Premium|Gen Z: जेन-झी आणि समाज माध्यमांचे गुंतागुंतीचे नाते पालकांच्या दृष्टीकोनातून

जेन-झीचं समाज माध्यमांशी असलेलं नातं गुंतागुंतीचं आणि अनिश्चित आहे, त्यांच्या इतर नात्यांप्रमाणेच. या पिढीचा माहितीचा प्राथमिक आणि खात्रीचा सोर्स म्हणजे समाज माध्यमं. व्यक्त होण्यासाठी सहजसाध्य आणि सुरक्षित वाटणारं हे माध्यम. त्याची सार्वत्रिक उपलब्धता, त्याचा वापर, इतकं की समवयस्कांच्या स्वीकारार्हतेचा तो आवश्यक दंडक. शिवाय एका वेगळ्याच परीकथेसारख्या जगात प्रवेश, जिथं हव्या त्या गोष्टी दाखवता येतात आणि नकोशा वाटणाऱ्या गोष्टी लपवून ठेवता येतात, जिथं कुणाशीही कनेक्ट व्हायला अवसान गोळा करायला लागत नाही..एकदा एका शिबिराच्या निमित्तानं काहीशा दुर्गम भागात जाणं झालं. गेल्या गेल्या तिथली राहण्याची व्यवस्था बघितल्यावर सगळ्यांच्या पोटात गोळा आला. लाकडी पट्ट्यांनी तयार केलेल्या भिंती, दोन पट्ट्यांमध्ये मोठ्या फटी, जेमतेम बंद होणारे दरवाजे, दारात उत्साहात उड्या मारणारं कुत्र्यांचं एक आख्खं आवाजी कुटुंब. भरीत भर म्हणून एका मुलाला जागा कमी पडत होती, त्यामुळे त्याला आमच्या मुलींच्या घरकुलात झोपायला यावं लागलं. एक-दोन दिवस गेले. मग जे सगळे अडथळे वाटत होते, ते अचानक वरदान वाटायला लागले. आमच्यासोबत राहणाऱ्या मुलाच्या असण्याने आम्हाला सुरक्षित वाटायला लागलं. कुत्र्यांचं कुटुंब कुणालाही आमच्याकडे फिरकू देत नव्हतं. लाकडी भिंती थंडीला काबूत ठेवत होत्या. फटी असल्यामुळे दारं बंद ठेवूनही गुदमरायला होत नव्हतं. हळूहळू जवळ वाहणाऱ्या झऱ्याचं झुळझुळ संगीत ऐकू यायला लागलं. कुत्र्यांच्या गोंडस पिल्लांच्या खेळकरपणाचं कौतुक वाटायला लागलं. भिंतीतल्या फटी तर लक्षातही येईनात. आम्हाला अगदी गाढ झोप लागायला लागली. कुठलाही नवा अनुभव म्हटलं, की असंच बिचकायला किंवा घाबरायला होतं. चारही बाजूंनी समस्या कोसळतायत असं वाटतं. झोप उडते. इतक्या नकोशा आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत हताशा येते. आज जेन-झीच्या समाज माध्यमांविषयी लिहायचं ठरलं आणि हा अनुभव आठवला. सगळ्यात पहिल्यांदा इथं नमूद करायचं आहे, की या विषयाकडे बघण्याचा एक दृष्टिकोन मी इथं मांडते आहे. हा सर्वंकष ऊहापोह नाही, ते शक्यही नाही..Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .जेन-झीचं समाज माध्यमांशी असलेलं नातं गुंतागुंतीचं आणि अनिश्चित आहे, त्यांच्या इतर नात्यांप्रमाणेच. या पिढीचा माहितीचा प्राथमिक आणि खात्रीचा सोर्स म्हणजे समाज माध्यमं. व्यक्त होण्यासाठी सहजसाध्य आणि सुरक्षित वाटणारं हे माध्यम. त्याची सार्वत्रिक उपलब्धता, त्याचा वापर, इतकं की समवयस्कांच्या स्वीकारार्हतेचा तो आवश्यक दंडक. शिवाय एका वेगळ्याच परीकथेसारख्या जगात प्रवेश, जिथं हव्या त्या गोष्टी दाखवता येतात आणि नकोशा वाटणाऱ्या गोष्टी लपवून ठेवता येतात, जिथं कुणाशीही कनेक्ट व्हायला अवसान गोळा करायला लागत नाही. जिथं आपल्या घराच्या सुरक्षित वातावरणात राहून जगभरात संचार करता येतो, इतका की दिवसच्या दिवस घराबाहेर पडलं नाही तरी चालतं. सन २०२०मध्ये कोविडशी लढा देण्यासाठी जगभरातल्या सगळ्या देशांनी लॉकडाउन जाहीर केलं. माणसा-माणसांमधला प्रत्यक्ष संपर्क तुटला. त्याबद्दल फारसं काही माहीत नसल्यामुळे माहिती मिळवण्याची निकड वाटू लागली. अशा परिस्थितीत इंटरनेट हा एकमेव आणि सहज मार्ग उपलब्ध होता. त्यासाठी कुठल्याही माणसाशी प्रत्यक्ष संपर्क साधण्याची गरज पडत नव्हती. हॉटेल्स बंद, थिएटर्स बंद, घराबाहेर पडता येत नव्हतं. साहजिकच समाज माध्यमांच्या वापराचा अतिरेक झाला. (हे संख्याशास्त्रीयदृष्ट्या अनेक संशोधनांतून सिद्धही झालं.) जेन-झी त्या काळात शिकत होती. शाळा ऑनलाइन होत्या. कामाच्या निमित्तानेसुद्धा त्यांना घराबाहेर पडायला लागत नव्हतं. मुलं आभासी जगात अलगदपणे सामावली गेली. किती सोयीचं वाटलं असेल त्यांना! ना कुणाशी समोरासमोर संवाद साधण्याची गरज, ना आपल्या दिसण्याची काळजी; ना कुणाची प्रतिक्रिया काय येईल याची धाकधूक. पुन्हा अनामिकतेच्या बुरख्याखाली असलेला सुरक्षिततेचा आभास! आपलं मत व्यक्त करताना समोरच्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरचे हावभावही दिसत नाहीत. वाटताना हे सगळं खूप सोयीचं वाटतं. त्यातून आपल्याला माहीतच आहे, समाज माध्यमं किती चतुरपणे आणि कावेबाजपणे तयार केली आहेत! मुलं लगेच त्याच्या आहारी गेली, यात काय नवल!.ऑनलाइन व्यक्त होण्याचे अनेक पर्याय मिळतात मुलांना. तो संवाद कधी शाब्दिक असतो, कधी फक्त भावनिक चिन्हांतून असतो, कधी फोटोंमधून, व्हिडिओंमधून, गाण्यांमधून, तर कधी काहीही न करता नुसत्या प्रेक्षकाच्या/ श्रोत्याच्या भूमिकेतून. माझ्या क्लिनिकमध्ये येणारी मुलं-मुली नेहमी सांगतात, की वाईट वाटलं, दुःख झालं, राग आला, हताश वाटलं किंवा बोअर झालं, तर अशा प्रत्येक प्रसंगानुरूप त्यांच्या ठरावीक प्लेलिस्ट्स असतात. त्या त्या वेळी ही मुलं-मुली ती ती गाणी ऐकतात. आपल्या मुलांना दुःखी किंवा आत्यंतिक हिंसक किंवा ढळढळीत लैंगिक गाणी ऐकताना अस्वस्थ झालेले कितीतरी पालक (ज्यात मीही आले) मी पहिले आहेत. मुलांना मात्र त्यात काही आक्षेपार्ह वाटत नाही. उलट त्याबाबतीत त्यांना टोकलं तर ते वैतागतात, कारण त्यांच्या मते तो त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घातलेला घाला असतो. ते स्वत:विषयी जे पोस्ट करतात, त्यावर इतरांच्या प्रतिक्रिया आणि इतरांचं त्यांच्याविषयीचं मत यावरून स्वतःला जोखतात, स्वतःची ओळख ठरवतात. आहाराविषयी, शारीरिक आणि मानसिक आयुष्याविषयी कितीतरी माहिती मुलांना इथंच मिळते. त्यातली सगळीच माहिती जरी अचूक नसली, तरी एकूणच आजची मुलं यातून योग्य तो बोध घेतात आणि आरोग्याविषयी जागरूकता दाखवतात हे खरंय. एका नुकत्याच नोकरीला लागलेल्या तरुण मुलाला नीटशी झोप येत नव्हती, तर त्यानं माध्यमांवरून त्याविषयी माहिती घेतली. त्यावरून त्याला तणाव नियोजन करण्याची गरज जाणवली, त्याप्रमाणे त्यानं पावलं उचलली. शिवाय रात्री एक विशिष्ट प्रकारचं संगीत लावून तो झोपू लागला. मुलं समाज माध्यमांचा उपयोग दोन प्रकारे करतात. एक तर त्यात ते स्वतःची भर घालतात, त्यावर सक्रिय असतात. म्हणजे इतरांशी संपर्क साधण्यासाठी मेसेज पाठवतात, पोस्ट्स किंवा फोटो-व्हिडिओ टाकतात, लेख लिहितात, माहिती देतात, प्रतिक्रिया देतात किंवा खरेदी करतात. बहुतेक वापरकर्ते मात्र त्यावर निष्क्रिय असतात. ते फक्त इतरांबद्दल जाणून घेण्यासाठी, माहिती मिळवण्यासाठी, करमणुकीसाठी त्याचा वापर करतात. काही वेळा मात्र हा उपयोग केवळ प्रत्यक्ष सामाजिकीकरण टाळण्यासाठी होतो..Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोकादायक खेळ; पिढीच्या भावनिक नात्यांवर संकट.मग मुलं भावनिकदृष्ट्या यावर अतिविसंबून राहायला लागतात. म्हणजे त्यांचा आनंद, दुःख, आत्मविश्वास, यश-अपयश असं सगळं आभासी जगावर ठरतं. ते मिळावं म्हणून त्या दबावाला बळी पडतात, अधिकाअधिक माहिती शेअर करणं होतं. सारखं ऑनलाइन राहणं, तिथं खूप वेळ घालवणं होतं. जितका जास्त वेळ, तितकी जास्त माहिती विनाकारण पदरात पडणार. मग डोक्यात सतत तेच विचार घोळत राहतात. त्यातून त्यांना तात्पुरता आधार मिळतो, पण दीर्घकालीनदृष्ट्या बघितलं तर मात्र याचा त्यांना बऱ्यापैकी तोटा होतो, मोठी किंमत भरायला लागते. इतरांशी प्रत्यक्ष बोलण्याची सवयच मोडते, ते नकोसं वाटायला लागतं.सायबर गुन्ह्यांविषयी आणि धोक्यांविषयी त्यांना माहिती असते. पण सुरक्षेच्या तरतुदींविषयी मात्र ते बऱ्याचदा बेफिकीर असतात. शिवाय ऊर्मींवर ताबा नसल्यामुळे, इतर साऱ्या बाबींप्रमाणे याही बाबतीत व्यसन लागण्याची शक्यता जास्त असते. एका अभ्यासातून इंटरनेटचे तीन मुख्य धोके आढळून आले आहेत. पहिला मोठा धोका माहितीच्या विस्फोटातून उद्भवतो. इतक्या प्रचंड प्रमाणात मिळालेल्या माहितीवर प्रक्रिया करणं, त्यातलं चांगलं-वाईट, हीन-सकस समजून ते वेगळ करणं, त्याचा स्वतःवर दुष्परिणाम होऊ न देणं, त्यातून शिकणं आणि त्याचा सुयोग्य वापर करणं हे सोपं काम नाही, या सगळ्यामुळे मुलांचा मेंदू अक्षरशः थकतो.दुसरं म्हणजे मुलांमध्ये निर्माण होणारी फोमोची (FOMO - Fear Of Missing Out) भावना. इतरांच्या आयुष्यातले खरे-खोटे बारकावे सातत्यानं समोर येतात. इच्छा असो वा नसो, तुलना होतेच. नेहमीच असं स्वतःच्या आयुष्याकडे इतरांच्या नजरेनं पाहिलं की काय होणार? हुरहूर आणि अस्वस्थता. स्वतःचा शोध घेण्याच्या या संवेदनशील काळात, आपल्या मनाच्या आत शिरून तळ शोधणं हे खरंतर किती महत्त्वाचं! पण समाज माध्यमांच्या अतिवापरामुळे तेवढीही संधी ही मुलं स्वतःला नाकारतात. मला काय हवंय, मला काय वाटतं आहे यापेक्षा मी काय केलं, कसं वागलं तर बरं दिसेल यावर विचार केंद्रित करतात..आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे अतिचिंता. गरजेपेक्षा अधिक माहिती, खूप काहीतरी कमी आहे, अप्राप्त आहे असं सतत वाटणं. बऱ्याचशा योजना, विचार प्रत्यक्षात कसे दिसतील, हे कृतीतून न पाहता त्याची फक्त स्क्रीनवर कल्पना करणं. त्यामुळे ते खरोखर जमेल का, होईल का, अशी धाकधूक वाटत राहणार. साहजिकच जेव्हा ते करायची खरी वेळ येते, तेव्हा खूप भीती वाटते. चिंतेचा अतिरेक होतो, त्याचा परिणाम कामगिरीवर होतो, परिणामी नैराश्य येतं.जेन-झीच्या इंटरनेट वापरावर अनेकांचं लक्ष आहे. संशोधकांचं बारकाईनं लक्ष आहे, त्यांच्या बदलत्या सवयींच्या नोंदी करण्यासाठी. प्रशासकांचं लक्ष आहे नियमावल्या तयार करण्यासाठी, सुरक्षेच्या तरतुदी करण्यासाठी. पण त्याहीपेक्षा जास्त लक्ष आहे, जाहिरातदारांचं आणि मार्केटिंग करणाऱ्यांचं. कारण ही पिढी म्हणजे त्यांचं गिऱ्हाईक आहे. इंटरनेट आणि समाज माध्यमांवर ते ज्या हालचाली करतात, ज्या इन्फ्लुएन्सर्सना फॉलो करतात त्यावरून त्यांना बरोबर टार्गेट केलं जातं. समाज माध्यमांचा एक फायदा होऊ शकेल असं दिसतंय, तो म्हणजे तरुणांना सुरक्षित, उबदार, विश्वासार्ह ‘जागा’ उपलब्ध करून देणं. सर्वसाधारणपणे मुलांच्या मनात काहीतरी आलं, तर त्यावेळी बोलायला कुणी असतं का? काही मानसिक त्रास झाला, व्यसन लागलं, तर कुणाला मदतीची हाक मारता येईल बरं? आत्महत्येचा तीव्र विचार मनात आला, तर कोण मदत करू शकेल? अनेकदा या प्रश्नांना उत्तर सापडत नाही. जगभरातल्या सर्व भौगोलिक भागांमध्ये ही पोकळी ठळकपणे जाणवते आहे. आजच्या किशोरवयीन मुलांना मानसिक अनारोग्याच्या समस्यांना अधिक प्रमाणात तोंड द्यावं लागत आहे, हे आत्तापर्यंत सप्रमाण सिद्ध झालं आहे. पण त्या प्रमाणात याला तोंड देण्याच्या पुरेशा सोयी, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देता आलेल्या नाहीत हेही तितकंच सत्य आहे. आज कुटुंबं छोटी आहेत, लोक एकमेकांपासून दूर राहताहेत, परिस्थिती बदलल्यामुळे ज्येष्ठांची मतं फारशी समर्पक/ प्रसंगोचित राहिली नाहीयेत..पुरेशा प्रमाणात आणि दुर्गम ठिकाणी पुरेसे मानसतज्ज्ञही नाहीयेत. समाज माध्यमं ही दरी बुजवायला मदत करू शकतील. ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप मुलांना प्रामाणिकपणे व्यक्त होता येईल अशा जागा देऊ शकतील. तिथं त्यांना शास्त्रीय माहिती देता येईल. एकमेकांकडून माहितीची, सुख-दुःखाची देवाणघेवाण करता येईल. तसंच मानसिक आरोग्यविषयी तरुण प्रभावकर्त्यांनी पोस्ट केलेली माहिती बरीच उपयोगाची ठरते. कारण ते या पिढीची भाषा बोलतात, ती माहिती त्यांना पटेल-रुचेल अशा प्रकारे पोस्ट करतात. कितीतरी अधिक रोचक पद्धतीनं टाकतात. कुठल्याही सल्ले देण्याच्या किंवा भाषण देण्याच्या अविर्भावात ती नसतात. आपली मुलं समाज माध्यमांशी सरावलेली असल्यानं शिकण्याची, आधाराची ही पद्धत त्यांच्यापर्यंत थेट पोहोचते. स्क्रीन, समाज माध्यमं बाजूला ठेवा, वापरू नका हे सांगून सांगून आपण दमलो. खरंतर हा असा संवाद दोन पिढ्यांमधली दरी अधिक रुंद करत आहे. पालक आणि मुलांमधले बरेच संवाद या विषयावर आधारित असतात. तसेच विसंवादाला कारणीभूत असतात. बहुधा, जगातल्या सर्व समस्यांना कारणीभूत फक्त समाज माध्यमं आहेत असं आपल्याला वाटू लागलं आहे. हळूहळू मुलांचा बोलणं टाळण्याकडे कल होतो आहे. त्यांच्या आयुष्यातलं समाज माध्यमांचं स्थान, याबद्दल एकांगी मत करण्यापेक्षा मुलांशीच बोललेलं अधिक बरं, नाही का? त्यातून ती डोळे उघडे ठेवून, समजून-उमजून ठरवतील, मला याचा वापर कसा करायचा आहे ते. आपलं काम त्यांना योग्य ती माहिती देणं आणि त्यांना आधार वाटेल असं निरोगी वातावरण तयार करणं इतकंच राहील. हे करण्यात जसे मानसतज्ज्ञ आले, तसेच पालक, शिक्षक हेही आले. हा अधिक उपयोगाचा मार्ग आहे असं अभ्यासातून लक्षात आलं आहे.धोरणकर्ते आपल्या स्वतःच्या अंदाजानुसार धोरणं ठरवतात. म्हणूनच ती बूमरॅंगसारखी आपल्याकडे परततात आणि शेवटी निरुपयोगी ठरतात. ऑस्ट्रेलियासारख्या काही देशांनी समाज माध्यमांवर बंदी घालण्याची पावलं उचलली आहेत, त्याबद्दल यामुळेच उलटसुलट मतप्रवाह आहेत. अर्थात एका दृष्टीनं या चाचण्या करून बघितल्याशिवाय त्यांची उपयुक्तता समजणार नाही. हळूहळूच कळेल.आपला हेतू मुलांच्या आयुष्यातून समाज माध्यमे हद्दपार करणे हा नाहीये, तो साध्य होण्याची शक्यताही कमी आहे. कारण कुठलीही टोकाची भूमिका निरुपयोगी ठरते. हेतू इतकाच, की त्याचे नकारात्मक परिणाम लघुत्तम असावेत. जीवनाच्या मानवी आणि इतर पैलूंना फुलायची संधी नाकारली जाऊ नये. डॉ. वैशाली देशमुख पुणेस्थित बालरोगतज्ज्ञ व किशोरस्वास्थ्य तज्ज्ञ आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.