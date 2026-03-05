Premium|Gen Z Work Culture : जेन-झीची कार्यसंस्कृती; कामाच्या समाधानाला कमी दर्जा का?

डॉ. वैशाली देशमुखकधीकधी आश्चर्य वाटतं, की मानसिक स्वास्थ्याविषयी इतकं चिंतन करणारी ही पिढी कामातून मिळणाऱ्या समाधानाला का बरं कमी दर्जा देत असेल? दरवेळी स्वतःच्या फायद्या-तोट्याचा विचार का करत असेल? आपल्या कामाला समजून-उमजून घ्यायला पुरेसा वेळ का देत नसेल? इतरांच्या आनंदात, त्यांना जाणून घेण्यात जो आत्मिक आनंद मिळतो, त्यासाठी नेहमी सामाजिक कार्य करायला हवं असं नाही.सन २०००मधली एक संध्याकाळ. ऑफिसचा मॅनेजर घाईघाईत येतो आणि एका नुकत्याच नोकरीला लागलेल्या ट्रेनीला सांगतो, ‘समीर, आज तुला जास्त वेळ थांबायला लागेल. मला एक अहवाल आजच्या आज द्यायचा आहे.’ मनातल्या मनात तो ट्रेनी म्हणतो - ‘झालं, आज काही खरं नाही माझं. लग्नाचा वाढदिवस, आणि मी नेमका उशिरा घरी जाणार. पण इलाज नाही, काम महत्त्वाचं. पुढचं प्रमोशन तरी नक्की होईल...’ त्यामुळे बोलताना तो तत्परतेनं म्हणतो, ‘ठीक आहे सर!’ .Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...कट टू - सन २०२५. एका आधुनिक ऑफिसमधली दुपारची वेळ. मॅनेजरचा डायलॉग तोच, पण ट्रेनी म्हणतो, ‘सॉरी सर, मला आज वेळेत घरी पोहोचायला हवं, मी थांबू शकणार नाही!’ ‘अरे पण त्या अहवालाचं काय?’ मॅनेजरच्या या बोलण्यावर तो त्याच्याकडे फक्त बघतो आणि कळेल न कळेलसे खांदे उडवतो. तुम्ही जर जनरेशन एक्सचे असाल किंवा मिलेनियल असाल तर या आधुनिक ट्रेनीला बेजबाबदार, स्वार्थी, आळशी, महत्त्वाकांक्षा नसलेला, उद्धट, कामचुकार अशा अनेक विशेषणांनी सजवावं अशी जोरदार ऊर्मी तुमच्या मनात आली असेल. ‘पाट्या टाकणं, ढिसाळपणा, माज, निर्लज्जपणा’ असे शब्दही आठवले असतील. जेन-झीविषयीच्या तुमच्या मनातल्या समजुतीला खतपाणी घालणारंच आहे हे वागणं. त्यांची ‘मला काय त्याचं’ ही वृत्ती अधोरेखित होते अशा वागण्यानं, असं वाटतं. या पिढ्यांची कार्यसंस्कृती पाहता असा विचार येणं साहजिक आहे, कारण काही गोष्टी तुमच्या मनात पक्क्या ठसलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ‘विद्यार्थीदशेत अभ्यासच करायचा; तरुणपणात कामाला प्राधान्य दिलंच पाहिजे, आत्ता नाही तर कधी? दमणूक, कंटाळा, नैराश्य असं काही नसतं, हे सगळे निरर्थक चोचले आहेत. घरी लोक वाट बघत असतील असं फडतूस कारण दिलं तर काय छाप पडणार माझी? या असल्या गोष्टी करायला नंतर भरपूर वेळ आहे...’ त्या पिढ्यांना याहून वेगळा काही विचार असू शकतो हेच माहिती नव्हतं. कदाचित त्याची गरज वाटत नव्हती. हक्कांची जाणीव नव्हती, किंवा तेवढी हिंमतही नव्हती. इन्फोसिसच्या नारायण मूर्ती यांनी केलेलं ‘सतरा तास काम’ हे विधान आठवतंय? त्यावर केवढा गदारोळ उठला होता! वर्क-लाइफ बॅलन्सवर मोठमोठ्या चर्चा झडल्या होत्या. पण खरंतर आधीच्या पिढीच्या कित्येकांना प्रश्न पडला होता, की यात काय चूक बोलले मूर्ती? जमतंय तोपर्यंत भरपूर काम करा असंच तर म्हणत होते ते!जेन-झीची कामाबाबतची विचारधारा यापेक्षा बरीच भिन्न आहे. काम म्हणजे सर्वस्व हे त्यांना मान्यच नाहीये मुळी. तो त्यांच्या आयुष्याचा एक छोटा भाग आहे, पूर्ण आयुष्य नव्हे. त्यांनी आपल्याभोवती काही मर्यादा आखून घेतल्या आहेत. काम आणि खासगी आयुष्य यादरम्यान एक ठळक रेषा ओढली आहे. वरवर काहीतरी तोंडदेखलं बोलणं त्यांना रुचत नाही, आपल्या हक्कांविषयी ते जागरूक आहेत. आणि फार दूरवरचा विचार करत बसण्यापेक्षा आपल्या सध्याच्या शारीरिक-मानसिक हिताविषयी ते सजग आहेत. या मुलांशी बोलल्यावर त्यांच्याकडून आलेले हे काही विचार -.विद्यार्थी असलो म्हणून काय झालं? आम्हाला आकर्षण वाटणार ना, नैसर्गिक आहे ते! मग आम्ही प्रेमात पडलो तर त्याला तुमचा का आक्षेप? आम्हाला अभ्यास करू नये असं वाटलं, खेळावसं वाटलं तर आमच्या वयाला साजेसंच नाही का ते? पण तुम्ही बोलणार फक्त अभ्यास आणि मार्क्सविषयी. मग करतो आम्ही दुर्लक्ष.नोकरी करतोय म्हणजे स्वतःला विकलं नाहीये मालकांना. एका मर्यादेपर्यंत मी त्यांना माझ्यावर नियम घालू देईन, पण त्यापालीकडलं माझं आयुष्य माझ्याच मालकीचं आहे.तुम्ही मला अपमानास्पद वागणूक दिली तर मी ते खपवून घेणार नाही, माझ्या कामाची कदर होणं ही साधी अपेक्षा आहे माझी, मला गृहीत धरणं ही नव्हे.माझ्या मानसिक आरोग्याची मी काळजी घेणार, मला त्रास होत असेल, माझा मूड नसेल तर मी काम नाही करणार. माझ्या स्वास्थ्याकडे आणि खासगी आयुष्याकडे काणाडोळा कसा करू मी?तुमच्या मते आम्ही वेळेवर लग्न करावं, वेळेवर मुलं होऊ द्यावीत. ही ‘वेळ’ कुठली हे कोण ठरवणार? आणि शेवटी त्या मुलांचा सांभाळ आम्हालाच करायचा आहे. त्यामुळे आम्हाला ठरवू द्या. तुम्हाला सासू-सासरे किंवा आजी-आजोबा करण्याची जबाबदारी आमच्यावर टाकू नका.आयुष्याच्या एक टप्प्यावर मला जर नोकरी सोडून काही काळ भटकण्यात घालवावा असं वाटत असेल तर तुम्हाला ते इतकं त्रासदायक का वाटावं? मी एकदाच अठरा किंवा वीस किंवा पंचवीस वर्षांचा/ची होणार आहे, नंतर मला वाटलं तरी परत फिरत येणार नाही. मग यावेळेला करण्याच्या गोष्टी तेव्हाच करायला हव्यात आम्हाला, नंतर वेळ निघून गेलेली असेल..ही काही अंशी ‘आय डोन्ट केअर’ वृत्ती वेगळी जरूर आहे, पण ती बरोबर की चूक हा निवाडा करणं अवघड आहे. हे सगळं अत्यंत स्वकेंद्रित, सत्तेला आव्हान दिल्यासारखं वाटू शकतं. पण मुलांच्या मते ती केवळ त्यांच्या हक्कांची जाणीव असते, त्यांना प्राधान्य देणं असतं. आजच्या वेगवान, तटस्थ जगाच्या अवास्तव मागण्या हाताळण्याचा त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेला एकमेव मार्ग असतो. अस्सलपणाला ती जास्त महत्त्व देतात. माहितीच्या, माध्यमांच्या अतिरेकी हल्ल्याला तोंड देण्याचा एक उपाय म्हणूनही त्यांनी हा बेपर्वा अवतार धारण केलेला असतो.हे असं का झालं असेल यावर तज्ज्ञांचा खल सुरू झाला तेव्हा निष्कर्षात आपले तेच नेहमीचे यशस्वी खलनायक निघाले - कोविड १९ आणि समाज माध्यमं! एनबीसी न्यूजवर अलाबामा युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रोफेसर असलेल्या जेसिका मॅडॉक्स यांचा एक अनुभव वाचला. त्यांच्या लक्षात येऊ लागलं होतं, की आजकाल वर्गात काहीही विचारलं की शून्य प्रतिसाद मिळतो, मुलं मख्ख चेहरा करून बघत बसतात, वर्गात शांतता पसरते. असं का होतं हे कळायला काही मार्ग नव्हता. मग त्यांना कळलं की अशा वागणुकीला एक नाव आहे - जेन-झी स्टेअर! म्हणजे एक प्रकारचं निर्विकारपणे टक लावून पाहणं! शाळांमध्ये मुलांची सत्रं घेतो तेव्हा आम्हीसुद्धा अनुभवलं आहे हे. कामाच्या जागी अनेकांना जाणवलं असेल, की एखादं काम सांगितलं तर बऱ्याचदा ही मुलं सांगणाऱ्याकडे काहीशा थंड नजरेनं बघतात. बोलणाऱ्याच्या मनात येतं, ‘अरे, तुम्हाला कळत नाहीये का माझं म्हणणं? की जरा जास्तच कळतंय? सगळं आधीच माहिती आहे का तुम्हाला? कीव येतेय का माझी? की उपहासानं बघताय? कुणी काही विचारलं तर प्रतिसाद द्यायचा असतो, चेहऱ्यावर काहीतरी भाव दाखवायचे असतात हे साधे सामाजिक संकेत कळत नाहीत का?’ आधीच्या पिढीला हे वागणं अतर्क्य वाटतं, कारण त्यांची अशी मानसिकता असते, की आपल्याला कुणाच्या सांगण्याविषयी बरं-वाईट काहीही वाटत असेल, तरी पटकन ‘येस सर’ म्हणायचं, विशेषतः ती व्यक्ती वयानं किंवा मानानं मोठी असेल तर नक्कीच. किंवा आपली मानसिक स्थिती कशीही असेल तरी हसून बोलायचं. फोटो काढायचा असेल तर ठेवणीतलं हसू तोंडावर चिकटवायचं. अशा वरवरच्या विनम्र प्रतिक्रिया देण्यात जेन-झीला काही रस नसतो. आपण पूर्वी म्हटल्याप्रमाणे त्यांना खोटेपणाचा तिटकारा असतो. त्यांचं म्हणणं असं, की कुणीतरी काहीतरी बोलल्याबरोबर पटकन प्रतिक्रिया देणं म्हणजे फसवणूक केल्यासारखं आहे. आम्ही तुमच्या बोलण्याचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करत असतो. ते करत असताना कसा प्रतिसाद देणार? म्हणून आमचा चेहरा कोरा असतो. शिवाय आम्ही कसे वागणार ते आमच्यावर आहे. तुम्हाला बरं वाटावं म्हणून आम्ही का वागावं? तुम्हाला ते उद्धट वाटत असेल तर तो तुमचा प्रश्न आहे..Premium|Gen Z: जेन-झी आणि समाज माध्यमांचे गुंतागुंतीचे नाते पालकांच्या दृष्टीकोनातून.नोकरी-व्यवसायातही हीच वृत्ती दिसते. पैसे मिळवायचेत? मग नोकरी बदलू. जास्त कष्टाचा, खडतर मार्ग नको. निष्ठा, विश्वास, स्नेहबंध अशा अमूर्त संकल्पनांना तिथं स्थान नसतं. कदाचित त्यांच्यासमोर अतिकष्ट केलेल्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या लोकांची उदाहरणं असतील. किंवा खूप कष्ट करूनही त्यांना स्वत:ला प्रगतीचा मार्ग दिसत नसेल. नोकरीच्या भक्कम टिकाऊ स्थायीभावाचं फारसं अप्रूप वाटत नसेल. एक कारण असं सांगण्यात येतं, की जागतिक स्तरावरची मंदी आणि राजकीय-आर्थिक अस्थिरता यांचं या मुलांवर मोठं ओझं असल्याचं दिसून आलंय. त्यामुळे वर्षानुवर्षं एखाद्या कंपनीला वाहून घेऊन स्वतःचा उत्कर्ष करण्याइतकी स्वस्थता आणि ओढ त्यांना नाही.पण जेन-झीवर असे बेपर्वाईचे शिक्के मारण्याआधी जरा थांबू या. ही पिढी निष्काळजी आहे का? नक्कीच नाही. उलट अनेक गोष्टींविषयी ती खूप जागरूक आहे, विशेषतः ज्याविषयी त्यांना मनापासून काहीतरी वाटतं अशा समस्या, म्हणजे निसर्ग, पर्यावरण, प्रदूषण, मानसिक आजार, मानवजातीचं भविष्य, विविधतेचा स्वीकार इत्यादीविषयी. लिंगभावाचं उदाहरण घेऊ. शारीरिक, मानसिक किंवा लैंगिकदृष्ट्या भिन्न असलेल्या व्यक्तीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन पूर्वी फारसा निरोगी नसे. ही पिढी मात्र त्यांना त्यांच्या वेगळेपणासकट स्वीकारायला तयार असते, त्यांना एक माणूस म्हणून वागवू शकते. जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठानं घेतलेल्या एका सर्वेक्षणात ८८ टक्के जेन-झी प्रतिनिधींचं म्हणणं होतं, की प्रत्येकाला कुठल्या लैंगिक ओळखीच्या आधारे हाक मारायची, कुठलं सर्वनाम वापरायचं हे विचारलं गेलं पाहिजे (अगं, अरे, अहो की आणखी काही). म्हणजे काळजी नक्की वाटते त्यांना, फक्त कशाची चिंता करायची आहे हे ते स्वतः ठरवणार, इतर कुणी नाही.काहींना नोकरी-व्यवसायाच्या ठिकाणी ही वृत्ती अडथळ्याची ठरू शकण्याची काळजी वाटते. पण हे लक्षात घ्यायला हवं, की एखाद-दुसरी व्यक्ती असं वागत असेल तर गोष्ट वेगळी, पण जवळजवळ सगळेचजण असं वागत असतील, तर ही फक्त व्यक्तिगत समस्या नसणार. या पिढीचाच तो दंडक असेल. जेन-झी किंवा झूमर्सना समजून घ्यायचं असेल, तर त्यांच्या या वरवरच्या थंडपणामागची भूमिका समजून घ्यायला लागेल. त्यांना सामावून घेण्यासाठी संस्थांनाच बदलायला लागेल (आणि त्या तसे बदल करताना दिसत आहेतही). मुलांच्या या नजरेची सवय करून घ्यायला लागेल किंवा ती कानाआड करायला शिकायला लागेल, आपल्या अपेक्षा बदलाव्या लागतील. मगाशी उल्लेख केलेल्या जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठानं केलेल्या अभ्यासात असंही दिसून आलं, की २०३०पर्यंत जवळजवळ ३० टक्के कर्मचारी जेन-झीचे असतील..एकंदर ही बेपर्वा, धरसोड प्रकारची वर्तणूक पाहिल्यावर कधीकधी आश्चर्य वाटतं, की मानसिक स्वास्थ्याविषयी इतकं चिंतन करणारी ही पिढी कामातून मिळणाऱ्या समाधानाला का बरं कमी दर्जा देत असेल? इतरांच्या आनंदात, त्यांना जाणून घेण्यात जो आत्मिक आनंद मिळतो, त्यासाठी नेहमी सामाजिक कार्य करायला हवं असं नाही. दैनंदिन जीवनातल्या देवाण-घेवाणीत 'स्टेअर' न देता समोरच्याला आदर देऊन बोललं, आपल्याबरोबरच इतरांची बाजू ध्यानात घेतली तर सगळ्यांनाच बरं वाटेल, नाही का? पण हे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी कुणाची? आधीच्या पिढ्यांची की आणखी कुणाची?डॉ. वैशाली देशमुख पुणेस्थित बालरोगतज्ज्ञ व किशोरस्वास्थ्य तज्ज्ञ आहेत. 