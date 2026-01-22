Premium|Gen Z Psychology: हे मी का करू?

तरुण मुलंमुली ‘का?’ हा प्रश्न विचारतात तेव्हा आपल्याला त्यातलं कुतूहल, पूर्वमाहिती, आश्चर्य, शंका यातलं काही ऐकू येत नाही. ऐकू येतो तो फक्त राग, उद्दामपणा, आव्हान. मग ते प्रत्यक्षात तसं असो वा नसो. अनंत काळापासून या वयात स्वतःचा शोध घेतला जातोय. आणि त्यासाठी असणारं मुख्य साधन म्हणजे ‘का?’ हा प्रश्न विचारणं..या पिढीचा अंतर्गत झगडा, काहीही नवं करायला अपयशाच्या भीतीनं बिचकणं, निर्णय घेण्यातलं औदासीन्य, आणि जमेल की नाही अशी भीतीही बघता त्यांना जस्ट डू इट म्हणणं म्हणजे पालथ्या घड्यावर पाणी ठरणार. नाइकीच्या नव्या जाहिरातीतले खेळाडू सांगतात, की या कमतरतांवर मात करून हातचं काम करायला आपण सुरुवात केली, तरी ती एक धैर्याची गोष्ट आहे. ते धाडस दाखवून कृती करायला आरंभ करायचा, म्हणून जस्ट डू इट. ‘का?’ असा विचार करा, पण फक्त विचारच करत बसू नका, कृतीसुद्धा करा!.Premium|Positivity in difficult times : अस्ताला जाणारा सूर्यही देतो नव्या आशेची किरणं; ब्रेन ट्युमरशी झुंजणाऱ्या मानसीची प्रेरणादायी कहाणी.ते साल होतं १९८८. जनरेशन एक्सची मुलं तेव्हा मोठी होत होती, वयात येत होती, काही कामाला लागली होती. एकंदरीत जागतिक वातावरण तसं निराशेचं होतं. भरपूर भ्रष्टाचार, राजकीय उलाढाली, चांगल्या रोल मॉडेल्सची वानवा, मंदी, बेकारी, अशा सगळ्या गोष्टींमुळे तरुण मुलांचा भ्रमनिरास होत होता. त्यांच्यात एक प्रकारची उदास निष्क्रियता भरून राहिली होती. नाइकी या क्रीडाविषयक उत्पादन करणाऱ्या कंपनीनं ही परिस्थिती आणि मनःस्थिती बरोबर हेरली. त्याच वर्षी त्यांची ती प्रसिद्ध जाहिरात आली - ‘जस्ट डू इट!’ उठा, आणि समोरचं काम करून टाका, फार विचार करत बसू नका. जाहिरात क्षेत्रातल्या अत्यंत यशस्वी जाहिरातींपैकी ही एक. तीस-पस्तीस वर्षं या जाहिरातीनं आपलं काम चोख बाजवलं. जनमनाचा कल जाहिरात क्षेत्र अचूक हेरतं. त्याला जागून नाइकीनं २०२५मध्ये यात थोडा बदल केला. आता त्या जाहिरातीतले खेळाडू आधी म्हणतात - ‘व्हाय डू इट?’ कारण ‘का?’ हा आजच्या तरुणाईचा म्हणजे जेन-झीचा मंत्र आहे. या पिढीला ‘व्हाय जनरेशन’ असं म्हणतात ते उगीच नव्हे..काय असतील याची कारणं?जेन-झी वाढली ती माहिती-तंत्रज्ञानाच्या वाढीच्या काळात, माहितीच्या विस्फोटासह. ‘असेल बुवा काहीतरी’ असं म्हणून गोष्टी सोडून द्याव्यात अशी परिस्थिती नाही आता. त्यांना सगळ्याचं स्पष्टीकरण लागतं. त्यातून समोरची व्यक्ती वयानं मोठी आहे म्हणून त्यांच्याशी बोलताना आवाज कमी करावा, भाषा अदबशीर वापरावी, चेहऱ्यावरचे भाव सौम्य असावेत हे आपले सहज विचार. पण या मुलांच्या ते गावीही नसतं. ते जेव्हा ‘का’ म्हणून विचारतात, तेव्हा सगळं मुकाट्यानं ऐकून घेण्याची सवय असलेल्या पिढीला तो आगाऊपणा, उद्दामपणा वाटू शकतो. अनेक विचारांची रांगच लागते मनात, ‘आपले आई-वडील या जागी असते तर त्यांनी नसतं ऐकून घेतलं, ही काय पद्धत झाली बोलायची, समजातात कोण स्वतःला, आम्ही चार पावसाळे जास्त पाहिले आहेत, सांगितलेलं ऐकायला काय जातं, आम्ही नाही का ऐकलं, यांना वाटतं आम्हाला काही कळत नाही, उगीच काय प्रत्येक गोष्टीत वाद घालायचा, ...’ साहजिकच हे प्रश्न ऐकले की राग येतो. कधी प्रश्नाला आव्हान दिलं जातं, कधी ‘मी सांगितलंय म्हणून’ असं आदेशवजा उत्तर दिलं जातं, तर कधी काहीतरी थातूरमातूर उत्तरं देऊन वेळ मारून नेली जाते..एक छोटासा प्रयोग करून पाहू. ‘का’ हा शब्द वेगवेगळ्या प्रकारे म्हणून पाहू या. आपण तो आश्चर्यानं, कुतूहलानं, शंकेनं, रागानं, दुःखानं, भीतीनं, तिरस्कारानं अशा अनेक अर्थानं वापरतो. पण तरुण मुलामुली हा प्रश्न विचारतात तेव्हा आपल्याला त्यातलं कुतूहल, पूर्वमाहिती, आश्चर्य, शंका यातलं काही ऐकू येत नाही. ऐकू येतो तो फक्त राग, उद्दामपणा, आव्हान. मग ते प्रत्यक्षात तसं असो वा नसो..Premium|Konkan Coastal Journey : कुतूहलानं रंगलेली कोकणातील सफर.रीनाचं उदाहरण घेऊ. ती अभ्यासात हुशार, तिचं सगळ्यांशी जमायचं. भरपूर मित्रमैत्रिणी होते, सतत त्यांच्या घोळक्यात असायची. आईला कधी काळजीच नसायची कुठेही नव्या ठिकाणी जाताना. पण रीना जसजशी मोठी व्हायला लागली तसा तिचा हाच गुण अडथळा वाटायला लागला. आईचा सूर तक्रारीचा व्हायला लागला. ‘बघावं तेव्हा मित्र आणि मैत्रिणी! अभ्यास कधी करणार मग? आणि मैत्रिणी ठीक आहेत, पण एवढे मित्र?’ असं म्हटल्यावर रीनाला फार राग आला - ‘का? जशा मैत्रिणी असतात तसे मित्र असूच शकतात. तुमचा प्रॉब्लेम काय आहे नक्की?’ ‘अगं आता वेगळा अर्थ निघतो मोकळेपणानं वागण्याचा! आमच्यावेळी हायस्कूलमध्ये गेलं की मुलं आणि मुली एकमेकांशी बोलायचेसुद्धा नाहीत.’ त्यावर तिचं उत्तर- ‘मग तुम्ही का काढता तसा अर्थ?’ रीनाचं बोलणं आगाऊ वाटतं कारण प्रतिप्रश्न करणं म्हणजे उद्धटपणा असं आपण समजतो. त्यातून तिच्या वयाला अनुसरून तिचा सूर काही फार विनम्र वगैरे नसणार.. उलट तिला मोठ्या माणसांशी नम्रपणे बोलावं असं सांगितलं तर त्यावरही तिचा ‘का?’ हा प्रश्न असणारच. पण तिचा प्रश्न आणि प्रतिप्रश्न कुतूहलातून आलेला आहे. बरं, त्यावर घरातले थोर जी उत्तरं देतील त्यांचा स्वीकार ती करेलच असं नाही. त्यांचं मत म्हणून त्याकडे पाहील फारतर. ती राहते आहे ‘ग्लोबल व्हिलेज’मध्ये. जगभराची माहिती तिला हातासरशी मिळते. माहिती नसलेल्या गोष्टी कुणी आंधळेपणानं स्वीकारत असेल तर ती त्यावर प्रश्न करते. आणि त्यावर समाधानकारक उत्तर मिळालं नाही तर ती बिनदिक्कतपणे ते झिडकारून टाकते. बोलण्यातला सच्चेपणा, प्रांजळपणा तिला भावतो. खोट्या मुखवट्यांचा तिला तिटकारा वाटतो. आजच्या बहुतांश जेन-झी मुलांना असंच वाटत असतं..दुसरं असं की आपल्या ‘स्व’चा शोध घेणं ही नैसर्गिक ऊर्मी आहे या वयाची. एरिक एरिक्सन नावाच्या मानसतज्ज्ञानं मानवी जीवन विकासाच्या आठ टप्प्यांत विभागलं आहे. प्रत्येक टप्प्यावर एक कार्य पूर्ण करायचं असतं, काही कौशल्य प्राप्त करायचं असतं, तर पुढच्या टप्प्याला यशस्वीपणे तोंड देता येतं. किशोरवय आणि तरुणपणात हे काम असतं आयडेंटिटी फॉर्मेशन, म्हणजे स्वतःच्या अस्तित्वाच्या उद्देशाचा शोध घेणं. मागच्या लेखामध्ये (सहप्रवासी, ता. १० जानेवारी) आपण म्हटलं होतं की आधीच्या पिढीतली मुलं आणि जेन-झी यांच्यात फरकाहूनही साम्य अधिक आहे. ‘स्वतःचा शोध’ हे एक अत्यंत महत्त्वाचं साम्य आहे या दोन घटकांमध्ये. अनंत काळापासून या वयात हा शोध घेतला जातोय. आणि त्यासाठी असणारं मुख्य साधन म्हणजे ‘का’ हा प्रश्न विचारणं..जॉर्ज मॅलरी नावाचा प्रसिद्ध गिर्यारोहक होता. त्याला एव्हरेस्ट सर करायचा होता. ते साल होतं १९२३. त्यावेळीही सगळे त्याला विचारत होते, का करायचं आहे तुला हे? त्याचं उत्तर होतं - कारण तो तिथं आहे (बिकॉज इट इज देअर!). जगण्याच्या झगड्याचं आव्हान स्वीकारून त्यातून आनंद मिळवायचा, कुठल्याही भौतिक फायद्यासाठी नव्हे, तर फक्त त्या निखळ आनंदासाठी, असं त्याला म्हणायचं होतं..एखादी गोष्ट करण्यामागचं कारण असं वरवर पाहता साधं, किरकोळ असू शकेल, पण ते कळायला मात्र हवं. मग मुलांना काम करण्यात अधिक उत्साह वाटतो, ते करण्याच्या रचनात्मक पद्धती शोधता येतात, आणि मलांकडून ते काम पूर्णत्वास नेलं जाण्याची शक्यता वाढते. ही मुलं जेव्हा शिक्षण पूर्ण करतात तेव्हा नोकरी शोधताना, ती निभावताना आणि बदलताना/ सोडतानासुद्धा हा प्रश्न आणि त्याचं उत्तर यांना महत्त्व देतात. ‘आजच्या मुलांना मीडियामधून सगळं कळत असतं, दिसत असतं. त्यामुळे ती मोठ्यांना बरोबर जोखून असतात. त्यांच्याकडून काही करवून घ्यायचं असेल, तर त्यांच्या कुतूहलाला खतपाणी घाला, त्यांना कामामागचा उद्देश स्पष्ट करा. मग बघा किती काय काय घडेल त्यांच्या हातून!’ असं टॉड लेन हे नेतृत्वगुण शिकवणारे अमेरिकी तज्ज्ञ म्हणतात..माझ्या एका पेशंटनं (त्याला आपण निनाद म्हणू) त्याच्या आई-वडिलांच्या तोंडाला फेस आणला होता. निनाद उत्तम बास्केटबॉल खेळतो. बास्केटबॉलच्या जागतिक खेळाडूंबद्दल त्याला इत्थंभूत माहिती आहे. आपण बास्केटबॉलमध्येच करिअर करायचं असं त्यानं ठरवलंय. अभ्यासाचा त्याला मनस्वी कंटाळा. शाळेत जातानासुद्धा तो ‘खेळायचा वेळ वाया जातो’ म्हणून कुरकुरायचा. आता तो बारावीत आहे. आई-बाबा धसकले आहेत, कारण निनादनं आपण आता शिक्षण सोडून फक्त बास्केटबॉलकडे लक्ष देणार असं त्यानं जाहीर केलं आहे. बरं तो बास्केटबॉल चांगला खेळत होता, तरी खूप वरच्या पातळीवर काही त्याची एकदाही निवड झाली नव्हती. त्यामुळे आई-बाबांना तो व्यावसायिक पातळीवर खेळू शकेल याची खात्री वाटत नव्हती, पण तसं त्याला थेट म्हणताही येत नव्हतं. त्यांनी खूप सांगून पाहिलं; अभ्यासाचं, शिक्षणाचं महत्त्व पटवून द्यायचा प्रयत्न केला. पण निनादच्या मनातला ‘का?’ सारखं डोकं वर काढत होता. त्यानं त्यावर प्रतिवाद म्हणून शंभर उदाहरणं दाखवून दिली. न शिकता यशस्वी झालेल्या खेळाडूंची यादीच त्यानं पेश केली. शेवटी आई-बाबांनी व्यावसायिक मदत घ्यायचं ठरवलं. समुपदेशकाकडे आला तेव्हा तो घुश्श्यात होता. आपलं मत पटवून देण्याच्या तयारीत आला होता. तुझ्या आई-बाबांचं म्हणणं काय आहे असं विचारल्यावर तो म्हणाला, ‘‘म्हणे काहीतरी पदवी पदरात पाड. म्हणजे काहीतरी हातात राहील. यांचा विश्वास नाहीये माझ्यावर. त्यात उगाच वेळ वाया जाईल माझा, ते वेगळंच!’’.‘तुला काय वाटतं, काय करावं? तुझ्यासमोर काय पर्याय आहेत?’’‘‘मला माहिती आहे की मी काहीही म्हटलं तरी मला ते पदवी करायला लावणार. पण मला त्यात काहीही अर्थ वाटत नाहीये. त्यामुळे नुसती चिडचिड होतेय माझी. घरात सारखं तेच वातावरण...’’‘‘आता थोडा वेळ आपण आई-बाबा काय म्हणतात हे बाजूला ठेवू. बास्केटबॉल खेळताना तुला कोणती कौशल्यं लागतात निनाद?’’‘‘चपळता, अचूकता, अंतराचा अंदाज. झालंच तर एकाग्रता लागते, ताकद लागते.’’‘‘हं. आणि मनाविरुद्ध काही घडतं का?’’‘‘हो, पहाटे उठून प्रॅक्टिसला जायचा कधीकधी जाम कंटाळा येतो. सर इतके पिदवून घेतात ना! असं वाटतं द्यावा सोडून तो बास्केटबॉल. कधी मी चांगला खेळत असूनही मला बेंचवर बसवतात. कधी खेळताना कुणीतरी ढकलतं, बॉल हिसकावून घेतात, शिव्या देतात. राग येतो फार अशावेळी!’’‘‘आणि हरता तेव्हा?’’‘‘तेव्हा राग कंट्रोलमध्ये आणावा लागतो. सहनशक्तीचा वापर करायला लागतो. स्वतःला समजवायला लागतं. पराभव झटकून टाकून पुढच्या सामन्याचा विचार करावा लागतो. मग आम्ही डोकं शांत ठेवून काय चुकलं याचा विचार करतो आणि नीट प्लॅनिंग करतो. एखादा दिवस वायाही जातो त्यात.’’ निनादनं अगदी विचारपूर्वक सुसंगत उत्तर दिलं..‘‘तू जेव्हा अभ्यास करतोस किंवा परीक्षा देतोस, किंवा मनात नसताना ग्रॅज्युएशन करावं लागणार हे तुला कळतं तेव्हा ते तुझ्या मनाविरुद्ध होत असतं, हो ना? कमी मार्क्स मिळाले की तू हिरमुसला होतोस. या ज्या भावना आहेत त्या जराशा बास्केटबॉलसारख्याच आहेत की! म्हणजे त्यासाठी लागणारी कौशल्यं एकदा शिकली की ती बास्केटबॉल आणि अभ्यास अशा दोन्हींना मदत करणार, नाही का?’’काही सत्रांनंतर, बऱ्याच चर्चेअंती निनादच्या लक्षात आलं, की आपल्याला खरंतर उगीचच अभ्यासाची, त्याहीपेक्षा बारावीच्या परीक्षेची आणि रिझल्टची भीती वाटते आहे. अभ्यास सोडता येणार नसेल आणि तो बास्केटबॉलला पूरक ठरणार असेल तर हरकत नाही ग्रॅज्युएशन करायला. आपल्याला शिक्षण सोडावंसं का वाटतं आहे आणि अभ्यास का करायचा या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं मिळाली आणि मग मात्र त्यानं जिद्दीनं सगळं जमवलं. आज तो वकील झाला आहे, अनेक आघाडीच्या खेळाडूंना कॉन्ट्रॅक्ट्स करायला कायदेविषयक सल्ला देतो आणि उतारा म्हणून हौशी बास्केटबॉल खेळतो.या पिढीचा अंतर्गत झगडा, काहीही नवं करायला अपयशाच्या भीतीनं बिचकणं, निर्णय घेण्यातलं औदासीन्य, आणि जमेल की नाही अशी भीतीही बघता त्यांना जस्ट डू इट म्हणणं म्हणजे पालथ्या घड्यावर पाणी ठरणार. नाइकीच्या नव्या जाहिरातीतले खेळाडू सांगतात, की या कमतरतांवर मात करून हातचं काम करायला आपण सुरुवात केली, तरी ती एक धैर्याची गोष्ट आहे. ते धाडस दाखवून कृती करायला आरंभ करायचा, म्हणून जस्ट डू इट. ‘का?’ असा विचार करा, पण फक्त विचारच करत बसू नका, कृतीसुद्धा करा!ही सगळी समज असूनही ही मुलं सोशल मीडियानं कशी काय इतकी प्रभावित होतात असा प्रश्न पडणं साहजिकच आहे. तिथं का बरं विचारत नाहीत मुलं हा प्रश्न? त्या विषयावर पुढच्या लेखात...डॉ. वैशाली देशमुख पुणेस्थित बालरोग तज्ज्ञ व किशोरस्वास्थ्य तज्ज्ञ आहेत.. 