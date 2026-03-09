Premium|Gender Equality in India : खरंच समता आहे का?

साप्ताहिक

Women's Rights and Issues : भारतात आजही शहरी महिला पुरुषांच्या तुलनेत घरकामात १५० टक्के जास्त वेळ घालवत असून आर्थिक साक्षरता, जमिनीची मालकी आणि आरोग्य यांसारख्या महत्त्वाच्या निकषांवर स्त्री-पुरुष समतेचे मोठे आव्हान कायम असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
लग्नानंतर स्त्रियांकडून घरकामाच्या अपेक्षादेखील भरपूर प्रमाणात असतात. त्यातच भर पडते, ती नोकरीच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक हिंसेची! घरगुती कामे आणि नोकरीच्या ठिकाणची आव्हाने अशी तारेवरची कसरत करता करता स्त्रियांच्या नाकीनऊ येतात. नव्या युगात घरकामातला पुरुषांचा सहभाग किंचित वाढलेला असला, तरी ‘इंडियास्पेंड’चा २०२४चा अहवाल सांगतो, की एकूणच शहरी महिला घरगुती कामात पुरुषांपेक्षा सुमारे १५० टक्के जास्त वेळ घालवतात.

