Premium|Ganesha Forms and Cultural History : मोदक, मूषक आणि अंकुशापलीकडेही गणपतीची अनेक रूपे; बदलत्या लोकसंस्कृतीसोबत बाप्पा कसा बदलला?

अमोघ वैद्य गणेशाच्या विविध रूपांचा पट मांडताना एक गोष्ट प्रकर्षानं जाणवते, ती म्हणजे या देवतेची विलक्षण लवचिकता आणि सर्वसमावेशकता. गणपती कधीही कोणत्या एका कर्मठ चौकटीत किंवा ठरावीक आकाराच्या पाषाणात बंदिस्त राहिलेला नाही. लोकसंस्कृतीच्या बदलत्या प्रवाहाबरोबर तो बदलला, भक्तांच्या गरजेनुसार त्यानं नवी रूपं घेतली आणि तरीही आपलं मूळ ‘विघ्नहर्ता’ हे स्वरूप त्यानं कधी ढळू दिलं नाही. भाद्रपदाची चाहूल लागते आणि आसमंतात एक अनामिक हुरहूर, प्रसन्नता दाटून येते. घराघरांच्या उंबरठ्यांवर काढल्या जाणाऱ्या रांगोळ्या, बाजारातली आराशीची लगबग, मातीचा ओला सुगंध आणि वातावरणात विरघळणारा अगरबत्तीचा दरवळ या सगळ्यांमधून लाडक्या देवतेच्या आगमनाची वार्ता घराघरांत पोहोचते आणि तो म्हणजे विघ्नहर्ता गणपती. महाराष्ट्राच्या आणि एकुणातच भारतीय संस्कृतीच्या पटलावर डोकावलं, तर गणेशोत्सव केवळ एका उत्सवापुरता मर्यादित राहत नाही; तो समाजाच्या नाडीशी, इतिहासाशी आणि इथल्या लोकजीवनाशी जोडलेला एक जिवंत प्रवाह होऊन वाहतो..Premium|Gatha Saptashati Maharashtri Prakrit : सातवाहन काळातील महाराष्ट्री प्राकृत; मराठी भाषेची जननी.आपल्या मनात कोरलेली बाप्पाची छबी सहसा ठरावीक साच्यातली असते - एका हातात मोदक, दुसऱ्या हातात परशू किंवा अंकुश, गळ्यात सर्प आणि पायाशी नम्रपणे बसलेला मूषक. पुराणांनी, देवळांनी आणि आजवरच्या अनेक मूर्तिकारांनी हीच शांत, सुखकर्ता प्रतिमा पिढ्यान्पिढ्या आपल्या डोळ्यांत साठवून ठेवली आहे. परंतु, इतिहासाच्या धुळीनं माखलेली जुनी पानं आपण हळुवार उलगडू लागतो, सह्याद्रीच्या कातळात कोरलेली प्राचीन लेणी निरखू लागतो किंवा जुन्या राजवटींच्या दस्तावेजांत डोकावतो, तेव्हा एक विस्मयकारक चित्र समोर उभं ठाकतं. हा लाडका देव केवळ एकाच रूपापुरता, एकाच ढंगापुरता कधीच मर्यादित नव्हता, हे लक्षात येतं.ऋग्वेदातल्या ‘गणानां त्वा गणपतिं हवामहे’ या ऋचेपासून सुरू झालेला हा प्रवास काळानुरूप अनेक वळणं घेत समृद्ध होत गेला. प्राचीन काळातला गणपती कधी शेतशिवारात पिकांचं रक्षण करणारा ग्रामदेव होता, तर कधी युद्धभूमीवर विजय मिळवून देणारा पराक्रमी योद्धा. कधी तो तंत्रसाधनेच्या गूढ जगात ध्यानस्थ बसलेला दिसतो, तर कधी राजेरजवाड्यांच्या दरबारात राज्यकारभाराचा आधारवड होतो. पेशवेकालीन पुण्यातल्या शनिवारवाड्यातल्या देवघरापासून ते थेट सह्याद्रीच्या कडेकपारीतल्या गडकोटांपर्यंत या गणरायानं समाजाच्या प्रत्येक अंगाला आपल्या कवेत घेतलं.स्थानिक लोकसंस्कृती, बदलणाऱ्या राजकीय-सामाजिक गरजा आणि लोकांच्या अस्सल भावभावना यांतून गणपतीची अशी अनेक अनोखी, विलोभनीय रूपं आकाराला आली, जी आजही आपल्याला थक्क करून सोडतात. कुठं त्याला दोन किंवा चारपेक्षा अधिक हात फुटले, कुठं त्याच्या हाती लेखणीऐवजी शस्त्रं चकचकली, तर कुठं त्याच्या पायाशी मूषकाऐवजी सिंह किंवा मोर येऊन बसला. ही रूपं केवळ कल्पनेचा खेळ नव्हती; त्यांच्यामागे तत्कालीन समाजाचा इतिहास, लोकांची जगण्याची उमेद आणि त्या काळाची गरज दडलेली होती.गणेशोत्सवाच्या या चैतन्यमय वातावरणात, नेहमीच्या परिचयापलीकडे जाऊन बाप्पाच्या अशाच काही अद्भुत, गूढ आणि वैशिष्ट्यपूर्ण रूपांचा शोध घेणं हा एक वेगळाच आनंद आहे. अशाच आगळ्यावेगळ्या गणेशरूपांचा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक पट उलगडणारा हा एक शोधप्रवास आहे असं म्हणायला हरकत नाही..गणेशाच्या या वैविध्यपूर्ण प्रवासात अशी काही रूपं समोर येतात, जी केवळ पाषाणाची घडण राहत नाहीत, तर त्यामागे एखाद्या सिद्धपुरुषाची प्रदीर्घ साधना आणि अढळ निष्ठा उभी असते. अशाच एका अलौकिक दर्शनाची अनुभूती घेण्यासाठी आपल्याला ठाण्यातल्या दंडवते महाराजांच्या आश्रमात पाऊल ठेवावं लागतं. एरवी पुराणांत आपण श्रीकृष्णाचं किंवा विष्णूचं विराट विश्वरूप वाचतो, पण प्रत्यक्ष गणरायाच्या रूपात हा विराट साक्षात्कार कसा भासत असेल? ठाण्यात विसावलेले ‘एकवीसमुखी श्री वरदविनायक’ हे त्याचंच एक मूर्तिमंत उदाहरण आहे. या अद्वितीय संकल्पनेमागे एक विलक्षण तपश्चर्या उभी आहे. ‘श्री गुरुनाथ रामराव परशरामे’, ज्यांना सारेजण परमपूज्य ‘दंडवते महाराज’ म्हणूनच ओळखतात, हे या देवस्थानाचे मूळ शिल्पकार. त्यांच्या नावामागची कहाणीही तेवढीच थक्क करणारी. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पायी चालण्याऐवजी संपूर्ण हिंदुस्थानातली तीर्थक्षेत्रं त्यांनी साष्टांग दंडवत घालत, देह झिजवत पादाक्रांत केली. अशा एका निस्सीम योग्याच्या तपोबलातून आणि कल्पनेतून ही मूर्ती साकारली गेली.मूर्तीसमोर उभं राहिल्यावर नजरेचा पट अपुरा पडावा, असा हा विलोभनीय आकार आहे. तब्बल २१ मुखं आणि ४२ हात असलेलं हे रूप गणरायामध्ये साक्षात भगवान विष्णूचं विराट रूप सामावून घेतं. पायाखाली उमललेलं एक भव्य कमलचक्र, त्यावर समचरण उभी असलेली ही प्रसन्न मुद्रा आणि मस्तकावर प्रेमानं छत्र धरून उभा असलेला शेषनाग हे दृश्य म्हणजे पाषाणात कोरलेली एक दैवी कविताच वाटते.सामान्यतः देवतांच्या हातांत वेगवेगळ्या शस्त्रांचं किंवा आयुधांचं अवडंबर दिसतं, पण इथं वेगळंच कारुण्य पाहायला मिळतं. या मूर्तीच्या बेचाळीस हातांपैकी तब्बल ३७ हात भक्तांना केवळ आणि केवळ अभय आणि आशीर्वाद देण्याच्या मुद्रेत आहेत. दुःखातून मुक्ती आणि संकटांवर मात करण्याचं इतकं खुलं दान कदाचितच इतरत्र पाहायला मिळेल. बाप्पाची मुख्य सोंड उजवीकडे वळलेली असून, विराट स्वरूपातही त्याचं मूळ अस्तित्व जपत पायाशी नम्रपणे बसलेला मूषकराज या संपूर्ण रचनेला एक परिपूर्ण लय देतो. हे रूप डोळ्यांत साठवताना शक्ती आणि करुणेचा एक अनामिक संगम मनाला स्पर्शून जातो..ठाण्यातल्या त्या विराट, आध्यात्मिक दर्शनातून निघून आपण मध्य महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक भूमीत, म्हणजेच अहिल्यानगरमध्ये प्रवेश करतो. निजामशाहीच्या आणि अनेक युद्धांच्या पाऊलखुणा जपणाऱ्या या शहराच्या दक्षिणेकडे जुन्या माळीवाडा भागात पाय ठेवताच एका वेगळ्याच प्राचीन वातावरणाचा भास होतो. इथं शतकानुशतकं एकाच जागी शांतपणे उभा आहे तो नगरकरांचं श्रद्धास्थान असलेला ‘श्री विशाल सिद्धिविनायक’.हे स्थान तसं जुनं असलं, तरी साधारण आठ दशकांपूर्वी घडलेल्या एका अजब घटनेनं या मूर्तीचं नाव पंचक्रोशीत दुमदुमलं. सुमारे ऐंशी वर्षांपूर्वी, कडक उन्हाच्या दिवसांत अचानक या भव्य पाषाणमूर्तीला प्रत्यक्ष मानवी देहाप्रमाणे घाम फुटू लागला. त्या अद्भुत चमत्काराची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि तेव्हापासून एक अत्यंत जागृत आणि प्रभावी देवस्थान म्हणून या सिद्धिविनायकाची ख्याती सर्वदूर पोहोचली.या गणरायाचं दर्शन घेताना सर्वात आधी डोळ्यांत भरतो तो त्याचा अवाढव्य, भव्य आकार. तब्बल ३.६ मीटर उंच असलेली ही मूर्ती तिच्या नावाप्रमाणेच खरोखर ‘विशाल’ आहे. बाप्पाचं लंबोदर रूप, भक्तांना सर्वकाही देण्याची ग्वाही देणारा वरदहस्त आणि उजवीकडे वळलेली अत्यंत प्रभावी सोंड या मूर्तीला एक अलौकिक भारदस्तपणा मिळवून देतात. परंतु, या रूपाचं सर्वात आगळंवेगळं आणि गूढ वैशिष्ट्य लपलं आहे ते बाप्पाच्या उदरभागात. या मूर्तीच्या नाभीतून (बेंबीतून) साक्षात एक शिवलिंग बाहेर आलेलं स्पष्ट दिसतं आणि त्या शिवलिंगाभोवती एका नागानं प्रेमानं वेढा घातलेला आहे. गणपती हा मूळचा शिवाचाच अंश, पण इथं पिता आणि पुत्राचं हे अद्वैत ज्या कौशल्यानं मूर्तिकारानं साकारलं आहे, ते अचंबित करणारं आहे. शिव आणि शक्तीच्या या अद्भुत मिलाफामुळेच माळीवाड्याचा हा सिद्धिविनायक केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर अवघ्या गणेशभक्तांच्या विश्वात एक अनोखं, विस्मयकारक स्थान होऊन उभा आहे.अहिल्यानगरच्या त्या नाभीतून शिवलिंग प्रकटलेल्या विशाल मूर्तीचा निरोप घेऊन आपली पावलं आता विदर्भाच्या ऐतिहासिक मातीकडे वळतात. यवतमाळ जिल्ह्यातला नेर तालुका हा तसा समृद्ध सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक वारसा लाभलेला परिसर; पण काळाच्या पडद्याआड अनेक अनमोल ठेवे कसे उपेक्षित राहतात, याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे जवळगावमध्ये आढळलेली अत्यंत दुर्मीळ गणेशप्रतिमा. भारतीय प्रतिमाशास्त्रामध्ये (Iconography) ज्याला ‘सर्वतोभद्र’ शैली म्हटलं जातं, त्या पठडीतली ही मूर्ती आहे. ‘सर्वतोभद्र’ म्हणजे ज्या प्रतिमेचं दर्शन चारही दिशांनी घेता येतं. एकाच अखंड काळ्या पाषाणात चारही बाजूंना गणरायाची एकेक अशी चार पूर्ण रूपं अत्यंत नजाकतीनं कोरलेली आहेत. एकेकाळी झाडाखाली उघड्यावर दुर्लक्षित राहिलेल्या या पाषाणाला गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन आता एका छोट्या मंदिरात सुरक्षितपणे स्थानापन्न केलं आहे. शिल्पाचे बारकावे न्याहाळताना त्या काळच्या शिल्पकाराच्या कल्पकतेला दाद द्यावीशी वाटते. चारी बाजूंना बसलेले हे चारही गणपती चतुर्भुज आहेत आणि ते ‘अर्धपर्यंकासनात’ (एका पायाची घडी घालून) ऐटीत बसलेले दिसतात. त्यांच्या चार हातांत हस्तिदंत, परशू, अंकुश आणि लाडका मोदक कोरलेला आहे. उदरावर रुळणारा ‘सर्प उदरबंध’ आणि दंडावरचे नाजूक केयूर-बाजूबंद त्यांच्या सौंदर्यात भर घालतात. या मूर्तीचं सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे चारही मस्तकांवर कोरलेला नक्षीदार, भव्य मुकुट..Premium|Ellora Jain Caves History : चिन्मय शांततेचा पाषाणप्रवास.इतिहास अभ्यासकांच्या मते, अशा चतुर्मुखी प्रतिमा चार रस्ते एकत्र येतात त्या चौरस्त्यांवर दिशादर्शक म्हणून बसवल्या जात असाव्यात. वाटसरूंना चारही दिशांची ओळख करून देणारा हा साक्षात ‘दिशापालक’ गणपती होता. संत ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरीत मांडलेला एक सुंदर संदर्भ या कल्पनेला थेट जोडणारा ठरतो. भक्ती, शिल्पकला आणि लोकजीवनातली उपयुक्तता यांचा इतका सुरेख संगम या जवळगावच्या बाप्पाच्या रूपानं इतिहासाच्या पाऊलखुणा जपत आजही उभा आहे.यवतमाळच्या चतुर्मुखी गणेशाचा निरोप घेऊन आपण विदर्भाच्या आणखी एका ऐतिहासिक कुशीत शिरतो, ती जागा म्हणजे जीवनदायिनी वैनगंगा नदीचा समृद्ध परिसर. भंडारा शहराच्या पूर्वेला, वैनगंगेच्या संथ पात्राच्या साक्षीनं वसलेली ‘मेंढा’ नावाची एक जुनी वस्ती आहे. या पुरातन वस्तीत, एका ओट्यासमोर उभारलेल्या दगडी मंदिरात पाय ठेवताच एका अद्भुत आणि तितक्याच गूढ देवतेचं दर्शन घडतं. ती मूर्ती म्हणजे ‘भृशुंड गणपती’. या गणेशमूर्तीची स्थापना ११३०मध्ये झाली असावी, असं इतिहास अभ्यासक मांडतात.गणेश पुराणात ज्यांचा उल्लेख गणेशाचे परमभक्त आणि तपस्वी ऋषी म्हणून येतो, त्या भृशुंडी ऋषींच्या नावाशी नातं सांगणारं हे रूप इतर सर्व मूर्तींपेक्षा पार वेगळं आहे. संपूर्ण शेंदुरानं माखलेली ही मूर्ती अखंड लाल पाषाणावर (रक्ताश्म शिळेवर) कोरलेली आहे. सुमारे २.४० मीटर उंच आणि १.२० मीटर रुंद अशी ही भव्य काया पाहताक्षणी मनावर एक भारदस्त ठसा उमटवते. या मूर्तीचा खालचा भाग आजही काहीसा दगडात दबलेला असून गुडघ्यापासून वरचा भाग उघड्यावर दिमाखात विसावलेला दिसतो.बाप्पाची बसण्याची ढबही अतिशय लोभस आणि ऐटबाज आहे. डाव्या पायाची मांडी घातलेली, तर उजवा पाय सहजतेनं खाली सोडलेला. चतुर्भुज असलेल्या या गणरायाच्या हातांत पाश, अंकुश आणि लाडका मोदक असून चौथा हात भक्तांना निर्भयतेची ग्वाही देणारा वरदहस्त आहे. डावीकडे वळलेली सोंड हातातल्या मोदकावर विसावली आहे. परंतु, या मूर्तीचं खरं विस्मयकारक वैशिष्ट्य लपलं आहे ते बाप्पाच्या मुखमंडलात आणि आसनात. सामान्यतः दिसणाऱ्या बालसुलभ किंवा सौम्य चेहऱ्याऐवजी, इथं चक्क दाढी आणि मिशा असलेलं एक भव्य, प्रौढ आणि ऋषितुल्य मुख दिसतं. स्पष्ट जाणवणाऱ्या नाकपुड्या आणि ध्यानात मग्न झालेली, अंतर्मुख अशी ‘उन्मनी दृष्टी’ या चेहऱ्यावर कोरलेली आहे. गणरायाचं हे तपस्वी ऋषिरूप शिल्पकलेच्या जगात अत्यंत दुर्मीळ मानलं जातं.आणखी एक आगळीवेगळी रचना म्हणजे बाप्पाचं आसन आणि नागबंधांची त्रिवेणी. गणपतीच्या मस्तकावर पाच फणांचा शेषनाग छत्र धरून उभा आहे, पोटाभोवती सर्पाचा पट्टा (नागबंध) आहेच; पण त्याहून थक्क करणारी गोष्ट म्हणजे, बाप्पा थेट मूषकावर बसलेला नाही. खाली नागाचं मोठं वेटोळं आहे, त्या नागाच्या अंगावर उभा असलेला मूषकराज आणि त्या मूषकावर आरूढ झालेलं हे भृशुंड गणेशरूप! उंदराचे कान, मुख आणि पाय पाषाणात इतके जिवंत कोरले आहेत, की त्या काळातल्या कारागिराच्या कौशल्याची नकळत दाद द्यावीशी वाटते. योग, तंत्र आणि लोकभक्ती यांचा एक अनोखा संगम वैनगंगेच्या काठावर शतकानुशतकं शांतपणे विसावला आहे..वैनगंगेच्या काठावर दाढी-मिशांतल्या त्या तपस्वी भृशुंड गणेशाचं गूढ रूप अनुभवल्यानंतर, आपल्या या शोधयात्रेचा अंतिम टप्पा आपल्याला पुन्हा घेऊन येतो, तो पश्चिमेकडच्या सह्याद्रीच्या हिरव्यागार कुशीत. कोकण आणि घाटाच्या सीमेवर वसलेला सुधागड तालुका म्हणजे निसर्गाच्या आणि इतिहासाच्या लेण्यांनी नटलेला भाग. अष्टविनायकांपैकी एक असलेल्या श्रीक्षेत्र बल्लाळेश्वर पालीपासून अवघ्या चार किलोमीटरच्या अंतरावर एक शांत, निसर्गरम्य पुई नावाचं गाव आहे. त्या गावाला आज आज ‘सिद्धेश्वर’ म्हणूनही ओळखलं जाते. याच गावात उभं आहे महाराष्ट्रातलंच नव्हे, तर देशातलं एक अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आणि दुर्मीळ असं ‘एकवीस गणपतींचं मंदिर’.निसर्गाच्या शांत सान्निध्यात, जवळच असलेल्या पुरातन श्री सिद्धेश्वर मंदिराच्या साक्षीनं हे मंदिर दिमाखात उभं आहे. जुन्या काळातल्या घरासारखं दिसणारं, पण अस्सल पारंपरिक नागरशैलीचा बाज जपणारं हे वास्तुशिल्प पाहताक्षणी मनाला शांत करतं. या मंदिराच्या गाभाऱ्यात पाऊल ठेवताच डोळ्यांचं पारणं फिटतं. एकाच लांबलचक, भव्य पाषाणी सिंहासनावर पुराणांमध्ये वर्णन केलेल्या भारतातल्या प्रमुख एकवीस गणेश स्थानांच्या प्रतिकृतींची एका ओळीत प्रतिष्ठापना केलेली दिसते. अखंड भारतातल्या वेगवेगळ्या गणेशपीठांचं, त्यांच्या विविध रूपांचं दर्शन एकाच छताखाली, एकाच नजरेच्या टप्प्यात घडणं हा एक विलक्षण योग आहे..या मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा इतिहासही लोकसहभागाची आणि सामूहिक श्रद्धेची एक सुंदर साक्ष देतो. १९८१च्या सुमारास सिद्धेश्वर-पुई आणि आजूबाजूच्या सुमारे अकरा गावांमधल्या लोकांनी एकत्र येऊन या प्राचीन मंदिराचा कायापालट करण्याचा संकल्प केला. ग्रामस्थांनी श्रमदानातून आणि एकोप्यातून मंदिराची पुनर्बांधणी केली आणि या भारतातल्या प्रमुख एकवीस गणेश रूपांच्या मूर्ती नव्यानं घडवून त्यांची शास्त्रोक्त प्रतिष्ठापना केली. अनेकदा आपण तीर्थयात्रा करतो, मैलोन्मैल भटकतो; पण इथं एकाच दालनात उभं राहिलं की संपूर्ण देशातल्या गणेशभक्तीचा इतिहास एकाच वेळी आपल्यासमोर उलगडतो. कोकणातल्या हिरवळीत, सिद्धेश्वराच्या पावन भूमीत वसलेलं हे स्थान म्हणजे भक्ती, कला आणि परंपरेचा एक अनोखा संगम आहे.गणेशाच्या रूपांचा हा पट मांडताना एक गोष्ट प्रकर्षानं जाणवते, ती म्हणजे या देवतेची विलक्षण लवचिकता आणि सर्वसमावेशकता. गणपती कधीही कोणत्या एका कर्मठ चौकटीत किंवा ठरावीक आकाराच्या पाषाणात बंदिस्त राहिलेला नाही. लोकसंस्कृतीच्या बदलत्या प्रवाहाबरोबर तो बदलला, भक्तांच्या गरजेनुसार त्यानं नवी रूपं घेतली आणि तरीही आपलं मूळ ‘विघ्नहर्ता’ हे स्वरूप त्यानं कधी ढळू दिलं नाही. प्रत्येक मूर्तीमागे एक काळ उभा आहे, एक इतिहास श्वास घेतो आहे. ही रूपं म्हणजे केवळ पाषाण कोरणाऱ्या शिल्पकारांची कल्पकता नव्हती, तर तत्कालीन समाजाच्या श्रद्धा, व्यवहार, तंत्रसाधना आणि जगण्याशी जोडलेली ती जिवंत प्रतीकं होती.काळाच्या ओघात अनेक राजवटी आल्या आणि गेल्या, नद्यांनी आपली पात्रं बदलली, गावं वसली आणि उजाडली; पण या पाषाणांमधला देव आणि त्याच्या पायाशी नतमस्तक होणारा माणूस यांच्यातलं नातं मात्र अबाधित राहिलं. आज जेव्हा आपण आपल्या घराघरांत, मंडपांत बाप्पाच्या सुबक मूर्तीची प्रतिष्ठापना करतो, तेव्हा त्याच्या या अथांग, बहुआयामी इतिहासाची जाणीव ठेवणं हेच खरं गणेशपूजन ठरतं. या गणेशोत्सवाच्या पावन पर्वात, बाप्पाच्या या आगळ्यावेगळ्या रूपांच्या पाऊलखुणांचा शोध घेणं म्हणजे आपल्याच मातीतल्या अथांग कलावैभवाला आणि परंपरेला वंदन करणं होय.लेखक पुणेस्थित भारतविद्या अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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