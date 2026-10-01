Premium|Gen Z Stress : ‘मी ठीक आहे...’ खरंच?

गौरी भंडारीजेन-झीमध्ये एकटेपणाची भावना मोठ्या प्रमाणात आढळते. शॉर्ट व्हिडिओज, मेसेजिंग ॲप्स आणि सोशल प्लॅटफॉर्म्स यांमुळे वैयक्तिक संवाद कमी होऊ शकतो. परिणामी, अनेक व्यक्तींना सामाजिकदृष्ट्या जोडलेलं असूनही भावनिकदृष्ट्या एकटं वाटतं. सतत जोडलेलं असूनही वारंवार एकटेपणा जाणवण्याचा हा विरोधाभास एकूण ताणात भर घालतो.एखादा दिवस खूप हेक्टिक गेल्यानंतर रात्री दोन वाजेपर्यंत इन्स्टाग्रामवर स्क्रोल करत जागं राहणं; समोरच्यानं मेसेजला उत्तर दिलेलं नसतानाही वारंवार व्हॉट्सॲप तपासणं; नोकरी मिळेल का याची चिंता करतानाच काही वर्षांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे त्या नोकरीत बदल होईल का, अशा पद्धतीचे विचार सतत करणं; दररोज ऑनलाइन भेटणाऱ्या लोकांशी आपला पगार, दिसणं, नातेसंबंध, प्रवास, जीवनशैली आणि यश यांची तुलना करणं; मनानं पूर्णपणे थकलेलं असतानाही ‘मी ठीक आहे,’ असं म्हणणं... ही सगळी कशाची लक्षणं आहेत? तर, ताणाची! जेन-झीचा ताण या सगळ्यातून दिसतो.डिलॉइटच्या २०२५च्या भारतातील जेन-झी आणि मिलेनियल्सच्या सर्वेक्षणानुसार, ३३ टक्के भारतीय जेन-झींनी आपण नेहमी किंवा बहुतेक वेळा तणावग्रस्त अथवा चिंताग्रस्त असल्याचं सांगितलं. त्यांच्यामध्ये कौटुंबिक आणि वैयक्तिक नातेसंबंध, कुटुंबातील आरोग्यविषयक चिंता, मानसिक आरोग्याबद्दलची काळजी, दैनंदिन आर्थिक अडचणी आणि दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता हे ताणाचे प्रमुख घटक होते. काम हाही ३६ टक्के व्यक्तींसाठी महत्त्वाचा ताण निर्माण करणारा घटक होता..ताण ही काही नवी गोष्ट नाही. प्रत्येक पिढीनं शैक्षणिक दबाव, आर्थिक अडचणी, नातेसंबंधांतील समस्या, कुटुंबाच्या अपेक्षा आणि भविष्याबद्दलची अनिश्चितता अनुभवली आहे. मात्र, साधारणपणे १९९७च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून २०१२च्या दशकापर्यंत जन्मलेल्या जनरेशन झेडसाठी (जेन-झी) हे ताण निर्माण करणारे घटक ज्या वातावरणात अनुभवले जातात, ते वेगळे आहेत. स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, सतत जोडलेलं राहण्याची सवय, झपाट्यानं बदलणारं तंत्रज्ञान आणि माहितीचा अभूतपूर्व प्रवेश अशा जगात ही पिढी वाढलेली आहे. त्यामुळे ताण निर्माण करणारा घटक परिचित असला, तरी ताण अनुभवण्याची वारंवारता, त्याची दृश्यमानता आणि सातत्य वेगळं असू शकतं.ताण बदललेला नाही; मात्र त्याभोवतालचं वातावरण बदललं आहे. ताण ही आव्हानात्मक परिस्थितींमध्ये दिली जाणारी मानवी शरीराची आणि मनाची नैसर्गिक प्रतिक्रिया आहे. मात्र ताण अतिप्रमाणात, सतत किंवा नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागला, तर समस्या निर्माण होऊ शकते. जागतिक आरोग्य संघटना सांगते, की बहुतेक लोक ताण अनुभवत असतानाही आपलं दैनंदिन कामकाज सुरू ठेवू शकतात; मात्र, त्याचा सामना करण्यात अडचणी येत असल्यास विश्वासू व्यक्ती किंवा आरोग्यतज्ज्ञांची मदत घेणं योग्य ठरू शकतं.ताण केवळ एखाद्या घटनेवर अवलंबून नसतो. एखादी परिस्थिती धोकादायक, आव्हानात्मक किंवा हाताळण्याजोगी आहे का, याचं आपण केलेलं मूल्यमापन आणि त्यानंतर वापरलेल्या ताण-नियंत्रणाच्या पद्धती यांचाही त्यावर परिणाम होतो. उदाहरणार्थ, नोकरीसाठीची मुलाखत. एका व्यक्तीसाठी ती संधी असू शकते, त्या व्यक्तीला काय येतं हे दाखवण्यासाठीची; तर दुसऱ्यासाठी ती धोक्याची घंटा असू शकते. ‘मला ही नोकरी मिळाली नाही, तर मी सगळ्यांच्या मागे पडेन,’ असा ताण त्या व्यक्तीला जाणवू शकतो. परिस्थिती एकच असते, मात्र तिचा परिणाम म्हणून निघणारा मानसिक अर्थ वेगळा असतो..जेन-झीसाठी हे मूल्यमापन अधिक तीव्र ठरू शकतं. कारण, तुलना करण्यासाठीचा गट आता केवळ वर्गमित्र, सहकारी किंवा शेजाऱ्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्यात ऑनलाइन भेटणाऱ्या शेकडो लोकांचाही समावेश होतो. एखाद्या तरुणानं कठीण परीक्षा दिल्यानंतर त्याला लगेचच सोशल मीडियावर एखाद्याची विद्यापीठात प्रवेश मिळाल्याची पोस्ट दिसते. एखाद्याला स्वतःच्या निराशाजनक मुलाखतीनंतर दुसऱ्याला नोकरी मिळाल्याची घोषणा दिसते. आर्थिक अडचणीच्या काळातच नेमक्या दुसऱ्यांच्या आंतरराष्ट्रीय सहली, नव्या गाड्या, गुंतवणूक किंवा घरखरेदीच्या पोस्ट्स नजरेसमोर येतात. अशा वेळी व्यक्ती केवळ स्वतःचं आयुष्य जगण्याऐवजी सतत इतरांचं आयुष्य पाहत असते आणि त्याच वेळी स्वतःच्या आयुष्याचं मूल्यमापनही करत असते.जेन-झीचा ताण वेगळा कशामुळे?१. सततची तुलनासोशल मीडियामुळे लोकांना आपली यशस्वी कामगिरी, नातेसंबंध, प्रवास, दिसणं आणि जीवनशैली निवडक पद्धतीनं दाखवता येते. याचा अर्थ सोशल मीडिया स्वभावतःच हानिकारक आहे, असं नाही. तो जोडणी, माहिती, मनोरंजन, समुदाय आणि संधी उपलब्ध करून देऊ शकतो. मात्र संशोधनात सोशल मीडियाचा सामान्य वापर आणि समस्यात्मक किंवा अनियंत्रित वापर यांच्यात फरक केला जात आहे.संशोधनानुसार, ४५ टक्के जेन-झींना सोशल मीडियामुळे आपल्यात काहीतरी कमी असल्याची भावना निर्माण होते. सतत इतरांच्या ‘आयुष्यातील सर्वोत्तम क्षणां’च्या पोस्ट्स पाहिल्यामुळे भावनिक ताण आणि आत्मसंशय वाढू शकतो. यातून तुलनेच्या सापळ्याची निर्मिती होते. निवडक पद्धतीनं दाखवलेल्या ऑनलाइन आयुष्यांच्या तुलनेत आपलं दैनंदिन आयुष्य कमी यशस्वी वाटू लागतं. परिणामी, आयुष्य जगण्याऐवजी ते सादर करण्याचा दबाव निर्माण होतो. यश, रूप आणि अगदी भावनाही सर्वांसमोर मांडण्याची गरज भासू लागते.२. यशस्वी होण्याचा दबावजेन-झीनं वेगवान तांत्रिक आणि आर्थिक बदलांच्या काळात प्रौढ जीवनात प्रवेश केला आहे. करिअरची प्रगती आता केवळ शिक्षण पूर्ण करणं, नोकरी मिळवणं आणि हळूहळू पुढे जाणं इतकीच मर्यादित राहिलेली नाही. तरुणांकडून सतत नवं शिकणं, नवीन कौशल्यं आत्मसात करणं, रोजगारक्षम राहणं, व्यावसायिक संबंध निर्माण करणं आणि उदयाला येणाऱ्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणं अपेक्षित आहे.तंत्रज्ञानामुळे जेन-झी अधिक सक्षम होत असली, तरी कोणती कौशल्यं भविष्यातही उपयुक्त ठरतील, याबद्दलची अनिश्चितताही वाढत आहे. अपेक्षांचं मोठं ओझं आहे. भारतातील अनेक मानसशास्त्रज्ञांच्या मते, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये दीर्घकालीन चिंता, मानसिक थकवा आणि स्वतःबद्दल अपुरेपणाची भावना निर्माण होते. उत्कृष्ट कामगिरी हाच एकमेव स्वीकारार्ह परिणाम आहे, अशी भावना असल्यास अपयशाची भीती विद्यार्थ्यांना सतत चिंताग्रस्त ठेवू शकते.३. आर्थिक ताणअनेक तरुणांसाठी स्वावलंबन म्हणजे स्वतःचं उत्पन्न असणं, स्वतंत्रपणे राहणं, कुटुंबीयांना मदत करणं आणि आयुष्यातील मोठे निर्णय स्वतः घेणं. घरभाड्याच्या आणि घरांच्या वाढत्या किमती, अस्थिर रोजगार बाजारपेठ आणि शैक्षणिक कर्ज यांमुळे घरमालकी आणि करिअरमधील स्थैर्य यांसारख्या मूलभूत जीवनटप्प्यांबद्दल दीर्घकालीन अनिश्चितता निर्माण होते. त्यामुळे आर्थिक ताण केवळ ‘मला माझी बिलं भरता येतील का?’ या प्रश्नापुरता मर्यादित राहत नाही. तो पुढील प्रश्नामध्येही व्यक्त होतो -मी आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र कधी होईन?मला स्वतंत्रपणे राहणं परवडेल का?जास्त पगार मिळतो म्हणून मी एखादी न आवडणारी नोकरी स्वीकारावी का?मला करिअर बदलणं परवडेल का?अशा प्रकारे ताणाचा संबंध व्यक्तिमत्त्व, प्रौढत्व आणि भविष्यातील सुरक्षितता यांच्याशी जोडला जातो..Premium|Drug overuse & digital addiction : वैद्यकीय क्षेत्रात डिजिटल क्रांती; दक्षिण कोरियात विकसित झाले जगातील पहिले 'एआय-कॉम्बो' औषध!.४. नातेसंबंधांतील ताणनातेसंबंध नेहमीच आधार आणि ताण या दोन्हींचं कारण राहिले आहेत. मात्र तंत्रज्ञानामुळे नातेसंबंधांतील ताण अनुभवण्याची पद्धत बदलली आहे. मतभेद झाल्यानंतर दोन व्यक्ती वेगवेगळ्या ठिकाणी गेल्या, की नातेसंबंध संपतोच असं नाही. मेसेज वाचलेला नसतो. ‘लास्ट सीन’ दिसत असतं. स्टोरी पाहिलेली असते, मात्र उत्तर दिलेलं नसतं. नातं संपलेलं असलं, तरी फोटोज, मेसेजेस आणि आठवणी डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध राहतात. त्यामुळे मैत्री, प्रेमसंबंध आणि व्यावसायिक नातेसंबंध यांमध्ये सततचा डिजिटल घटक निर्माण झाला आहे.५. डिजिटल थकवाजेन-झीसाठी ‘स्विच ऑफ’ करणं म्हणजे केवळ टीव्ही बंद करणं आणि कामाच्या ठिकाणाहून निघून जाणं इतकं सोपं राहिलेलं नाही. फोन हातात असतो, काम लॅपटॉपवर असतं, मित्र व्हॉट्सॲपवर असतात, मनोरंजन इन्स्टाग्राम किंवा यूट्यूबवर असतं, बातम्या सोशल मीडियावरून येतात, खरेदी ॲपवरून होते आणि विश्रांतीसुद्धा अनेकदा दुसऱ्या स्क्रीनवरच घेतली जाते. अशा वातावरणात सतत ‘जोडलेलं राहणं’ हळूहळू थकवणारं ठरू शकतं.कालांतरानं डिजिटल थकवा, एकाग्रता कमी होणं, भावनिक थकवा आणि मानसिक विश्रांती घेण्यात अडचण निर्माण होऊ शकते. विश्रांतीच्या वेळेतही स्क्रोलिंग सुरू राहिल्यामुळे मेंदूला दैनंदिन ताणातून पूर्णपणे सावरणं कठीण होतं. याशिवाय, सोशल मीडिया ‘फोमो’ म्हणजेच ‘फिअर ऑफ मिसिंग आउट’ची भावना वाढवतो. ऑनलाइन इतरत्र घडणारे चांगले अनुभव, संधी किंवा जीवनशैली आपण गमावत आहोत, असं वापरकर्त्यांना सतत वाटत राहतं.६. एकटेपणाजेन-झीमध्ये एकटेपणाची भावना मोठ्या प्रमाणात आढळते. शॉर्ट व्हिडिओज, मेसेजिंग ॲप्स आणि सोशल प्लॅटफॉर्म्स यांमुळे वैयक्तिक संवाद कमी होऊ शकतो. परिणामी, अनेक व्यक्तींना सामाजिकदृष्ट्या जोडलेलं असूनही भावनिकदृष्ट्या एकटं वाटतं. सतत जोडलेलं असूनही वारंवार एकटेपणा जाणवण्याचा हा विरोधाभास एकूण ताणात भर घालतो.जेन-झी ताणाचा सामना कसा करते?ताण आल्यावर व्यक्ती स्वाभाविकपणे आराम मिळवण्याचे मार्ग शोधते. आठवड्याच्या शेवटी ट्रेकला जाणं, मित्रांसोबत बाहेर जाणं, संगीत ऐकणं, खेळ खेळणं, आवडती वेबसीरिज पाहणं किंवा छोट्या सहलीला जाणं यांमुळे मानसिक पुनर्प्राप्ती होऊ शकते. या गोष्टींमध्ये स्वभावतः काहीही चुकीचं नाही. आराम मिळवणं आणि समस्या सोडवणं यांच्यात गल्लत होते, तेव्हा खरी समस्या सुरू होते.ट्रेकमुळे तणावपूर्ण आठवड्यानंतर सावरण्यास मदत होऊ शकते. सुट्टीमुळे कामापासून मानसिक अंतर मिळू शकतं. मित्रांना भेटल्यामुळे भावनिक आधार मिळू शकतो. संगीतामुळे मनःस्थिती नियंत्रित करण्यास मदत होऊ शकते. व्यायामामुळे शरीरातील ताण कमी होऊ शकतो.मात्र यांपैकी कोणतीही गोष्ट न सुटलेली आर्थिक समस्या, दूषित व त्रासदायक कामाचं वातावरण, तणावपूर्ण नातेसंबंध, दीर्घकाळाची झोपेची कमतरता किंवा उपचार न घेतलेली मानसिक आरोग्यविषयक समस्या यांचं निराकरण करेलच असं नाही.ताणातून आराम मिळवणं म्हणजे ताणाचं व्यवस्थापन करणं नव्हे. ताणातून आराम मिळवताना ‘आत्ता मला बरं वाटण्यासाठी मी काय करू शकतो?’ हे महत्त्वाचं असतं, तर ताणाचं व्यवस्थापन करताना ‘हा ताण कशामुळे निर्माण होतोय आणि त्यासाठी मी काय करू शकतो?’ याचं उत्तर शोधणं महत्त्वाचं असतं.काय करावं?१. उपाय निवडण्यापूर्वी ताण निर्माण करणारा घटक ओळखा.‘मला ताण येऊ नये म्हणून मी काय करावं?’ असं लगेच विचारण्याऐवजी, ‘मला नेमका कशामुळे ताण येतोय?’ असा प्रश्न विचारा.कामाचा ताण आहे का? आर्थिक असुरक्षितता आहे का? अपयशाची भीती आहे का? एकटेपणा आहे का? इतरांशी तुलना आहे का? ताण निर्माण करणाऱ्या वेगवेगळ्या घटकांसाठी वेगवेगळे उपाय आवश्यक असतात.२. काय बदलता येईल आणि काय बदलता येणार नाही, हे वेगळं करा.ताण निर्माण करणारा घटक जर -परीक्षा असेल → अभ्यासाचं नियोजन करा.आर्थिक अडचण असेल → अर्थसंकल्प तयार करा, आर्थिक सल्ला घ्या आणि अतिरिक्त पर्याय शोधा.करिअरबद्दल अनिश्चितता असेल → संबंधित कौशल्यं आत्मसात करा, मार्गदर्शकाची मदत घ्या आणि पर्यायांचा शोध घ्या.नातेसंबंधांतील संघर्ष असेल → संवाद साधा, मर्यादेच्या सीमारेषा निश्चित करा किंवा समुपदेशन घ्या.आपल्या नियंत्रणाबाहेरील परिस्थिती असेल → स्वीकार आणि भावनांचं नियमन करण्याचा सराव करा.प्रत्येक गोष्ट नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे अतिरिक्त ताण निर्माण होतो.३. समस्येवर केंद्रित ताण-नियंत्रणाचा सराव करा.प्रत्येक तणावपूर्ण परिस्थितीत केवळ विश्रांतीची गरज असतेच असं नाही. कधीकधी कृतीची गरज असते. उदाहरणार्थ, कामाच्या ओझ्यामुळे ताण येतोय असं वाटत असेल, तर चार तास मोटिव्हेशनल व्हिडिओ पाहण्याऐवजी पुढील गोष्टी करता येतील -तातडीची आणि महत्त्वाची कामं ओळखा.मोठ्या कामांची लहान टप्प्यांत विभागणी करा.अनावश्यक जबाबदाऱ्या कमी करा.अवास्तव मुदतींबद्दल संवाद साधा.एका वेळी एकच काम पूर्ण करा.ही टाळाटाळ नव्हे, तर ताणाचा सामना करण्याची पद्धत आहे.४. मानसिक अलिप्ततेचा सराव करा.सतत संपर्कात राहण्याची सवय असलेल्या पिढीसाठी काही काळ अनुपलब्ध राहणं हे स्वतःचंच एक मानसिक कौशल्य ठरू शकतं. प्रत्येक मेसेजला लगेच उत्तर देण्याची गरज नाही. मध्यरात्री ई-मेल तपासण्याची गरज नाही. इतर लोक काय करत आहेत, हे सतत जाणून घेण्याचीही गरज नाही. यासाठी पुढील गोष्टी करता येतील -नोटिफिकेशन-फ्री कालावधीस्क्रीन-फ्री मील्सउपकरणांपासून दूर राहण्याची झोपेपूर्वीची दिनचर्यासोशल मीडिया ब्रेकवर्क-फ्री कालावधीजाणीवपूर्वक एकांतात घालवलेला वेळ५. अस्वस्थ करणाऱ्या भावनांना सहन करण्याची क्षमता विकसित करा.तरुणांसाठी कदाचित सर्वांत महत्त्वाच्या कौशल्यांपैकी एक म्हणजे प्रत्येक अस्वस्थ करणारी भावना लगेच दूर करण्याची गरज नसते, हे शिकणं. निराशा अस्वस्थ करणारी असते. नकार मिळणं अस्वस्थ करतं. अनिश्चितता अस्वस्थ करते. फोन, मद्य, गेम्स, खरेदीची ॲप्स किंवा इतर कोणत्याही विचलित करणाऱ्या गोष्टींकडे लगेच वळण्याऐवजी, थांबून स्वतःला विचारा -मला काय वाटतंय?मला असं का वाटतंय?या भावनेवर मला कृती करण्याची गरज आहे का, की ती निघून जाईपर्यंत ती तशीच राहू द्यायची?यामध्ये स्वतःला वर्तमानाशी जोडणं, अनुभवांची जाणीव ठेवणं आणि त्यांना नाव देणं, निरुपयोगी विचारांपासून मानसिक अंतर ठेवणं, कठीण अनुभवांना जागा देणं, आपल्या मूल्यांनुसार वागणं आणि स्वतःशी दयाळूपणे वागणं यांसारख्या कौशल्यांचा समावेश होतो.ही केवळ विश्रांतीची तंत्रं नाहीत, तर ताणाकडे पाहण्याची आणि त्याच्याशी वेगळ्या पद्धतीनं वागण्याची कौशल्यं आहेत.६. प्रत्यक्ष सामाजिक आधार निर्माण करा.डिजिटली जोडलं जाणंं आणि भावनिकरित्या जोडलं जाणं एकसारखं नसतं. जेन-झीला जाणीवपूर्वक पुढील गोष्टींसाठी वेळ काढण्याचा फायदा होऊ शकतो -समोरासमोर संवाद एकत्र जेवणमित्रांसोबत फेरफटका मारणं कुटुंबासोबत वेळ घालवणंस्वयंसेवा समुदायातील सहभागमार्गदर्शन समवयस्कांचा आधारकधीकधी ताणाला दिलेला सर्वात प्रभावी प्रतिसाद म्हणजे दुसऱ्या माणसाशी बोलणं.७. झोप कमी करण्याऐवजी तिचं संरक्षण करा.आयुष्य व्यग्र झालं, की झोप ही सर्वांत आधी कमी केली जाणारी गोष्ट असते. मात्र अनेकदा त्याच्या उलट व्हायला हवं. जागतिक आरोग्य संघटना निरोगी झोपेच्या सवयींचा भाग म्हणून नियमित झोपेची दिनचर्या, झोपण्यापूर्वी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर मर्यादित करणं, नियमित शारीरिक हालचाल करणं आणि झोपण्याच्या वेळेच्या जवळपास मद्यपान टाळणं यांची शिफारस करतं.ताण → स्क्रोलिंग → उशिरा झोपणं → थकवा → एकाग्रता कमी होणं → अधिक ताण, हे रात्री उशिरापर्यंत चालणारं चक्र सुरू राहू शकतं. सतत ऑनलाइन राहण्याची सवय असलेल्या पिढीसाठी वेळेवर झोपणं हेदेखील ताणाचं व्यवस्थापन करण्याचं एक साधन ठरू शकतं.८. मनोरंजनाचा वापर करा.ट्रेकिंग, प्रवास, नृत्य, संगीत, खेळ, गेमिंग, चित्रपट, कॅफेमध्ये जाणं आणि मित्रांसोबत वेळ घालवणं या गोष्टी समस्या नाहीत. त्या सावरण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. मी ही गोष्ट मुद्दाम करतो आहेZ का? की अस्वस्थ वाटल्यावर आपोआप तिच्याकडे वळतोय? या दोन्हीमध्ये फरक आहे. तो ओळखा. उदाहरणार्थ, ‘मला निसर्गाच्या सान्निध्यात राहायला आवडतं म्हणून मी ट्रेकला जातो’ आणि ‘माझ्यासोबत जे घडतं आहे, त्याचा सामना मला करता येत नाही, म्हणून मला त्यापासून दूर जायचं आहे म्हणून मी ट्रेकला जातो’ या दोन्हीमध्ये फरक आहे.९. स्वतःहून केलेले प्रयत्न पुरेसे ठरत नाहीत, हे कधी ओळखावं ते जाणून घ्या.ताणाचं व्यवस्थापन म्हणजे प्रत्येक गोष्ट स्वतःच सोडवली पाहिजे, असं नाही. ताण सतत राहिला किंवा त्याचा झोप, शैक्षणिक अथवा व्यावसायिक कामकाज, नातेसंबंध, भूक, एकाग्रता किंवा दैनंदिन जीवनावर लक्षणीय परिणाम होऊ लागला, तर व्यावसायिक मदत घेणं योग्य ठरू शकतं. मदत मागणं हे अपयशाचं लक्षण नाही. उलट आपल्या नेहमीच्या ताण नियंत्रणाच्या पद्धती पुरेशा ठरत नाहीत, हे ओळखणं हेदेखील एक मानसिक कौशल्य आहे.जेन-झीसाठी ताणाचं व्यवस्थापन म्हणजे सतत स्क्रोलिंग, पार्ट्या किंवा विचलित करणाऱ्या गोष्टींच्या माध्यमातून वास्तविकतेपासून पळून जाणं नव्हे, तर त्याला अधिक निरोगी पद्धतीनं प्रतिसाद द्यायला शिकणं आहे. ब्रेक घेणं, इतरांशी जोडलेलं राहणं आणि छंदांचा आनंद घेणं यांमुळे आराम मिळू शकतो. मात्र दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्यासाठी योग्य सीमारेषा आखणं, समस्या सोडवणं, भावनांचं नियमन करणं आणि गरज पडल्यास आवश्यक ती मदत घेणंही गरजेचं आहे. खरंतर आपलं उद्दिष्ट हे ताणमुक्त आयुष्य जगणं असं नसावं, तर ताणाला सामोरं जाण्याची कौशल्यं विकसित करणं असं असायला हवं, त्यामुळे ताण आपल्या आयुष्यावर पूर्णपणे ताबा मिळवू शकणार नाही.(अनुवाद ः श्रुती भागवत)लेखिका पुणेस्थित विश्वकर्मा युनिव्हर्सिटीमध्ये मानसशास्त्र विभागात प्राध्यापिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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