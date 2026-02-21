Premium|Global Warming: तापमानवाढीच्या संकटावर मात करण्यासाठी शाश्वत जीवनशैलीची गरज

‘आधी केले मग सांगितले’, असा आपल्याकडे वाक्प्रचार आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक धोरणे आखण्यासाठी आणि अमलात आणण्यासाठी सरकारवर पुरेसा दबाव आणायचा असल्यास जनतेने स्वतः शाश्वत जीवनशैली अंगीकारणे आवश्यक आहे. शाश्वत जीवनशैली म्हणजे अशी जीवनपद्धती, जी आजच्या गरजा पूर्ण करताना भविष्यातील पिढ्यांच्या गरजांना धक्का न लावता पर्यावरणाचे संरक्षण करते..जागतिक तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवायची असल्यास पुढील पाच वर्षांत प्रदूषणाचे प्रमाण ३५ टक्क्यांनी आणि त्यापुढील पाच वर्षांत ५० टक्क्यांनी कमी करण्याची गरज आहे. अन्यथा तापमानवाढ सरासरी १.८ अंश ते दोन अंशांपर्यंत जाऊ शकते, असा अंदाज शास्त्रज्ञांनी नुकताच व्यक्त केला आहे. २०२४ हे असे वर्ष ठरले आहे, ज्या काळात प्रथमच तापमानवाढ संपूर्ण वर्षभर १.५ अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक होती. शास्त्रज्ञांनी वारंवार धोक्याचा इशारा देऊनही आणि अतिमुसळधार पाऊस, प्रचंड हिमवर्षाव, प्रचंड ऊन, मोठे दुष्काळ, वादळांचे वाढलेले प्रमाण अशा घटना पुरावे म्हणून प्रत्यक्ष घडत असतानाही जगभरातील देशांनी त्याकडे अद्यापही आणीबाणीची परिस्थिती म्हणून पाहिलेले नाही. ‘तापमानवाढ’, ‘पर्यावरणाचा ऱ्हास’ हे शब्द म्हणजे केवळ बुद्धिजीवी वर्गाच्या चर्चेचे विषय आहेत, अशी जगातील बड्या देशांची समजूत आहे, किमान त्यांची वर्तणूक आणि धोरणे तरी तशीच आहेत. त्यामुळेच, ताज्या घडामोडींचा संदर्भ देत या मुद्द्यावर वारंवार चर्चा करणे आवश्यक ठरते.संपूर्ण जग एका अभूतपूर्व हवामान संकटाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. मागील काही दशकांपासून पर्यावरणात होणारे बदल चर्चेचा विषय न राहता, ते आपल्या अस्तित्वासाठी एक गंभीर धोका बनले आहेत. ताज्या आकडेवारीनुसार, २०२४ हे वर्ष मानवी इतिहासातील सर्वांत उष्ण वर्ष ठरण्याची शक्यता आहे. वाढते तापमान आणि भीषण वास्तव हवामान बदलाचा सर्वांत स्पष्ट आणि घातक परिणाम म्हणजे पृथ्वीच्या तापमानात सातत्याने होणारी वाढ. २०११ ते २०२० हे दशक आतापर्यंतचे सर्वांत उष्ण दशक म्हणून नोंदवले गेले आहे. या कालावधीत हरितगृह वायूंचे मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जन झाल्याने वातावरणात उष्णता साठून राहिली आहे..Premium|AI Geopolitics : परिणामांना सामोरे जाण्याचे वर्ष.ही वाढती उष्णता केवळ जमिनीपुरती मर्यादित नसून ती संपूर्ण परिसंस्थेला विळखा घालत आहे. महासागर आणि हिमाच्छादित प्रदेशावर तापमान बदलाचा परिणाम सर्वांत आधी दिसून येतो आणि हे भौगोलिक भाग तापमान नियंत्रकाचीही भूमिका बजावतात. मानवनिर्मित हरितगृह वायूंमुळे निर्माण झालेली बहुतांश उष्णता महासागरांनी शोषून घेतली आहे. यामुळे समुद्राच्या पाण्याचे तापमान प्रचंड वाढले असून, पाण्याचे आम्लीकरणही होत आहे. याचा थेट परिणाम सागरी जीवांवर आणि परिसंस्थेवर होत आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात कुलू मनालीशेजारील जंगलात मोर दिसला. वास्तविक, हिमप्रदेशामध्ये आणि इतक्या उंचीवर मोर दिसणे हे हवामान बदलाचे लक्षण असल्याचे शास्त्रज्ञ मानतात. पृथ्वीचे ‘एसी’ समजले जाणारे हिमप्रदेश वेगाने वितळत आहेत. आर्क्टिकमधील बर्फाचे प्रमाण दरवर्षी सुमारे ३१,१०० चौरस मैलांनी कमी होत आहे. मागील ३६ वर्षांपासून हिमनद्यांचे वस्तुमान सातत्याने घटत असल्याचे दिसून आले आहे. बर्फ वितळल्यामुळे समुद्राच्या पाणी पातळीत झपाट्याने वाढ होत आहे. यामुळे भविष्यात किनारपट्टीवरील शहरे पाण्याखाली जाण्याचा धोका काही पटींनी वाढला आहे.नैसर्गिक आपत्तींची वाढती तीव्रता, तापमानातील बदलांमुळे नैसर्गिक चक्र विस्कळीत झाले आहे. मागील दोन दशकांमध्ये अतिवृष्टीच्या घटनांमध्ये सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अचानक येणारे पूर आणि ढगफुटीसारख्या घटना वाढत असतानाच दुसऱ्या बाजूला अनेक प्रदेशांमध्ये भीषण दुष्काळ पडत आहे. उष्णतेच्या लाटा आता अधिक तीव्र आणि वारंवार येत आहेत. त्याचा मानवी आरोग्यावर आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे..Premium|sustainable cities : शाश्वत शहरांच्या उभारणीसाठी नव्या लोकप्रतिनिधींचे आव्हान; स्मार्टपेक्षा शाश्वत विकासाला प्राधान्य.जबाबदार कोण?हवामान बदलासाठी कोण जबाबदार? या प्रश्नाचे उत्तर स्पष्ट आहे. आंतरशासकीय हवामान बदल समितीच्या मते, मानवी घडामोडी, विशेषतः कोळसा, तेल आणि वायू यांसारख्या जीवाश्म इंधनांचा वापर हे या तापमानवाढीचे मुख्य कारण आहे. मानवाने आपल्या गरजांसाठी केलेल्या निसर्गाच्या हानीमुळेच हे संकट उभे राहिले आहे.सध्याची धोरणे पाहता, जग २०२५-२०३०च्या लक्ष्यापासून अजूनही दूर आहे. सध्याची परिस्थिती अशीच राहिली, तर २१००पर्यंत पृथ्वीचे तापमान २.८ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढू शकते. अशा परिस्थितीत 'पर्माफ्रॉस्ट' वितळणे, जैवविविधतेचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास होणे आणि वारंवार विनाशकारी हवामान घटना घडणे अटळ आहे. या धोक्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी तातडीने सौरऊर्जा, पवनऊर्जा यांसारख्या अक्षय्य ऊर्जास्रोतांकडे वळावे लागणार आहे. युरोपातील काही देश या मार्गाने वळत असले, तरी विकसनशील आणि अविकसित देशांपर्यंत प्रदूषण रोखण्याचे तंत्रज्ञान पोहोचविणे, हेदेखील त्यांचे कर्तव्य आहे..भारताने उचललेली पावलेकार्बन कॅप्चर, स्टोरेज आणि उपयोगासाठी (सीसीयूएस) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी भारत सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी केली आहे. भारत जगातील तिसरा सर्वांत मोठा उत्सर्जक असल्यामुळे या योजनेला विशेष महत्त्व आहे. या निधीचा उद्देश खासगी गुंतवणूक आकर्षित करून पोलाद आणि सिमेंट उद्योगातील उत्सर्जन कमी करणे हा आहे. औद्योगिक कार्बन डायऑक्साइड पकडून त्याचा वापर इंधन किंवा खत उत्पादनासाठी करता येतो. भारताने २०७०पर्यंत 'शून्य' उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट समोर ठेवले असून, हे साध्य करण्यासाठी उपलब्ध तंत्रज्ञान व्यावसायिक स्तरावर आणणे आवश्यक आहे. हा निधी त्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल. गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठीही सरकारने यावर्षी ३,१०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. नदी जोड प्रकल्पासाठी १,९०६ कोटी रुपये आहेत. पर्यावरणपूरक पर्यटन मार्गांचीही घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये हिमालयीन परिसंस्थांचे संरक्षण करण् 