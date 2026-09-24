Premium|Gond Art : गोंड चित्रकलेत निसर्गपूजेची परंपरा; १४०० वर्षांचा समृद्ध इतिहास

वर्षा गजेंद्रगडकर चांगलं चित्र घरात भरभराट आणि भाग्य आणतं, अशी गोंड आदिवासींची श्रद्धा आहे. त्यामुळेच गोंडांमध्ये भिंतींवर सुंदर चित्र काढण्याची प्रथा होती. त्यांच्या धार्मिक व्यवस्थेत पर्वत, खडक, जमीन, नदी, झाड अशा निसर्गातल्या सगळ्या गोष्टी पवित्र मानल्या जातात. त्यांच्या मते, या प्रत्येक ठिकाणी चैतन्याचा निवास असतो. म्हणून गोंड चित्रकार अत्यंत आपुलकीनं आणि आदरपूर्वक हे घटक चित्रात उतरवतात. भारत हा बहुसांस्कृतिक देश आहे आणि या देशाच्या विविध भागांत स्थिरावलेल्या निरनिराळ्या आदिवासी समूहांनी ही संस्कृती अधिक समृद्ध केली आहे. देशभरात ७००हून जास्त आदिवासी समुदाय आहेत. यामध्ये भिल्ल, गोंड, संथाल, मुंडा, वारली हे ठळक समुदाय आहेत. गोंड समुदाय मुख्यतः मध्य प्रदेशात स्थिरावला आहे. अर्थात महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशामध्येही गोंडांचं अस्तित्व आहे. या समुदायाला जवळपास १४०० वर्षांचा इतिहास आहे आणि त्याची कलापरंपराही तेवढीच प्राचीन आहे.गोंड हा भारतातला सर्वात मोठा आदिवासी समुदाय आहे. हा समुदाय द्रविडवंशीय आहे. त्यामुळे आर्यपूर्व काळापासून त्यांच्या अस्तित्वाचा मागोवा घेता येतो. गोंड हा शब्द मुळात द्रविड संस्कृतीतल्या ‘कोंड’ या शब्दावरून आला आहे. ‘कोंड’ म्हणजे हिरवा पर्वत. हे आदिवासी स्वतःला ‘कोई’ किंवा ‘कोइतुआर’ म्हणायचे, पण ते जंगलांनी वेढलेल्या डोंगराळ भागात राहत असल्यामुळे इतर लोक त्यांना ‘कोंड’ म्हणत. त्यांचं मुख्य वास्तव्य होतं अमरकंटक पर्वतरांगांमधल्या विंध्य, सातपुडा आणि मांडला पर्वतांवरच्या घनदाट जंगलात. त्यांचं मध्य भारतातलं राज्य ‘गोंडवन’ म्हणून ओळखलं जाई. तेराव्या शतकापासून अठराव्या शतकापर्यंत हा आदिवासी समुदाय आपलं सामर्थ्य टिकवून होता. आइन-ए-अकबरीमधल्या उल्लेखानुसार उत्तर, मध्य आणि दक्षिण भागात त्यांची वेगवेगळी चार राज्यं होती. पण तेराव्या शतकापासून वारसाहक्क आणि अंतर्गत कलहांमुळे हळूहळू गोंड सत्ता लयाला गेली. .Premium|Konkan Petroglyphs Heritage : केवळ समुद्रकिनारे नव्हे, तर अश्मयुगीन कातळशिल्पं हीच कोकणची नवी ओळख!.जंगल आणि पर्वत हे या आदिवासी समूहाचे आधारस्तंभ. त्यांच्या सोबतीनंच गोंड संस्कृती फुलत, वाढत गेली. झाडं, डोंगर यांसह विविध नैसर्गिक घटकांना प्रतिबिंबित करणारी चित्रं ही गोंड समुदायाची अनेक शतकांपासून चालत आलेली हस्तकला आहे. मध्य प्रदेशातले हे आदिवासी चित्रकार ‘परधान गोंड’ म्हणून ओळखले जातात. प्राचीन काळी परधान गोंड निसर्गातल्या शक्तींना जागवण्याकरता किंवा आपल्या राजाच्या स्तुतीकरता हातात एकतारीसारखं वाद्य घेऊन गायचे. शिवाय ते कथाकथनही करायचे. या गोष्टींमधून गोंड समुदायाची संस्कृती आणि मिथककथा पुढच्या पिढ्यांपर्यंत पोहोचवली जात असे. गोंड आदिवासींची कलात्मक अभिव्यक्ती जशी या मौखिक परंपरेतून स्पष्ट होत राहिली, तशीच ती त्यांच्या चित्रांमधून दृश्य स्वरूपातही प्रकट होत राहिली. खरंतर ही मौखिक परंपराच गोंड चित्रांमध्ये रूपांतरित झाली आहे. ठिपके आणि रेषा यांच्या साहाय्यानं भिंतींवर आणि जमिनीवर काढली जाणारी चित्रं त्यांच्या दैनंदिन आयुष्याचा एक भागच होता. आता ही चित्रं कागद आणि कॅनव्हासवरही काढली जातात. गोंड चित्रं मुख्यतः त्यांच्या भोवतीच्या निसर्गाचं दर्शन घडवतात. या कलेची मुळं निसर्गाविषयीच्या कृतज्ञतेत पक्की रुजलेली आहेत. प्राणी, पक्षी, झाडं यांखेरीज शिकार, शेती आणि नृत्य यांत मग्न असणारे खुद्द गोंड आदिवासीही चित्रांमध्ये दिसतात. या आदिवासींचं सगळं जीवन निसर्गाशीच बांधलेलं आहे. निसर्गाशी असलेली एकात्मता त्यांच्या सगळ्याच चित्रांमधून अधोरेखित होते. गोंड समुदायाचे देव, त्यांच्या श्रद्धा आणि उपासना पद्धती, सृष्टीच्या निर्मितीविषयीच्या त्यांच्या समजुती, त्यांची जीवनशैली अशा आदिवासी संस्कृतीच्या अनेक खुणा त्यांच्या चित्रांत आढळतात. स्थानिक देवदेवता आणि हिंदू देवतादेखील गोंड चित्रांचे विषय आहेत. यातून त्या प्रदेशाचं संस्कृतिक वैविध्य लक्षात येतं. अनेक गोंड चित्रकार चित्रांच्या माध्यमातून आदिवासी लोककथा सांगतात आणि काहीजण नागर संस्कृतीचा आपल्या मनावर उमटलेला ठसा चित्रांमधून मांडू पाहतात. प्राणी, पक्षी आणि झाडं यांच्या श्वासांनी घमघमणारं जंगल असेल, डोक्यावर विस्तीर्ण पसरलेलं आकाश असेल, पिढ्यान्पिढ्या सांगितल्या जाणाऱ्या दंतकथा असतील किंवा राग, लोभ, प्रेम आणि खुसखुशीत विनोदानं भरलेल्या लोककथा असतील; गोंड चित्रकार आपल्या चित्रांमधून अशा अनेक लोकस्मृती जागवतात. म्हणूनच प्रतिभा आणि आदिवासी परंपरा यांचा अपूर्व मिलाफ गोंड चित्रकलेत पाहायला मिळतो. आदिवासींच्या दिव्यकथा, लोकपरंपरा आणि रोजच्या जगण्यातला परस्पर संबंध त्यांच्या चित्रांमधून प्रतीत होताना दिसतो. नाजूक नक्षीकाम आणि तजेलदार रंगांचा वापर हे गोंड चित्रकलेचं वैशिष्ट्य आहे. मोहाचं झाड म्हणजे या समुदायाचा जीवनवृक्षच आहे. चैतन्याचं प्रतीक असणारा हा वृक्ष त्याच्या बिया, पानं-फुलं आणि फळांसह गोंड चित्रांमध्ये वारंवार आणि ठळकपणे उमटतो. सायकली, चारचाकी गाड्या, विमानं अशा घटकांचा समावेश करून गोंड चित्रकार आधुनिकता आणि परंपरा यांचा मेळ घालतात. ही चित्रं केवळ आपलं दृश्यभान वाढवणारी नाहीत, तर गोंड समुदायाचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा सांभाळण्याचं आणि त्याचा उत्सव साजरा करण्याचं साधन म्हणून पाहण्याची दृष्टीही ही चित्रं आपल्याला देतात. .भारतातली सर्वात जुनी चित्रं भीमबेटका इथं सापडतात. गोंड चित्रांचं त्या चित्रांशी पुष्कळ साम्य आहे. चिखल आणि मातीनं सारवलेल्या भिंतींवर गोंड पद्धतीची चित्रं काढताना कोळसा, रंगीत माती, शेण, वेगवेगळी पानं, झाडाची राळ यांचा उपयोग केला जातो. ही चित्रं साधारण वीसेक वर्षं टिकतात. आसपासच्या जंगलात मिळणारे घटक हीच या चित्रांसाठीची साधनं आहेत. पूर्वी स्थानिक मातीपासून पिवळा रंग, गेरूपासून तपकिरी आणि जास्वंदीच्या फुलांपासून लाल रंग मिळत असे. शिवाय काटेसावरीची पानं व इतर काही फुलं यांच्यापासूनही नैसर्गिक रंग मिळत असे. या रंगांमुळे गोंड चित्रं वेगळी उठून दिसतात. पूर्वी बांबूच्या डहाळ्या आणि खारीचे केस यांचा वापर चित्रं काढण्याकरता केला जात असे. आता मात्र जंगलं कमी होत असल्यामुळे नैसर्गिक रंग मिळणं दुरापास्त झालं आहे. त्यामुळे मूळ शैली कायम असली तरी ॲक्रेलिक रंगांचा वापर केला जातो. शिवाय वन्यजीव संरक्षण कायद्यामुळे खारीचे केस वापरण्यावर बंदी आली आहे. अर्थात ही बाब स्वागतार्हच आहे आणि गोंड आदिवासींनीही तिचा स्वीकार सहजपणानं केला आहे. त्यामुळे आता हे चित्रकार प्लॅस्टिकचे ब्रश वापरतात. अगदी साध्या कल्पना आणि भवतालाचं आणि दैनंदिन आयुष्याचं प्रतिबिंब पकडण्याचं कसब गोंड चित्रकलेचं वैशिष्ट्य आहे. निसर्गाची अलौकिक समृद्धी गोंड चित्रकार रंग व रेषांमधून अशा पद्धतीनं दाखवतात, की पाहणारा सहज आकर्षित व्हावा. या कलेमध्ये जंगलं, शेतं आणि पशुपक्षी यांबरोबरच लग्न, आदिवासींचे पारंपरिक सण-उत्सव, जन्म-मृत्यू असे आयुष्यातले ठळक प्रसंगही चित्रित केले जातात. चांगलं चित्र घरात भरभराट आणि भाग्य आणतं, अशी या आदिवासींची श्रद्धा आहे. त्यामुळेच भिंतींवर सुंदर चित्र काढण्याची प्रथा होती. त्यांच्या धार्मिक व्यवस्थेत पर्वत, खडक, जमीन, नदी, झाड अशा निसर्गातल्या सगळ्या गोष्टी पवित्र मानल्या जातात. कारण त्यांच्या मते, या प्रत्येक ठिकाणी चैतन्याचा निवास असतो. म्हणून गोंड चित्रकार अत्यंत आपुलकीनं आणि आदरपूर्वक हे घटक चित्रात उतरवतात. मध्य प्रदेशातल्या घनदाट जंगलात राहणाऱ्या गोंड आदिवासींची ही कला प्रथम उजेडात आली ती १९८०च्या दशकात. .Premium|Mukkam Post Bombilwadi National Award : चित्रपट नव्हे; कथा जगण्याचा प्रवास.जनगढ सिंग श्याम या गोंड कलाकारानं घराच्या भिंतींवर काढलेली चित्रं विख्यात लेखक, कवी व चित्रकार जगदीश स्वामिनाथन (जे. स्वामिनाथन) यांनी पाहिली. भोपाळमधल्या भारत भवन या प्रसिद्ध कलादालनाच्या स्थापनेत त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. १९८२च्या सुमारास ते या संस्थेचे संचालकही होते. त्यांनी या चित्रकाराला भोपाळमध्ये आणलं आणि त्याच्या कलेसाठी अनेक वाटा खुल्या करून दिल्या. आपल्या चित्रांसाठी कागद आणि कॅनव्हास यांचा उपयोग करणारा जनगढ सिंग श्याम हा पहिला गोंड कलाकार. भोपाळमध्ये आल्यानंतर फार थोडक्या काळात रसिकांनी त्याच्या कलेची नोंद घेतली आणि भारतभर त्याची चित्रं झळकली. भारत भवनच्या एका घुमटावरही त्याचं गोंड शैलीतलं चित्र विराजमान आहे. भोपाळच्या विधान भवनावर त्यानं चित्रित केलेलं अतिभव्य विमान आहे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालयात त्यानं निर्मिलेलं नर्मदा नदीचं मृदाशिल्पही आहे. मध्य प्रदेशचा सर्वोच्च नागरी सन्मान समजल्या जाणाऱ्या शिखर सन्मानानं १९८६मध्ये या चित्रकाराला गौरवण्यात आलं. जनगढ सिंग श्याममुळे गोंड चित्रकला भारतीय हस्तकलांच्या मुख्य प्रवाहात आली. तेव्हापासून इतर गोंड कलाकारांना आणि त्यांच्या कलाकृतींना भारतात आणि जागतिक व्यासपीठांवरही कीर्ती मिळाली. जनगढ सिंग श्याम यांनी ही कला टिकून राहावी यासाठी ‘जनगढ कलम’ ही संस्था उभी केली आणि आपल्या गावातल्या आणि इतरही कलाकारांना या कलेचं प्रशिक्षण दिलं. दुर्दैवानं जनगढ सिंग श्याम यांचा वयाच्या ३९व्या वर्षी अकाली मृत्यू झाला, पण गोंड चित्रांना जगात मान्यता मिळवून देणारा आदिवासी चित्रकार म्हणून त्यांची ओळख अजरामर ठरली. गोंड चित्रं म्हणजे अमूर्त वारशाची मूर्त प्रतीकं आहेत. गोंड समुदायाच्या वंशपरंपरांचं जतन आणि प्रसार करण्यात या हस्तकलेची महत्त्वाची भूमिका आहे. आपल्या समुदायाच्या उगमाविषयी गोंड एक कथा सांगतात. फार पूर्वी एका भल्यामोठ्या दुधी भोपळ्यातून दोन पुरुष बाहेर आले. त्यातला पहिला बैगा समुदायाचा सदस्य झाला आणि दुसरा गोंड आदिवासी झाला. बैगा पुरुष कुऱ्हाड घेऊन जंगलात गेला; तर गोंडानं जमीन नांगरायला सुरुवात केली. ही कथा गोंड आदिवासींच्या अस्तित्वाशी जोडलेला शेतीचा पाया सूचित करते. ही कृषिप्रधानता आणि तिच्याशी जोडलेल्या पेरणी आणि कापणीसारख्या चक्रीय प्रक्रिया गोंड समुदायाच्या सगळ्या भावभावनांना लपेटून असणाऱ्या अनेक दंतकथांचा आधार आहेत. या दंतकथांनी आणि त्यांचा दृश्य आविष्कार असणाऱ्या चित्रांनी वर्षानुवर्षं गोंड समुदायाला एकत्र बांधून ठेवलं आहे. सुंदर हिरवी झाडं आणि निरागस चेहऱ्याचे प्राणी हा गोंड समुदायाच्या आपल्या भवतालाकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनाचा गाभा आहे आणि मुख्यतः या दोन गोष्टीच त्यांच्या प्रत्येक कलाकृतीला प्रेरणा देत आल्या आहेत. त्यांच्या अस्तित्वासाठी अत्यावश्यक असलेल्या अनेकानेक झाडांविषयीच्या, फुलांविषयीच्या, फळांविषयीच्या आणि खेकडे, साप, मोर, सिंह, डुक्कर, माकड यांच्याविषयीही अनेक दंतकथा गोंड समुदायानं आपल्या चित्रांमधून पिढ्यान्पिढ्या संक्रमित केल्या आहेत. बडा देव हा गोंड समुदायासाठी सर्वात श्रेष्ठ देव आहे. त्यानंच पृथ्वी आणि पृथ्वीवरच्या सगळ्या सजीवांची निर्मिती केली, अशी या आदिवासींची श्रद्धा आहे. हा बडा देव ऐन नावाच्या वृक्षावर निवास करतो, असं ते मानतात; म्हणून हा वृक्षही गोंड चित्रांमध्ये वारंवार आढळतो. गोंड समुदायाची सांस्कृतिक अस्मिता कायम राखण्याचं काम करणारी त्यांची चित्रं केवळ सौंदर्यपूर्ण कलानिर्मिती नाही, तर त्यांच्या अस्तित्वाची ओळख आहे. सौंदर्य आणि जीवनदृष्टी यांचे परस्पर गुंतलेले धागे या चित्रांमध्ये विणले गेले आहेत. .गोंड चित्रं असलेले लाकडी ट्रे, पेट्या आणि लाकडावर चितारलेली गोंड कला आता जगभरात लोकप्रिय आहे. कलासंग्रहालयं, एम्पोरियम्स आणि उत्तम कलादृष्टी असणाऱ्या घरांमध्येही या चित्रांना स्थान मिळालं आहे. गोंड चित्रांना भौगोलिक मानांकन मिळालं ते अगदी अलीकडे म्हणजे २०२३मध्ये. पण काळाचा रेटा आणि आधुनिकता यांनी गोंड आदिवासींची एकूण सामाजिक वीणच गेल्या काही वर्षांत विस्कटून टाकली आहे. गोंड आणि त्यांचे परधान यांचे पाठीराखे हळूहळू कमी होत गेले आहेत; त्यांच्या जंगल व जमिनी नष्ट झाल्या आहेत आणि अनेकांपुढे उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काहीजण मजुरीकडे वळले आहेत, तर काहींनी इतरांच्या शेतात राबायला सुरुवात केली आहे. शिवाय ढासळत्या पर्यावरणामुळे कोळसा, माती आणि वनस्पतिजन्य रंगांची कमतरता निर्माण झाली आहे. कृत्रिम रंगांचा वापर केला तरी नैसर्गिक रंगांची विशिष्ट छटा त्यातून मिळत नाही. आरोग्य सेवा, इतर सुविधा आणि एकूणच विकासाचे लाभ देशातल्या सगळ्या जनतेला मिळावेत, यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये दुर्गम भागातल्या आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सातत्यानं होतात, आणि ते तसे व्हायलाही हवेत. पण या प्रक्रियेत अनेकदा सपाटीकरण होत जातं आणि त्यामुळे आदिवासींची वैशिष्ट्यपूर्ण जीवनशैली, त्यांच्या बोली, समृद्ध परंपरा, त्यांची अपूर्व कलादृष्टी यांचा ऱ्हास अटळ ठरतो. हे टाळायचं असेल, तर अशा स्थानिक समुदायांचा, त्यांच्या संस्कृतीचा साकल्यानं विचार करून विकासाची वेगळी परिमाणं विकसित करायला हवीत. त्यांच्या जगण्याच्या आणि कलेच्या मुळाशी असणारं नैसर्गिक पर्यावरण राखायला हवं, तरच देशाची संस्कृतीबहुलता खऱ्या अर्थानं टिकेल आणि इथं रुजलेल्या हस्तकलांना मोठं अवकाश मिळेल. लेखिका पुणेस्थित पर्यावरण अभ्यासक, ललित लेखिका, बालसाहित्यकार आणि अनुवादिका आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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