Premium|Types of Desserts : डिझर्ट्सचे विविध प्रकार; गोडवा आणि परंपरांचा अनोखा संगम

मयूर कुलकर्णीकधी बालपणीच्या आठवणी जाग्या करणारा गोड पदार्थ म्हणून, तर कधी परदेशी चवींची ओळख करून देणारा नवा अनुभव म्हणून; डिझर्टला आपल्या आयुष्यात महत्त्वाचं स्थान असतं. काळानुसार, देशानुसार आणि खाद्यसंस्कृतीनुसार डिझर्ट्सचे अनेक प्रकार तयार झाले. या प्रकारांविषयी...डिझर्ट म्हणजे केवळ जेवणानंतर खाल्ला जाणारा गोड पदार्थ एवढाच मर्यादित अर्थ नाही, तर वेगवेगळ्या देशांच्या संस्कृती, हवामान, जागोजागी मिळणारे पदार्थ आणि परंपरा यांमधून डिझर्ट्सचे अनेक प्रकार विकसित झाले आहेत. काही डिझर्ट्स बेक्ड असतात, काही फ्रोझन, काही दूध आणि अंड्यांच्या मिश्रणातून तयार होणारे असतात, तर काही तळून व साखरेपासून तयार होतात. ते तयार होण्याच्या पद्धतीनुसार त्यांचे हे प्रकार पडतात..बेक्ड डिझर्ट्सकेक हा बेक्ड डिझर्टमधील सर्वात लोकप्रिय प्रकार मानला जातो. मैदा, साखर, अंडी आणि बटर किंवा तेल यांचं प्रमाण योग्य असेल तर केक मऊ आणि हलका होतो. हल्ली प्रत्येकच ओकेजनच्यावेळी केकला विशेष स्थान असतं. वेगवेगळे फ्लेव्हर्स, लेअर्स आणि आयसिंगमुळे केकमध्ये असंख्य प्रकार पाहायला मिळतात.बेक्ड डिझर्टमधला आणखी एक महत्त्वाचा प्रकार म्हणजे पेस्ट्री. क्रिमी थर असलेली केकपेक्षाही मऊ आणि हलकी असलेली पेस्ट्री प्रत्येक घासाला वेगळा अनुभव देते. पेस्ट्री बेक करताना अचूक तापमान आणि वेळ महत्त्वाची असते, अन्यथा पेस्ट्री बिघडू शकते.बाहेरून कुरकुरीत क्रस्ट आणि आतून गोडसर फिलिंग असलेला पायही लोकप्रिय बेक्ड डिझर्ट आहे. पायच्या फिलिंगसाठी प्रामुख्याने फळांचा गर, कस्टर्ड किंवा क्रीम यांचा वापर केला जातो. अनेक पीसेस करून सर्व्ह करता येत असल्यामुळे मोठ्या पार्टीजमध्ये तो सोयीचा ऑप्शन ठरतो. पायची चव त्याच्या फिलिंगवर आणि क्रस्टच्या जाडीवर अवलंबून असते.ब्राउनी हे चॉकलेटप्रेमींचं आवडतं डिझर्ट. वितळलेल्या चॉकलेटमुळे त्याला वेगळीच चव मिळते. ब्राउनीमध्ये नट्स किंवा चॉकलेट चिप्स घातल्यावर चव आणखी चांगली लागते..कस्टर्ड आणि क्रीम-बेस्ड डिझर्ट्सकस्टर्ड म्हणजे दूध आणि अंडी यांपासून तयार होणारं चविष्ट डिझर्ट. ते नुसतंच खाल्लं जातं किंवा इतर डिझर्ट्समध्ये एक इंग्रेडियंट म्हणूनही वापरलं जातं.शिजवून किंवा थंड करून तयार केलं जाणारं क्रिमी डिझर्ट म्हणजे पुडिंग. हे फार मऊ आणि गुळगुळीत असतं. वेगवेगळ्या फ्लेव्हर्समध्ये तयार होणाऱ्या पुडिंगमध्ये भरपूर व्हरायटी बघायला मिळते.क्रेम ब्रुले हा कस्टर्डचा एक फेमस प्रकार आहे. वर साखर जाळून तयार केलेला करकरीत थर आणि आत मऊ कस्टर्ड यांचा विरोधाभास हा त्याचा खास आकर्षणबिंदू. चमच्यानं वरचा थर फोडून आतलं कस्टर्ड खाण्याचा अनुभव वेगळाच असतो! डिझर्टचा हा प्रकार देखणा असतो.मूस हे एक अतिशय हलकं डिझर्ट. फेटलेलं क्रीम किंवा अंड्याचा पांढरा भाग मिसळून मूसल अनोखं टेक्स्चर दिलं जातं. चॉकलेट्स, फळं किंवा कॉफी अशा चवींमध्ये मूस तयार केलं जातं. खाताक्षणी तोंडात विरघळणारं मूस अनेकांच्या आवडीचं असतं. फ्रोझन डिझर्ट्सआइस्क्रीम हे जगभरातलं सर्वाधिक खाल्लं जाणारं फ्रोझन डिझर्ट आहे. दूध किंवा क्रीम, साखर आणि विविध फ्लेव्हर्स यांच्या मिश्रणातून तयार होणारं आइस्क्रीम हल्ली प्रत्येक सीझनला खाल्लं जातं. आइस्क्रीमचा भाऊ शोभेल असं जिलाटोही सध्या लोकप्रिय ठरत आहे. जिलाटोमध्ये फॅटचं प्रमाण कमी असतं. त्यामुळे ते आइस्क्रीमपेक्षा थोडंसं थीक असतं.सॉर्बे हा दूध न वापरता केलेला प्रकार असल्यामुळे या डिझर्टलाही पसंती मिळते. फळांचा रस, साखर आणि पाणी यांपासून तयार होणारं सॉर्बे त्याच्या ऑथेंटिक चवीमुळे सर्वांना आवडतं. दुग्धजन्य पदार्थ टाळणाऱ्यांसाठी सॉर्बे हा उत्तम पर्याय आहे.फ्रोझन योगर्टमध्ये म्हणजे दह्याचा वापर करून तयार होणारं डिझर्ट. दही असल्यामुळे हे डिझर्ट आइस्क्रीमपेक्षा किंचित आंबट चवीचं असतं. अनेकदा त्यावर फळं, नट्स किंवा सिरप घालून सर्व्ह केलं जातं. हेल्दी डिझर्ट म्हणूनही या प्रकाराकडे पाहिलं जातं.फ्राइड डिझर्ट्सडोनट हा तळलेला गोड पदार्थ बाहेरून किंचित कुरकुरीत आणि आतून मऊ असतो. वरून साखरेची ग्लेझ किंवा आतून क्रीम, चॉकलेट भरलेले डोनटचे प्रकार लोकप्रिय आहेत. चहासोबत किंवा स्नॅक म्हणून डोनट आवडीनं खाल्ला जातो.चुर्रोज हे काठीसारख्या आकाराचं तळलेलं डिझर्ट आहेत. तळल्यानंतर त्यावर साखर आणि दालचिनी भुरभुरली जाते. बाहेरून करकरीत आणि आतून मऊ असं त्यांचं टेक्स्चर असतं. अनेकदा हे डिझर्ट चॉकलेट सॉससोबत सर्व्ह केलं जातं.कन्फेक्शनरी डिझर्ट्ससर्वाधिक पसंती असणारं सगळ्यांचं आवडतं डिझर्ट म्हणजे चॉकलेट. कोको सीड्सपासून तयार होणाऱ्या चॉकलेटचे असंख्य प्रकार आहेत. कोको सीड्सची चव, त्यांचा कडूपणा आणि त्यात ॲड होणारे इतर पदार्थ यांच्या कॉम्बिनेशनवर चॉकलेट्सटी चव अवलंबून असते. इतर डिझर्ट्समध्येही चॉकलेटचा भरपूर वापर केला जातो.कँडी म्हणजे साखरेपासून तयार होणारा प्रकार. वेगवेगळे आकार, रंग, चवी आणि टेक्स्चर यामुळे कँडी विशेषतः मुलांना आकर्षित करते. काही कँडी कठीण, तर काही मऊ असतात. पाश्चात्त्य देशांमध्ये सण-उत्सवावेळी कँडीला खास स्थान असतं.साखर, बटर आणि दूध वापरून तयार होणारं चवदार डिझर्ट म्हणजे फज. हा पदार्थ छोटे तुकडे करून सर्व्ह केला जातो..फ्रुट-बेस्ड डिझर्ट्सताज्या फळांपासून केलं जाणारं फ्रुट सॅलड छान नैसर्गिक अनुभव देतं. फळांच्या चवीवर फ्रुट सॅलडची चव अवलंबून असते. यात कधीकधी थोडीशी साखर किंवा मधही घालतात. रंगीबेरंगी फळांमुळे हे डिझर्ट दिसायलाही आकर्षक असतं. जेवणानंतर हेल्दी पर्याय म्हणून याकडे बघितलं जातं.बाहेरून कुरकुरीत पेस्ट्री शेल आणि आतून मऊ फिलिंग असलेला टार्ट हा प्रकार आपल्याकडे अजून तेवढा लोकप्रिय नसला, तरी त्याची चव अप्रितम असते. टार्ट करताना फळं किंवा कस्टर्ड यांचा वापर प्रामुख्याने केला जातो.कॉम्पो (Compote) म्हणजे साखरेच्या पाकात हलक्या आचेवर शिजवलेली फळं. त्यामुळे फळांची नॅचरल चव टिकून राहते 