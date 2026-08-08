Premium|Senior Companion After Loss : एकटेपणावर नवा उपाय; उतारवयात साथीदार शोधण्याची बदलती मानसिकता

विद्या हर्डीकर-सप्रेआपल्या आणि अमेरिकी संस्कृतीच्या तफावतीमुळे उतारवयात नवा साथीदार शोधून आयुष्याला नवा पंख जोडणं, हा विचारही अशक्य वाटणं स्वाभाविक आहे. विचार केलाच, तर आपल्या भाषेचा, नाहीतर किमान सांस्कृतिक कोशातला एकांडा साथीदार सापडणं कठीण असतं. ही सगळी अडथळ्यांची शर्यत वाटते.उत्तररंगातील आयुष्याची काही रंगचित्रं पाहताना एकत्र आयुष्य, एकल आयुष्य यांचा थोडाफार विचार आपण मागच्या लेखात (एक पंख छाटल्यावर... ता. २५ जुलै) केला. कदाचित एकांड्या आयुष्यात नव्या जोडीदाराचा प्रवेश झाला, तर त्यावेळच्या आणि त्यानंतरच्या काळाला ‘नवा पंख नवा सांगाती’चा काळ म्हणता येईल!माणसं हळूहळू एकल आयुष्यात स्वतःला रमवायला शिकतात. मैत्री मेळावे, प्रवास गट असं काहीतरी शोधत मित्रपरिवार गोळा करतात, सहलीला जातात. पण ‘दिवसभर छान सहलीचा आनंद घेतल्यावर, मित्रमंडळींबरोबर गप्पा रंगल्यावर छान वाटतं अन् संध्याकाळी घरी आल्यावर मात्र एकटेपणा खायला उठतो...’ ही भावना अनेक एकांडे शिलेदार वेळोवेळी व्यक्त करत असतात. असं असलं तरीही नवी संगत शोधण्याचा विचार येणंदेखील त्यांना पाप वाटतं, असंही ते सांगतात. ‘आम्ही वयाची पन्नाशी ओलांडलेल्या अमेरिकन लोकांच्या वसाहतीत राहतो. तिथं कोणाचा नवरा किंवा बायको गेल्यावर ते वर्षाच्या आतच दुसरा घरोबा करून मोकळे कसे होतात याचं आश्चर्य वाटतं. आपल्याला कल्पनासुद्धा करवत नाही. अमेरिकन लोकांची मनोभूमिका समजणं आमच्या आवाक्याबाहेरचं आहे’ अशी संभाषणं ऐकू येत असतात. .Premium|Indian Theatre Festival : राष्ट्रीय नाट्यमहोत्सवाने दाखवली रंगभूमीची नवी दिशा; मराठी नाटकांसमोर नेमके कोणते प्रश्न उभे?.आपल्या आणि अमेरिकी संस्कृतीच्या तफावतीमुळे उतारवयात नवा साथीदार शोधून आयुष्याला नवा पंख जोडणं, हा विचारही अशक्य वाटणं स्वाभाविक आहे. विचार केलाच, तरी आपल्या भाषेचा, किमान सांस्कृतिक कोशातला एकांडा साथीदार सापडणं कठीण असतं. अशी लोकसंख्याच कमी आहे. उतारवयात कुणाबरोबर जुळवून घेणं कठीण. त्यात पुन्हा आणखी सांस्कृतिक आणि भाषिक तडजोडी करणं... ही सगळी अडथळ्यांची शर्यत वाटते. करायचंच असं ठरवलं, तरी शोधणार कुठं? कसं? केव्हा? असे अनेक प्रश्न, अनेक अडथळे. ‘एक पाय तळ्यात एक पाय मळ्यात, एका जुन्या आठवांचा हात हट्टाने गळ्यात’ अशी एक कविता वाचल्याचं मला आठवत आहे. तशी अवस्था मनाची असते. जुने नातेबंध, जुन्या आठवणी या सर्वांशी प्रतारणा करण्याची अपराधी भावना आणि एकाकीपणामुळे सांगाती असण्याची गरज या दोन टोकांमध्ये घालमेल होत असते.एरवी चार दिवस सांत्वन करून आपापल्या घरट्यात परत जाणाऱ्या मुलांनी ‘आपल्या आई किंवा वडिलांनी असला काहीतरी भलताच विचार सुरू केलाय असं समजलं तर काय वाटेल?’ असं आपल्याला वाटतं.यू टर्नसारखी वेगळ्या विषयावरची नाटकं हल्ली येत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. पण नाटक पाहणं आणि वास्तवात त्या गोष्टीचा विचार करणं यात अजूनही खूप तफावत आहे. काही एकल लोक मुलांचे विवाह होईपर्यंत थांबतात आणि मग त्यांना एकांडेपणाची तीव्र जाणीव होते. मग जोडीदाराचा शोध सुरू करतात. पण आधीच कोणी मिळणं कठीण, कोणी मिळालंच तर त्यांचं एकमेकांच्या मुलांशी जमणं अजून कठीण. दोन कुटुंबं जोडली जाणार असतात. त्या ‘युवर, माइन ॲण्ड अवर्स’चे परस्पर गुंते पैशांभोवतीही चांगलेच गुंतलेले असतात..Premium|Indian Theatre Festival : राष्ट्रीय नाट्यमहोत्सवाने दाखवली रंगभूमीची नवी दिशा; मराठी नाटकांसमोर नेमके कोणते प्रश्न उभे?.एरवी स्वतःला अमेरिकन म्हणवणारी मुलं एकदम ‘कर्मठ भारतीय’पणानं भाले, तलवारी घेऊन एकांड्या आई किंवा वडिलांच्या अंगावर धावून येतात, असेही अनुभव एकांड्या लोकांकडून ऐकायला मिळतात. आपल्याच मुलांनी आपल्याला तोडण्यासारखं दारुण दुःख नाही, त्यामुळे त्यांना दुखावून पुढे जाण्याची अनेकांची हिंमत होत नाही. त्या तुलनेत अमेरिकी लोकांना आणि त्यांच्या मुलांना प्रत्येकाची स्वतंत्रता जपण्याची सवय असते. कुटुंबं एकजिनसी नाही होऊ शकली, तरी निदान वादविवादांचं आणि मानसिक दबावांचं प्रमाण कमी असतं.कुटुंबासारखंच आजूबाजूच्या समाजाच्या संस्कृतीचं आपल्याला भय असतं. एकदा एका मराठी महिलेनं पहिला नवरा गेल्यावर दुसरं लग्न केलं. तेव्हा तिच्या अगदी जवळच्या मैत्रिणीनं मला फोन केला, ‘अगं तुला माहिती आहे का? या अमकीनं पुन्हा लग्न केलं. असं कसं केलं बाई? इश्श! काहीतरीच काय हिचं?’ आता अशी जवळची मैत्रीणच या लग्नाचा स्वीकार करू नाही शकली, तर लोकांचं काय? एवढ्या सगळ्या अडथळ्यांच्या शर्यतीतून तसूभर पुढे जायचं ठरवलं, की अगदी उदारपणे आई किंवा वडिलांच्या नव्या सोयरिकीला मान्यता देणाऱ्या मुलांची परवानगी घ्यावी लागते. आवश्यकता पडलीच, तर एकाऐवजी दोन वृद्धांची जबाबदारी घेण्यास तयार आहेत का? मग त्यापुढे आर्थिक मांडणी कशी करायची त्याचे विचार. जोडीदाराचा शोध कुठं, कसा, केव्हा सुरू करावा हा प्रश्न पडतो. अमेरिकेत मराठी सिंगल्स क्लब अजून तरी नाहीत. जोडीदार मिळाला किंवा मिळाली तरी या वयात आपलं दोघांचं जमेल का, कोणकोणत्या तडजोडी कराव्या लागतील असे प्रश्न असतातच. आगीतून निघून फुफाट्यात पडायला नको असं काहींना वाटत, आणि ते साहजिकच आहे.भारतात ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ची उदाहरणं दिसू लागली आहेत. पण अमेरिकेतल्या भारतीय समाजात अजूनही हे फारसं दिसून येत नाही. भारतीय समाजात लोक आपल्याकडे कोणत्या दृष्टीनं पाहतील अशी भावना असते. आमच्या एका गुजराती मित्राची पत्नी वारली. त्यांचे एक बंगाली मित्र होते. चारजणांची बरीच वर्षं दोस्ती होती. त्याच दरम्यान बंगालीबाबूही वारले. मग आता चांगली माहितीची, ओळखीची आणि जवळची अशी ही मैत्रीण. एकमेकांनी विचार केला आणि आले ते एकत्र. पण बाहेर कोणाला सांगणं त्यांना संकोचाचं वाटत होतं. (कदाचित त्यांची मुलंही नाखूश असतील!) झुम्पा लहरी या प्रसिद्ध लेखिकेनं या विषयावर तिच्या अन अकंपनीड अर्थ या पुस्तकात एक कथा अतिशय तरलपणे गुंफलेली आहे..एकल पालक आणि मुलं यांच्यात जितका खुला संवाद होईल तितके गुंते कमी होतील. तो संवाद एकल पालकांनी सुरू केला पाहिजे. कारण यात शेवटी ‘त्यांना काय पाहिजे’ हे महत्त्वाचे. एकल पालकांनी ‘मुलांना न विचारल्यामुळे’ मुलांनी सतत पालकांचा दुस्वास करणं, दोघांचं जीवन दुःखी करणं, एक प्रकारचा मानसिक छळ करणं याची अनेक उदाहरणं अमेरिकेतल्या मराठी नवजोडप्यांची आहेत. मुलांचं मन दुखावून आपला निर्णय घेण्याची म्हणजे ‘नवा साथीदार शोधणं’ या विचाराची क्षमता नसेल, तर मोठा पेच उभा राहू शकतो. यावर उपाय म्हणून कुटुंबानं फॅमिली काउन्सिलरकडे जाणं योग्य ठरू शकतं. निर्णय पक्का झाल्यावर एकल पालकानं आपल्या साथीदाराची निवड स्वतः करावी. त्यानंतर दोन्हीकडची मुलं आणि साथीदार यांच्यात एक खुला संवाद झाला पाहिजे. आवश्यकता असल्यास पुन्हा एकदा काउन्सिलिंग सेशन घ्यावं. कदाचित दोन्ही एकल पालकांना विवाहपूर्व करार करणं आवश्यक वाटत असेल, तर ते करून घ्यावेत. त्यांतून विचारात स्पष्टता येते आणि बारीक सारीक पेच कसे सोडवायचे यांची एक दिशा मिळते. या विषयाला अनेक पदर आहेत. अनेक मिती आहेत. प्रत्येकाचं स्वरूप आणि प्रत्येक कुटुंबाची परिस्थिती यांनुसार प्रश्न हाताळावे लागतात.याबद्दल बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या परिषदांत चर्चा होणं, त्या आणि मंडळाच्या पातळीवर एकांड्या लोकांच्या मेळाव्यांचं आयोजन करणं आवश्यक आहे. थोडेफार प्रयत्न होतातही, पण प्रयत्नांचा मार्गसुद्धा ‘एकला चालो रे’ असा असतो. काहीही असलं तरी आणि नवरा-बायकोला एकत्रितपणे किंवा एकांडेपणे नव्या अनवट वाटा शोधाव्या लागतात. त्या शोधल्याच नाहीत, तर वाटेवरची रंगीबेरंगी इंद्रधनुष्याची कमान कशी दिसेल?लेखिका टेक्सासमधील डलासस्थित उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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