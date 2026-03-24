Premium|Share Market Crash 2026 : शेअर बाजारात बिबट्या-साळींदर संघर्ष; अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम

भूषण महाजनरशिया-युक्रेन युद्धात किंवा इस्राईल-हमास युद्धात बाजार पडले, पण कमी-अधिक वेळात सावरले, कारण त्या युद्धांचा परिणाम जोखता आला. अमेरिकेने व इस्राईलने २८ फेब्रुवारी रोजी इराणवर हल्ला केला; तो धक्का बाजाराने पचवला. पण खरा धक्का होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद होण्याचा होता. ते इराणने केल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीच्या नाड्या आवळल्या गेल्या. कंटेनर तुटवडा, विमा खर्च वाढणे व वेळ लागणे हे अपेक्षित नव्हते. भारतीय बाजार प्रमाणाबाहेर घसरले ते यामुळे... बिबट्या आणि साळींदर यांच्यातील संघर्ष ही निसर्गातील एक अतिशय थरारक आणि धोकादायक घटना मानली जाते. बिबट्या हा एक अत्यंत चपळ शिकारी आहे, तर साळींदराच्या अंगावर स्वतःच्या संरक्षणासाठी अणकुचीदार काट्यांचे कवच असते. साळींदराचे मांस लुसलुशीत असल्यामुळे बिबट्याला त्याच्या शिकारीचा मोह पडतो. एक पंजा मारला तर साळींदर अर्धमेले होते हे जरी खरे असले, तरी जेव्हा बिबट्या हल्ला करतो, तेव्हा साळींदर आपले शरीर फुगवून काटे उभे करते. जर बिबट्याने पंजा मारला किंवा तोंड लावले, तर हे काटे त्याच्या शरीरात, विशेषतः चेहरा, डोळे आणि पायात आतपर्यंत घुसतात आणि अत्यंत जीवघेणे ठरू शकतात. नाकातोंडात गेलेले काटे बिबट्याला पुरते नामोहरम करून टाकतात. हे सारे आठवण्याचे कारण म्हणजे सध्या सुरू असलेला अमेरिका-इराण संघर्ष. इराणवर हल्ला करून त्यांचे वरिष्ठ नेतृत्व अमेरिकेने कापून काढले खरे, पण ते राष्ट्र कडवे असल्यामुळे तिथे नवे नेतृत्व तयार होईल आणि ते हार मानणार नाही. तात्पर्य असे, की या युद्धाने आज साऱ्या जगालाच वेठीस धरले आहे..भारत खनिज तेलाच्या बाबतीत परावलंबी असल्यामुळे आपल्याला त्रास होणारच. दुःखात सुख इतकेच, की २००८मध्ये खनिज तेल असेच १४८ डॉलर प्रतिबॅरल झाले, त्यावेळी देशाला ९० कोटी बॅरल तेल लागत असे. ती आयात आपल्या जीडीपीच्या (त्यावेळी १२० लाख कोटी रुपये) १३-१४ टक्केच होती. आज तेलाची मागणी दुप्पट झाली आहे आणि जीडीपी चौपट झाला आहे. त्यामुळे खनिज तेलाची टंचाई आणि त्यातून अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम सावधपणे बघायला हवा. अर्थात युक्रेन-रशिया संघर्षासारखा हा संघर्ष चिघळला तर फटका बसू शकतो. तात्पुरती महागाई सहन करावी लागेल. व्याजदर वर जाऊ शकतात. तरीही परकीय चलनाचा साठा भरपूर असल्यामुळे नजीकच्या भविष्यकाळात आपण तरून जाऊ.त्यात इराणने अमेरिकी तळ असलेल्या पश्चिम आशियातील सर्वच राष्ट्रांवर, त्यांच्या डिसॅलिनेशन प्लांट्सवर हल्ले केल्यामुळे तेथे वास्तव्यास असलेल्या ९० लाख भारतीयांचे धाबे दणाणले आहे. ही मंडळी भारतात त्यांच्या जिवलगांकडे पैसे पाठवतात, ते येणे बंद झाले किंवा कमी झाले तर काय होईल ह्याची कल्पनाच केलेली बरी.तिसरा मुद्दा, जागतिक दळणवळणाचा मोठा हिस्सा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातो. त्यात खनिज तेलाचा वाटा २० टक्के, तर नैसर्गिक वायूचा २५ टक्के आहे. त्याखेरीज खते, प्लॅस्टिक व इतर आयात-निर्यात आहेच. तेथील वाहतूक बंद किंवा कमी केल्याचा फटका संपूर्ण आशिया खंडाला, नव्हे जगालाच बसणार आहे..शुक्रवारी, १३ तारखेला संपलेला सप्ताह केविलवाणा होता. मंदीच्या फेऱ्यातून फारसे कोणी सुटले नाहीत. निफ्टी २३१५१, तर सेन्सेक्स ७४५६३ अंशावर बंद झाले. असे होताना एकेक आधार पातळी तुटत गेली. असे म्हणतात की मंदीत कुठलीच आधारपातळी टिकत नाही आणि तेजीत कुठलीच प्रतिरोध पातळी काम करत नाही. तसेच झाले. एकेक बुरूज ढासळत गेला, आता बालेकिल्ला उरला.कोणी काही म्हणो, शेअर बाजार पूर्णपणे मंदीवाल्यांच्या तालावर नाचतो आहे. मूड तर असा आहे, की निर्देशांकांना एक वर्ष मागे घेऊन जातील. निफ्टीला खाली जाण्यास आणखी हजार अंशाची जागा आहे. बँक निफ्टीदेखील पूर्ण थकली आहे. आयटी व ऑटो क्षेत्रात फारसा जोर उरला नाही, रिलायन्स थोडीफार धुगधुगी दाखवतोय, पण त्याने काही बाजार सावरणार नाही. मग करायचे काय? कितीही उबळ आली, तरी आपल्या भांडवलाच्या दोन टक्क्यांहून अधिक एका वेळी गुंतवायचे नाहीत. आपला लाडका शेअर एका टप्प्यात आला की एखादा घास घ्यायचा. घेताना किमान एक ते दोन वर्षाचा विचार करूनच हात लावायचा. हेल्थकेअर, पॉवर व कॅपिटल गुड्स क्षेत्रात नव्या संधी शोधता येतील. अगदी काहीच सुचले नाही, तर फार्मा बीस किंवा तत्सम ईटीएफ घेता येईल.'बाय द डीप' - प्रत्येक घसरणीत गुंतवणूक करा, असा आशीर्वाद व्हॉट्सॲप विद्यापीठातर्फे सतत दिला जातो. हे म्हणणे फार सोपे आहे. प्रथम ही खात्री केली पाहिजे की आपल्या गुंतवणुकीचे धोरण काय आहे?.पळत्याच्या पाठी लागणारे म्हणजे मोमेंटम चेसर्स असणेही काही चुकीचे नाही. त्या धोरणातही मोठे पैसे मिळू शकतात. एखादा ब्रेकआउट मोठा नफा देऊ शकतो. अशा गुंतवणूकदारांनी जेथून मोमेंटम सुरू झाला, त्या पातळीपर्यंत शेअर खाली आल्यास चक्क स्टॉपलॉस करावा व पुन्हा मोमेंटम सुरू झाल्याशिवाय बाजारात प्रवेश करू नये. दुसरा उपाय म्हणजे ब्रेकआउटची पातळी आजच्या भावाच्या बरीच खाली असेल, तर नजीकच्या उच्चांकापासून शेअरचा भाव पाच टक्के खाली आल्यास स्टॉपलॉसने बाहेर पडावे.आपण जर मुलभूत गुंतवणूकदार (फंडामेंटल अभ्यासक, व्हॅल्यू इन्व्हेस्टर) असू, तर घसरणीत आपण निवडलेला शेअर अधिकाधिक खाली येणे फायद्याचेच आहे. टप्प्याटप्प्याने घेताना घसरण कुठल्या प्रकारची आहे ते तपासले पाहिजे.अ) मूल्यांकनात पॅनिकमुळे झालेली घट : जेव्हा एखादी मूलभूतदृष्ट्या मजबूत कंपनी किंवा निर्देशांक केवळ संपूर्ण बाजार घाबरल्यामुळे घसरतो, तेव्हा असे घडते. उदाहरणार्थ, जेव्हा कोविड पहिल्यांदा लक्षात आला, तेव्हा विषाणू किती गंभीर असेल, त्यावर उपाय काय, हे कोणालाही माहीत नव्हते. म्हणून बाजार कोसळले; जानेवारी ते मार्च २०२०दरम्यान निफ्टी आणि सेन्सेक्स दोन्ही सुमारे ३८ टक्के घसरले. ज्या कंपन्यांना कोविडमुळे कुठलाही तोटा नव्हता, उदाहरणार्थ, आयटी, फार्मा, कन्झ्युमर इत्यादी क्षेत्रातील समभागांनी मोठा परतावा दिला. येथे मुलभूत कामगिरीवर पूर्ण विश्वास असल्यामुळे प्रत्येक खालच्या टप्प्यावर घेणे व सांभाळणे सोयीचे झाले.ब) दुसरा प्रकार म्हणजे सेक्टर बदल डिप ः जेव्हा एखादे क्षेत्र विस्कळीत होते, कंपनीची धार किं (इतर युद्धांत ही अनिश्चितता नव्हती.) भारतीय बाजार प्रमाणाबाहेर घसरले ते यामुळे. याला ‘अननोन अननोन’ (Facing the unknown unknown) म्हणतात. बाजारात अनेकदा अनिश्चितता हा खरा शत्रू असतो..टेक्नो फंडा गुंतवणूकदार आजकाल सर्वत्र आढळतात. चांगल्या प्रतवारीचा शेअर, युद्ध, खनिज तेल कशाचाही दीर्घकाळ मोठा परिणाम न होणारा शेअर, घसरणीत आधार पातळीवर मिळाल्यास आपण टप्प्याटप्प्याने खरेदी करू शकतो. टप्प्याटप्प्याने एवढ्यासाठी, की मंदीत प्रत्येक आधार तुटू शकतो. उदाहरणार्थ, टेलिकॉम शेअर्स, फार्मा उद्योग, देशांतर्गत मागणी असलेले उत्पादन (कर्ज न काढता घेता येईल असे) व ते करणाऱ्या कंपन्या. भारत कॉफीचा प्रमुख उत्पादक व ग्राहक आहे. कॉफीची निर्यातदेखील होते. ह्या क्षेत्रात टाटा कॉफी, सिसिएल, व्हिंटेज कॉफी, बॉम्बे बर्मा इत्यादी शेअर आहेत. सीसीएलचा आलेख आकर्षक आहे. तो रडारवर ठेवावा व आपल्या सल्लागाराला विचारून निर्णय घ्यावा.बाजार बॉटम आउट झाला का? कदाचित नाही. जोपर्यंत रुपया घसरत आहे आणि खनिज तेल तेजीत आहे, तोपर्यंत आपले हाल सुरूच राहणार आहेत. मी चुकीचा ठरल्यास मला आनंद होईल, पण निफ्टी २२०००च्या दिशेने जात आहे असे वाटते. कदाचित हा लेख प्रसिद्ध होण्याच्या आधीही ती पातळी येऊ शकते.शेअर बाजाराला उद्देशून म्हणावेसे वाटते,हमे उम्मीद थी की इस रात की सुबह होगी,मगर यहाँ तो रात छह महीने ठहरती हैरात छह महीनों की है, कोई बात नहींयकीन है, दिन भी छह महीनों का होगाआता शेअर बाजारात हवा संयम व दृढनिश्चय! हे दोन-तीन महिने पुन्हा येणार नाहीत, हेदेखील लक्षात असू द्यावे. त्यासाठी शुभेच्छा!भूषण महाजन शेअर बाजाराचेपुणेस्थित विश्लेषक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 