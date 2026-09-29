Premium|Gender Equality : ‘का??’ विचारणारी पिढी!

श्रुती भागवतमुलगा आहे म्हणून वेगळे नियम आणि मुलगी आहे म्हणून वेगळे नियम हे अजूनही आपल्या रोजच्या आयुष्यात सहज दिसतं. पण आजची तरुण पिढी ‘हे असंच चालत आलंय’ म्हणून गप्प बसायला तयार नाहीये. त्यांना आता घरापासून नात्यांपर्यंत प्रत्येक गोष्टीत ‘मुलगा-मुलगी’पेक्षा ‘माणूस’ म्हणून निवड करण्याचं स्वातंत्र्य हवंय.‘मुलगी आहेस, जरा जपून हं!’... हे वाक्य अनेक मुलींनी आयुष्यात इतक्या वेळा ऐकलेलं असतं, की कधीकधी त्याचा अर्थ लावणंही त्या थांबवतात. कुठे जायचं, किती वाजता परत यायचं, काय घालायचं, कोणाशी मैत्री करायची, किती मोकळेपणानं बोलायचं... प्रत्येक गोष्टीभोवती एखादी अदृश्य रेषा आखलेली असते, आणि ती रेषा ओलांडली की काहीतरी घोडचूक केली आहे असं ठसवलं जातं. पण याच घरातला मुलगा रात्री उशिरा घरी आला, तर वातावरण वेगळं असतं. त्याला काही सूचना मिळतीलही, मात्र त्याच्या स्वातंत्र्याभोवती तितक्या सहजपणे भिंती उभ्या राहत नाहीत. ही तफावतच पितृसत्ताक समाजारचनेचा एक साधा आणि रोजच्या आयुष्यातला चेहरा आहे. पितृसत्ताक समाजरचना म्हटलं की फार मोठी आणि गंभीर संकल्पना डोळ्यांसमोर येते. प्रत्यक्षात ती अनेकदा अगदी साध्या गोष्टींतून दिसत असते. घरात कोणाला किती स्वातंत्र्य आहे, कोणावर किती बंधनं आहेत, कोणाचं मत अंतिम मानलं जातं, कोणाकडून त्यागाची अपेक्षा केली जाते आणि कोणाच्या चुका सहज माफ केल्या जातात या सगळ्यात या संकल्पनेचे पदर दिसतात. आजची तरुण पिढी मात्र या पदरांना एकेक करून उलगडून पाहत आहे. ‘हे असंच चालत आलंय’ किंवा ‘हे असंच असतं’ या एका उत्तरावर ती थांबायला तयार नाहीये..आदित्य या विषयावर बोलताना म्हणतो, ‘‘मुलींच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणं किंवा काळजी वाटणं चुकीचं नाही. पण सुरक्षिततेच्या नावाखाली तिच्यावरच सगळे नियम लावणं योग्य आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.’’ त्याच्या मते, एखाद्या मुलीला रात्री एकटीनं बाहेर जाण्यापासून रोखणं सोपं आहे. पण रात्री रस्त्यावर मुलीला असुरक्षित वाटणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करणं कठीण आहे. समाजाला कठीण काम करण्यापेक्षा सोपा पर्याय निवडण्याची सवय लागली आहे.रात्री बाहेर जाऊ नकोस. एकटी जाऊ नकोस. अनोळखी लोकांवर विश्वास ठेवू नकोस, या आणि अशा सूचना मुलीला दिल्या जातात. त्या आवश्यक असू शकतात, पण त्याच वेळी मुलांना काय शिकवलं जातं, याकडेही लक्ष द्यायला हवं, असं तुषारला वाटतं. ‘‘मुलींना सतत सावध करताना मुलांनाही समोरच्या व्यक्तीच्या मर्यादा, संमती आणि आदर याबद्दल शिकवलं पाहिजे. जबाबदारी दोन्ही बाजूंनी असायला हवी,’’ असं तो म्हणतो.त्याचं म्हणणं ऐकताना लक्षात येतं, की सुरक्षितता आणि स्वातंत्र्य यांच्यात निवड करण्याची वेळच का यावी? सुरक्षितता निर्माण करण्याची जबाबदारी संपूर्ण समाजाची असायला हवी..Premium|Farmers' Struggle : संघर्षाला पूर्णविराम नाही; शेतकरी आणि सामान्य माणसासाठी लढा कायम.ही गोष्ट इथंच संपत नाही. कारण ती मुलींना काही भूमिका वाटून देते, तशीच मुलांनाही काही भूमिका देते. याविषयी वैभव म्हणतो, ‘‘मुलगा म्हणजे कायम धाडसी, मजबूत आणि कुटुंबाची जबाबदारी घेणारा असला पाहिजे ही अपेक्षाही पितृसत्ताक समाजरचनेतूनच येते.’’ लहानपणापासूनच मुलांना काही भावना जणू निषिद्ध असतात. भीती वाटली तरी दाखवायची नाही. रडायचं नाही. दुखलं तरी सहन करायचं. अडचण आली तर स्वतःच सोडवायची. मुलगा रडला, की ‘मर्द बन’ असं सांगितलं जातं. तो भावनिक झाला, तर त्याची थट्टा होते. नातं तुटलं आणि त्याला वाईट वाटत असेल, तरी ‘विसरून जा’ असा सल्ला पटकन दिला जातो. तुषारला याचं आश्चर्य वाटतं. ‘‘पुरुषाला भावना असतात हे आपण मान्यच करत नाही. मग पुढे तो त्या भावना व्यक्त कशा करणार?’’ त्याच्या मते, मुलींना ज्या चौकटी मोडाव्या लागतात, त्याचप्रमाणे मुलांनाही पुरुषत्वाच्या ठरावीक साच्यातून बाहेर पडण्याची मुभा मिळायला हवी.मुलगा घरकाम करतो, स्वयंपाक करतो किंवा मुलांची काळजी घेतो, तर त्याला ‘मदत करणारा चांगला मुलगा’ म्हणून वेगळं कौतुक करण्याची गरजच नाही, कारण ते त्याचंही घर असतं. याच मुद्द्यावर ओंकारचा सूर थोडा उपरोधिक होतो. ‘‘घरात मुलगी स्वयंपाक करत असेल, तर ते अगदी स्वाभाविक मानलं जातं. मुलगा एक दिवस स्वयंपाक करतो, तर सगळ्यांना त्याचं कौतुक वाटतं.’’ त्याला पितृसत्ताक समाजरचना सर्वांत जास्त घरातल्या कामांच्या विभागणीत जाणवते. आई नोकरी करत असेल, तरी घरी आल्यावर स्वयंपाक, कपडे, घराची आवराआवर, पाहुण्यांची तयारी ही कामं तिच्याकडेच जाणं अजूनही अनेक घरांमध्ये सामान्य आहे. मुलगी आईला कामात हातभार लावते, हे अपेक्षित असतं. मुलगा मात्र ‘अभ्यास करतोय’, ‘काम आहे’, ‘तो दमला आहे’ अशा कारणांनी सहज सुटतो. ओंकारचं म्हणणं, ‘घर सगळ्यांचं असेल, तर घरकामही सगळ्यांचं असायला हवं. ते एखाद्या एका व्यक्तीचं कर्तव्य कसं ठरतं?’ या प्रश्नात मुद्दा केवळ घरकामाचा नाही. घरातील श्रमाला मिळणाऱ्या किमतीचाही आहे. घरात केलेल्या कामाला पगार मिळत नाही म्हणून त्याची किंमत कमी होत नाही. उलट, ते काम दिसत नसल्यामुळेच त्याकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता अधिक असते..स्वप्नालीला हाच मुद्दा अधिक बोचतो. ‘‘आई घर सांभाळते, असं म्हणताना आपण तिच्या कामाची व्याप्ती किती मोठी आहे, हेच विसरतो.’’ तिच्या मते, ‘मुलीला संसार करता आला पाहिजे’ हा सल्ला अजूनही सहज दिला जातो. पण संसार दोघांना करायचा असेल, तर त्यासाठी लागणारी कौशल्यंही दोघांनी शिकायला हवीत. स्वयंपाक, कपडे धुणं, घर आवरणं, बाजारहाट, मुलांची काळजी, घरातल्या ज्येष्ठांची काळजी घेणं ही ‘बाईची कामं’ आणि इतर ‘पुरुषांची कामं’ अशा विभागणीत अडकवण्याचं कारण काय? स्वप्नाली म्हणते, ‘‘मुलीला घरकाम शिकवताना मुलाला ते शिकवलं नाही, तर तो एकावरचा अन्याय होऊ शकतो.’’ घरातून बाहेर पडल्यावरही हीच चौकट मुलींचा पाठलाग करते.आकांक्षा कपड्यांच्या अनुभवावर बोलते, ‘‘मुलींच्या कपड्यांवर चर्चा करणं लोकांना खूप सहज जमतं. पण मुलीला तिच्या कपड्यांमुळे त्रास देणाऱ्या व्यक्तीच्या वर्तनावर चर्चा करण्याची वेळ आली, की विषय बदलतो.’’ तिच्या मते, सावध करणं आणि दोष देणं यामधली सीमारेषा समजून घेणं आवश्यक आहे. ‘रात्री जपून जा’ ही काळजी असू शकते. पण ‘तिथं गेलीसच का?’ हा प्रश्न वेगळा ठरतो. ‘अनोळखी व्यक्तीपासून सावध राहा’ ही सूचना योग्य असू शकते. पण ‘तू असे कपडे घातलेस म्हणून असं झालं’ हा दोषारोप आहे. आकांक्षाला या दोन्ही गोष्टी एकत्र करणं मान्य नाही. ती म्हणते, ‘माझ्या सुरक्षिततेसाठी मला सावध करा, पण माझ्या स्वातंत्र्यावर गदा आणून मला सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करू नका.’मुलींच्या स्वातंत्र्याचा विषय आला, की तो फक्त बाहेर जाण्यापुरता राहत नाही. प्रेम, मैत्री आणि नात्यांमध्येही अनेक अदृश्य नियम असतात. सईला त्यातला विरोधाभास जाणवतो. ‘‘मुलाला मुलगी आवडतेय हे व्यक्त करणं स्वाभाविक. पण मुलीनं त्याच्या आधी ते व्यक्त केलं, तर तिच्याकडे वेगळ्या नजरेनं का पाहिलं जातं?’’ मुलानं फोन केला तर त्याचे ‘एफर्ट्स’, मुलीनं फोन केला तर ती ‘डेस्परेट’. मुलानं लग्नासाठी आग्रह धरला तर ती त्याची इच्छा म्हणून त्याकडे पाहिलं जातं, पण मुलीनं स्वतःच्या लग्नाबद्दल निर्णय घेतला तर तिच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती होते. सईच्या मते, ‘नात्यांमध्ये समानता म्हणजे फक्त दोघं प्रेमात असणं नव्हे, तर निर्णयांमध्येही दोघांना समान हक्क असणं.’ तिलाही ‘पुरुषानंच सगळं करायचं’ ही कल्पना तितकीच मर्यादित वाटते. ‘‘मुलानंच पैसे खर्च करायचे, त्यानंच पुढाकार घ्यायचा, त्यानंच तिला संरक्षण द्यायचं आणि मुलीनं फक्त हे सगळं ‘हाऊ रोमॅंटिक..!’ म्हणून स्वीकारायचं ही कल्पना प्रेमाचं सौंदर्य अधोरेखित करत नाही. ती विनाकारण त्याला दिलेली भूमिका असते.’’ नातं म्हणजे दोन व्यक्तींचं साहचर्य असेल, तर त्यात दोघांचं योगदान वेगवेगळं असू शकतं. पण ते लिंगामुळे ठरलेलं असण्याची गरज नाही..याच चौकटीचा पुढचा टप्पा म्हणजे लग्न आणि करिअर. या ठिकाणी वैष्णवीला पितृसत्ताक समाजरचनेचा आणखी एक चेहरा दिसतो. ‘‘मुलगी कितीही शिकली, कितीही मोठी झाली, तरी तिच्या आयुष्याचा पुढचा प्रश्न लग्नाशी जोडला जातो. मुलाच्या बाबतीत मात्र त्याच्या कामाबद्दल, ध्येयांबद्दल विचारलं जातं,’’ असं ती म्हणते. मुलीनं चांगली नोकरी मिळवली की आनंद होतो. पण लगेच पुढचा प्रश्न येतो, ‘आता लग्न कधी?’, ‘लग्नानंतर नोकरी करणार आहेस?’, ‘घर आणि नोकरी दोन्ही कसं सांभाळणार?’, ‘मुलं झाल्यावर काय करणार?’ वैष्णवीला या प्रश्नांमध्ये असमतोल जाणवतो. ‘मुलं झाल्यावर दोघांच्या आयुष्यात बदल होतो. मग त्यागाची चर्चा प्रामुख्यानं आईभोवतीच का फिरते?’’ तिच्या मते, ‘मुलीचं करिअर ही लग्नापूर्वीची तात्पुरती गोष्ट नसून तो तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणि आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग असू शकतो. मुलगी जास्त कमावते किंवा पुरुष घरात जास्त वेळ देतो, तर पुरुषाला त्याचा कमीपणा वाटण्याचं काही कारण नाही. भूमिका बदलल्या म्हणून नातं बिघडत नाही, उलट त्या दोघांना त्यांच्या गरजेनुसार बदलण्याची मुभा असेल, तर नातं अधिक संतुलित राहू शकतं.या सगळ्या चर्चेत नितेश एक महत्त्वाची गोष्ट सांगतो, ‘‘पितृसत्ताक रचनेवर बोलताना प्रत्येक पुरुषाला दोषी ठरवणं हा त्यावरचा उपाय नाही.’’ त्याच्या मते, ‘अनेक पुरुषांनीही ही व्यवस्था निवडलेली नसते. ते ज्या वातावरणात वाढतात, तिथून त्यांना पुरुष आणि स्त्रीच्या भूमिका शिकवल्या जातात. उदाहरणार्थ, मुलगा बाहेर खेळतो. मुलगी घरात आईला मदत करते. मुलाला रडू नको सांगितलं जातं. मुलीला जरा हळू बोल सांगितलं जातं. मुलाला स्वतःचे निर्णय घ्यायला शिकवलं जातं. मुलीला संसारासाठी तयार केलं जातं. हे सगळं इतक्या लहान वयापासून सुरू होतं, की मोठं झाल्यावर त्याला ‘शिकवलं गेलं’ होतं, हेही लक्षात येत नाही. म्हणून बदल हवा असेल, तर मुलींना संधी देण्याबरोबरच मुलांना वेगळ्या पद्धतीनं वाढवणंही गरजेचं आहे.मुलाला स्वयंपाक शिकवणं, मुलीला आर्थिक निर्णय घेऊ देणं, मुलाला भावना व्यक्त करू देणं, मुलीला स्वतःसाठी आवाज उठवू देणं, मुलाला काळजी घ्यायला शिकवणं, मुलीला स्वतःची काळजी घेण्याइतकंच इतरांवर अवलंबून न राहण्याचं स्वातंत्र्य देणं, हे सगळं ‘मोठं झाल्यावर समजेल’ म्हणून सोडून चालणार नाही. कारण पितृसत्ताक मानसिकतेची सुरुवात काही मोठ्या घोषणांनी होत नाही, ती रोजच्या छोट्या वाक्यांतून होते... ‘मुलगा आहे, त्यानं केलं तर चालतं,’ ‘तू मुलगी आहेस, तुला हे शोभत नाही,’ ‘मुलींना घरकाम आलंच पाहिजे,’ ‘पुरुषांनी भावना मनात ठेवाव्यात,’ ‘मुलानंच पुढाकार घ्यायचा,’ ‘मुलीला थोडं जुळवून घ्यावंच लागतं’... अशा एकेका वाक्यातून एक मोठी चौकट तयार होते. पण त्या चौकटीला तडा देण्यासाठी प्रत्येक वेळी मोठं काहीतरी करण्याची गरज नसते. कधीकधी घरातली भूमिका बदलणंही पुरेसं असतं. मुलानंं पहिल्यांदा स्वयंपाक करणं, मुलीनं घराचा एखादा मोठा आर्थिक निर्णय घेणं, वडिलांनी मुलासमोर मन मोकळं करणं, आईनं मुलीला ‘सगळं सहन कर’ऐवजी ‘अन्याय सहन करू नकोस’ असं सांगणं, लग्नानंतर कितीही त्रास झाला तरी ‘दिल्या घरी तू सुखी राहा’ अशी भूमिका घेण्याऐवजी मुलीला ‘आमचा तुला पाठिंबा आहे’ असं म्हणून आधार देणं अशा गोष्टींमधून बदल सुरू होतो. आजची तरुण पिढी या सगळ्याचा हिशोब मागते आहे, कारण तिला फक्त अधिकारांची भाषा नको आहे, तिला निवडीचं स्वातंत्र्य हवं आहे..Premium|Child Abuse Awareness India : अस्वस्थ माता आणि धास्तावलेले बालपण; बाललैंगिक अत्याचाराच्या घटनांनी समाजमन सुन्न.मुलगी घर सांभाळते, कारण तिला ते आवडतं हेही ठीक आणि मुलगा घर सांभाळतो, कारण त्याला ते महत्त्वाचं वाटतं हेही तितकंच ठीक. मुलगी करिअर निवडते, मुलगा कुटुंबासाठी करिअरमध्ये बदल करतो. दोघांनी पारंपरिक भूमिका स्वीकारल्या, नंतर दोघांनी त्या बदलल्या. मुद्दा भूमिका कोणती आहे हा नाही, तर ती भूमिका निवडण्याचा अधिकार कोणाकडे आहे हा आहे. पितृसत्ताक रचनेविरुद्धची चर्चा केवळ पुरुषांच्या विरोधात किंवा स्त्रियांच्या बाजूनं उभी राहणारी चर्चा नसावी. ती माणसाला आधी माणूस मानण्याची चर्चा असावी. कारण एखाद्या मुलीला सतत ‘तू कसं असायला पाहिजे’ हे सांगत राहिलो, तर तिची स्वतःची अशी ओळख कुठं शिल्लक राहील? आणि एखाद्या मुलाला कायम ‘पुरुष कसा असायला हवा’ हे शिकवत राहिलो, तर त्याच्या मनातल्या माणसाला कुठं जागा मिळेल?कदाचित पुढची पिढी पितृसत्ताक रचनेला संपवण्यापेक्षा तिच्याशी रोजच्या आयुष्यातील आपला संबंध बदलण्याचा प्रयत्न करेल. घरात मुलगा-मुलगी असं न बघता कामाची विभागणी होईल. नात्यात ‘पुरुषा’नं किंवा ‘स्त्री’नं काय करायचं यापेक्षा दोघांना काय मान्य आहे, याला महत्त्व मिळेल. मुलीच्या सुरक्षिततेसाठी तिच्यावर पहारा ठेवण्याऐवजी मुलांच्या वर्तनावरही तितकंच काम होईल. मुलाच्या डोळ्यात पाणी आलं, तर त्याला लाजवण्याऐवजी त्याचं दुःख ऐकलं जाईल. आणि मुलीने स्वतःच्या आयुष्याचा निर्णय स्वतः घेतले, तर तिच्या निर्णयाची किंमत तिच्या वैवाहिक स्थितीवरून ठरवली जाणार नाही. पिढ्या बदलताना समाजही बदलतो. पण प्रत्येक बदल आधी मनात घडतो. एखाद्या जुन्या नियमाकडे पहिल्यांदा संशयानं पाहिलं जातं. मग त्यावर चर्चा होते. त्यानंतर कधी विरोध होतो, तर कधी स्वीकार..आजची तरुण पिढी त्या पहिल्या टप्प्यावर आहे, म्हणजेच प्रश्न विचारण्याच्या टप्प्यावर आहे. त्यांना प्रत्येक जुन्या गोष्टीला नाकारायचं नाहीये, पण स्वीकारण्याआधी तिचा अर्थ आणि त्याची गरज समजून घ्यायची आहे. कदाचित हीच सुरुवात पुरेशी महत्त्वाची आहे. कारण समाज हळूहळू बदलत असतो. कधी मुलगा आईला स्वयंपाकघरात एकटीनं काम करू देत नाही, कधी एखादी मुलगी ‘मला हे नको आहे’ असं स्पष्टपणे सांगते, कधी वडील मुलाला रडू देतात, तर कधी आई मुलीला ‘लोक काय म्हणतील’ ऐवजी ‘तुला काय वाटतं?’ असं विचारते. त्या क्षणी पितृसत्ताक रचनेची एखादी जुनी वीट हलते. अशाच छोट्या बदलांमधून नव्या पिढीसमोर भिंत उभी राहणं थांबतं.कदाचित समानतेचा खरा अर्थही तिथंच सापडतो. कोणाला उच्च स्थान देणं नाही आणि कोणाच्या पायाखाली दुसऱ्याला उभं करणंही नाही. तेव्हा मुलगा फक्त ‘घराचा कर्ता’ राहणार नाही आणि मुलगी फक्त ‘घरच्यांची जबाबदारी’ राहणार नाही. दोघांनाही स्वतःचं आयुष्य घडवण्याची, चुका करण्याची, बदलण्याची आणि पुन्हा निवड करण्याची मुभा असेल. आणि त्या दिवशी ‘मुलगा म्हणून’ किंवा ‘मुलगी म्हणून’ मिळणाऱ्या परवानग्यांपेक्षा ‘माणूस म्हणून’ मिळणाऱ्या स्वातंत्र्याला अर्थ असेल.लेखिका साप्ताहिक सकाळच्या संपादकीय सहकारी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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