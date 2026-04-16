Premium|Hala’s Gathasaptashati & Maharashtra : गाथासप्तशतीचा महाराष्ट्राशी नातेसंबंध; हाल सातवाहनाच्या प्राकृत काव्यकोशातून उलगडणारी समाज-संस्कृती

डॉ. नागनाथ बळतेभारतीय ललितवाङ्मयात गाथासप्तशतीला अग्रस्थान देण्यात येते. गाथासप्तशतीची हस्तलिखिते काश्मीर-नेपाळपासून मलबार ते तेलंगणापर्यंत जागोजागी उपलब्ध झालेली आहेत. प्राकृत जनांप्रमाणे सुसंस्कृतांवरही गाथासप्तशतीने आपला प्रभाव पाडलेला दिसतो. दुसऱ्या कोणत्याही ग्रंथातून गाथासप्तशतीतले इतके उतारे अलंकारांची उदाहरणे म्हणून साहित्यशास्त्रकारांनी उद्धृत केलेले दिसत नाहीत. गाथासप्तशती हा महाराष्ट्रात सिद्ध झालेला व महाराष्ट्री प्राकृतातला कालानुक्रमाने आद्य व गुणमानाने अग्रगण्य ग्रंथ होय. परंतु महाराष्ट्रीय समाज, रसिक-वाचक, विद्वानांचे व संशोधकांचे या ग्रंथाकडे म्हणावे तितकेसे लक्ष गेले नाही. या पार्श्वभूमीवर शोध घेत असताना भारतीयांना गाथासप्तशतीचा पहिला स्थूल परिचय करून देण्याचे श्रेय रावसाहेब विश्वनाथ नारायण मंडलिक यांच्याकडे जाते. वसई येथील एका सद्गृहस्थाच्या संग्रही असलेल्या हस्तलिखिताचा अभ्यास करून त्यांनी ‘शालिवाहन व शालिवाहनसप्तशती’ हा निबंध मुंबईच्या रॉयल एशियाटिक सोसायटीपुढे ता. १९ मार्च १८७३ रोजी वाचला व तो पुढे सदर संस्थेच्या नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला. यानंतर डॉ. रामकृष्ण भांडारकरांनी मुंबई गॅझेटियर्ससाठी लिहिलेल्या अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन (Early History of the Deccan) या ग्रंथात या विषयाचे आणखी विवेचन केले. नारायण विष्णू बापट यांनी या ग्रंथाचे मराठीत भाषांतर (दक्खनचा (दक्षिणेचा) प्राचीन इतिहास, १८८७) केले, त्यात ते सांगतात, ‘प्राचीन महाराष्ट्रात... सप्तशती नामक ग्रंथ... पद्मरत्नावलीच्या तऱ्हेचा असून त्यात बहुतकरून शृंगारपर... पद्यांचा संग्रह आहे. आंध्रभृत्यांच्या कारकीर्दीत विद्याग्रंथकलापाची समृद्धीची स्थिती होती आणि प्राकृत भाषांचा व विशेषेकरून महाराष्ट्रीचा फार करून पहिल्यानेच लोक ग्रंथ लिहिण्याच्या कामी उपयोग करू लागले असावे असा बेधडक सिद्धांत करण्यास बाध नाही.’.महाराष्ट्राला गाथासप्तशतीच्या अंतरंगाचा प्रथमतः परिचय करून देण्याचे श्रेय राजारामशास्त्री भागवत यांना जाते. त्यांच्या प्रथम ग्रंथमालेत प्रसिद्ध झालेला त्यांचा ‘प्राकृत भाषेची विचिकित्सा’ हा निबंध पुस्तकरूपात उपलब्ध आहे. त्यात त्यांनी गाथासप्तशतीतील सोळा गाथा उद्धृत केल्या आहेत; तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्थितीबद्दल गाथांतील उल्लेखांवरून निघणारे निष्कर्ष नमूद केले आहेत. मूळ ग्रंथाबद्दल दुसऱ्या कोणीही आजवर एवढे व इतके चांगले विवेचन व रसग्रहण केलेले नाही. ‘सेतुबंधाच्या भाषेत जसा व जितका कृत्रिमपणा आढळतो तसा व तितका साधेपणा सप्तशतीत आढळतो.’ या विधानावरून ते गाथासप्तशतीच्या मर्मावर बोट ठेवतात. यानंतर पुरातत्त्वभूषण राजवाडे आणि विद्याभूषण घुले यांनी अनुक्रमे सरस्वतीमंदिर व विविधज्ञानविस्तार या नियतकालिकांतून गाथासप्तशतीतील गणपती या विषयाची चर्चा केली. तसेच प्र. धों. कानिटकर यांनी विविधज्ञानविस्तारातून गाथासप्तशतीतील सुभाषिते मराठी भाषांतरासह प्रसिद्ध केली. त्यांचाच ‘प्राकृत काव्य व गाथासप्तशती’ हा लेख महाराष्ट्र साहित्य-पत्रिकेत प्रसिद्ध झालेला आहे. १९४५च्या दीपावली वार्षिकात स. आ. जोगळेकर यांनी ‘गाथासप्तशती’ या लेखात रसग्रहणाच्या धर्तीने सदर ग्रंथाचा ओझरता परिचय करून दिला होता. मौजच्या दिवाळी अंकातील श्री. ना. बनहट्टी यांचा ‘महाराष्ट्राचे पहिले अमृतमधुर काव्य’ हा लेख आणि विविध नियतकालिकांत जोगळेकर आणि इतर अभ्यासकांनी केलेली चर्चा यासंदर्भात पाहता येईल. गाथासप्तशतीच्या बाबतीत सामान्य मराठी वाचकांचे ज्ञान जवळजवळ शून्यांशावर आहे.गाथासप्तशतीला पहिला मुद्रणसंस्कार देण्याचे श्रेय डॉ. अल्ब्रेख्त वेबरचे आहे आणि या ग्रंथाचा सांगोपांग अभ्यास करण्याचे श्रेयही त्यांनाच द्यावे लागेल. त्यांनी गाथासप्तशतीतील ३७० गाथा १८७०मध्ये Uber das Saptacatakam des Hala या नावाने लिप्झिश येथे प्रसिद्ध केल्या. १८७२ व १८७४ या कालखंडात आणखी काही गाथा मिळवून त्या त्यांनी Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft या जर्मन नियतकालिकातून प्रसिद्ध केल्या. गाथासप्तशतीची संपूर्ण आवृत्ती त्यांनी १८८१मध्ये लिप्झिश येथून Das Saptacatakam Des Hala या नावाने प्रसिद्ध केली. गाथासप्तशतीच्या मुद्रित प्रतीत कालानुक्रमाच्या व शास्त्रशुद्धतेच्या दृष्टीने वेबरची आवृत्ती अग्रगण्य मानली जाते..भारतात गाथासप्तशती प्रथम प्रसिद्ध करण्याचे श्रेय निर्णयसागर छापखान्याला दिले जाते. पंडित दुर्गाप्रसाद व पणशीकर शास्त्री यांनी संपादित केलेली गाथासप्तशती गंगाधरभट्टाच्या भावलेशप्रकाशिका या टीकेसह निर्णयसागरने काव्यमालेत प्रसिद्ध केली. ही प्रत चार हस्तलिखितांवर आधारलेली असून त्यातील पाठभेद मुद्रित आवृत्तीत नमूद केलेले आहेत.आपल्याला मिळालेल्या हस्तलिखितांचे पृथक्करण करून वेबरने विधान केले आहे, की गाथासप्तशतीचे कमीत कमी सहा भिन्न पाठ प्रचलित आहेत, त्यांमधील भिन्नता गाथांच्या संख्येत व मांडणीतही आढळून येते, सर्व प्रतींमध्ये साधारणतः गाथांची संख्या ४३० आहे आणि गाथासप्तशतीचा मूळचा गाभा एवढाच आहे. हाल सातवाहनाने एक कोटी गाथा जमविल्या व त्यातून सातशे निवडून त्यांचा कोश केला, असा अंतर्गत पुरावा आहे.भारतीय ललितवाङ्मयात गाथासप्तशतीला अग्रस्थान देण्यात येते. गाथासप्तशतीची हस्तलिखिते काश्मीर-नेपाळपासून मलबार ते तेलंगणापर्यंत जागोजागी उपलब्ध झालेली आहेत. प्राकृत जनांप्रमाणे सुसंस्कृतांवरही गाथासप्तशतीने आपला प्रभाव पाडलेला दिसतो. साहित्यशास्त्रावरील काही प्रसिद्ध ग्रंथांव्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणत्याही ग्रंथावर गाथासप्तशतीइतक्या टीका झालेल्या नाहीत. दुसऱ्या कोणत्याही ग्रंथातून गाथासप्तशतीतले इतके उतारे अलंकारांची उदाहरणे म्हणून साहित्यशास्त्रकारांनी उद्धृत केलेले दिसत नाहीत. महाकवी बाणभट्ट (सातव्या शतकाचा पूर्वार्ध) याने हर्षचरिताच्या प्रास्ताविक भागात गाथाकोशाचा उल्लेख केला आहे.अविनाशीनमग्राम्यमकरोत्सातवाहनः।विशुद्धजातिभिः कोशं रत्नेरिव सुभाषितैः।।या वचनाचे मराठी भाषांतर महामहोपाध्याय प्रा. मिराशी यांनी पुढीलप्रमाणे केले आहे - ‘एखादा राजा अत्यंत शुद्ध जातीच्या रत्नांनी खेडेगावात न होणारा असा अक्षय्य निधी करतो, त्याप्रमाणे सातवाहन राजाने अत्यंत निर्दोष अशा व जातिछंदात रचलेल्या सुभाषितांनी अविनाशी व सोज्वळ असा कोश रचला.’ राजे लोक आपल्या खजिन्यात निर्दोष व मौल्यवान रत्नांचा संग्रह करून ठेवतात; असे रत्नकोश नष्ट झाले व होतील; पण सुभाषित-रत्नांचा हा कोश चिरंजीव आहे. तसे पाहिले तर राजाचा खजिना हाही ग्राम्य असतो; कारण गावोगावच्या रहिवाशांकडून गोळा करण्यात आलेल्या करभारानेच खजिन्याची भरती होत असते. सातवाहनाने राज्यात राहणाऱ्या कवींची ग्रामीण जीवनाची वचने एकत्रित करून हा कोश संपादिला. यात समाविष्ट झालेल्या गाथा खेड्यापाड्यात निर्माण झालेल्या असल्या तरी त्या ग्राम्य नाहीत त्यांचे स्वरूप विशुद्ध आहे.संस्कृत साहित्यशास्त्रावरील अनेक ग्रंथांत गाथासप्तशतीतील उदाहरणे आहेत. संस्कृतात साहित्यशास्त्रावर असंख्य ग्रंथ आहेत. अभिनव साहित्यसिद्धान्त उत्क्रांत करण्याचा आणि अलंकारांची निर्मिती, वर्गीकरण व विवेचन करण्याचा साहित्यशास्त्रज्ञांचा उद्योग इस्लामी आक्रमणापर्यंत सुरू होता. दण्डी, मम्मट, रुद्रट, भामह, आनंदवर्धन, हेमचंद्र, विश्वनाथ अशा अनेक संस्कृत कवींच्या विख्यात ग्रंथांत उदाहरणादाखल प्राकृत गाथा व श्लोक उद्धृत करण्याची प्रथा सुरू केली. यावरून या काळात प्राकृत हा साहित्यिकांचा अभ्यासविषय झाला असावा असे अनुमान होते. उत्तरकालीन साहित्यशास्त्रकारांनी त्याचे अनुकरण केले. या सर्वांनी गाथासप्तशतीचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग केलेला आहे. सर्वात अधिक गाथा भोजदेवाने सरस्वतीकंठाभरणात उद्धृत केलेल्या आहेत..Premium|Kailasa Temple Ellora : कैलास मंदिर; वेरूळच्या पाषाणी महाकाव्याची अद्भुत गाथा .महाराष्ट्रीय समाजाचा गाथासप्तशती या ग्रंथाशी घनिष्ठ संबंध दिसतो. उदाहरणार्थ, गिरिनदी. गिरिनदीला पूर आलेला असून भोवऱ्यात कदंबाची डहाळी बुडत आहे असे वर्णन गाथा क्रमांक ३७मध्ये आलेले आहे. ही नाशिक व खानदेशातून वाहणारी व तापीला मिळणारी गिरणा नदी असावी असा अंदाज जोगळेकर यांनी व्यक्त केला आहे. शिवाय गोदावरी नदीसंदर्भात आलेले उल्लेख महत्त्वाचे आहेत. सातवाहनांच्या इतिहासात गोदावरीचे स्थान विशेष महत्त्वाचे आहे. सातवाहन युगातील शिलालेखांत गोवर्धन व नाशिक यांचे उल्लेख आलेले आहेत. गोदातीरी पैठण येथे तर त्यांची राजधानी होती. गोदावरी त्र्यंबकेश्वरनजीक उगम पावते व सुमारे नऊशे मैलांच्या प्रवासानंतर काकिनाडाजवळ पूर्व सागराला मिळते. नाशिक जिल्ह्यात ही नदी डोंगराळ भागातून वाहते आणि मराठवाड्यात मैदानातून. मराठवाड्यात तिचे पात्र रुंदावते मांजरेशी संगम झाल्यानंतर तिचे पात्र अधिक विस्तृत होते व त्यातून तिचा प्रवाह बारमाही वाहत असतो. शबर पर्वतापर्यंतचा तिचा प्रवास सह्याद्रीच्या पठाराच्या उतारावरून होतो. या पर्वताच्या खिंडीतून पार होऊन आंध्रदेशात प्रविष्ट झालेला तिचा प्रवाह फक्त नौकागम्य आहे ही वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन गाथासप्तशतीत तिचा कोणता भाग आला आहे हे अभ्यासणे गरजेचे आहे.याशिवाय गाय, बैल, अस्वल, कुत्रा, गेंडा, चित्ता, चितळ, मांजर, मुंगूस इत्यादी प्राणी; कावळा, पारवा, पोपट, मधमाशी, मोर इत्यादी पक्षी; ग्रामीण व नागरी जीवन; कौटुंबिक जीवन; धार्मिक जीवनातील देव-देवता, देवालये व मूर्तिपूजा, विधी व रिवाज, विवाह, समजुती, धर्मपंथ; सामाजिक जीवनातील आहार, मद्यपान, विहार, खेळ, सण व उत्सव, कापूस, कापड व वेशभूषा, अलंकार, आरोग्य, जाती; आर्थिक जीवनातील शेत, शेती व शेतकरी, शिकार, व्यवसाय; राजकीय जीवन व ऐतिहासिक उल्लेखात शालिवाहन घराण्याचा आलेला इतिहास, राज्यव्यवस्था; लैंगिक जीवनाचे आनंदपट, दोहद, रजस्वला, वर्णघृत, वेदना व संवेदना, संकेत व संकेतस्थाने, व्यभिचार, वेश्या, स्त्रीसौंदर्य, प्रसाधन इत्यादींची वर्णने अभ्यासून आजच्या महाराष्ट्रीय समाजाशी त्यांचा असलेला संबंध तपासणे शक्य आहे. असे केल्यास गाथासप्तशती आणि महाराष्ट्रीय समाज यांचा आजही असलेला संबंध सिद्ध करता येतो. अभिजात मराठीच्या निकषानुसार महाराष्ट्रीय समाजाच्या वर्तनव्यवहारातल्या सातत्याचा शोध घेता येतो..संदर्भचतुर्वेदी, नर्मदेश्वर (१९६१) हिन्दी गाथा सप्तशती, चौखंबा विद्याभवन वाराणसी.जोगळेकर, स. आ. (१९५६) हाल सातवाहनाची गाथा सप्तशती, प्रसाद प्रकाशन.Bhandarkar R.G., (1928) Early History of the Dekkan, Chuackervertty. Chatterjee & co. ltd, College Square, Calcutta.मिराशी, वा. वि. (१९७९.) सातवाहन आणि पश्चिमी क्षत्रप यांचा इतिहास आणि कोरीव लेख, मुंबई.डॉ. नागनाथ बळते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात साहाय्यक प्राध्यापक असून, मराठी भाषा,साहित्य व संस्कृतीचे अभ्यासक आहेत.