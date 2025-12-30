Premium|Perfume Intensity Guide : अत्तर की परफ्युम? सुगंधी द्रव्यांमधील 'हा' फरक तुम्हाला माहित आहे का? जाणून घ्या वापराची योग्य पद्धत

स्वप्ना सानेअलीकडे अत्तर, परफ्युम, डिओ, कलोन वगैरे अनेक नावे ऐकायला मिळतात. अत्तर, इयु द परफ्युम, इयु द कोलोन, आफ्टर शेव्ह, बॉडी मिस्ट, डिओड्रंट आणि इतर बऱ्याच सुंगधी द्रव्यांमुळे मनाला प्रसन्न वाटते, वातावरण सुगंधित आणि प्रफुल्लित वाटते. पण या द्रव्यामधला नेमका फरक कसा ओळखायचा आणि वापरायचे कसे? अत्तर हे फुले, पाने, काही विशिष्ट मसाले, लाकूड या आणि अशा इतर काही नैसर्गिक घटकांपासून तयार होणारे एक नैसर्गिक, सुगंधित तेल आहे. त्या घटकांचा अर्क एका विशिष्ट पद्धतीने तयार केला जातो, त्यालाच इत्र किंवा अत्तर असे म्हणतात. भारतीय संस्कृतीत ह्याला धार्मिक, आध्यात्मिक आणि सामाजिक महत्त्व आहे. नैसर्गिकरित्या तयार केलेले अत्तर हे डिस्टिलेशन प्रक्रियेने तयार करतात किंवा विशिष्ट तेलात (उदाहरणार्थ, चंदनाचे तेल) भिजवून आणि नंतर चांगले उकळून त्याचा अर्क काढतात. हा अर्क अतिशय स्ट्राँग असतो, अगदी एक थेंबदेखील पुरेसा असतो. पूर्ण दिवस सुगंध राहतो. या अत्तराच्या जोडीने आता वेगवेगळ्या प्रकारची सुगंधी द्रव्ये बाजारात आली आहेत. त्यांची ओळख करून घेऊ या..परफ्युम्सचे प्रकारशरीराला सुगंधित ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या या विविध सुगंधित द्रव्यांचे प्रकार त्यांच्या तीव्रतेनुसार आणि टिकण्याच्या वेळेनुसार बदलतात. प्रत्येक वेळेस स्ट्राँग सुगंध वापरू शकत नाही, अशावेळी हा सुगंध पाण्यात किंवा अल्कोहोलमध्ये मिक्स करून सौम्य - माइल्ड केला जातो. त्याची तीव्रता कमी होते आणि त्यानुसार तो सुगंध किती काळ टिकू शकेल हे ठरते, आणि अर्थातच त्याचा वापर ठरवला जातो.सुगंधानुसार प्रकारस्वीट नोट्स : म्हणजेच गोडसर सुगंध देणारे. व्हॅनिला, कॅरॅमल, बेरीसारख्या काही फळांचा किंवा चमेलीसारख्या फुलांचा सुगंध गोडसर असतो. हे टॉप नोट्स किंवा मीडियम नोट्समध्ये येतात. ह्यांचा सुवास दीर्घकाळ टिकणारा असतो.सिट्रस नोट्स : म्हणजे लिंबूवर्गीय फळांसारखा सुगंध. संत्रे, लिंबू, मोसंबी, ग्रेपफ्रुट, बर्गमोट अशा फळांचा आंबटसर आणि फ्रेश फीलिंग देणारा सुगंध. टॉप नोटमध्ये येतो, दीर्घकाळ टिकणार असतो.वूडी सुगंध : म्हणजे नैसर्गिक लाकडापासून किंवा लाकडी घटकांपासून मिळणारा सुगंध. सीडर वूड, चंदन, मॉस, गवत, खस यांबरोबरच नैसर्गिक लाकडी किंवा मातीसारखा सुगंध असणारे किंवा काही मसालेदार किंवा खनिजांसारखा सुगंध असतो..Premium|Khardung La Pass Cycling : डिफिकल्टी लेव्हल -महाकठीण!.तीव्रतेनुसार प्रकारपरफ्युम : २० ते ३० टक्के सुगंधी घटक. सर्वात जास्त सुगंधित वास असलेले अत्तर किंवा परफ्युम.ईडीपी (इयु द परफ्युम) : १५ ते २० टक्के सुगंधित घटक. सहा ते आठ तास सुगंध टिकतो.ईडीटी (इयु द टुइलेत (टॉयलेट)) : ४ ते १५ टक्के सुगंधी घटक. तीन ते पाच तास सुगंध टिकतो.ईडीसी (इयु द कोलोन) : दोन ते सहा टक्के सुगंधित घटक. अगदी माइल्ड असतो आणि तात्पुरते रिफ्रेशिंग वाटण्यासाठी ह्याचा वापर होतो.नॅचरल आणि सिंथेटिक परफ्युमनैसर्गिक परफ्युम : नॅचरल म्हणजेच नैसर्गिकरित्या अर्क काढलेला. या सुगंधांचा वापर डायरेक्ट प्रॉडक्टमध्ये होतो. गुलाब, मोगरा, लव्हेंडर, ऑरेंज, लेमन, व्हॅनिला असे नैसर्गिक अर्क इसेन्शियल ऑइल म्हणून बाजारात उपलब्ध आहेत. यांचा अत्तर म्हणून वापर केला, तरी थोडा अर्क बेसिक तेलात मिक्स करून त्याचा वापर केला जातो, कारण त्वचेवर वापरायचे असल्यास स्ट्राँग अर्कामुळे त्वचेला लालसरपणा येऊ शकतो.नैसर्गिक परफ्युम तयार करण्यासाठी खूप वेळ लागतो. त्या तुलनेत अर्कही फार कमी मिळतो. याची प्रक्रियाही महागडी असते. त्यामुळेच नैसर्गिक परफ्युम महाग मिळतो.सिंथेटिक परफ्युम : सिंथेटिक परफ्युम म्हणजे नैसर्गिक अर्काचा हुबेहुब सुगंध रसायनांचा वापर करून प्रयोगशाळेमध्ये तयार करणे. विविध रसायने एकत्र करून वेगवेगळ्या प्रकारचे सुगंध तयार करता येतात. जिथे मोठ्या प्रमाणात वापर असतो, उदाहरणार्थ, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, सोप-डिटर्जंट फॅक्टरी, परफ्युम मेकिंग इंडस्ट्री, होम क्लिनिंग आणि अशा बऱ्याच वेगवेगळ्या प्रॉडक्ट्साठी याचा वापर केला जातो.सिंथेटिक परफ्युम कमी वेळात जास्त प्रमाणात तयार करता येतो आणि सर्रास वापर करता येतो. त्यामुळे थोडा स्वस्त पडतो..परफ्युम कोणी वापरावा? कोणता वापरावा?परफ्युम कोणी वापरावा याला काही बंधन नाही. स्त्री-पुरुष, सगळेच सगळ्या प्रकारचे परफ्युम्स वापरू शकतात. हल्लीवेगवेगळे प्रयोग करून नवनवीन सुगंधित प्रॉडक्ट्स तयार करण्यात येत आहेत. त्यात महत्त्वाचा भाग असतो, तो टॉप नोट, मीडियम नोट आणि बेस नोटच्या रेशोचा.सुगंध कोणता वापरायचा ते आपल्या आवडीनुसार निवडता येते. सहसा आपल्याकडे स्त्रियांचा कल स्वीट नोट्स, फ्लोरल नोट्स आणि लिंबूवर्गीय सुगंधांकडे अधिक असतो, तर पुरुषांना जरा स्ट्राँग, लिंबूवर्गीय, वूडी, मस्क असे सुगंध आवडतात.सुगंध जास्त काळ टिकण्यासाठी परफ्युम किंवा कुठलेही सुगंधित द्रव्य वापरण्याची एक पद्धत आहे, ज्यामुळे तो सुगंध दीर्घकाळ टिकतो. तुम्हाला समजा एखादा लिंबूवर्गीय सुगंध आवडत असेल आणि तो स्वीट नोट असेल, तर त्याच फ्रेग्रन्सचा बॉडीवॉश, नंतर ईडीटी आणि त्यानंतर डिओ आणि ईडीपी लावावे. अशाप्रकारे लेअरिंग केल्यास दिवसभर फ्रेश वाटते, शरीर सुगंधित आणि मन प्रफुल्लित राहते. शक्य असल्यास स्किन केअर प्रॉडक्टही त्याच नोटचे वापरावे.सुगंधित द्रव्ये का वापरतात?घामामुळे शरीराला येणारी दुर्गंधी दूर करण्यासाठी. सुगंधामुळे रिफ्रेशिंग वाटते, उत्साह वाढतो, कॉन्फिडन्स वाढतो, मूड फ्रेश होतो.सुगंधित द्रव्यांचा इतर ठिकाणीही वापर होतो. आपल्या रोजच्या वापरात येणाऱ्या असंख्य वस्तूंमध्ये परफ्युम असतो, उदाहरणार्थ, स्किन केअर प्रॉडक्ट्स, हेअर केअर प्रॉडक्ट्स, साबण, बॉडी वॉश, बॉडी मिस्ट, डिओडरंट्स, आफ्टर शेव्ह, रूम फ्रेशनर, होम क्लिनिंग प्रॉडक्ट्स, रपेलंट्स, उदबत्त्या, धूप, सुवासिक फुलवात वगैरे. अगदी त्वचेला लावणाऱ्या प्रॉडक्ट्सपासून भांडी घासण्याच्या प्रॉडक्ट्सपर्यंत परफ्युमचा वापर केला जातो..कोणता प्रकार कसा वापरावा?अत्तर : हे आपले पारंपरिक सुवासिक द्रव्य सहसा पल्स पॉइंट्सना म्हणजेच मनगटे, मान, कानाच्या मागे, कोपरांच्या आत अशा ठिकाणी लावतात. दीर्घकाळ टिकणाऱ्या आणि मन प्रसन्न करणाऱ्या अत्तराचा अगदी एक थेंब पुरेसा असतो. अत्तर थेट त्वचेला लावू शकतो. कपड्यांना लावू नये, त्याचे डाग पडतात. नैसर्गिकरित्या तयार होणारे अत्तर रोज वापरता येते. त्याचे काहीच दुष्परिणाम नाहीत.ईयूडी : सहसा अल्कोहोल सॉलव्हन्ट बेस असतो आणि विविध सुगंधांत उपलब्ध असतो. ह्याचा स्प्रे पल्स पॉइंट्सवर म्हणजेच मनगटे, कानामागे, कोपरांवर, गुडघ्याच्या मागे, नाभीच्या आसपास मारला जातो. शरीराची उष्णता हा सुगंध पसरवते, त्यामुळे दिवसभर सुवास दरवळत राहतो. जास्त अल्कोहोल असलेले परफ्युम कपड्यांवर वापरू शकता, त्वचेवर लावल्यास त्वचा कोरडी होऊ शकते.बॉडी मिस्ट : अल्कोहोल आणि वॉटर बेस्ड असा हा सुगंध अंघोळ झाल्यावर संपूर्ण बॉडीवर स्प्रे करतात. हल्ली वॉटर बेस्ड परफ्युम्स जास्त आढळतात, कारण अल्कोहोलचे रॅश होऊ शकतात.डिओड्रंट : ज्यांना अतिरिक्त घाम येतो आणि घामाची दुर्गंधी येते; हे प्रॉडक्ट खासकरून त्यांच्यासाठी आहे. ह्यात सहसा स्ट्राँग, फ्लोरल आणि सीट्रस फ्रेग्रन्सेस येतात. साधारण वयात येत असताना घामाला दुर्गंधी यायला सुरुवात होते, म्हणून हे प्रॉडक्ट तरुण व टीनएजर्समध्ये जास्त लोकप्रिय आहे. हे प्रॉडक्ट रोलऑन किंवा स्प्रेमध्ये मिळते आणि अंडर आर्म्स व शरीराच्या इतर फोल्ड्ससाठी, अगदी मांड्यांच्या आतसुद्धा वापरतात. अंघोळ झाल्यावर स्वच्छ कोरड्या त्वचेवर लावावे.आफ्टर शेव्ह : पुरुषांच्या ब्यूटी प्रॉडक्ट्समधील खास असे आफ्टर शेव्ह लोशन दाढी केल्यानंतर त्वचेला टोन करण्यासाठी आणि रिफ्रेशिंग वाटण्यासाठी वापरतात.इयु द कोलोन : अंघोळीच्या पाण्यात काही थेंब टाकतात किंवा अंघोळ झाल्यावर त्वचा कोरडी करून स्प्लॅश करतात. अगदी लाट सुगंध असलेले हे प्रॉडक्ट एक रिफ्रेशिंग फीलिंगसाठी वापरतात. जास्त वापरणे टाळावे, सुगंध माइल्ड आणि प्रभावी असावा.इयु द टुइलेत : स्प्रेमध्ये उपलब्ध असलेले हे प्रॉडक्ट ओलसर त्वचेवर लावतात. स्प्रे केल्यावर तिथे चोळू नये, त्यामुळे त्याचा प्रभाव कमी होतो. कपडे आणि केसांवर स्प्रे करू शकता. याचा सुगंध अधिक काळ टिकतो. फार कमी आणि हलका सुगंध असतो..काय करू नये?वेगवेगळे सुगंध असलेले प्रॉडक्ट्स एकाच वेळी अजिबात वापरू नये. उदाहरणार्थ, फ्लोरल पावडर आणि लाइम फ्रेग्रन्सचा डिओ, त्यावर रोझ इसेन्सचे अत्तर. असे केल्यास एकही सुगंध नीट येणार नाही आणि वेगळाच काहीतरी वास यायचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.