Premium|Password Importance: पासवर्ड विसरल्यामुळे ७७७ दशलक्ष डॉलरची संपत्ती गमावली!

अरविंद रेणापूरकरआजच्या काळात पासवर्डशिवाय दैनंदिन जीवनाची कल्पनाच आपण करू शकत नाही. अर्थात आताच पासवर्डची महती सांगण्याचे कारण काय, असा प्रश्न पडू शकतो. यामागचे कारणही तसेच आहे. काही वर्षांपासून स्टेफन थॉमस नावाच्या अब्जाधिशाने विसरलेल्या पासवर्डचे गारुड जगावर फिरत आहे. ते पुन्हा चर्चेत आले आहे. पासवर्डचे विस्मरण झाल्याने त्याला तब्बल ७७७ दशलक्ष डॉलरची डिजिटल ॲसेट गमावण्याची वेळ आली आहे. यावरूनच पासवर्ड किती मोलाचा आहे, हे स्पष्ट होते.आजच्या डिजिटल युगात पासवर्ड हा आपला सर्वात मोठा सुरक्षिततेचा आधार असतो. पण तोच पासवर्ड विसरला तर काय होऊ शकते याचे सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणजे स्टेफन थॉमस. स्टेफन थॉमस हा एक जर्मनीत जन्मलेला आणि नंतर अमेरिकेत राहणारा प्रोग्रॅमर. त्याला तंत्रज्ञान आणि डिजिटल चलनांमध्ये प्रचंड रस होता. २०११मध्ये त्याने बिटकॉइनमध्ये गुंतवणूक केली आणि त्यातील एक मोठा हिस्सा एका विशेष हार्ड ड्राइव्हमध्ये सुरक्षित ठेवला. सुरुवातीला बिटकॉइनची किंमत फारशी नव्हती, पण पुढे त्याची किंमत प्रचंड वाढली. त्या वॉलेटमध्ये ७,००२ बिटकॉइन्स साठवलेले आहेत. आज त्या बिटकॉइन्सची किंमत अंदाजे ७७७ दशलक्ष डॉलर म्हणजेच हजारो कोटींमध्ये आहे. हा हार्ड ड्राइव्ह उघडण्यासाठी लागणारा पासवर्ड स्टेफन थॉमस विसरला. .त्याच्याकडे आता दोनच संधी शिल्लक राहिल्या आहेत. त्यानंतर हार्ड ड्राइव्ह आपोआप बिटकॉइनला पोटात घेईल तो कायमचा. याचा अर्थ तो त्याच्या संपूर्ण डिजिटल संपत्तीवरचा अधिकार कायमचा गमवेल. थॉमस २०१२मध्ये पासवर्ड विसरला आहे आणि त्याला आतापर्यंत तो आठवलेला नाही. यादरम्यान, त्याने आठ वेळा हार्ड ड्राइव्ह उघडण्याचे प्रयत्न केले, पण तो अजूनही वॉलेटमध्ये प्रवेश मिळवू शकलेला नाही. त्यामुळे वॉलेट अनलॉक झाले नाही आणि तो आता थंड डोक्याने बसला आहे, असे वृत्तांत म्हटले आहे. ही घटना डिजिटल संपत्ती सुरक्षित ठेवण्यासाठी पासवर्ड किती महत्त्वाचा आहे, हे अधोरेखित करणारी आहे.पासवर्ड विसरणे किंवा हरवणे यामुळे प्रचंड आर्थिक नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे क्लाउड किंवा अन्य बॅकअप प्रणाली नसल्यास एक छोटी चूकही आयुष्यभराच्या कष्टावर पाणी फेरू शकते. आज अनेकजण क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. परंतु, फक्त गुंतवणूक करणे पुरेसे नाही, तर तिच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. तांत्रिक प्रगतीसोबत योग्य तयारी आणि जबाबदारीही आवश्यक आहे, हेच स्टेफन थॉमसची कहाणी आपल्याला शिकवते. स्टेफन थॉमसचा बिटकॉइनचा पासवर्ड विसरण्याचा किस्सा जगभर चर्चेत आला, पण पासवर्ड विसरणारा तो काही एकटाच नाही. अजूनही अशा अनेक घटना नोंदल्या गेल्या आहेत, जिथे पासवर्ड विसरल्यामुळे अथवा हरवल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या डिजिटल मालमत्तेवरचा हक्क गमवावा लागला आहे. ब्रिटनच्या जेम्स हावेल्स यांनी २०१३मध्ये चुकीने ७,५०० बिटकॉइन असलेला हार्ड ड्राइव्ह कचऱ्यात फेकून दिला. त्या बिटकॉन्सची किंमत तेव्हा काही हजार डॉलर होती; पण आज त्याची किंमत कोट्यवधी पौंड आहे. त्याने स्थानिक पालिकेकडे कचरा डेपो खोदून ड्राइव्ह शोधण्याची परवानगी मागितली, पण पर्यावरणीय कारणांमुळे परवानगी नाकारण्यात आली. अमेरिकी अब्जाधीश मॅथ्यू मेलॉन याचाही उल्लेख करता येईल. त्याने क्रिप्टोकरन्सीमध्ये मोठी गुंतवणूक केली होती. २०१८मध्ये त्याच्या अचानक झालेल्या मृत्यूनंतर त्याच्याकडे असलेल्या ५०० दशलक्ष डॉलरच्या क्रिप्टोकरन्सीचे पासवर्ड कुठे आहेत हे कोणालाच ठाऊक नव्हते. कुटुंबाला या संपत्तीचा वापर करता आला नाही. .पासवर्ड व्यवस्थापनपासवर्ड सक्षम नसल्याने खात्यावर डल्ला मारण्याचे प्रमाण लक्षणीय राहिले आहे. विविध अहवालांनुसार, २००४पासून सुमारे २३ अब्जांहून जास्त अकाउंट्स हॅक झाली आहेत. त्यामुळे पासवर्ड स्ट्राँग राहण्यासाठी काही पथ्य पाळणे गरजेचे आहे.पासवर्ड सुरक्षित ठिकाणी नोंदवणे : विश्वसनीय पासवर्ड व्यवस्थापक वापरा.बॅकअप तयार असणे : क्लाउड किंवा एखाद्या सुरक्षित ठिकाणी पासवर्ड व महत्त्वाची माहिती जतन करा.टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशनचा वापर : अतिरिक्त सुरक्षा स्तर ठेवा.डिजिटल संपत्तीचे नियोजन : भविष्यात काय होईल याचा विचार करून योग्य संरचना तयार करा. .Premium|Diamond: हिऱ्यांच्या चोऱ्यांचा रहस्यमय इतिहास; कोहिनूर ते होप डायमंड.आणखी एक उदाहरण...पासवर्ड कुचकामी असेल तर अनेकांची बँक खाती रिकामी झाल्याच्या घटना ऐकल्या किंवा पाहिल्या आहेत. त्याचवेळी पासवर्ड हॅक केल्याने एका कंपनीच्या लोकांना रोजगारांवर पाणी सोडण्याची वेळ आल्याचा प्रकार नुकताच घडला. ब्रिटनमधील १५८ वर्षे जुनी ट्रान्सपोर्ट कंपनी केएनपी लॉजिस्टिकवर सायबर हल्ला झाला. या कंपनीची संगणक-प्रणाली पूर्णपणे ठप्प झाली आणि त्यामुळे सुमारे ७०० कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागली.बीबीसीच्या वृत्तानुसार, हॅकर्सनी एका कर्मचाऱ्याचा पासवर्ड ओळखून प्रणालीमध्ये प्रवेश मिळवला आणि नंतर सर्व डेटा इन्क्रिप्ट करून आतल्या प्रणाली लॉक केल्या. कंपनीचे संचालक पॉल अॅबॉट यांनी सांगितले, की पासवर्ड लीक झाल्यामुळे ही घटना घडली. केएनपी लॉजिस्टिक्स सुमारे ५०० ट्रक चालवणारी मोठी ट्रान्सपोर्ट कंपनी असून, ती मुख्यतः नाइट्स ऑफ ओल्ड या ब्रँडखाली कार्यरत होती. कंपनीने निकषाचे पालन केले होते, तसेच सायबर-अॅटॅकविरुद्ध विमाही घेतला होता. तरीदेखील ‘अकिरा’ नावाच्या रॅन्समवेअर गँगने त्यांच्यावर हल्ला केला. हॅकर्सनी डेटा एन्क्रिप्ट करून पुन्हा प्रवेश देण्यासाठी पैशाची मागणी केली. आर्थिक अडचणींमुळे कंपनी रक्कम देऊ शकली नाही आणि शेवटी संपूर्ण डेटा गमावल्यामुळे कंपनी बंद पडली. राष्ट्रीय गुन्हेगारी एजन्सीच्या सुझान ग्रिमर यांच्या मते, रॅन्समवेअर हल्ल्यांचे प्रमाण मागील दोन वर्षांत दुप्पट झाले असून, आठवड्याला ३५-४० प्रकरणे नोंदवली जात आहेत. हा वेग असाच राहिला तर हे वर्ष ब्रिटनमधील सायबर हल्ल्यांचे विक्रमी वर्ष ठरेल, असा इशारा त्यांनी दिला. त्याशिवाय आता हॅकिंग तुलनेने सोपे झाले आहे. विविध हॅकिंग टूल्स आणि सेवा सहज उपलब्ध झाल्यामुळे अगदी तांत्रिक कौशल्य नसलेल्या लोकांनाही हे हल्ले करता येतात. सोशल इंजिनिअरिंगसारख्या पद्धतींमुळे हॅकर्स फोन करून आयटी हेल्पडेस्ककडूनच माहिती काढतात आणि प्रणालीमध्ये घुसखोरी करतात. ही दोन्ही उदाहरणे निष्काळजीपणाची आहे. पहिल्या प्रकरणात एखाद्या व्यक्तीचा पासवर्ड विसरला असेल तर किती नुकसानीला सामोरे जावे लागू शकते हे लक्षात येते. तर, दुसऱ्या उदाहरणात वाहतूक कंपनीच्या कमकुवत यंत्रणेमुळे मोठा सायबर हल्ला झाला आणि संगणकप्रणाली निकामी झाली. पासवर्डची कहाणीसर्वांचे जीवन पासवर्डभोवती घुटमळत असताना त्याची सुरुवात कधी झाली, हे पाहणेदेखील रंजक आहे. पासवर्ड हा अलीकडच्या काळातील शब्द नाही. इतिहासानुसार पासवर्डचा उदय संगणकाच्या जन्मानंतर झाला नाही. प्राचीन रोमन साम्राज्यात सैनिकांना रात्रीच्या गस्तीसाठी गुप्त शब्द दिला जात असे. त्याला ‘वॉचवर्ड’ म्हटले जाई. हा शब्द सांगितल्याशिवाय छावणीत किंवा किल्ल्यात प्रवेश मिळत नसे. मध्ययुगात गुप्त संघटना आणि किल्ल्यांच्या सुरक्षेसाठीही हाच मार्ग वापरला जात होता. १९६०च्या दशकात एमआयटीने विकसित केलेल्या कम्पॅटिबल टाइम-शेअरिंग सिस्टीम (सीटीएसएस) या संगणक प्रणालीमध्ये सर्वप्रथम पासवर्ड वापरला गेला. सुरुवातीला तो साध्या मजकुरात साठवला जात होता, पण लवकरच त्यातील उणिवा स्पष्ट झाल्या. त्यानंतर १९७०च्या दशकात पासवर्ड एन्क्रिप्शन व हॅकिंग तंत्रज्ञानाने सुरक्षित करण्यात आले. १९८०-९०च्या दशकात इंटरनेटचा प्रसार झाल्यानंतर ई-मेल खाते, बँकिंग सेवा आणि विविध वेबसाइट्ससाठी पासवर्ड आवश्यक ठरला. २०००च्या दशकात सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग आणि मोबाईल अॅप्समुळे पासवर्ड प्रत्येकाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला. सायबर हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांमुळे केवळ पासवर्डवर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरत आहे. त्यामुळे आता दोन-स्तरीय प्रमाणीकरण ओटीपी, बायोमेट्रिक, फेस आयडी यांचा वापर वेगाने वाढत आहे. भविष्यात ‘पासकी’सारख्या तंत्रज्ञानामुळे पारंपरिक पासवर्ड हळूहळू मागे पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. .आपण पासवर्ड विसरतो कारण मेंदू खूप साऱ्या अवघड, अनियमित गोष्टी लक्षात ठेवण्यासाठी तयार झालेला नाही. स्मरणशक्ती अर्थपूर्ण किंवा भावनिक गोष्टी चांगल्या प्रकारे लक्षात ठेवते. जर पासवर्ड तसे नसतील, तर ते सहज लक्षात राहत नाहीत. पासवर्ड वारंवार वापरला नाही, तर तो हळूहळू विस्मृतीत जातो आणि पासवर्ड एकमेकांसारखे असतील तर गोंधळ होतो. गडबडीत असताना किंवा ताणाखाली असताना तो आठवणे कठीणच होते. म्हणूनच पासवर्ड सोपे, अर्थपूर्ण असावेत. पासफ्रेझ किंवा पासवर्ड मॅनेजर वापरल्यास पासवर्ड लक्षात ठेवणे खूप सोपे होते. -डॉ. आदित्य पाटील, मानसोपचारतज्ज्ञ, पुणे.Premium|Cyber security 2025: सायबर हल्ल्यांचे कॉर्पोरेट साम्राज्य!.आपण पासवर्ड का विसरतो?सुरक्षेसाठी मोठ्या अक्षरांचा (कॅपिटल लेटर), लहान अक्षरांचा (स्मॉल लेटर), अंकांचा व विशेष चिन्हांचा वापर केला जातो. त्यामुळे असा पासवर्ड लक्षात ठेवणे सामान्य वापरकर्त्याला कठीण जाते. शिवाय ई-मेल, सोशल मीडिया, बँकिंग, ऑफिस खाते यासाठी स्वतंत्र पासवर्ड ठेवणे आवश्यक असते. एवढे पासवर्ड लक्षात ठेवणे अवघड होऊन विसर पडतो. त्याचवेळी मानसिक ताण, थकवा, मानसिक गोंधळ यांमुळे आठवण कमी होते. वयोमानानुसारही स्मरणशक्तीवर परिणाम होतो. काहीवेळा जे खाते क्वचित वापरले जाते, त्याचा पासवर्ड विसरण्याची शक्यता जास्त असते. तसेच सुरक्षा कारणास्तव पासवर्ड वारंवार बदलण्याचा सल्ला दिला जातो आणि नवा पासवर्ड लक्षात राहतोच असे नाही. त्यामुळे काहीवेळा जुनाच पासवर्ड वापरला जातो आणि खाते लॉक होते. सुरक्षेसाठी एकच पासवर्ड अनेक ठिकाणी वापरण्यापेक्षा वेगळे पासवर्ड ठेवण्याची शिफारस केली जाते. पण हे पाळताना ते लक्षात ठेवणे कठीण होते आणि विस्मरण होण्याची शक्यता वाढते.(अरविंद रेणापूरकर दै. सकाळचे पुणेस्थित वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.)------------------ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 