्रज्ञांच्या मते, स्टिलेटो टाचांच्या चपला घातल्यावर शरीराचं पूर्ण वजन एकाच ठिकाणी केंद्रित होतं, त्यामुळे हजारो वर्षांपासून टिकून असलेल्या प्राचीन संगमरवरी वास्तूंच्या फ्लोअरला क्रॅक पडू शकतात, त्यांच्यावर ओरखडे पडून नुकसान होऊ शकतं. 