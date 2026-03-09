Premium|Gender Equality in India : खरंच समता आहे का?

वंदना खरेलग्नानंतर स्त्रियांकडून घरकामाच्या अपेक्षादेखील भरपूर प्रमाणात असतात. त्यातच भर पडते, ती नोकरीच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक हिंसेची! घरगुती कामे आणि नोकरीच्या ठिकाणची आव्हाने अशी तारेवरची कसरत करता करता स्त्रियांच्या नाकीनऊ येतात. नव्या युगात घरकामातला पुरुषांचा सहभाग किंचित वाढलेला असला, तरी ‘इंडियास्पेंड’चा २०२४चा अहवाल सांगतो, की एकूणच शहरी महिला घरगुती कामात पुरुषांपेक्षा सुमारे १५० टक्के जास्त वेळ घालवतात. .Aries Horoscope : 'मेष राशी'ला साडेसाती सुरू; कसं असणार नवीन वर्ष? घाई-गडबडीत कोणतेही निर्णय घेतल्यास काय होणार?.महाराष्ट्र स्त्रीमुक्ती परिषद अलीकडेच मुंबईमध्ये पार पडली. या परिषदेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा ‘स्त्री-पुरुष समता’ हा मुद्दा नव्याने चर्चेत आला होता.खरेतर १९७५मध्ये जेव्हा संयुक्त राष्ट्रांतर्फे आंतरराष्ट्रीय स्त्रीमुक्ती दशक जाहीर झाले त्यानंतर, म्हणजे साधारण पन्नास वर्षांपूर्वी स्त्री-पुरुष समता हा मुद्दा प्रथम सार्वजनिक पटलावर चर्चेत आला असे म्हणता येईल. त्यानंतर किंवा तेव्हापासून न्याय, कायदे, प्रसारमाध्यमे, शिक्षण इत्यादी विविध क्षेत्रांत स्त्री-पुरुष समता हा निकष लावला जाऊ लागला. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमतर्फे याबाबतीत दरवर्षी जगातील सर्व देशांचे मूल्यांकन केले जाते. जगात वेगवेगळ्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमीचे लोक राहत असतात. जगातल्या विविध देशांत स्त्रिया आणि पुरुषांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधांचे प्रमाण किती आहे, त्यांना असणाऱ्या हक्कांमध्ये काय फरक आहे, त्यांना कोणकोणती संसाधने किती प्रमाणात उपलब्ध आहेत हेदेखील समजून घ्यायला पाहिजे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा ‘ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स ’ चार प्रमुख निकषांवर लिंग विषमता मोजतो - आर्थिक सहभाग आणि संधी, शैक्षणिक प्राप्ती, आरोग्य व जगणे आणि राजकीय सशक्तीकरण. आपण या मुद्द्याचा विचार करू या..जेव्हा सर्वसामान्य माणसे स्त्री-पुरुष समतेच्या मुद्द्यावर चर्चा करतात, तेव्हा बरेचदा पुरुषांकडून समोर येतो तो मुख्य मुद्दा म्हणजे, ‘आता तर सर्वच बाबतीत स्त्री-पुरुष समता अस्तित्वात आलेली आहे!’ किंवा काही पुरुषांना तर असेही वाटते, की सध्याच्या काळात तर स्त्रियाच पुरुषांवर अन्याय करू लागल्या आहेत. याचा पुरावा म्हणून ‘मुलींचे शिक्षणातले वाढलेले प्रमाण’ किंवा ‘पुरुषांच्या आत्महत्यांच्या प्रमाणा’कडे बोट दाखवले जाते! शिवाय आपल्या देशातले सगळे कायदे महिलांच्या बाजूचे असल्याचाही आरोप केला जातो! या सर्वात किती तथ्य आहे, ते तपासून पाहू या.कामगार क्षेत्रातील सहभाग दरांमधील तफावत, समान कामासाठी वेतन समानता आणि वरिष्ठ, कायदेविषयक व तांत्रिक भूमिकांमध्ये महिला आणि पुरुषांचे प्रमाण यांचे मूल्यांकन केले जाते.सन १९९७पासून महिलांचा कामगार क्षेत्रात सहभाग कमी होत आहे. २०१७मध्ये तो ३७ टक्के होता. पाकिस्तानमधील महिला, पुरुषांपेक्षा अकरापट जास्त पगारी आणि घरगुती कामे करतात. रिझर्व्ह बँकेच्या ‘अ बक शॉर्ट’ या अभ्यासात असेही आढळून आले आहे, की भारतातील बहुतेक महिला आर्थिकदृष्ट्या साक्षर नाहीत. मात्र, ८० टक्के महिला काही पैसे वाचवतात. हल्ली प्रधानमंत्री योजनेमुळे स्त्रियांच्या बँक खात्यांचे प्रमाण काहीसे वाढले असले, तरी त्या औपचारिक बँकिंगपासून दूरच आहेत. भारतातील बहुसंख्य महिला स्वतःचे खाते स्वतः वापरत नाहीत, कारण त्यांना त्याविषयी पुरेशी माहिती नसते. सध्या मोबाईल बँकिंग, कॅशलेस व्यवहार करण्याचे वाढते प्रमाण आणि अशाच इतरही काही कारणांमुळे महिला खातेदारांचे प्रमाण कागदोपत्री वाढत असले, तरीही अनेकजणींची खाती व्यवहाराशिवायच पडून असतात..Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...या सगळ्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, ‘आपले स्वतःचे एकटीचे पैसे’ अशी संकल्पना अगदी कमावत्या महिलांच्या मनातदेखील रुजलेलीच नाही. महिलांच्या बचतगटांच्या चळवळीत अनेक वर्षे कार्यरत असलेल्या सुनिता बागल सांगतात, की बहुतेक बायकांनी कमावलेला पैसा घरासाठीच वापरला जातो. भारतात जेव्हापासून बचतगटांची चळवळ सुरू झाली, तेव्हापासून ह्या चळवळीतील स्थित्यंतरांचा सुनिता अभ्यास करीत आहेत. त्या सांगतात, स्वातंत्र्यानंतर बराच काळपर्यंत आपल्या देशातली बँकिंग व्यवस्था फक्त पुरुषांनाच शेतीसाठी कर्ज देत असे. बायकांकडे तारण ठेवायला जमीन नसल्यामुळे त्यांच्यावर बँकांनी आधी विश्वासच दाखवला नाही. पण पुरुषांना दिलेली कर्जे मोठ्या प्रमाणात बुडवली गेली; त्यानंतरच्या काळात बचतगटांचा उदय झाला. महिलांच्या ह्या गटांना कर्जे देण्यात येऊ लागली. ह्या कर्जांची परतफेड करायची जबाबदारी पूर्ण गटावर असायची. महिलांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे परतफेड करायची परंपरा कायम राखलेली आहे, असे जगभरातल्या उदाहरणांवरून दिसते. ज्या प्रमाणात बचतगट पैशांची बचत करून ते पैसे बँकेत ठेवतात, त्यामानाने त्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांचे प्रमाण अगदीच कमी असते, असेही सुनिता बागल यांचे म्हणणे आहे. काही वर्षांपूर्वी त्या एका खेड्यात काम करीत होत्या, तिथल्या विविध गटांनी एकूण वीस लाख रुपये रक्कम बँकेत जमा केली होती. पण त्या बदल्यात त्यांना फक्त ६५ हजार रुपये कर्जाचे वाटप झालेले होते. अशा प्रकारे आज लाखो बचतगटांचे करोडो रुपये बँकांकडे जमा झालेले आहेत. अशा बचतगटांत सहभागी असणाऱ्या अनेक स्त्रियांनी कर्ज काढून पिठाची गिरणी, लोणची-पापड यांसारखे पारंपरिक पदार्थ तयार करणे किंवा तयार कपडे विकणे इत्यादी उद्योग सुरू केल्याचे सुनिता यांनी पाहिलेले आहे. सुनिता म्हणतात, की बचतगटांच्या माध्यमातून बायका एकत्र आल्या, काही प्रमाणात घराबाहेर पडल्या आणि शेतमजुरीशिवाय पैसे कमावण्याचे इतर पर्याय शोधू शकल्या. काही ठिकाणी महिलांनी दारूबंदी, हुंडाबळी यांसारखे गावातले सामाजिक प्रश्नदेखील हाताळले. पण तरीही या सगळ्यातून बायकांची आर्थिक साक्षरता वाढली असे सुनिता यांना वाटत नाही. कारण या महिलांना ‘बिझनेस मॅनेजमेंट’ अर्थात व्यवसाय व्यवस्थापन शिकवलेच गेले नाही. अजूनही यापैकी बहुसंख्य महिलांना स्वतःच्या उत्पादनाची किंमत कशी ठरवायची तेदेखील कळत नाही. आपण जेवढे पैसे गुंतवले, त्यापेक्षा जास्त पैसे हातात आले की त्यांना आनंद वाटतो. पण आपण तयार केलेल्या वस्तूसाठी किती साहित्य लागले, स्वतःची मजुरी किती वेळ खर्च झाली, या सगळ्याचा परतावा मिळाला की नाही, याचा हिशोब त्या करू शकत नाहीत. बँकेतले फिक्स्ड डिपॉझिट, रिकरिंग डिपॉझिट इत्यादी वेगवेगळ्या गुंतवणुकीच्या प्रकारांची अनेकींना काही कल्पना नसते. त्याशिवाय अनेकदा पुरुषच महिलांच्या नावावर कर्ज काढून स्वतःच्या धंद्यासाठी ते पैसे वापरतात. ज्या महिला स्वतःच्या व्यवसायासाठी कर्ज काढतात, त्यातून मिळालेले पैसेही त्या आजारपण, तीर्थयात्रा अशा कारणांसाठी अगदीच कमी प्रमाणात वापरतात आणि घरातल्या रोजच्या खर्चासाठीच सगळा पैसा वापरला जातो. मात्र पुरुष जेव्हा कर्ज काढतात तेव्हा अनेकदा त्यातला पैसा व्यसन किंवा चैन अशा वैयक्तिक कारणासाठी खर्च केला जातो..ग्रामीण भागातील महिला कामगारांपैकी जवळजवळ ७३-८० टक्के महिला शेतीमध्ये असूनही भारतातील फक्त १२.८ ते १४ टक्के महिलांकडे जमिनीची मालकी आहे. महिला शेतीच्या सुमारे ७० टक्के कामे करतात, तरीही त्यांची मालकी कमी आहे.दरवर्षी दहावी-बारावीच्या निकालानंतर आपण बातम्यांमध्ये ‘मुलींनी बाजी मारल्या’चे वृत्त ऐकतो/वाचतो, पण प्रत्यक्षात स्त्री शिक्षणाची काय परिस्थिती आहे? पुरुष आणि महिलांच्या साक्षरतेमध्ये अजूनही १४.४ टक्क्यांची लक्षणीय तफावत आहे. पुरुष साक्षरतेचे प्रमाण ८४.७ टक्के आहे, तर स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण ७०.३ टक्के आहे. तांत्रिक शिक्षणात आजही मुलींना कमी प्रमाणात संधी मिळतात. शिक्षणाच्या सुरुवातीला जरी मुलींच्या नोंदणीचे प्रमाण जवळपास मुलांच्या बरोबरीने असले, तरी जसजशी शिक्षणाची पातळी उंचावत जाते तसतसे मुलींचे शिक्षणाचे प्रमाण कमी होत जाते. शाळेच्या वाटेवर होणारी छेडछाड, शाळेतील स्वच्छतागृहांचा अभाव तसेच घरापासून शाळेपर्यंत पोहोचवणाऱ्या वाहनांची कमतरता अशी अनेक कारणे मुलींच्या गळतीमध्ये आणखी भर घालतात. शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षणाच्या अभावामुळे याच मुलींना पुढे नोकरीच्या संधी कमी प्रमाणात उपलब्ध होतात. नोकरीच्या ठिकाणीदेखील स्त्रियांसाठी स्वच्छतागृहे कमी प्रमाणात उपलब्ध असतात.याशिवाय लग्नानंतर स्त्रियांकडून घरकामाच्या अपेक्षादेखील भरपूर प्रमाणात असतात. त्यातच भर पडते, ती नोकरीच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक हिंसेची! घरगुती कामे आणि नोकरीच्या ठिकाणची आव्हाने अशी तारेवरची कसरत करता करता स्त्रियांच्या नाकीनऊ येतात. नव्या युगात घरकामातला पुरुषांचा सहभाग किंचित वाढलेला असला, तरी ‘इंडियास्पेंड’चा २०२४चा अहवाल सांगतो, की एकूणच शहरी महिला घरगुती कामात पुरुषांपेक्षा सुमारे १५० टक्के जास्त वेळ घालवतात. घरातल्या शारीरिक कष्टांच्या बरोबरीने महिलांना घरामध्ये भावनिक श्रमदेखील करावे लागतात. (ज्याची कधी दखल घेतली जात नाही.).सध्या लोकसभेत महिला प्रतिनिधींचे प्रमाणही कमीच म्हणजे साधारण १३.५ ते १४ टक्के आहे. आरोग्यासंदर्भात बोलायचे, तर आपल्या देशात १५-४९ वयोगटातील ५७ टक्क्यांपेक्षा जास्त महिला अशक्तपणाने ग्रस्त आहेत. याव्यतिरिक्त, जवळजवळ १८.७ टक्के महिलांचे वजन कमी आहे आणि २१.२ टक्के महिलांची वाढ खुंटलेली आहे.अगदी थोडक्यात सांगायचे झाले, तर आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक सहभाग या निकषांवर स्त्री-पुरुष समतेची अवस्था आपल्या देशात ही अशी आहे. सध्या दिवसेंदिवस स्त्रियांवरील विविध अत्याचार वाढत चाललेले दिसताहेत. अशा परिस्थितीमध्ये लिंगभेदावर आधारित विषमता वाढत जाणार की कमी होत जाणार, याचा विचार आपल्यालाच करायचा आहे! तुम्हाला काय वाटते? आपली वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरू आहे?वंदना खरे मुंबईस्थित स्त्रीवादी लेखिका, रंगकर्मी आणि कार्यकर्त्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 