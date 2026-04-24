Premium|Iraq Football World Cup Qualification 2026 : इराकचा ४० वर्षांनंतर विश्वकरंडक प्रवास; युद्धाच्या छायेत ‘किमयागार’ प्रशिक्षक अर्नींची दूरदृष्टी आणि सुसूत्र नियोजनाची किमया

किशोर पेटकरअमेरिका-इस्राईलच्या इराणवरील युद्धाची झळ शेजारील इराकलाही बसली. बगदाद येथील वातावरण तंग होते. विविध भागांत विखुरलेल्या खेळाडूंना बोलिव्हियाविरुद्धच्या लढतीसाठी एकसंध करणे कठीण ठरत असताना अर्नोल्ड यांची दूरदृष्टी निर्णायक ठरली.ऑस्ट्रेलियाचे माजी आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलपटू आणि निवृत्तीनंतर प्रशिक्षणात यशस्वी ठरलेले ग्रॅहम अर्नोल्ड यांनी गेल्या वर्षी इराकच्या राष्ट्रीय फुटबॉल संघाचे मुख्य प्रशिक्षकपद स्वीकारले. त्यावेळी पश्चिम आशियातील या देशाचा २०२६मधील विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेतील प्रवेश निश्चित नव्हता. 'द लायन्स ऑफ मेसोपोटेमिया' या टोपणनावाने ओळखल्या जाणाऱ्या संघाचे भवितव्य अनिश्चित होते. 'अर्नी' या नावाने परिचित असलेल्या या ऑसी फुटबॉल प्रशिक्षकाने गेल्या वर्षी मे महिन्यात इराकच्या राष्ट्रीय संघाच्या प्रशिक्षकपदाची सूत्रे स्वीकारली. इराकने येत्या जून-जुलैमध्ये होणाऱ्या फुटबॉलमधील सर्वांत मोठ्या विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी तब्बल ४० वर्षांनंतर पात्रता मिळविली. .Premium|IPL 2026 Analysis : आयपीएल २०२६ मध्ये गोलंदाजच ठरवणार विजेतेपदाचे भवितव्य; बुमरापासून चहल-अक्षरपर्यंत सर्वांच्या माऱ्यावर लक्ष.आशियाई पात्रता फेरीत इराकने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये प्रतिस्पर्धी संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) संघाला गोलसरासरीत ३-२ फरकाने मागे टाकून विश्वकरंडक प्ले-ऑफ लढतीत जागा मिळविली. मार्च महिन्याच्या अखेरीस मेक्सिकोत झालेल्या लढतीत इराकने बोलिव्हियास २-१ गोलफरकाने नमवून १९८६नंतर प्रथमच विश्वकरंडक स्पर्धेत खेळण्याचा मान मिळविला. या वाटचालीत ६२ वर्षीय प्रशिक्षक अर्नोल्ड यांचे योगदान अमूल्य ठरले. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मेक्सिको ते इराक व तेथून ऑस्ट्रेलिया हा प्रवास अर्नोल्ड यांच्यासाठी आव्हानात्मक होता. विजयी इराकी संघाचे मायदेशात उत्स्फूर्त स्वागत झाले, पण मध्य बगदादमधील भव्य मिरवणुकीत संघासमवेत प्रशिक्षक अर्नी नव्हते. सिडनी येथील विमानतळावर उतरताच तेथील इराकी फुटबॉलप्रेमींनी सफल मार्गदर्शकाला अविस्मरणीय मानवंदना दिली..सुसूत्र नियोजन कारणीभूतअर्नोल्ड यांनी इराक संघाचा मार्गदर्शक या नात्याने पदभार स्वीकारल्यानंतर सुसूत्र नियोजनाच्या बळावर संघाला योग्य दिशा दाखविली. विश्वकरंडक आव्हान हे अर्नी यांच्यासाठी नवे नाही. २०२२मध्ये कतार देशात झालेल्या विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाचा संघ त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली खेळला होता. तेव्हा ऑस्ट्रेलियाने राऊंड ऑफ १६पर्यंत मजल मारली होती. आता त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली इराकचा संघ फ्रान्स, नॉर्वे व सेनेगल या देशांविरुद्ध खेळेल. १६ जूनला बॉस्टन येथे नॉर्वेविरुद्धच्या लढतीने मोहिमेस सुरुवात होईल. अमेरिका-इस्राईलच्या इराणवरील युद्धाची झळ शेजारील इराकलाही बसली. बगदाद येथील वातावरण तंग होते. विविध भागांत विखुरलेल्या खेळाडूंना बोलिव्हियाविरुद्धच्या लढतीसाठी एकसंध करणे कठीण ठरत असताना अर्नोल्ड यांची दूरदृष्टी निर्णायक ठरली. युद्धग्रस्त स्थितीकडे त्यांनी वेळीच जागतिक फुटबॉल महासंघ फिफाचे लक्ष वेधले. अगोदर त्यांनी बलाढ्य प्रतिस्पर्धी असलेल्या बोलिव्हियाविरुद्धची लढत लांबणीवर टाकण्याची मागणी केली, कारण सामन्यासाठी इराकी फुटबॉलपटू मेक्सिकोत ठरलेल्या कालावधीत पोहोचणे अशक्यप्राय होते. यावर तोडगा काढताना फिफाने इराकच्या संघासाठी खास चार्टर्ड विमानाची सोय केली. नंतर मेक्सिकोत इराकी फुटबॉलपटूंनी इतिहास घडविला. प्रशिक्षक या नात्याने त्यांनी इराकी फुटबॉलपटूंच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी आणली. आपल्या देशात, परिसरात काय चालले आहे, हे जाणून खेळाडूंचे मानसिक संतुलन ढासळू नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश होता. सफल कारकीर्दऑस्ट्रेलियातील सिडनीमध्ये जन्मलेले ग्रॅहम अर्नोल्ड १९८५ ते १९९७ या कालावधीत आपल्या देशाकडून आघाडीफळीत पन्नासपेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल सामने खेळले. २०१८ ते २०२४पर्यंत त्यांची ऑस्ट्रेलियाचे मुख्य प्रशिक्षक या नात्याने कारकीर्द उल्लेखनीय ठरली. प्रशिक्षक या नात्याने ऑस्ट्रेलियातर्फे सर्वाधिक सामने व जास्त विजय हा विक्रम अर्नोल्ड यांच्या नावे नोंदवला गेला आहे. क्लब पातळीवरही प्रशिक्षक म्हणून त्यांची कारकीर्द सफल ठरली. किशोर पेटकर सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत.