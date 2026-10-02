Premium|Fungi and Mushrooms : पृथ्वीच्या प्रत्येक कोपऱ्यात बुरश्यांचे अद्भुत साम्राज्य; निसर्गातील गूढ उलगडले

डॉ. मंदार दातार बुरश्यांची खरी कमाल म्हणजे त्यांनी पृथ्वीवरचा जवळजवळ प्रत्येक कोपरा व्यापला आहे. पृथ्वी नावाच्या चित्रपटात त्या नायक, नायिका, खलनायकापासून ते सहअभिनेता, चरित्र अभिनेता अशा सगळ्याच भूमिका वठवतात; पाण्यापासून ते वाळवंटापर्यंत, मातीपासून ते सजीवांच्या शरीरापर्यंत अगदी सगळीकडे...चेंगीझ खानच्या मंगोलियाच्या उत्तर भागात खेंटी पर्वतरांगेत, सायबेरियन लार्चच्या घनदाट जंगलात उभे राहिल्यावर मला पहिल्यांदाच जाणवली एक अलौकिक शांतता. मी माझा बहुतांश वेळ विषुववृत्तीय जंगलाच्या अभ्यासात घालवला असल्यामुळे मला ही ‘तैगा’ जंगले विलक्षण वेगळी वाटली. या जंगलाचा गंधच वेगळा होता. ओल्या मातीचा, तसेच पाइन, स्प्रुस आणि लार्च यांसारख्या शंकुधारी (कॉनिफेरस) वृक्षांच्या खाली पडून कुजलेल्या पानांचा आणि त्यात मिसळलेला जमीन कुजवणाऱ्या मशरूम्सचा अनोखा मातकट वास. या वृक्षांखालून फिरताना जमिनीवर नजर टाकली, तेव्हा तिथे काही हजारांत वाढणाऱ्या मशरूम्सचे एक अनोखे विश्व दिसले. अगदी टाचणीच्या टोकाच्या आकारमानापासून ते चांगल्या वीतभर पसरलेल्या टोप्या असणारी, लाल-पिवळा-पांढरा-तपकिरी रंग ल्यायलेली विविधरंगी अनोळखी मशरूम्स..Premiunm|Panhala Fort Plateau Flowers : पन्हाळगडच्या कातळावर एवढी फुले कशी फुलतात? विज्ञानाने उलगडलं गूढ.त्या क्षणी मनात एक प्रश्न आला. आपण नेहमी झाडांकडे, फुलांकडे, पक्ष्यांकडे पाहतो; पण जमिनीखाली, मातीत एक अदृश्य पण प्रचंड विश्व आहे, त्याकडे आपली कधी नजर जाते का? आणि गेलीच तर कधी प्रश्न पडतो का, की या अदृश्य विश्वाचे मिरासदार असलेल्या बुरश्या किंवा कवके नेमके कोण आहेत, काय आहेत? या प्रश्नांचे उत्तर सोपे आहे. मशरूम्स आणि इतर डोळ्यांना दिसणाऱ्या व न दिसणाऱ्या बुरश्या ना प्राणी आहेत ना वनस्पती. त्यांचे जगच वेगळे आहे. बुरश्याही वनस्पतींसारख्या एका जागी राहतात, हालचाल करत नाहीत, त्यामुळे बराच काळ वैज्ञानिक बुरश्यांना वनस्पतींच्या राज्यातले नागरिक मानत होते. पण पुढे बुरश्यांच्या डीएनएचा सविस्तर अभ्यास झाला तेव्हा समजले, की बुरशी वनस्पतींपेक्षा प्राण्यांच्या अधिक जवळची आहे.वैज्ञानिक सध्या बुरशी आणि सगळ्या प्राण्यांना ओपिस्थोकाँटा या महागटात ठेवतात. होय! तुम्ही-आम्ही आणि बुरश्या एकाच गटात आहोत. त्या कीटकांसारखे कायटिनचेच वस्त्र अंगावर घेणाऱ्या आहेत, पण तरीही त्या प्राण्यांपासून कितीतरी वेगळ्या आहेत. सुमारे दीड अब्ज वर्षांपूर्वी उगम पावलेले, सपुष्प वनस्पतींपेक्षा कितीतरी आधीचे हे फंजाय (Fungi) नावाचे राज्य निसर्गभूमीतले महाजनपद आहे. मंगोलियात लार्चच्या झाडांनी गाळलेल्या पानांमुळे जंगलतळाशी जे वैशिष्ट्यपूर्ण सूक्ष्म अधिवास तयार झाले होते, त्यातील आम्लधर्मी माती जिवाणूंना फारशी रुचली नव्हती. पण बुरश्यांना ती अगदी चांगलीच मानवली होती. म्हणून त्यांनी त्या जंगलाच्या तळाशी असणारी सेंद्रिय द्रव्ये कुजवण्याची मोहीम आपल्या हाती घेतली अन् त्यामुळेच त्या जंगलामध्ये बुरश्यांची विविधता थक्क करणारी होती.बुरशीचे मुख्य अवयव दोनच. जमिनीवर पसरलेले धाग्यासारखे मायसेलियमचे जाळे आणि या जाळ्यापासूनच विकसित होणाऱ्या मशरूमसारख्या तुम्हा-आम्हाला दिसणाऱ्या फ्रुटिंग बॉडीज. हे मायसेलियम किंवा कवकजाल तयार झालेले असते हायफी नावाच्या बुरशीच्या सूक्ष्म तंतूपासून. हे तंतू इतके सूक्ष्म असतात, की एक चौरस सेंटिमीटर मातीत हजारो किलोमीटर लांबीचे हायफी असू शकतात. आपल्या डोळ्याला दिसणारी बुरश्यांची छत्री म्हणजेच फ्रुटिंग बॉडी आहे, जसे झाडाला येणारे फळ. खरी बुरशी मातीत मायसेलियम स्वरूपात खोलवर, अदृश्य राहते. त्या जंगलात दोन वेगळ्या भूमिका निभावणाऱ्या बुरश्या होत्या. काही मेलेल्या लाकडावर वाढणाऱ्या आणि त्या लाकडाकडे केवळ अन्न म्हणून बघणाऱ्या भुकेल्या बुरश्या आणि दुसऱ्या जिवंत झाडाच्या मुळांशी वाढून दोन झाडांमध्ये संवाद घडवून आणणाऱ्या संदेशवाहक बुरश्या. बुरशी एक, भूमिका दोन - विघटन आणि संदेशवहन..प्राण्यांत आणि बुरशीत महत्त्वाचा फरक हाच, की प्राणी आधी अन्न खातो आणि मग ते आपल्या पोटात, आतड्यात पचवतो. वनस्पती प्रकाशसंश्लेषणाने स्वतःच आपले अन्न तयार करतात आणि ऊर्जेची गरज पडेल तेव्हा आतल्याआतच मटकावतात. पण बुरश्यांनी एक तिसराच मार्ग निवडला आहे. अन्न आधी बाहेर पचवायचे, मगच आत घ्यायचे. या हटके खादाडीत बुरशी आपले पाचक विकर (डायजेस्टिव्ह एन्झाइम्स) शरीराच्या बाहेर मृत लाकडावर, पानांवर, मातीत सोडते. ही विकरे लिग्निन, सेल्युलोज, प्रथिने यांसारखे जटिल सेंद्रिय रेणू मोडून-तोडून त्यांचे शोषण्यायोग्य रेणूंमध्ये परिवर्तन करतात. मग बुरशी हे रेणू सावकाशपणे शोषून घेते. म्हणूनच या बाह्यपचनाला उपयोगी पडतील असे हायफी आणि मायसेलियमसारखे अवयव उत्क्रांतीने बुरश्यांना बहाल केले आहेत. मायसेलियम जितके मोठे तितके पृष्ठक्षेत्रफळ जास्त आणि जितकी विकर जास्त प्रमाणात सोडण्याची क्षमता जास्त, तितके पोषण जास्त. एका अर्थी हे चक्क शरीराच्या बाहेर पोट असण्यासारखे आहे. थोडक्यात पोट जेवढे मोठे, तेवढी जास्त अन्न खाण्याची क्षमता. अमेरिकेमधल्या ओरेगॉनच्या मॅल्होर राष्ट्रीय उपवनात तर आर्मिलारिया ओस्टॉयी या बुरशीचे मायसेलियम सुमारे ९.७ चौरस किलोमीटर पसरलेले आहे आणि ते आहे सुमारे ८,६५० वर्षे जुने. पृथ्वीवरचा सर्वात मोठा, सर्वात जुना हा एकजीव. हा भव्य सजीव कुठेही नजरेला दिसत नाही, तरीही तो आहे.मायसेलियम हे केवळ पोषणासाठी नाही. ते वहन करणारे जाळेही आहे. पोषणद्रव्ये, पाणी आणि रासायनिक संकेत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहून नेणारे हे जाळे आहे. वैज्ञानिक याला ‘वूड वाइड वेब’ म्हणतात. हे कधीच बंद न पडणारे जमिनीखालचे ‘इंटरनेट’ आहे. मंगोलियाच्या त्या लार्चच्या जंगलात जे बुरशी विश्व दिसले, ते या मायकोऱ्हायझल जाळ्याचा भाग होते. लार्च, पाइन्स, स्प्रुस आणि त्यांच्या तळात वाढणाऱ्या बुरश्या यांचे एक अतूट नाते आहे. या वृक्षांची मुळे आणि मायसेलियम एकत्र काम करतात. बुरशी झाडाला फॉस्फरस आणि खनिजे पुरवते, झाड बुरशीला प्रकाशसंश्लेषणातून तयार केलेली साखर देते. ही पृथ्वीवरच्या सर्वात प्राचीन भागीदाऱ्यांपैकी एक आहे.बुरश्यांची खरी कमाल म्हणजे त्यांनी पृथ्वीवरचा जवळजवळ प्रत्येक कोपरा व्यापला आहे. पृथ्वी नावाच्या चित्रपटात त्या नायक, नायिका, खलनायकापासून ते सहअभिनेता, चरित्र अभिनेता अशा सगळ्याच भूमिका वठवतात; पाण्यापासून ते वाळवंटापर्यंत, मातीपासून ते सजीवांच्या शरीरापर्यंत अगदी सगळीकडे... एकीकडे सर्वात आदिम जलीय बुरश्या कायट्रिड्स नावाने जगभरातल्या बेडकांवर कायट्रिडिओमायकोसिस हा रोग पसरवतात, तर दुसरीकडे बुरशी मातीत मुक्कामाला असतात, तेव्हा मात्र मूलद्रव्यांचे चक्र फिरते ठेवत मृत सेंद्रिय पदार्थांचे विघटन करून पोषणमूल्ये परत मातीत सोडतात. बुरश्या नसतील, तर पृथ्वी न कुजलेल्या पदार्थांनी भरून जाईल. त्या झाडांच्या मुळांशी मायकोऱ्हायझाच्या रूपाने सहजीवी नाते जोडतात, पण प्राण्यांच्या शरीरात मात्र कँडिडासारख्या संधीसाधू परजीवी होतात. ‘ओफिओकॉर्डिसेप्स युनिलॅटरेलिस’ नावाची एक खतरनाक बुरशी मुंग्यांच्या मेंदूवर नियंत्रण मिळवून त्यांना एका विशिष्ट उंचीवर नेऊन मारते आणि त्या मेलेल्या मुंगीच्या शरीरातून आपले बीजाणू हवेत पसरवते. जिथे कुठलाही ‘एकटा जीव सदाशिव’ टिकणार नाही अशा खडकांवर, वाळवंटात, हिमनद्यांवर त्या शेवाळ किंवा सायनोबॅक्टेरिया यांच्याशी भागीदारी करून दगडफूल किंवा लायकेन म्हणवून राहतात. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान असणाऱ्या बुरश्यांची अनलज्वाला वृत्तातून मला दिसणारी ही विलक्षण कामगिरी -छोटी मूर्ती, तरिही मोठी किमयागारीचला उलगडू कवकांची ही दुनिया न्यारीभूछत्राचे नाव ऐकुनी दचकलात का?सुंदर बुरशी कवीकल्पना, चमकलात का?चष्मा बदला सौंदर्याचा, बघा खुमारीचला उलगडू...बघितलेत तर वाटतील हे निव्वळ धागेमातीमध्ये, झाडांवरती, खडकांमागेअसती ते परि सजीव सारे विघटनकारीचला उलगडू..जे मेले त्या नवीन जन्मा कवक घालतेखनिजकणांचे चक्र त्यामुळे पुढे चालतेमरणालाही जगणे जमते कवकाद्वारीचला उलगडू..पृथ्वीवर नांदणाऱ्या प्रत्येक घटकाला उत्क्रांतीने स्वतःची अशी एक जगण्याची पद्धत बहाल केली आहे. प्रत्येकाची एक वेगळी सुखकारक पद्धत आहे. पण त्या सर्वांमध्ये बुरश्यांच्या विलक्षण करामती पाहून, वाचून मला थक्क व्हायला होते. बुरश्यांविषयी काहीही नवे जाणले, की अहमद फ़राज़ यांची ‘उस ने नज़र नज़र में ही ऐसे भले सुख़न कहे, मैं ने तो उस के पाँव में सारा कलाम रख दिया ।’ हीच भावना माझ्या मनात येते. या सजीवसृष्टीच्या विलक्षण रंगभूमीवर प्रत्येक पात्र आपापली भूमिका समरसून निभावत असताना, त्या सगळ्यांमध्ये बुरश्यांचा ‘अंदाज़-ए-बयां’ काही ‘औरच’ आहे!लेखक पुणेस्थित आघारकर संशोधन संस्थेमध्ये संशोधक व आययूसीएन पश्चिमी घाट वनस्पती विशेषज्ञ समूहाचे सदस्य अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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