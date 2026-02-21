Premium|Happiness And Peace In Life: सुखशांतीचा शोध आर्थिक यशापेक्षा जीवनातील समाधानाला अधिक महत्त्व

विद्या हर्डीकर-सप्रेमला एका मित्राच्या कवितेतली ओळ नेहमी आठवते - ‘फुकाचीच आरास जाईल वाया जरी जीवनी...’ जर आपल्याला कशात शांती आणि सुख मिळतं याचं चिंतन नसेल, तर उभारलेला सगळा डोलारा, सगळी आरास वाया जाईल. आपण आपल्या आनंदासाठी जे करतो, त्यात नवे अनुभव मिळतात आणि नव्या गोष्टी सांगण्याची संधीही मिळते. आणि त्यातून काहींना सुखशांतीची वाट नक्कीच सापडते!.निवृत्ती नियोजनाचं उत्तम वय म्हणजे तिशी! त्यासाठी त्या वयातच निवृत्तीची आर्थिक गणितं डोळसपणे मांडणारे काही लोक भेटतात. ते सोपं वाटतं त्यांना, कारण आर्थिक संपन्नतेचा वारसा, सुखवस्तू चौकोनी कुटुंबात जन्म, मुलांना शिकायला परदेशात पाठवण्याची आई-वडिलांची ताकद, कर्जाची सोय इत्यादी. मग ते आपापली आयुष्यं छान आखतात.व्यवसाय-नोकरीतलं हमखास यश, हाती येणारे भरपूर पैसे, त्याची एकप्रकारची झिंग... नोकरी लागली, घर घेतलं, गाडी घेतली, मुलं झाली, त्यांना भरभरून खेळणी दिली, पार्ट्या केल्या, प्रवास केले... मग आणखी मोठं घर घेतलं, आणखी आलिशान गाडी घेतली, आणखी मोठ्या पार्ट्या केल्या, त्यासाठी आणखी लठ्ठ पगार मिळवला, आणखी... आणखी... आणखी...!नोकरी लागली, करिअर करताना वरच्या जागा मिळत गेल्या, जबाबदारीच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडणं कठीण जाऊ लागलं. ‘मॅनेजर झालो, आता डायरेक्टरसाठी प्रयत्न’ असं करता करता नकळत माणूस महत्त्वाकांक्षेच्या चक्रव्यूहात अडकतो. ‘पळा पळा कोण पुढे पळतो’ अशा त्या शर्यती! खूप वेळा आपल्या आवडी, महत्त्वाकांक्षा आणि आपल्याला रोजी-रोटी देणारं आपलं व्यावसायिक क्षेत्र हे वेगवेगळं असतं. व्यावसायिक क्षेत्र आणि संसार सांभाळता सांभाळता वेळेअभावी आपली स्वप्नं हरवून जातात. आयुष्यात एकदा करून पाहण्याच्या गोष्टींची यादी वाढत जाते. ‘घटका गेली पळे गेली’ अशी परिस्थिती होते..Premium|tourism ethics : पर्यटनाचा आनंद घेताना जबाबदाऱ्या विसरतोय का?.आजवर आर्थिक यश आणि कामाचं समाधान (जॉब सॅटिस्फॅक्शन) याची अनेकांनी सर्वेक्षणे केली. त्यात समाधानाला जास्त महत्त्व दिलं गेलं. ते मिळवण्यासाठी आपल्याला नक्की काय पाहिजे? नक्की काय करायचं आहे? या प्रश्नांना सामोरं जाण्याचं धैर्य असणं ही फार कठीण गोष्ट आहे. त्यापुढे जाऊन त्या दिशेनं पाऊल उचलणं आणखी कठीण. त्यासाठी चिकाटीनं वेळ देण्याची तयारी लागते. ते एक धाडस असतं. धोका असतो. अपयशाची भीती असते. आणि न्यूटनच्या पहिल्या नियमानुसार एक जडत्व म्हणजे इनर्शियासुद्धा असतो. चाललंय ना, मग कशाला बदल करा? अशी ती वृत्ती असते. आणि चाललेलं छान सुरळीत असतं. थोडेफार चढ-उतार असतातच. काहींना तोचतोचपणा कंटाळवाणासुद्धा वाटतो, पण त्यात यशसुद्धा मिळत असतं. पैसे तर मिळत असतातच, मग कोणी सांगितल्यात नसत्या उठाठेवी? जग तर आता पायाशी लोळण घेतंय. मग पुढे काय? ‘ततः किम्?’मला एका मित्राच्या कवितेतली ओळ नेहमी आठवते - ‘फुकाचीच आरास जाईल वाया जरी जीवनी...’ जर आपल्याला कशात शांती आणि सुख मिळतं याचं चिंतन नसेल, तर उभारलेला सगळा डोलारा, सगळी आरास वाया जाईल. हा विचार तिशीतच करणारे लोक मला खूप शिकवून जातात. आर्थिक नियोजन हा निवृत्ती नियोजनाचा फक्त एक भाग असतो याचा डोळसपणे विचार करतात हे तरुण. आपल्याला आयुष्यात नक्की काय करायचं आहे हा विचार करताना दिसले. हे लोक आपली स्वप्नं जपतात, त्यांना वेळ देतात, आपली आर्थिक गणितं डोळसपणे मांडतात आणि मग त्यांचं व्यावसायिक जग, किंवा ज्याला करिअर म्हणतात, ते त्याभोवती उभं करतात. त्यात खाचखळगे असले तरी त्यांची तयारी असते. अशा लोकांना मग नोकरीतून निवृत्त झाल्यावर काय करायचं, हा प्रश्न पडत नाही..Premium|Generational Bonding: ज्येष्ठ आणि युवा पिढीतील संवादाचा सेतू: 'अनुभव भारत' उपक्रमाची प्रेरणा.आर्थिक गणिताच्या फंदात न पडता आपल्या हृदयाचे हुंकार ऐकणारे काही लोकसुद्धा मला भेटले. मराठवाड्यातल्या अगदी मागास भागातल्या, हरळीमधल्या शाळेत आनंदानं शिकवणारं एक तिशीतलं जोडपं भेटलं नुकतंच. आयआयटीमध्ये पदवी, मग अमेरिकेत विज्ञानासारख्या विषयातल्या पदवीचा मानाचा तुरा, या सगळ्यामुळे पायघड्या घेऊन येणाऱ्या नोकऱ्या आणि सन्मान हे सगळं सोडून आपली ‘एकिगाई’ शोधत आहेत. शिक्षणात काही मूलभूत करता येईल का पाहत आहेत.असाच पंचविशीतला एक युवक, उत्तम यश मिळवून इंजिनिअर झाला, आयटी क्षेत्रात लठ्ठ पगाराची उत्तम नोकरी मिळाली. कामातल्या गुणवत्तेमुळे परदेशी प्रवासाच्या संधीही मिळाल्या. पण ‘ततः किम्’ म्हणत अवघ्या दोन वर्षांत त्यानं सगळं सोडून दिलं. का? तर ‘आपलं मन इथं नाही लागणार’ हे त्याच्या लक्षात आलं. शिक्षण क्षेत्रात काही मूलभूत बदल घडवून आणण्याच्या ध्यासानं त्यानं आपलं करिअर बदलण्यासाठी पुन्हा एकदा महाविद्यालयात नाव घातलं. एमएपासून सुरुवात करून मानसशास्त्राची उच्च पदवी घेतली. आयटी क्षेत्र सोडून दिलं तेव्हाच तथाकथित आर्थिक समृद्धीवर पाणी सोडलं, पण ते डोळसपणे!.भारतीय नौदलात उत्तम कारकीर्द केल्यावर चाळिशीतच निवृत्ती घेऊन संपूर्णवेळ हरळीमध्ये ग्रामविकसन केंद्र चालवणारा ‘युवक’ आणि त्याची कर्तबगार कृषीतज्ज्ञ पत्नी, हे दोघं मला भेटले. पैशाच्या गणिताचा फार विचार न करता आयुष्यात काही प्रयोग करू पाहणारे काही अमेरिकी लोक मला भेटले. एक तरुण जोडपं सुट्टीसाठी न्यूझीलंडला गेलं आणि तिथंच रमलं. चांगली पाच-सहा वर्षं ते तिथं राहिले. तिथं लहान-मोठ्या नोकऱ्या करून काही पैसेही मिळवले आणि पुरवले. मग घरी येऊन पुन्हा नोकरी संशोधन, मुलं-बाळं असा प्रवास केला. या आयुष्यात घेतलेल्या सर्वोत्तम निर्णयाचं समाधान त्यांना आहे.अमेरिकेतून परदेशात जाऊन परत न येता तिलाच आपली कर्मभूमी मानून काम करणारेसुद्धा ठिकठिकाणी भेटतात. अशी महाराष्ट्रातली मॅक्सीन बर्नसन पुष्कळ लोकांना माहिती असेल. रिटा कॉलिन्स ही मोंटाना या अमेरिकेतील राज्यात एका वस्तीच्या गावात राहणारी एक साधीसुधी महिला. गावात एकही पुस्तकांचं दुकान नाही. ‘आपण पुस्तकाचं दुकान काढायचं’ असं ठरवून तिनं दुकान सुरू कसं करायचं याचा एक कोर्स केला. पण मग एवढ्याशा गावात दुकान चालणार कसं, हा मुद्दा आला. विचारमंथन करून जुन्या पुस्तकांचं एक फिरतं दुकान सुरू करायचं ठरवलं. एक जुनी व्हॅन विकत घेतली. मित्रांनी उत्साहानं फळ्या मारून ती सजवली. जुनी पुस्तकं देणगी म्हणून देऊन टाका अशी आवाहनं केली..काहीही व्यावसायिक नियोजन नव्हतं. रिटानं इतकाच विचार केला, की दुकान अगदीच चाललं नाही, तर व्हॅन विकून टाकायची. आणि मग ‘सेंट रिटाज अमेझिंग ट्रॅव्हलिंग बुक स्टोअर’ अक्षरशः ‘चालू’ झालं! सेंट रिटा ही अशक्य ते शक्य करणारी संत म्हणून प्रसिद्ध. त्यामुळे तिचं नाव साजेसं आहे असं ठरवलं. पण बघता बघता दुकान चाळीसपेक्षा जास्त राज्यांत पोहोचलं. शंभर हजार मैलांचा प्रवास झाला. रिटा जिथं जाते तिथं मित्रमंडळींच्या किंवा त्यांच्या मित्रांच्या घरी राहते. लोकं आनंदानं तिला आपली जुनी पुस्तकं देतात आणि तिच्याकडून हवी ती ‘नवी’ पुस्तकं विकत घेतात. यात तिच्या नव्या ओळखी होतात. काही अनोळखी लोकं मित्र होऊन जातात. वाचनामुळे मतभेद वितळतात, माणसं जोडली जातात. अध्यात्मापासून कल्पनारम्य दुनियेपर्यंत आपलं मन प्रवास करू शकतं. या व्यवसायात रिटाचा खर्च जेमतेम भागतो. पण हवं ते पुस्तक मिळाल्यावर एखाद्याचा चेहरा उजळतो, तो पाहण्यात वेगळाच आनंद असतो. गिऱ्हाईकांच्या संतोषातूनच आपला फायदा होत असल्याचं तिचं म्हणणं आहे.आपण आपल्या आनंदासाठी जे करतो, त्यात नवे अनुभव मिळतात आणि नव्या गोष्टी सांगण्याची संधीही मिळते. आणि त्यातून काहींना सुखशांतीची वाट नक्कीच सापडते!विद्या हर्डीकर-सप्रे टेक्सासमधील डलासस्थित लेखिका आणि उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 