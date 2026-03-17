Premium|Responsible Tourism India : वारसास्थळांना भेट देताना जबाबदारीची जाणीव ठेवा; पर्यटक ते अभ्यासक प्रवास

ओंकार ओकमित्रांनो, भारतात वारसास्थळांची अक्षरशः रेलचेल आहे. आपण भारतीय याबाबतीत खूपच नशीबवान आहोत. अलीकडेच महाराजांचे बारा किल्लेही युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळ यादीत समाविष्ट झाले आहेत. त्यामुळे चला, काही मूलभूत नियम पाळू या व पर्यटक ते अभ्यासक हा प्रवास यशस्वीपणे सुरू करू या.साधारणपणे मागच्या फेब्रुवारीतली गोष्ट. पुण्यातल्या एका नामांकित संस्थेबरोबर व केतन पुरी या तरुण इतिहास, लेणी व मूर्तिशास्त्र अभ्यासकासोबत वेरूळला गेलो होतो. पुरातत्त्व खात्यानं अत्यंत निगुतीनं जपलेलं हे वारसास्थळ. कैलास लेण्यासारखी एकमेवाद्वितीय कलाकृती, पौराणिक कथांना दृश्यरूपात साकारणारी अजोड शिल्पं व एकूणच भारतीय संस्कृतीचा आणि कलात्मतेचा सुरेख मिलाफ असलेलं हे स्थळ! पण कितीही काहीही झालं, तरी केतनच्या वाणीमुळे भारावून गेलेल्या व आमच्या ग्रुपमध्ये उपस्थित असलेल्या प्रत्येक वारसा रसिकाला एक गोष्ट मात्र स्पष्टपणे जाणवली. तिथं येणारा प्रत्येक पर्यटक भले अभ्यासाच्या दृष्टीनं आला नसेलही, पण एक अत्यंत मूलभूत गोष्ट मात्र तिथल्या बहुतांश पर्यटकांमध्ये (सगळेच नाही... काही मोजके जे या इतरांनाही भारी पडले!) समान होती आणि ती म्हणजे ‘Lack of awareness and discipline’! आमचं माहिती सत्र सुरू असताना शेजारीच काही पर्यटकांनी आपल्यातल्या ‘विविध गुणांचं’ जे काही उन्मुक्त प्रदर्शन सुरू केलं त्याला तोड नव्हती! समोर अभ्यासक माहिती देत आहे, ती ऐकायचं तर सोडाच, पण किमान त्याला त्रास होणार नाही इतपत तरी शुचिता बाळगणं याही सिव्हिक सेन्सचा संपूर्ण अभाव असल्यानं उलट आम्हालाच काही उपाययोजना कराव्या लागल्या! आम्ही त्यांच्या प्रतिभासाधनेत व्यत्यय आणल्यामुळे आमच्यावर जळजळीत कटाक्ष टाकत ती मंडळी तिथून ‘कैलास’वासी झाली (म्हणजे कैलास लेणं बघायला गेली हो!)..हे एकच उदाहरण बहुधा पुरेसं आहे. कोणतंही वारसास्थळ, मग भले ते शिवछत्रपतींच्या पदस्पर्शानं पावन झालेले किल्ले असतील किंवा इतिहास, कला, संस्कृती आणि स्थापत्य यांचा सुरेख आविष्कार असलेल्या लेणी, मंदिरं, महालं, वाडे किंवा आणखी काही वास्तूरचना असतील, जबाबदार नागरिक आणि सुजाण पर्यटक म्हणून काही गोष्टींना बायपास करताच येत नाही आणि करूही नये. अशाच काही वारसास्थळांना भेट देत असाल, तर वर चाैकटीत दिलेले मुद्दे लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे आचरण ठेवल्यास आपल्या स्वतःसाठी आणि तिथं उपस्थित असलेल्या इतर वारसाप्रेमींसाठीही ते खूप सोयीचं होईल. मुख्य म्हणजे जबाबदार पर्यटक होण्याकरता टाकलेलं पहिलं पाऊल असेल!मित्रांनो, भारतात वारसास्थळांची अक्षरशः रेलचेल आहे. आपण भारतीय याबाबतीत खूपच नशीबवान आहोत. अलीकडेच महाराजांचे बारा किल्लेही युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळ यादीत समाविष्ट झाले आहेत. त्यामुळे चला, काही मूलभूत नियम पाळू या व पर्यटक ते अभ्यासक हा प्रवास यशस्वीपणे सुरू करू या.ओंकार ओक महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या साहसी पर्यटन तज्ज्ञ समितीचे पुणेस्थित राज्यस्तरीय सदस्य आहेत..Premium|Kaas Plateau Flower Valley : निसर्गाचं 'स्वर्गीय' लेणं! कास पठारावर यंदा कधी फुलणार फुलांचा गालिचा? पर्यटकांसाठी वनविभागाची नवी नियमावली काय आहे? .वारसास्थळांना भेट देताना हे कटाक्षानं टाळाअत्यंत पीक सीझनला सुप्रसिद्ध वारसास्थळांना भेट द्यायचं कटाक्षानं टाळा. जशा तुम्हाला सुट्ट्या आहेत तशाच इतर जगालाही आहेत हे लक्षात ठेवा. त्यामुळे प्रचंड गर्दीत गैरसोय, चेंगराचेंगरी, वादविवाद होऊन आपल्या वेळेचा व मूडचा बेरंग होणार नाही. म्हणून प्रचंड गर्दी असलेला सीझन टाळा.वारसास्थळांवर मोठमोठ्यानं बोलणं, हसणं, गाणी लावणं असे प्रकार करू नका.तिथले स्थानिक तसेच इतर पर्यटक यांच्याशी कोणतेही वाद व हुज्जत घालू नका, कुठल्याही प्रकारचं गैरवर्तन करणं टाळा. तशी काही परिस्थिती उद्भवल्यास शांतपणे हाताळा किंवा सरळ स्थानिक ग्रामपंचायतीची अथवा पोलिसांची मदत घ्या.अनेक वारसास्थळांना काही नियमावली असते व तिचं पालन करावंच लागतं. शक्यतो त्या ठिकाणाला आधी कोणी भेट देऊन आलं असेल, तर त्या व्यक्तींकडून तिथले नियम व्यवस्थित समजून घ्या.वारसास्थळांवर कचरा, कोणताही उपद्रव अजिबात करू नये. आपल्या राज्याची व देशाची शान असलेल्या वारसास्थळांची जबाबदारी घेणं हे आपलंच कर्तव्य आहे..वारसास्थळांना भेटी देताना हे पाळाआपण भेट देणार असलेल्या वारसास्थळाची माहिती तिथं जाण्यापूर्वीच वाचा, जेणेकरून अजून रसिकतेनं व सखोल, तसंच डोळस पद्धतीनं ते स्थळ बघता येईल. वारसास्थळाचा इतिहास, तिथं घडलेल्या घटना, तिथली अनोखी वैशिष्ट्यं, तिथल्या संस्कृती, परंपरा माहीत असायलाच हव्यात.भेट देणार असलेल्या वारसास्थळाबद्दल इतरही महत्त्वाची माहिती काढून जा. उदाहरणार्थ, ते सुरू असण्याच्या आणि बंद होण्याच्या वेळा व वार, तसंच तिथं तिकीट असल्यास त्याची किंमत माहीत करून घ्या किंवा ऑनलाइन पद्धतीनं एन्ट्री असल्यास तिकीट आधीच काढून ठेवा, जेणेकरून ऐनवेळी गोंधळ होणार नाही..वारसास्थळांची माहिती जाणून घेण्यासाठीस्थानिक गाइड्स न विसरता सोबत घ्यावेत, जेणेकरून तिथंही रोजगार तयार होतो व आपल्या दृष्टीआड असलेल्या अनेक गोष्टी, कथा, दंतकथा नव्यानं कळतात.कोणत्याही वारसास्थळाला, विशेषतः धार्मिक व सामाजिक भावनांशी त्या स्थळाचा संबंध आहे, अशा ठिकाणी पूर्ण पोशाख व अत्यंत सभ्य वर्तन असणं अपेक्षित असतं. अनेकदा चुकीचा पोशाख घालणं किंवा जिथं पिनड्रॉप सायलेन्स अपेक्षित असतो, तिथं मोठ्यानं बोलणं यामुळे वाद निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे स्थानिकांच्या भावनांचा व नियमाचा आदर करा व वादावादी टाळा.वारसास्थळांशी संबंधित महत्त्वाच्या व्यक्तींबद्दल माहिती घ्या व त्यांच्याबद्दल बोलताना त्यांना योग्य तो आदर द्या. उदाहरणार्थ, सामाजिक व्यक्ती, ऐतिहासिक महापुरुष किंवा देवीदेवता आदींचा अनादर करणं टाळा. याबद्दल माहिती नसल्यास व कोणी तशी चूक लक्षात आणून दिल्यास मनापासून दिलगिरी व्यक्त करा. लक्षात ठेवा, सामाजिक भावना अतिशय तीक्ष्ण व जाज्ज्वल्य असतात.वारसास्थळांच्या ठिकाणी वावरताना, फोटो काढताना त्यांना नुकसान पोहोचणार नाही याची काळजी घ्या. तिथं नाव लिहिणं, तिथल्या रचनांमध्ये बदल करणं असे प्रकार कटाक्षानं टाळावेत.अनेकदा आकारानं प्रचंड मोठ्या असलेल्या वारसास्थळांमध्ये किंवा परिसरात खाण्यापिण्याची सोय फारशी नसते किंवा खूप लांब अंतरावर असते. त्यामुळे अशा ठिकाणी भेट देण्याआधी व्यवस्थित झोप व पोटभर आहार घ्यावा. 