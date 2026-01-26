Premium|Fashion Capitals: पॅरिस ते न्यूयॉर्क; फॅशन घडवते जगाचं भविष्य!

केतकी उत्पातफॅशन ही केवळ ट्रेंडची शर्यत नाही, तर ती शहराची ओळख, देशाची अर्थव्यवस्था आणि लोकांची मानसिकता घडवणारी ताकद आहे. एखादे शहर जेव्हा ‘फॅशन कॅपिटल’ म्हणून उभे राहते, तेव्हा ते केवळ कपडे तयार करत नाही, ते स्वप्ने, रोजगार आणि जागतिक संवाद निर्माण करते. हॉ लिवूडचा एक चित्रपट पाहत होते. चित्रपटाच्या पहिल्याच दृश्यात एक तरुण मुलगी आरशासमोर उभी आहे. तिने घातलेला ड्रेस महाग नाही, पण तिच्या डोळ्यांत स्वप्न आहे. न्यूयॉर्कच्या एका मोठ्या फॅशन मॅगझिनमध्ये काम करण्याचे स्वप्न. द डेव्हिल वेअर्स प्राडा हा तो चित्रपट! हा चित्रपट आपल्याला फक्त ग्लॅमर दाखवत नाही, तर तो सांगतो फॅशन म्हणजे सत्ता, मेहनत, स्पर्धा आणि ओळख..जगभरात गाजलेल्या या चित्रपटासारखेच हॉलिवूडचे कोको बिफोर शनेल, हाऊस ऑफ गुची, फँटम थ्रेड यांसारखे चित्रपट आपल्याला एक गोष्ट ठामपणे सांगतात - फॅशन ही केवळ कपड्यांची निवड नाही, ती विचारांची आणि काळाची भाषा आहे. आणि याच भाषेची केंद्रे आहेत पॅरिस, मिलान, लंडन आणि न्यूयॉर्क ही शहरं! द फॅशन कॅपिटल्स!फॅशन कॅपिटल म्हणजे काय?फॅशन कॅपिटल म्हणजे केवळ स्टायलिश लोकांनी भरलेले शहर नाही किंवा आलिशान रॅम्प शोज, फॅशन शोज होणारे ठिकाणही नाही. फॅशन कॅपिटल म्हणजे असे शहर, जिथे कल्पनेपासून प्रत्यक्ष पोशाखापर्यंतचा प्रवास घडतो. कापडापासून ब्रँडपर्यंत आणि स्थानिक कारागिरीपासून जागतिक ट्रेंडपर्यंतचा प्रवास या फॅशन कॅपिटल्समध्येच घडतो. ज्या शहरांमध्ये नवे ट्रेंड ठरवण्याची ताकद असते, कपड्यांचे व अॅक्सेसरीजचे उत्पादन होते, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे फॅशन शोज होतात, जागतिक ब्रँड्स या शहरांची ओळख ठरवतात आणि क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीचा मजबूत पाया जिथे घातला जातो ती असतात फॅशन कॅपिटल्स. ही शहरे केवळ कपड्यांची निर्मिती करत नाहीत, तर ती काळाची अभिरुची घडवतात. लोक काय घालतील, कसे दिसतील, कोणत्या रंगांना आणि कट्सना पसंती देतील हे सर्व मोठ्या प्रमाणावर याच शहरांमधून ठरते..फ्रान्समधील पॅरिस, इटलीमधील मिलान, इंग्लंडमधील लंडन आणि अमेरिकेमधील न्यूयॉर्क या प्रत्येक फॅशन कॅपिटलची स्वतःची वेगळी ओळख, विचारधारा आणि फॅशनकडे पाहण्याची दृष्टी आहे. पॅरिसमध्ये फॅशन म्हणजे अभिजातता आणि लक्झरी, तर मिलानमध्ये फॅशन म्हणजे कारागिरी आणि दर्जाची परंपरा आहे. लंडनमध्ये ती प्रयोगशील, बंडखोर आणि वैचारिक आहे, तर न्यूयॉर्कमध्ये फॅशन म्हणजे सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध असलेली, व्यावसायिक आणि गतिमान शैली. फॅशन ही फक्त कपड्यांची गोष्ट नाही, तर ती संस्कृती, अर्थव्यवस्था, ओळख आणि सर्जनशीलतेचा आरसा आहे, असे ही चारही शहरे आपल्याला सांगतात.फॅशनची जननी पॅरिसफॅशनचा इतिहास लिहायचा म्हटला, तर त्याची पहिली ओळ पॅरिसपासून सुरू होईल. पॅरिस हे केवळ एक शहर नाही, तर फॅशनची विचारधारा जन्माला घालणारे केंद्र आहे. आज जगभरातील फॅशन ट्रेंड्स जेव्हा तयार होतात, तेव्हा त्यांच्या मुळाशी कुठेतरी पॅरिसचा वारसा असतो. १७व्या शतकात ‘सन किंग’ म्हणून ओळखला जाणारा फ्रान्सचा राजा चौदावा लुई याने राजदरबारात भव्यतेला आणि सौंदर्याला अत्यंत महत्त्व दिले. आलिशान कपडे, सोन्याचे व चांदीचे दागदागिने, रेशमी कापड आणि नजाकतीने तयार केलेले पोशाख हे राजदरबाराचे वैशिष्ट्य ठरले. राजा जे घालत असे, तेच समाजासाठी आदर्श ठरू लागले. त्यामुळे फॅशन ही केवळ वैयक्तिक आवड न राहता सामाजिक प्रतिष्ठेचे प्रतीक बनली. याच काळात टेलरिंग, कापडनिर्मिती आणि डिझाईन यांना व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त झाले. राजदरबारातून बाहेर पडलेली शैली हळूहळू पॅरिसच्या रस्त्यांवर, बाजारांमध्ये आणि अखेर संपूर्ण युरोपमध्ये पोहोचली..Premium|Dessert cafe business : डिझर्ट व्यवसायाला सुरुवात करताना....पुढे १९व्या शतकात इंग्लिश फॅशन डिझायनर चार्ल्स फ्रेडरिक वर्थ याने फॅशनला एक नवे वळण दिले. त्याने प्रथमच डिझायनरला केंद्रस्थानी ठेवले. ग्राहकाच्या पसंतीनुसार नव्हे, तर डिझायनरच्या कल्पनेनुसार पोशाख तयार होऊ लागले. त्यामुळे ‘हाउत कोत्युर’ (Haute Couture) म्हणजेच उच्च दर्जाच्या फॅशनची संकल्पना जन्माला आली. वर्थला म्हणूनच आधुनिक फॅशन डिझायनिंगचा जनक मानले जाते.विसाव्या शतकात कोको शनेल हिने पॅरिशियन फॅशनला अधिक मुक्त स्वरूप दिले. जड, किचकट पोशाखांऐवजी साधे, आरामदायी पण एलिगंट कपडे तिनं डिझाईन केले आणि ते स्त्रियांमध्ये लोकप्रिय ठरले. ‘लिटल ब्लॅक ड्रेस’, ट्वीड जॅकेट्स आणि सोपी डिझाईन्स यामुळे फॅशन रोजच्या जीवनाचा भाग झाली.आजही पॅरिस जागतिक फॅशनचे सर्वोच्च केंद्र मानले जाते. पॅरिस फॅशन वीक हा फॅशन जगतातील सर्वात प्रतिष्ठित कार्यक्रम आहे, तिथे जगभरातील डिझायनर्स, खरेदीदार, मीडिया आणि सेलिब्रिटी एकत्र येतात. लुई व्हतॉन (Louis Vuitton), डिओर (Dior), शनेल (Chanel), जिव्हेंची (Givenchy) यांसारखे लक्झरी ब्रँड्स पॅरिसची ओळख अधिक भक्कम करतात..पॅरिसमधील फॅशन इंडस्ट्रीमुळे दरवर्षी अब्जावधी युरोंचा महसूल निर्माण होतो. लक्झरी फॅशन, परफ्युम्स, ज्वेलरी आणि अॅक्सेसरीज यामुळे फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळते. फॅशन टुरिझममुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, पर्यटन आणि मीडिया इंडस्ट्रीलादेखील फायदा होतो. हजारो लोकांना रोजगार मिळतो आणि ‘मेड इन फ्रान्स’ ही ओळख जागतिक पातळीवर अधिक मजबूत होते. थोडक्यात सांगायचे, तर पॅरिसने फॅशन ही केवळ परिधान करण्याची गोष्ट न ठेवता, ती जगण्याची कला बनवली आणि म्हणूनच पॅरिसला आजही फॅशनची जननी म्हटले जाते.मिलान : लक्झरी आणि कारागिरीचा केंद्रबिंदूमिलानची फॅशन म्हणजे झगमगाट नव्हे, तर परिपूर्ण फिटिंग, उत्कृष्ट साहित्य आणि दीर्घकाळ टिकणारा दर्जा. त्यामुळेच मिलान हे शहर लक्झरी फॅशनचे जागतिक केंद्र म्हणून ओळखले जाते.इटलीला शतकानुशतके हातकाम, कापडनिर्मिती आणि लेदर वर्क यांची समृद्ध परंपरा लाभली आहे. मिलान आणि आसपासच्या भागांमध्ये कुटुंबीयांच्या पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या कारागिरीमुळे दर्जेदार कपडे, पादत्राणे आणि अॅक्सेसरीज तयार होऊ लागल्या. येथील फॅशन ही केवळ डिझाईनवर आधारित नसून, एखादी वस्तू कशी तयार केली जाते याला अधिक महत्त्व देते. उत्तम कापडाची निवड, अचूक शिवणकाम आणि तपशिलाकडे दिलेले लक्ष हीच मिलानची ओळख ठरली. औद्योगिकीकरणाच्या काळातही इटलीने हस्तकलेचा आत्मा जपला आणि त्यालाच आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिली. त्यामुळे मिलान हळूहळू जागतिक लक्झरी मार्केटचे केंद्र बनले..Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.मिलानची ओळख जागतिक पातळीवर पोहोचवण्यामध्ये गुची (Gucci), प्राडा (Prada), अर्मानी (Armani) या काही मोठ्या ब्रँड्सचा मोठा वाटा आहे. या ब्रँड्सनी ‘मेड इन इटली’ ही गुणवत्ता आणि विश्वासाची ओळख निर्माण केली. फॅशनमध्ये दर्जा आणि शिस्त महत्त्वाची, हा मिलानच्या फॅशनमागील मूलभूत विचार आहे. इथे फॅशन क्षणिक ट्रेंडसाठी नसून दीर्घकाळ टिकणारी असते. मिलानची फॅशन ‘ओव्हरड्रेसिंग’पेक्षा ‘परफेक्ट ड्रेसिंग’वर भर देते. त्यामुळेच मिलानची शैली व्यावसायिक, आत्मविश्वासपूर्ण आणि क्लासिक मानली जाते.आज मिलान फॅशन वीक हा जगातील लक्झरी फॅशन कार्यक्रमांपैकी एक महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. येथे सादर होणारी कलेक्शन्स पुढील हंगामातील लक्झरी ट्रेंड्स ठरवतात. मिलानमध्ये अनेक हाय-एंड ब्रँड्सची जागतिक मुख्यालये आहेत. डिझाईन स्टुडिओज, उत्पादन केंद्रे आणि फॅशन हाउसेस यांमुळे हे शहर फॅशनच्या प्रत्येक टप्प्यावर प्रभाव टाकते; अगदी डिझाईनपासून विक्रीपर्यंत. इथल्या फॅशन इंडस्ट्रीचा इटलीच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा आहे. फॅशन व लक्झरी उत्पादनांमुळे निर्यात वाढून परकीय चलन मिळते. तसेच टेक्सटाइल, लेदर, फूटवेअर आणि अॅक्सेसरीज क्षेत्रात लाखो लोकांना रोजगारही मिळतो. मिलानमुळे इटली केवळ फॅशनचा देश म्हणून नव्हे, तर दर्जेदार उत्पादनांचा जागतिक नेता म्हणून ओळखला जातो.लंडन : प्रयोगशील आणि बंडखोर फॅशनलंडन हे बंड, प्रयोग आणि अभिव्यक्तीचे शहर आहे. लंडनची फॅशन नियम पाळणारी नसून नियम मोडणारी आहे. ती समाजातील बदल, तरुणाईचा आवाज आणि सांस्कृतिक आंदोलनांचे प्रतिबिंब आहे.साधारण १९६०च्या दशकात लंडनमध्ये युथ कल्चर, रॉक म्युझिक, पंक मूव्हमेंट आणि स्ट्रीट फॅशन यांचा जोर वाढू लागला. या काळात तरुण पिढीने प्रस्थापित सामाजिक नियमांना आव्हान दिले आणि त्याचे प्रतिबिंब त्यांच्या पोशाखात दिसू लागले. साधे कपडे, फाटकी जीन्स, लेदर जॅकेट्स, विचित्र हेअरस्टाइल्स हे सगळे फॅशनचे नव्हे, तर स्वातंत्र्याचे प्रतीक होते. लंडनमध्ये फॅशन राजदरबारातून नव्हे, तर रस्त्यांवरून जन्माला आली. म्हणूनच ती अधिक प्रामाणिक, धाडसी आणि वास्तवाशी जोडलेली होती..लंडनच्या फॅशनला जागतिक ओळख मिळवून देण्यात काही डिझायनर्सनी क्रांतिकारी भूमिका बजावली. यामध्ये विव्हियन वेस्टवूड आणि ॲलेक्झांडर मॅक्वीन यांची नावे प्रामुख्याने घ्यावी लागतात. विव्हियन वेस्टवूड ही पंक फॅशनची जन्मदात्री मानली जाते. तिने फॅशनला सामाजिक आणि राजकीय भाष्याचे माध्यम केले. तर, ॲलेक्झांडर मॅक्वीनने नाट्यमय सादरीकरण, तीव्र भावनात्मक डिझाईन्स आणि कलेचा अतिरेकी वापर यामुळे फॅशनला एक वेगळ्याच उंचीवर नेले. या डिझायनर्सनी लंडनची ओळख धाडसी आणि विचारप्रवर्तक फॅशन म्हणून निर्माण केली.लंडनमध्ये फॅशन म्हणजे ट्रेंड्सचे अनुकरण नव्हे, तर स्वतःची मते, भावना आणि प्रश्न मांडण्याचे माध्यम आहे. म्हणूनच लंडनची फॅशन अनेकदा अडचणीची, अस्वस्थ करणारी, पण विचार करायला लावणारी असते.आजही लंडन हे तरुण डिझायनर्ससाठी सर्वात खुले व्यासपीठ मानले जाते. येथे प्रयोगांना वाव आहे; इथे अपयश स्वीकारले जाते आणि नव्या कल्पनांना संधी दिली जाते. ब्रिटिश फॅशन काउन्सिल नवोदित डिझायनर्सना आर्थिक, शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पाठबळ देते. लंडन फॅशन वीक हा नव्या ट्रेंड्सची प्रयोगशाळा म्हणून ओळखला जातो.लंडनच्या फॅशनचा प्रभाव केवळ कपड्यांपुरता मर्यादित राहिला नाही. स्ट्रीट फॅशन ही हाय फॅशनपर्यंत पोहोचण्याची संकल्पना लंडननेच लोकप्रिय केली. आज जागतिक ब्रँड्स जेव्हा स्ट्रीट स्टाइल, युथ कल्चर किंवा ‘रॉ’ लुक स्वीकारतात, तेव्हा त्यामागे लंडनचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसतो. क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीमुळे लंडनला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उत्पन्न मिळते. फॅशनसोबतच संगीत, कला, मीडिया आणि डिझाईन ही सगळे क्षेत्रे एकमेकांना पूरक ठरतात..Premium|Smart City: स्मार्ट शहर नव्हे, आधी स्मार्ट नियोजन हवं!.थोडक्यात सांगायचे, तर लंडनची फॅशन सुंदर दिसण्यासाठी नसून काहीतरी सांगण्यासाठी आहे. ती प्रश्न विचारते, समाजाला आरसा दाखवते आणि मुक्तपणे व्यक्त होऊ देते.व्यावसायिक आणि मास फॅशनचे जागतिक केंद्र न्यूयॉर्कन्यूयॉर्क हे फॅशन सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवणारे शहर आहे. न्यूयॉर्कची फॅशन ही केवळ रनवेपुरती मर्यादित नसून, ती थेट बाजारपेठ, ग्राहक आणि जीवनशैलीशी जोडलेली आहे.एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अमेरिकेत औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू झाले. याच काळात कपड्यांची गरज केवळ श्रीमंत वर्गापुरती न राहता सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचली. रेडीमेड कपड्यांची मागणी वाढली आणि न्यूयॉर्क हे त्याचे केंद्र बनले. येथील फॅशन युरोपियन लक्झरीपेक्षा सोईस्कर, टिकाऊ आणि वापरयोग्य होती - कामावर जाणारा माणूस, विद्यार्थी, गृहिणी, व्यावसायिक सगळ्यांचा विचार करून डिझाईन केली गेलेली फॅशन.राल्फ लॉरेन आणि कॅल्विन क्लाइन हे न्यूयॉर्क फॅशनला जागतिक ओळख देणारे काही महत्त्वाचे डिझायनर्स. राल्फ लॉरेनने अमेरिकन ड्रीम, एलिगन्स आणि साधेपणाचा संगम साधला. त्याच्या डिझाईन्समुळे लक्झरी मास मार्केटशी जोडली गेली. कॅल्विन क्लाइनची डिझाईन्स मिनिमलिझम, क्लीन कट्स आणि आधुनिक जीवनशैलीचे प्रतीक म्हणता येतील. त्याने फॅशनसोबत ब्रँडिंगचे महत्त्व अधोरेखित केले. या डिझायनर्सनी न्यूयॉर्क फॅशनला व्यवसाय, ओळख आणि ब्रँड व्हॅल्यू मिळवून दिली. न्यूयॉर्कची फॅशन म्हणजे महागडे कपडे नव्हेत, तर ती आहे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणारी शैली. म्हणूनच न्यूयॉर्कमध्ये फॅशन आणि रिटेल, फॅशन आणि जाहिरात, फॅशन आणि मीडिया यांचा अतूट संबंध आहे..आज न्यूयॉर्क मास फॅशन, रिटेल, मार्केटिंग आणि ब्रँडिंगमध्ये आघाडीवर आहे. न्यूयॉर्क फॅशन वीक हा केवळ फॅशन शो नसून, ट्रेंड्स, व्यवसाय करार, मीडिया कव्हरेज आणि खरेदीदारांसाठी एक मोठा मंच आहे. फॅशन टेक, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग आणि स्टार्टअप्समुळे न्यूयॉर्कची फॅशन इंडस्ट्री अधिक गतिमान झाली असून, आज ती मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री आहे. डिझायनर्स, मॉडेल्स, स्टायलिस्ट्स, फोटोग्राफर्स, रिटेल वर्कर्स, टेक स्टार्टअप्स अशा हजारो लोकांना रोजगार मिळत आहे. ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया आणि ग्लोबल सप्लाय चेनमुळे न्यूयॉर्क फॅशनचा प्रभाव जगभर पोहोचतो.फॅशन ही केवळ ट्रेंडची शर्यत नाही, तर ती शहराची ओळख, देशाची अर्थव्यवस्था आणि लोकांची मानसिकता घडवणारी ताकद आहे. एखादे शहर जेव्हा ‘फॅशन कॅपिटल’ म्हणून उभे राहते, तेव्हा ते केवळ कपडे तयार करत नाही, ते स्वप्ने, रोजगार आणि जागतिक संवाद निर्माण करते.केतकी उत्पात पुणेस्थित व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट, लेखिका व पत्रकारितेच्या विद्यार्थिनी आहेत..फॅशनमुळे देश व शहरांना काय फायदा होतो?फॅशन ही केवळ कपड्यांपुरती मर्यादित नसून, ती अर्थव्यवस्था, पर्यटन, रोजगार आणि सांस्कृतिक ओळख यांच्याशी घट्ट जोडलेली आहे. एखादे शहर किंवा देश जेव्हा फॅशन हब म्हणून ओळखले जाऊ लागते, तेव्हा त्याचा परिणाम अनेक स्तरांवर दिसून येतो.१. आर्थिक फायदा : फॅशन इंडस्ट्री आज जागतिक स्तरावर अब्जावधींचा व्यवसाय करत आहे. एखाद्या देशात किंवा शहरात फॅशन मजबूत असेल, तर त्या अर्थव्यवस्थेला थेट आणि अप्रत्यक्ष फायदा होतो.२. निर्यात वाढ : डिझायनर कपडे, कापड, अॅक्सेसरीज, लेदर उत्पादने आणि रेडीमेड गारमेंट्स यांची जागतिक मागणी वाढते. भारत, इटली, फ्रान्स यांसारख्या देशांमध्ये फॅशनमुळे मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होते आणि विदेशी चलन मिळते.३. पर्यटन वाढ : फॅशन वीक, प्रदर्शने, शोरूम्स, लक्झरी शॉपिंग आणि स्थानिक हस्तकलेमुळे पर्यटक आकर्षित होतात. पॅरिस, मिलान, न्यूयॉर्कसारख्या शहरांमध्ये फॅशन टुरिझमची स्वतंत्र ओळख आहे.४. रोजगारनिर्मिती : फॅशन इंडस्ट्रीमुळे केवळ डिझायनर्सनाच नाही, तर टेलर्स, कारागीर, मॉडेल्स, स्टायलिस्ट्स, फोटोग्राफर्स, मार्केटिंग तज्ज्ञ, ई-कॉमर्स कर्मचारी यांना रोजगार मिळतो. ग्रामीण हस्तकलेपासून शहरी स्टार्टअप्सपर्यंत संपूर्ण साखळी उभी राहते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.