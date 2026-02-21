Premium|Global Warming: तापमानवाढीच्या संकटावर मात करण्यासाठी शाश्वत जीवनशैलीची गरज

साप्ताहिक

Climate change: जागतिक तापमानवाढ १.५°C मर्यादेपलीकडे गेल्याने २०२४ हे वर्ष सर्वाधिक उष्ण ठरण्याची शक्यता व्यक्त झाली आहे. हिमप्रदेश वितळणे, समुद्रपातळी वाढ, अतिवृष्टी-दुष्काळ आणि उष्णतेच्या लाटा यामुळे हवामान संकट तीव्र होत आहे.
सारंग खानापूरकर
‘आधी केले मग सांगितले’, असा आपल्याकडे वाक्प्रचार आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक धोरणे आखण्यासाठी आणि अमलात आणण्यासाठी सरकारवर पुरेसा दबाव आणायचा असल्यास जनतेने स्वतः शाश्‍वत जीवनशैली अंगीकारणे आवश्‍यक आहे. शाश्वत जीवनशैली म्हणजे अशी जीवनपद्धती, जी आजच्या गरजा पूर्ण करताना भविष्यातील पिढ्यांच्या गरजांना धक्का न लावता पर्यावरणाचे संरक्षण करते.

