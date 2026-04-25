Premium|Christian Pacifism and Leo Tolstoy : जॉर्ज फॉक्सचा 'अंतरात्म्याचा प्रकाश' अन् विल्यम पेनचे अमेरिकेतील स्वप्न; एका छळाने कशी बदलली जगाची धार्मिक समीकरणे?

डॉ. सदानंद मोरे फॉक्सच्या टेस्टिमनीमुळे राजसत्तेची दृष्टी काही प्रमाणात निवळली असली, तर त्यामुळे क्वेकरांचा होणारा छळ पूर्णपणे थांबला असे म्हणता येणार नाही. कमी झाला असे मात्र म्हणता येईल. त्याचाच एक परिणाम म्हणून फॉक्सच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या विल्यम पेनने आपल्या वडिलांना राजसत्तेच्या कर्जापासून मुक्त करायचा जो प्रस्ताववजा उपाय सुचवला तो दुसऱ्या चार्ल्स राजाने मान्य केला, ज्यानुसार पेन अमेरिकेत जाऊन तेथील एका विस्तीर्ण बेटाचा कारभार पाहणार होता. प्रशासन करणार होता.युद्ध नावाच्या हिंसक प्रकाराला मुदलातच विरोध करणारा एकमेव पंथ म्हणून केवळ क्वेकर पंथाचेच नाव घ्यावे लागते. लिओ टॉलस्टॉय यांनी ख्रिस्ती धर्माची जी मांडणी केली आहे त्यावरून असे निष्पन्न होते, की त्यांच्या मते येशूच्या शिकवणीशी पूर्णपणे सुसंगत असलेला व म्हणूनच ज्याला ख्रिस्ती धर्माचे खरे किंवा अस्सल रूप मानता येईल असा जर कोणता पंथ असेल तर तो क्वेकरच. या आधारावरच तर टॉलस्टॉयची युद्धखोर ख्रिस्ती राष्ट्रांवरील टीका आधारित आहे. War and Peace या कादंबरीमुळे जगप्रसिद्ध झालेल्या या लेखकाचा ख्रिस्ती धर्मविषयक दृष्टिकोन The Kingdom of God is within You या पुस्तकात स्पष्ट झाला आहे. ते क्वेकर पंथाचे तत्त्वज्ञान सांगते एवढे सांगितले तरी पुरेसे ठरते. साहजिकच विश्वाला लागलेले शांतीचे आर्त समजून घ्यायचे असेल तर क्वेकरांना टाळून पुढे जाताच येणार नाही. इंग्लंडमधील ज्या जॉर्ज फॉक्सनामक विचारवंताला या नव्या ख्रिस्ती पंथाच्या स्थापनेचे श्रेय द्यावे लागते, त्याचा काळ इंग्लंडमधील राजकीय अस्थैर्य व अशांततेचा होता. स्वतः फॉक्स बंधुता, शांतता यांचा पुरस्कर्ता होता. इतकेच काय पण धर्माच्या क्षेत्रातही त्याला पोप, धर्मोपदेशक यांची मध्यस्थी मान्य नव्हती. चर्च वगैरे संस्थात्मक यंत्रणांचा हस्तक्षेप पटत नव्हता. अंतरात्म्याचा प्रकाश जो दाखवील तोच मार्ग.फॉक्सकालीन इंग्लंडच काय परंतु एकूणच युरोप खंडसुद्धा धार्मिक आणि पंथीय भेदभावांनी ग्रस्त झाले होते. कॅथलिक आणि प्रोटेस्टंट यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचला होता. धार्मिक असहिष्णुतेच्या वातावरणात धर्मपालनसुद्धा सोपे राहिले नव्हते. थोडक्यात काय, की धर्माबाबत मूलभूत विचार करून मूलभूत परिवर्तन करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. फॉक्स आणि त्याच्या सहकारी व अनुयायांनी नेमके हेच केले. त्यामुळे त्या सर्वांनाच वेगवेगळ्या प्रकारच्या छळांना सामोरे जावे लागले. त्यात तुरुंगवासाचाही समावेश होता.दरम्यान, इंग्लंडमध्ये राजकीय क्रांती होऊन राजाला परागंदा व्हावे लागले. इकडे ऑलिव्हर क्रॉमवेल या जनतेच्या प्रतिनिधीने राज्य ताब्यात घेतले, त्याच्याकडून अनेकांच्या अनेक अपेक्षा होत्या. तो स्वतः फॉक्सला मानणारा व त्याच्या मतांची कदर करणारा होता. त्यांच्यात सुसंवाद होता. इतकेच काय परंतु राज्यसंस्थेविषयीची आपली वेगळी मते क्रॉमवेलच्या गळी उतरवण्यात फॉक्सला यश मिळत असल्याचेही सांगितले जाते. तथापि, क्रॉमवेलला दीर्घकाळ राज्य करून राष्ट्राची घडी नव्याने व वेगळ्या पद्धतीने बसवण्याची संधी मिळाली नाही. उलट त्याच्यानंतर इंग्लंडमधील लोकांनी राजाचीच पुनःस्थापना करून मळलेल्या वाटेने जायचे ठरवले. या प्रकाराला 'Restoration' असे म्हणतात व कालखंडही 'Restoration Period' म्हणून ओळखला जातो..आता नव्याने सुरू झालेल्या राजवटीत क्वेकरांच्या छळाचे प्रमाण वाढले. स्वतः फॉक्सलाही तुरुंगवासात जाणे भाग पडले. अशा परिस्थितीत आपण राजाचे शत्रू नाही याचा तरी उच्चार त्याला करावा लागला. राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील युद्धांना तर क्वेकर किंवा friends - मित्रांचा विरोध होताच; पण अंतर्गत व्यवहारातही आम्ही अलिप्त राहू - म्हणजेच राजसत्तेला आव्हान देणार नाही याची हमी देणे गरजेचे झाले. आपल्या बाणेदारपणाचा त्याग न करताना फॉक्सने अशा प्रकारचे निवेदन दुसऱ्या जेम्सला दिले ते 'Declaration' म्हणून ओळखले जाते. 'Declaration from the Harmless and innocent people of God, called Quakers against all plotters and fighters in the world' हे त्याचे पूर्ण शीर्षक. त्यात आपण जगातील सर्वच कारस्थानी आणि संघर्षमग्न लोकांच्या विरोधात असून, निरुपद्रवी आणि निरागस असल्याची ग्वाही देण्यात आली होती.या संदर्भात आणखी गोष्टीची नोंद करायला हरकत नसावी. याच काळात राजसत्तेच्या व धर्मसत्तेच्या विरोधात ठाम प्रतिकाराची भूमिका घेणारे आणखीही काही पंथ प्रचलित झाले होते; Fifth Monarchy हा त्यातील एक. त्याच्या थॉमस व्हेन्नर या नेत्याला काही अनुयायांसह राजसत्तेने मृत्युदंड दिला. अशा परिस्थितीत टिकून राहायचे असेल तर टोकाची भूमिका घेणाऱ्या इतर पंथांपेक्षा आम्ही वेगळे आहोत, आमच्यापासून राजसत्तेला धोका नाही हे जाहीर करण्याची गरज होती. फॉक्सच्या उपरोक्त डिक्लरेशनमागे एक राजकारण होते असे म्हणायला हरकत नाही. २१ नोव्हेंबर १६६० या दिवशी दिलेले हे डिक्लरेशन ही क्वेकरांची आद्य 'Peace Testimony' मानली जाते.या निवेदनात सुरुवातीला जाहीर केले आहे, 'Our principle is and our practice has been to seek peace and encure it; to follow after righteousness and the knowledge of God; seeking the good and welfare and doing that which tends to the peace of all proceed we utterly deny with all outward wars and strife and fighting with outward weapons for any end or under a prefence whatsoever this is our testimony to the whole world.' उद्याही तुमची भूमिका अशीच राहील कशावरून? अशी शंका कोणी विचारील तेव्हा तिचेही उत्तर डिक्लरेशनने आधीच देऊन ठेवले आहे. त्यासाठी साक्षात ख्रिस्ताची साक्षही काढली आहे आणि अर्थातच ‘The spirit of Christ by which we are guided is not changeable’ आणि म्हणूनच ‘the spirit of Christ which leads us into all Truth will never move us to fight and war against any man with outward weapons neither for the Kingdom of Christian nor for the Kingdom of this world.’संपूर्ण तपशील उद्धृत करायची गरज नाही. समारोपात असे म्हटले आहे, ‘This is given forth from the people called Quaker to satisfy the King and his council and all those that have any jealousy concerning us that all occasions of suspicion may be taken away and our innocency cleared.’फॉक्सच्या टेस्टिमनीमुळे राजसत्तेची दृष्टी काही प्रमाणात निवळली असली, तर त्यामुळे क्वेकरांचा होणारा छळ पूर्णपणे थांबला असे म्हणता येणार नाही. कमी झाला असे मात्र म्हणता येईल. त्याचाच एक परिणाम म्हणून फॉक्सच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या विल्यम पेनने आपल्या वडिलांना राजसत्तेच्या कर्जापासून मुक्त करायचा जो प्रस्ताववजा उपाय सुचवला तो दुसऱ्या चार्ल्स राजाने मान्य केला, ज्यानुसार पेन अमेरिकेत जाऊन तेथील एका विस्तीर्ण बेटाचा कारभार पाहणार होता. प्रशासन करणार होता. अर्थात, त्यामुळे इंग्लंडला कटकटीचे ठरलेले काही क्वेकर देश सोडून जाणार असतील तर राजालाही ते हवेच होते.ता. ५ मे १६८२ या दिवशी दुसरा चार्ल्स या राजाने दिलेल्या सनदेचा उपयोग पेनने क्वेकरांना अभिप्रेत व अपेक्षित असलेली सत्ता स्थापन करण्यासाठी करून घेतला हे विशेष. स्वतः पेननेच तिचे नामकरण ‘Pennsylvania Charter of liberties and frame of Government’ असे केले. राजाने जो मुलुख पेनला दिला होता, त्याचे ‘पेनसिल्व्हानिया’ असे नामकरण अर्थातच स्वतः पेनने आपल्या घराण्याच्या नावाने करायची संधी साधली, हे वेगळे सांगायची गरज नाही.सनदेला एक प्रस्तावनाही जोडण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या प्रस्तावनेत राजाच्या देवदत्त (Divine) अधिकाराचे (Right) समर्थनही केले आहे.सनद म्हणते, ‘When the great and wise God made the world of all creatures if pleased him to chuse man his deputy to rule it and to fit him with skill and power with integrity to use them justly.’या राजाने आपल्या अधिकाराचा यथार्थ उपयोग करून त्याबद्दल पेनने राजाचे व देवाचे आभार मानणे अपेक्षित व स्वाभाविकच आहे. याशिवाय त्यात त्याने कायद्याचे राज्य या संकल्पनेचे समर्थनही केलेले दिसून येते.ईश्वराने राजाची निवड करणे काय आणि आपल्या ईश्वरीय अधिकाराच्या अखत्यारित राजाने पेनला एखाद्या मुलुखाचा कारभार करायला सांगणे काय, हा एकूण दैवी योजनेचा भाग मानणाऱ्या पेनने त्याच्या पुढची मजल मारली ती फार महत्त्वाची आहे. पेन सांगतो, ‘So that Government seems to me a part of religion itself a thing sacred in its institution and end.’वस्तुतः या काळात युरोपातील इंग्लंडसह अनेक राष्ट्रांनी जगभर सागरी मोहिमा करून त्यांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या राष्ट्रांची भूमी पादाक्रांत करून तेथे आपली सत्ता स्थापन करायचा सपाटा लावला होता. इंग्लंडसारख्या राष्ट्रांमध्ये भले संमिश्र स्वरूपाची लोकसत्ता असेल; पण अशी लोकसत्ता त्यांनी आपल्या वसाहतींमध्येही स्थापन कराव्यात असा कोणताही दंडक किंवा सक्ती त्या त्या भूमीत पाठवल्या गेलेल्या प्रतिनिधी अधिकाऱ्यांवर नव्हती. येथे मात्र चित्र वेगळेच दिसते. पेन जो दस्तावेज तयार करतो त्याचे नावच मुळी Charter of Liberties and Frame of Government असे आहे. ‘Liberty’ कोणाला? तर, तेथे वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना. एका अर्थाने पुढील काळात अमेरिकेत लोकप्रिय झालेल्या Liberty या कल्पनेचा पाया एका अर्थी पेनने घातला असे अतिशयोक्ती न करता म्हणता येते. वॉशिंग्टनप्रभृतींना Founding Father असा मान अमेरिकेत मिळतो, तो त्यांनी अमेरिकेला इंग्लंडच्या जोखडातून स्वतंत्र मुक्त केले म्हणून; पण त्यासाठी लोकसत्तेची जी जाणीव आवश्यक होती ती निश्चितच या विल्यम पेनची देणगी आहे. म्हणूनच पेन हा अमेरिकेचा Founding grand father ठरतो..त्या काळात प्रचलित असलेल्या राज्यव्यवस्था आणि राजकीय तत्त्वज्ञाने यांना समोर ठेवून पेन सांगतो ते फार महत्त्वाचे आहे. ‘I know what is said by the several admires of monarchy, aristocracy and democracy which are the rules of one a few and many... But I chase to solve the controversy with this small distinction and it belong to all three; Government is free to the people under it (whatever the frame) where the law rules and the people are a party to those laws and more than this is tyranny, oligarchey or confurion.’पेनला आपल्या नव्या राज्यासाठी सत्तेची, कायद्याची आणि कारभाराची एक चौकट (Frame) ऊर्फ घटना करायची आहे. तो इतर सत्ताधाऱ्यांसारखा, म्हणजे सत्तापिपासू नाही. तो क्वेकर असल्यामुळे त्याची घटनाही इतरांपेक्षा वेगळी असणार आहे. राज्याचे उद्दिष्ट ‘to support power in reverence with the people and to secure the people from the abuse of power; that they may be free by their just obedience and the majistrate honourable for their just administration : for liberty without obedience is conturion and obedience without liberty is slavery.’थोडा सूक्ष्म विचार केला, तर मला पेन हा कांटची लघु आवृत्ती वाटते आणि अर्थात कांटच्या अगोदरची!दस्तावेजातून पेन पेनसिल्व्हानियाच्या कारभाराची एक लोकशाहीकडे जास्तीत जास्त झुकणारी चौकटवजा यंत्रणाच उभारत आहे. त्यात गव्हर्नर, असेम्ब्ली, काउन्सिल, शेरीफ, न्यायाधीश असे विविध घटक सामावलेले आहेत.या यंत्रणेची तपशीलवार चर्चा करायची गरज नाही; पण एका गोष्टीची नोंद घ्यायलाच हवी. या चौकटीचा समारोप करताना पेन आश्वस्त करतो, ‘And lastly that I the said for myself my heirs and assigns have solemoned declared, grauted and confirmed and so hereby declare grant and confirmly that neither I my heirs nor assigns shall procure to do anything or things whereby the liberties in this chapter contained and expressed shall be infringed or broken and if any they be procured by any person or persons contrary to these premises, it shall be has of no force or errect in witness of whereat I the said William Penn, have upto this present character of liberties set my hand and broad seal. five and twentieth day of the second month, vulgurly called April. In the year of our Lord one thousand six hundred and eighty two.ही यंत्रणावजा चौकट स्पष्ट केल्यानंतर त्यात अभिप्रेत असलेले कायदेही पेन स्पष्टपणे सांगतो. त्यातील तुरुंग सुधारणांचे कायदे आजही महत्त्वाचे वाटतात.हे सर्व प्रकरण पेनने इंग्लंडच्या राजाकडून मंजूर करून घेतले होते हे वेगळे सांगायची गरज नाही. अर्थात राजाला शेवटी त्या प्रदेशातून केंद्रीय सत्तेला मिळणारा कारभारादींचा वाटा महत्त्वाचा!पेनने पेनसिल्व्हानियाचा जो कारभार केला त्याला पवित्र प्रयोग (Holy Experiment) असे का म्हटले जाते हे सहज लक्षात येईल. त्याचे व त्यातून निष्पन्न झालेल्या मुद्द्यांचे विवरण नंतर.डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. 