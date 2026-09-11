Premium|Fusion Coffee : जगभरच्या प्रवासात मसाल्यांनी बदलले कॉफीचे रूप; ‘गोल्डन टर्मरिक लाते’पासून ‘मोफावर’पर्यंत फ्युजनचा सुगंध

स्नेहल बाकरेकॉफीनं जगभर प्रवास करत तिथल्या पद्धती स्वीकारल्या आणि त्यातून तिची अनेक नवी रूपं तयार झाली. कॅफेतलं मेनू कार्ड हातात घेतलं आणि गोल्डन टर्मरिक लाते, मोफावर, स्पाइस जिंजर लाते किंवा कार्डेमम लाते असे एखादं भारी नाव दिसलं, तर लगेच बुचकळ्यात पडू नका. आधी त्याखाली दिलेले घटक वाचा. कदाचित एखाद्या आंतरराष्ट्रीय नावाच्या कॉफीमध्ये आपल्या घरातल्या मसाल्याच्या डब्यातला एखादा जुना परिचित भेटेल...!‘द ओन्ली कॉन्स्टंट इन लाइफ इज चेंज’ - बदल हाच जीवनातला एकमेव स्थायी नियम आहे, असं प्रसिद्ध ग्रीक तत्त्वज्ञ हेराक्लिटस यांनी अनेक वर्षांपूर्वी सांगितलं होतं. काळ पुढे सरकत गेला तसं जग बदलत गेलं आणि त्यासोबत माणसाचं जगणंही बदललं. माणूस एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ लागला. जगाच्या सीमा त्याच्यासाठी विस्तारत गेल्या. प्रवास जसजसा वाढला तसतशा वेगवेगळ्या संस्कृती जवळ आल्या, विचारांची देवाणघेवाण झाली आणि यातूनच विविध संस्कृतींचा एकत्रितपणे एक नवीन प्रवास सुरू झाला. विविध संस्कृती किंवा पद्धती एकमेकांमध्ये मिसळल्या, पण तरीही त्यांनी आपलं मूळ रूप कायम ठेवलं. त्यांच्या या मिलाफातून जे नव रूप तयार झालं त्यालाच आपण ‘फ्युजन’ असं म्हणू लागलो. .Premium|Satara Literary Heritage : साहित्य, कला अन् संस्कृती .हे फ्युजन आपल्या जीवनशैलीत आता मुरांब्यासारखं मुरलंय. आता भाषेचंच पाहा ना. सोफा, टेबल, टीव्ही, स्कूटर, फोन, मेसेज, बाल्कनी, बाथरूम असे काही इंग्रजी शब्द मराठीत तसंच हिंदीत इतके मुरलेत, की त्यांना आपापल्या भाषेत पर्यायी शब्द असले तरी ऐनवेळी आपल्याला ते सुचतच नाहीत. कपड्यांचंही तसंच आहे. साडी हा आपला पारंपरिक पोशाख. पण साडीबरोबर पँट, जॅकेट, विविध प्रकारचे बेल्ट्स घालण्याचे अनेक प्रयोग झाले आहेत. स्त्री व पुरुष दोघांनाही कुर्त्याबरोबर जीन्स जास्त आरामदायी वाटते. दुसरीकडे भारतीय प्रिंट्स किंवा भरतकाम केलेले कुर्ते यांना परदेशात प्रचंड मागणी आहे. फक्त कपड्यांमध्येच नव्हे, तर संगीतातही या सरमिसळीची जादू आपल्याला ऐकायला मिळते. भारतीय तबला, सितार किंवा बासरीबरोबर पाश्चात्त्य गिटार, पियानो किंवा इलेक्ट्रॉनिक संगीताची सांगड घालून आजवर अनेक संगीतप्रकार तयार झाले आहेत.या सगळ्या देवाणघेवाणीचा खाद्यसंस्कृतीवरही अगदी चविष्ट परिणाम झाला. इटालियन पिझ्झावर भारतीय तंदूरची चव आली आणि तयार झाला तंदुरी पिझ्झा. तसंच पास्त्यावर भारतीय मसाल्यांची फोडणी आली आणि तयार झाला मसाला पास्ता. डोशाची गट्टी चायनीज शेजवान सॉसबरोबर झाली आणि तयार झाला शेजवान डोसा. करी बुरेटो, चायनीज भेळ, नूडल्स सामोसा, तंदुरी रॅप किंवा बर्गर असे कितीतरी पदार्थ आज आपल्या खाण्यात सहज दिसून येतात. फक्त भारतातच नव्हे तर अगदी जगभर अशा चवींचे प्रयोग झाले. मेक्सिकन आणि अमेरिकन चवींच्या मिलाफातून टेक्स-मेक्स ही खाद्यसंस्कृती तयार झाली. तर जपान आणि पेरू देशांच्या चवी एकत्र येऊन निकेई ही खाद्यसंस्कृती आकाराला आली. म्हणजेच माणूस जिथे गेला, तिथल्या नवीन चवीशी त्याची गट्टी झाली आणि त्यातून जन्माला आला एक नवीन स्वाद! पण खरंतर या सगळ्या स्वादाच्या दुनियेत प्रमुख भूमिका बजावली ती मसाल्यांनी. कारण पदार्थ कुठलाही असू दे त्याला नवी ओळख देण्याची खरी ताकद त्या एका छोट्याशा पुडीतच दडलेली होती.तसं पाहायला गेलं तर एकेकाळी काळी मिरी, दालचिनी, हळद, लवंग, तमालपत्र, जायफळ अशा भारतीय मसाल्यांची संपूर्ण जगाला भुरळ पडली होती. सुरुवातीला भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील बंदरांमधून हे मसाले अरब व्यापाऱ्यांच्या जहाजावर चढले. अरबी समुद्र ओलांडून पश्चिम आशिया आणि लाल समुद्राच्या मार्गाने भूमध्य सागरापर्यंत पोहोचले आणि तिथून युरोपच्या बाजारपेठांमध्ये शिरले. तिथल्या खाद्यसंस्कृतीशी त्यांची छान गट्टी झाली आणि त्यादरम्यान तिथले काही खाद्यपदार्थदेखील भारतात आले. त्यात आफ्रिकेतल्या अरबी देशांतून भारतात आलेली कॉफी इथल्या मातीत, माणसांच्या जिभेवर व त्यांच्या मनातही चांगलीच रुजली. विशेषतः फिल्टर कॉफी दक्षिण भारतातील घराघरांत पोहोचली. परंतु, जसं फक्त कॉफी मिळण्याचं ठिकाण असणाऱ्या कॅफेंनी कालांतरानं आपलं रूप बदललं, तसंच कॉफीनंदेखील स्वतःवर वेगवेगळ्या देशातल्या पद्धती आणि मसाल्यांचा साज चढवत आपलं रूप अधिक खुलवलं आहे..Premium|Konkan Houses : कोकणातील जुन्या घरांची रचना निसर्गाशी इतकी जुळलेली का होती?.परंतु आजकाल मस्त फेसाळलेल्या कॉफीची तल्लफ भागवण्यासाठी कॅफेत गेलं नि तिथलं मेनू कार्ड हातात घेतलं, की तिथल्या कॉफीची एक से एक भन्नाट नावं वाचायला मिळतात आणि आधी तोंडालाच फेस येतो. गोल्डन टर्मरिक लाते, करक कॉफी, जिंजर लाते, मोफावर कॉफी, स्पाइसी हॉट मोका, अरेबिक स्पाइस कॉफी अशी नावं वाचली की आपण कॉफी प्यायला आलोय की एखाद्या आंतरराष्ट्रीय खाद्यपरिषदेला, असा प्रश्न पडतो. पण हल्ली एक बरं आहे, मेनू कार्डमध्ये पदार्थांच्या नावाखाली त्यात असणाऱ्या घटकांचा तपशील दिलेला असतो. त्यामुळे वेटरला बोलवून ‘अमुक अमुक नावाचा पदार्थ म्हणजे नक्की काय असतं रे’ असं विचारत आपल्या अज्ञानाचं जाहीर प्रदर्शन करण्यापासून तरी आपली सुटका होते. पण खरी गंमत तर त्या घटकांची यादी वाचली की सुरू होते.‘गोल्डन टर्मरिक लाते’ एवढं भारदस्त नाव ऐकूनच एकदम भारी वाटतं. क्षणभर एखादी राजेशाही थाटातली कॉफी असावी असा भास होतो. पण ती समोर येताच समजतं, अरेच्चा, हे तर आपल्या आजीच्या हातच्या हळद-दुधासारखं आहे, जे आपण आजारी पडल्यावर नाक मुरडून प्यायचो! तेच आपण आता बाहेर कॅफेत बसून थाटामाटात पितोय. लंडनमध्ये या गोल्डन टर्मरिक लातेची बरीच क्रेझ आहे. पण आता फ्युजन म्हटलं की मामा-मासी का फरक तर येणारच. तिथं काही ठिकाणी यात मेपल सिरप किंवा व्हॅनिला सिरप घातलं जातं. थोडक्यात सांगायचं झालं, तर आजीच्या हातच्या हळद-दुधानं परदेशी जाऊन जरा मेकओव्हर केला आणि थेट गोल्डन लातेच्या थाटात जगासमोर आलं.‘कार्डेमम लाते’ हा कॉफीचा प्रकार भारतात आता खूप ठिकाणी मिळतो. पण वेलची आणि कॉफीची खरी मैत्री झाली ती अरब देशांमध्ये. सौदीमध्ये वेलची घालून केलेल्या कॉफीला म्हणजे काहवाला महत्त्वाचं स्थान आहे. इथं काही ठिकाणी यात वेलचीबरोबर केशर, लवंग, दालचिनी किंवा आलंही घातलं जातं.हीच वेलची आपल्याला ‘मोफावर’ नावाच्या येमेनी कॉफीतही सापडते. आपल्याकडे वेलची व आल्याचा सुगंध आला की चहाची आठवण होते. येमेनमध्ये या दोघांनी चहाऐवजी कॉफीची साथ धरली आहे. इथली ‘क्रिश्र’ नावाची कॉफी नक्की कशापासून तयार झाली आहे, हे पाहण्यापूर्वी तिचा उच्चारच आधी पुन्हा पुन्हा तपासून घ्यावा लागतो. क्रिश्र हे इथलं पारंपरिक पेय. हे पेय कॉफीच्या बियांपासून नव्हे, तर चक्क तिच्या वाळलेल्या सालींपासून तयार केलं जातं आणि त्यात आलं व दालचिनीसारखे मसालेदेखील घातले जातात..मसाल्यांची अशीच रंगत ‘मोरोक्कन स्पाइस्ड कॉफी’मध्ये दिसते. दालचिनी, वेलची, जायफळ, काळी मिरी, आलं, लवंग असे मसाले कॉफीला एक वेगळाच सुगंध व उबदार चव देतात. अशा कॉफीचा एक घोट घेतल्यावर आपल्या डोळ्यासमोर स्वयंपाकघरातल्या मसाल्याचा डबाच आला, तर नवल वाटू नये. मसाल्याच्या डब्यालाही बहुधा परदेशभ्रमणाची हौस असावी असं वाटतं. फक्त फरक एवढाच, की आपण हे मसाले पुलाव किंवा भाजीत घालतो, पण मोरोक्कन लोकांनी त्यांना कॉफीच्या कपात जागा दिली आहे.‘कॅफे एशियाटिको’ ही स्पेनच्या कार्ताखेना या भागात प्रसिद्ध असलेली कॉफी. ही कॉफी पावडर, कंडेन्सड मिल्क व मद्याबरोबरच दालचिनी व लिंबाच्या साली घालून तयार केली जाते. तर इंडोनेशियातील ‘क्लोव्ह कॉफी’ ही लवंग, दालचिनी व जायफळ घालून केली जाते. ‘कॅफे टोबा’ हा सेनेगलमधील कॉफीचा खास पारंपरिक प्रकार. यात आफ्रिकन गिनी मिरीबरोबर लवंग घातले जाते. विशेष म्हणजे हे सर्व मसाले कॉफीच्या बियांबरोबरच भाजून दळले जातात.खाद्यसंस्कृतीतल्या या फ्युजनची हीच तर खरी गंमतआहे. मूळ पदार्थ एका देशातला असतो, त्यात मसाला दुसऱ्या देशाचा आणि पद्धत तिसऱ्या ठिकाणची आणि शेवटी तयार होणार स्वाद मात्र सर्वांच्या जिभेवर रेंगाळणारा असतो. कॉफीनंदेखील जगभर प्रवास करत तिथल्या पद्धती स्वीकारल्या आणि त्यातून तिची अनेक नवी रूपं तयार झाली. म्हणून पुढच्यावेळी कॅफेतलं मेनू कार्ड हातात घेतलं आणि गोल्डन टर्मरिक लाते, मोफावर, स्पाइस जिंजर लाते किंवा कार्डेमम लाते असे एखादं भारी नाव दिसलं, तर लगेच बुचकळ्यात पडू नका. आधी त्याखाली दिलेले घटक वाचा. कदाचित एखाद्या आंतरराष्ट्रीय नावाच्या कॉफीमध्ये आपल्या घरातल्या मसाल्याच्या डब्यातला एखादा जुना परिचित भेटेल.लेखिका पुणेस्थित कवयित्री, लेखिका व पटकथा लेखिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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