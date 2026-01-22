साप्ताहिक

Premium|Gen Z Psychology: हे मी का करू?

Gen Z Why Generation : आजच्या तरुण पिढीला प्रत्येक गोष्टीमागचं कारण जाणून घ्यायचं असतं. ‘का?’ हा प्रश्न उद्दामपणा नसून आत्मशोधाचा मार्ग आहे. डॉ. वैशाली देशमुख यांच्या लेखातून जेन-झी मानसिकतेचा सखोल वेध.
Gen Z Psychology

डॉ. वैशाली देशमुख vrdesh06@gmail.com
तरुण मुलंमुली ‘का?’ हा प्रश्न विचारतात तेव्हा आपल्याला त्यातलं कुतूहल, पूर्वमाहिती, आश्चर्य, शंका यातलं काही ऐकू येत नाही. ऐकू येतो तो फक्त राग, उद्दामपणा, आव्हान. मग ते प्रत्यक्षात तसं असो वा नसो. अनंत काळापासून या वयात स्वतःचा शोध घेतला जातोय. आणि त्यासाठी असणारं मुख्य साधन म्हणजे ‘का?’ हा प्रश्न विचारणं.

