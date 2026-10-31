Premium|Garlic Sev Recipe : कुरकुरीत शेव घरीच बनवायची? पाहा सोप्या रेसिपी

दिवाळीचा सण म्हटलं, की फराळाची लगबग सुरू होते. टिकण्यासारखे काही पदार्थ सात-आठ दिवस अगोदर करून ठेवता येतात. चिवडा, चकली, शंकरपाळी, लाडू आधीच करून हवाबंद डब्यात भरून ठेवता येतात. शेव हा त्यातलाच एक पदार्थ आहे. चला तर पाहू या शेवेचे निरनिराळे प्रकार!लसूण शेवसाहित्यचार वाट्या चण्याच्या डाळीचे पीठ, अर्धा चमचा बेकिंग पावडर, आठ-दहा लसूण पाकळ्या, दोन-तीन हिरव्या मिरच्या, आल्याचा छोटा तुकडा, तेल, मीठ.कृतीआठ-दहा लसूण पाकळ्या, दोन-तीन हिरव्या मिरच्या व आल्याचा छोटा तुकडा हे सर्व मिक्सरमधून एकदम बारीक करून एकजीव करून घ्यावे. आता हे सर्व चण्याच्या डाळीच्या पिठात घालावे. नंतर त्यात बेकिंग पावडर व पाव चमचा तेल घालावे. सर्व एकत्र करून गरजेप्रमाणे मीठ व पाणी घालून त्याचा गोळा मळून घ्यावा व शेवपात्रात घालून तापलेल्या तेलात शेव तळून घ्यावी.पालक शेवसाहित्यचार वाट्या चण्याच्या डाळीचे पीठ, अर्धा चमचा बेकिंग पावडर, आठ-दहा पालकाची पाने, दोन-चार हिरव्या मिरच्या, मीठ, तेल.कृतीसर्वप्रथम पालकाची पाने स्वच्छ धुवून घ्यावीत. अगदी थोडे पाणी घालून ही पाने दोन-तीन मिनिटे शिजवून घ्यावीत. नंतर शिजलेली पाने थोडे पाणी घालून मिक्सरमधून काढावीत. त्यातच आवडीप्रमाणे दोन-चार हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घालाव्यात. मग हे मिश्रण चण्याच्या डाळीच्या पिठात घालावे. नंतर थोडे तेल व चवीप्रमाणे मीठ घालून गरजेप्रमाणे पाणी घालून छान घट्ट कालवून त्याचा गोळा करावा. शेवटी गोळा शेवपात्रात घालून तापलेल्या तेलात शेव तळून घ्यावी.टोमॅटो शेवसाहित्यचार वाट्या चण्याच्या डाळीचे पीठ, चार मोठे लाल टोमॅटो, आवडीप्रमाणे लाल तिखटाची पूड, मीठ, तेल.कृतीटोमॅटो स्वच्छ धुवून एक मिनिटभर गरम पाण्यात ठेवावेत, यामुळे साले लगेच निघतात. साल काढून उरलेले टोमॅटो मिक्सरमध्ये एकजीव करून घ्यावे. आता डाळीच्या पिठात टोमॅटोचा रस, आवडीप्रमाणे तिखटाची पूड व मीठ घालून मिश्रण कालवून घ्यावे. मग शेवपात्रात मिश्रण घालून गरम तेलात शेव पाडावी. लाल रंगाची खुसखुशीत शेव तयार!.Premium|Global Innovation Index 2026: जगात Innovation मध्ये भारत कुठे आहे? पेटंट, संशोधन आणि प्रत्यक्ष उद्योगातील अंतर नेमके किती?.शिंगाडा पिठाची शेवसाहित्यदोन वाट्या शिंगाडा पीठ, अर्धा चमचा जिरे पूड, एक चमचा तिखट पूड, चवीनुसार मीठ,तेल.कृतीशिंगाड्याच्या पिठात तिखट, मीठ व चवीनुसार अर्धा चमचा जिरे पूड घालून सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यावे. आता गरजेनुसार पाणी घालावे आणि तेलाचा हात लावून पीठ छान मळून घ्यावे. शेवटी शेवपात्रात पीठ घालून गरम तेलात शेव पाडावी.गोड शेवसाहित्यचार वाट्या चण्याच्या डाळीचे पीठ, दीड-दोन वाट्या गूळ (गुळाची पावडर), अर्धा चमचा वेलदोड्याची पूड अथवा अर्धा चमचा जायफळाची पूड, अर्धा चमचा तूप, तळण्यासाठी तेल.कृतीसगळ्यात आधी थोडे पाणी घालून गूळ वितळवून घ्यावा. गूळ वितळला, की लगेच गॅस बंद करावा. आता त्यात बाकीचे सर्व साहित्य, तूप व गरजेनुसार पाणी घालून मळून घ्यावे. ही शेवखंड जाड आणि लांबट आकाराची असते. म्हणून शेवपात्रात न घालता हातानेच थोडे पीठ घेऊन लांबट जाड तुकडे करावेत. काही लोक पिठात गूळ व इतर साहित्य न मिसळता नुसत्या पिठाचेच लांबट तुकडे करून तळतात आणि गुळाच्या एकपदरी पाकात घालून काढतात..साधी शेवसाहित्यचार वाट्या चण्याच्या डाळीचे पीठ, अर्धा चमचा बेकिंग पावडर किंवा पापडखाराची पूड, हिंग, ओवा, मीठ, तळणीसाठी तेल.कृतीडाळीच्या पिठात अर्धा चमचा बेकिंग पावडर अथवा अर्धा चमचा पापडखाराची पूड मिसळावी. मग त्यात अर्धा चमचा हिंग पूड, एक चमचा ओवा व चवीनुसार मीठ घालावे. नंतर पाव वाटी तापलेले तेल त्यात घालावे व गरजेनुसार पाणी घालून पीठ घट्ट मळून घ्यावे. आता मोठ्या कढईत तेल तापवून घ्यावे. मळलेले पीठ तेलाचा हात लावून पुन्हा नीट मळून घ्यावे व हे पीठ शेवपात्रात घालून तापलेल्या तेलात गोल गोल फिरवत दाबून शेव घालावी. शेव लगेच तळली जाते. झाऱ्याने हलक्या हाताने शेव तेलातून काढून परातीत ठेवावी.शेवपात्रात बारीक शेवेसाठी एक चकती असते व थोड्या जाड शेवेसाठी वेगळी चकती असते. आपल्या आवडीप्रमाणे त्यातील एक चकती लाऊन शेव तयार करावी.तिखट शेववरीलप्रमाणे सर्व साहित्य घ्यावे व त्यात आवडीप्रमाणे लाल तिखट पूड घालावी. सर्व जिन्नस मळून एकजीव करून शेवपात्रात घालून शेव पाडावी.उपवासासाठी बटाट्याची शेवसाहित्यचार-पाच उकडलेले बटाटे, अर्धा चमचा जिरे पूड, एक चमचा तिखट पूड, चवीनुसार मीठ, एक वाटी वरईचे पीठ, थोडे तूप, तळण्यासाठी तेल.कृतीउकडलेले बटाटे नीट कुस्करून एकजीव करावेत. आता त्यात मीठ, जिरे पूड, तिखट पूड घालून कालवावे व शेवटी एक वाटीभर वरईचे पीठ त्यात घालून कालवावे. मग शेवपात्रात हा पिठाचा गोळा घालून गरम तेलात (अथवा तूपात) शेव पाडावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.