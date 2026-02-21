साप्ताहिक

Premium|Happiness And Peace In Life: सुखशांतीचा शोध आर्थिक यशापेक्षा जीवनातील समाधानाला अधिक महत्त्व

career change: करिअर, पैसा आणि प्रतिष्ठेच्या शर्यतीत धावताना खऱ्या आनंदाचा विचार हरवतो, असे लेखिकेचे मत आहे. तिशीतच आर्थिक नियोजनासोबत जीवनातील ‘एकिगाई’ शोधणारे आणि धाडसानं करिअर बदलणारे तरुण प्रेरणादायी ठरतात.
साप्ताहिक टीम
विद्या हर्डीकर-सप्रे

मला एका मित्राच्या कवितेतली ओळ नेहमी आठवते - ‘फुकाचीच आरास जाईल वाया जरी जीवनी...’ जर आपल्याला कशात शांती आणि सुख मिळतं याचं चिंतन नसेल, तर उभारलेला सगळा डोलारा, सगळी आरास वाया जाईल. आपण आपल्या आनंदासाठी जे करतो, त्यात नवे अनुभव मिळतात आणि नव्या गोष्टी सांगण्याची संधीही मिळते. आणि त्यातून काहींना सुखशांतीची वाट नक्कीच सापडते!

