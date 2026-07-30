Premium|Grand Canyon Travel : ग्रँड कॅन्यनच्या अफाट दऱ्यांमधील थरारक आणि अविस्मरणीय प्रवास अनुभव

प्रभाकर कोशेजसजसे विमान ग्रॅंड कॅन्यन परिसरातून उड्डाण करू लागले, तसतसे ग्रॅंड कॅन्यनचे विशाल रूप दिसू लागले. कोलोराडो नदीचे लांबच लांब विस्तीर्ण पात्र, बाजूला ग्रॅंड कॅन्यनचे उंच उंच ताशीव कडे... अतिशय रमणीय असे हे दृश्य आम्ही डोळ्यात व कॅमेऱ्यात साठवून घेत होतो. त्याच वेळी काही छोटी हेलिकॉप्टर्स ग्रॅंड कॅन्यनच्या जवळून उड्डाण करत होती. काही वर्षांपूर्वी ग्रँड कॅन्यनला भेट देण्याचा योग आला. तिथे जाण्यासाठी आधी सिएटलहून विमानाने ॲरिझोना राज्यातील फिनिक्स शहरात गेलो आणि तेथून भाड्याने कार घेऊन पुढील प्रवास करायचा होता. संध्याकाळी साडेसात वाजता निघालो. दिवसा उष्ण असले, तरी हवामानाच्या अंदाजाप्रमाणे रात्रीचे तपमान शून्य अंशाखाली जाणार होते. त्यामुळे जेवढे लवकर पोहोचता येईल तेवढे चांगले होते. प्रवासाच्या एका टप्प्यावर ‘ग्रॅंड कॅन्यन साठ मैल’ असा फलक दिसला. त्याप्रमाणे आम्ही उजवीकडे वळलो. पुढील संपूर्ण प्रवास जंगलातून होता. हळूहळू वाहनांची संख्या कमी होत गेली. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला जंगल, त्यामधून गेलेल्या लांबलचक रस्त्यावरून आमची गाडी चालली होती. ठरल्याप्रमाणे अकरा वाजता हॉटेलवर पोहोचू असा अंदाज होता, पण....Premium|Velas bird watching experience : वेळास: कासव संवर्धन आणि पक्षीनिरीक्षणाचा अनुभव.पावसाचे टपोरे थेंब पडायला सुरुवात झाली. गाडीचा वेग कमी झाला. थोडे पुढे गेल्यावर लक्षात आले, की बर्फवृष्टी होत आहे. रस्त्याच्या आजूबाजूला बर्फच बर्फ दिसत होता. गाडीचा वेग आणखीनच कमी झाला. रस्त्यावर शुकशुकाट होता. वाहने दिसत नव्हती. आमचीच गाडी बर्फवृष्टीमधून हळूहळू मार्ग काढीत होती. अशा परिस्थितीमध्ये साठ मैलांचा रस्ता पार करायचा होता. गाडीचे वायपर सुरू होते. पण गाडीच्या समोरील काचांवर आतून धुके जमा झाल्यामुळे पुढील रस्ता स्पष्ट दिसत नव्हता. तापमान शून्य अंशाखाली गेल्यामुळे बर्फवृष्टी थांबण्याची चिन्हे दिसत नव्हती. बाजूला साठलेल्या बर्फामुळे अंदाज येत नव्हता. अशा परिस्थितीत गाडी रस्त्याच्या मधून चालविण्याखेरीज इलाज नव्हता. गाडीमधील हिटरचे तपमान वाढविले, त्यामुळे पुढील काचेवरील बर्फ वितळून समोरचे दिसायला लागले. तरीपण आजूबाजूला असलेले जंगल, रात्रीची वेळ व बर्फवृष्टी यामुळे एक प्रकारचे गूढ वातावरण निर्माण झाले होते. वाटेत थांबण्यासारखे शहर किंवा हॉटेल नव्हते. त्यामुळे हळूहळू का होईना मार्गक्रमण करत राहण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. पडणाऱ्या बर्फाचा आवाज व गाडीचा आवाज याव्यतिरिक्त कुठलाच आवाज येत नव्हता. एकमेकांना धीर देत मार्गक्रमण सुरू होते. हळूहळू अंतर कमी होत होते. समोरच्या नॅव्हिगेटरवर अंतर दहा मैल, नऊ मैल, आठ मैल असे दिसायला लागल्यावर धीर आला. आम्ही ‘ग्रॅंड कॅन्यन व्हिलेज’मध्ये रात्री दोन वाजता प्रवेश केला. पर्यावरण रक्षण आणि वन्यप्राण्यांची सुरक्षितता या कारणांसाठी या भागात दिव्यांचा प्रकाश मंद ठेवला होता. आम्ही ग्रॅंड हॉटेलच्या आवारात प्रवेश केला. खोलीत गेलो तेव्हा रात्रीचे दोन वाजून गेले होते.दुसऱ्या दिवशी सकाळी उशिरा उठलो. खिडकीतून बाहेर बघितले तर अजूनही बर्फाची चादर पसरलेली दिसत होती. झाडांवर, घरांच्या छपरांवर बर्फ साचला होता. आवरून, ब्रेकफास्ट करून सकाळी अकरा वाजता निघालो. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना उंच उंच वृक्ष दिसत होते. ऊन पडले होते तरीसुद्धा काल रात्री पडलेला बर्फ अजूनही ठिकठिकाणी दिसत होता. हवेत गारवा होता, पण सुसह्य आणि आल्हाददायक वातावरण होते.ॲरिझोना राज्यात कोलोराडो नदीच्या प्रवाहामुळे तयार झालेली भव्य आणि प्राचीन खोल दरी म्हणजे ही ग्रँड कॅन्यन. वेगवेगळ्या ठिकाणांहून पाहिल्यावर तिची भव्यता आणखी लक्षात येते. खोल गेलेले ताशीव कडे, त्यांच्या तळातून वाहणारी कोलोराडो नदी. ही भव्यता शब्दांत मांडता येत नाही, प्रत्यक्ष अनुभवावी लागते. कॅमेऱ्यातही ती बंदिस्त करता येत नाही. ग्रॅंड कॅन्यनच्या भव्य कपारी लाखो वर्षांपासून नैसर्गिकरित्या तयार झाल्या आहेत. हजारो वर्षे तिथे मूळ अमेरिकी लोकांची वस्ती होती. ते तिथे गुहांमध्ये राहत असत, अशी माहिती मिळाली. आजही तिथे अनेक गुहा दिसतात. काही गुहा अजूनही अज्ञात आहेत. आम्ही तिथे पोहोचलो तेव्हा वातावरण चांगले होते. त्यामुळे परिसराची भव्यता आम्हाला अनुभवता आली. अनेक ऐतिहासिक वास्तू ग्रॅंड कॅन्यन व्हिलेजच्या आसपास पाहायला मिळाल्या. संध्याकाळी साडेपाच वाजता सनसेट टूरसाठी बस स्टॉपवर आलो. ही बस वेगळ्या मार्गाने ग्रॅंड कॅन्यनचे दर्शन घडविते. सूर्य अस्ताला जात असताना आकाशामध्ये दिसलेली रंगांची उधळण वर्णनापलीकडची होती. संध्याकाळी साडेसात वाजता टूर संपली..आदल्या दिवशीचा अनुभव लक्षात घेता हॉटेलमध्ये जेवायला न थांबता पार्सल घ्यायचे ठरवले. नॅव्हिगेटर सुरू करून त्यात दाखविलेल्या रस्त्याने मार्गक्रमण सुरू केले. थोडे अंतर कच्च्या रस्त्याने पार केल्यावर असे वाटले, की येताना या रस्त्यावरून आलो नव्हतो. पण नॅव्हिगेटरवर हाच रस्ता दिसत होता. आणखी पुढे गेल्यावर दोन्ही बाजूंना पूर्ण जंगल होते. मधून कच्चा रस्ता जात होता. रस्त्यावर एकही वाहन दिसत नव्हते. थोडे पुढे जाऊन बघू म्हणून पुढे जात राहिलो तर घनदाट जंगलामध्येच पोहोचलो. कदाचित सॅटेलाइटवरून दाखविले जाणारे नॅव्हिगेशन चुकीचे असावे म्हणून गुगलवरून दाखविले जाणारे नॅव्हिगेशन बघण्यासाठी फोन सुरू केला, पण तिथे नेटवर्क नव्हते. तोपर्यंत आम्ही बरेच पुढे आलो होतो. आजूबाजूला किर्रर्र जंगल, संपर्कासाठी नेटवर्क नाही अशा विचित्र परिस्थितीत सापडलो. पण पुढे जात राहिलो. इतक्यात दुरून गाडीचे लाइट दिसले. त्यांना विचारावे म्हणून गाडीचा वेग कमी करून त्यांना थांबविण्याचा प्रयत्न केला. पण ते थांबले नाही. आता करायचे काय? नॅव्हिगेटरवर विश्वास ठेवून असेच पुढे जायचे की आलो त्याच रस्त्याने मागे जाऊन बस स्टॉपपर्यंत पोहोचायचे? शेवटी परत फिरायचा निर्णय घेतला. अरुंद रस्त्यावरून कसेबसे परत फिरलो व आलेल्या रस्त्यावरून परत बस स्टॉपपर्यंत जाण्यासाठी निघालो. दहा मिनिटे पुढे गेल्यावर लक्षात आले, की परत जाण्यासाठीचा रस्ताही चुकलो आहोत. त्यामुळे परतही जाता येईना. रात्र जशी वाढायला लागली तशी परत कालच्यासारखी बर्फवृष्टी तर होणार नाही ना, अशी भीती वाटायला लागली.शेवटी निर्णय घेतला, की नॅव्हिगेटरवर जो मार्ग दिसतोय त्यानुसारच पुढे जाऊ. अचानक गाडीच्या उजेडात एक ससा पळताना दिसला. त्याला पाहून एखादे मोठे जनावर त्याच्या मागावर नसेल ना? असा प्रश्न पडला आणि भीती आणखीनच वाढली. रस्ता कच्चा होता आणि काल झालेल्या बर्फवृष्टीमुळे जागोजागी खड्ड्यांमध्ये पाणी साचलेले होते. शेवटी एका टप्प्यावर नेटवर्क आले व गुगलचे नॅव्हिगेशन सुरू झाले. दोन्हीवर एकच मार्ग दिसत असल्यामुळे विश्वास वाढला व गाडी पुढे सुरू ठेवली. आणखी थोडे पुढे गेल्यावर दिव्यांचे प्रकाश व हायवे दिसला, तेव्हा कुठे जीवात जीव आला. एकदा हायवेवर पोहोचल्यावर थोड्याच वेळात आम्ही हॉटेलवर पोहोचलो. एक तासाचा तो प्रवास आठवला की आजही अंगावर काटा येतो.पुढील दिवशी सकाळी नाश्ता करून अँटिलोप कॅन्यन बघायला बाहेर पडलो. या दरीमध्ये पाण्याच्या जोरकस प्रवाहामुळे खडकांच्या आत वेगवेगळे आकार तयार झाले आहेत. प्रवाहाच्या दिशेमुळे आणि वेगामुळे हे आकृतिबंध तयार झाले आहेत. हे बघण्यासाठी स्वतःचे स्वतः जाता येत नाही, तिथल्या मार्गदर्शकांबरोबरच ही टूर करावी लागते. आमच्यासोबत असलेल्या मार्गदर्शकासोबत आम्ही आत प्रवेश केला आणि वेगळ्याच विश्वात प्रवेश केल्यासारखे वाटले. पाण्याच्या वेगामुळे कातळ झिजून प्रवाही आणि नागमोडी आकार तयार झाले होते. एखाद्या जादूच्या गुहेत शिरल्यासारखे वाटत होते. सूर्यकिरण एखाद्या फोकससारखे खाली पडले होते. विशेषतः उन्हाळ्यात सूर्य डोक्यावर आला, की हा चमत्कार बघायला मिळतो. मार्च ते ऑक्टोबरदरम्यान हा चमत्कार बघायला मिळतो, असे गाइडने सांगितले. अचानक पूर येण्याचा धोका असल्यामुळे मार्गदर्शकाशिवाय ही टूर करता येत नाही. अँटिलोप कॅन्यनपासून काही मैलांच्या अंतरावर पडलेल्या पावसाचा परिणाम म्हणून या पोकळ्या पुराच्या पाण्याने भरून जातात. त्यामुळे पर्यटक आत अडकण्याचा धोका असतो. परत येताना हॉर्स शू बेन्ड पाहायला मिळाला. कोलोराडो नदीच्या प्रवाहामुळे तयार झालेला हा प्रचंड मोठा आकृतिबंध घोड्याच्या नालीच्या आकाराचा दिसतो.त्या दिवशी डिनरसाठी एल तोवर या भव्य हॉटेलमध्ये आलो. हे हॉटेल १९०५मध्ये बांधण्यात आल्याचे कळले. येथे डिनरसाठी दोन महिने आधी बुकिंग करावे लागते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्ती या हॉटेलला भेट देऊन गेल्या आहेत. सिनेमांमध्येही या हॉटेलचे शूटिंग पाहायला मिळते. डिनर करून बाहेर पडलो तेव्हा तापमान शून्य अंशाखाली गेल्याचे जाणवत होते. कारमध्ये बसून हिटर सुरू केल्यावर बरे वाटले..Premium|Wai Tourism : कृष्णाकाठी वसलेले वाई; इतिहास, निसर्ग आणि शांततेचा अविस्मरणीय प्रवास अनुभवण्यासारखा.दुसऱ्या दिवशी लास व्हेगासकडे रवाना व्हायचे होते, त्यामुळे लवकरच झोपी गेलो. लास वेगास या स्वप्ननगरीकडे जाताना वाटेत ग्रॅंड कॅन्यन स्कायवॉक पाहायचा होता. साधारण चार तासांचा प्रवास होता. लांबच लांब सरळ गेलेले रस्ते, आजूबाजूला पसरलेला ग्रॅंड कॅन्यनचा परिसर... फारच वेगळे दृश्य अनुभवायला मिळत होते. दुपारची वेळ होती. रस्त्यावर पाणी साठले आहे असा भास होत होता. पण जसजसे पुढे जाऊ तसतसा पाण्याचा मागमूसही दिसत नव्हता. तेव्हा कळले की पुस्तकात वाचले होते ते मृगजळ आम्ही बघत होतो.ग्रॅंड कॅन्यनच्या पश्चिमेकडे कोलोराडो नदीजवळ घोड्याच्या नालीच्या आकाराचा एक पूल बांधला आहे. या पुलाचे वैशिष्ट्य म्हणजे खालील भाग काचेचा आहे आणि त्याखाली कुठलाही आधार नाही. या पुलावर जाण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचे मोजे दिले जातात. फोटोग्राफी करण्याची परवानगी नाही, पण तिथे असलेल्या फोटोग्राफरची आपण मदत घेऊ शकतो. सर्व सोपस्कार पार पाडल्यावर आम्ही पुलावर गेलो. खालील काचेतून खोल दरी दिसत होती. जणू काही ग्रॅंड कॅन्यन आम्ही आकाशातून बघत आहोत. काही पर्यटकांना ते दृश्य बघून भीती वाटत होती. एकमेकांच्या आधाराने ते पूल पार करत होते. या थरारक अनुभवामुळेच याचे नाव स्कायवॉक पडले असावे. स्कायवॉकची टूर आटोपून लास व्हेगासकडे निघालो.संध्याकाळी साडेसातच्या सुमारास लास व्हेगासमध्ये शिरलो. एका वेगळ्याच झगमगत्या दुनियेत प्रवेश केल्याचा अनुभव आला. नेव्हाडा राज्यातील लास व्हेगास हे शहर तेथील मोठमोठी हॉटेल्स, कसिनोज, मनोरंजन आणि नाइट लाइफसाठी प्रसिद्ध आहे. जगाची करमणुकीची राजधानी म्हणून हे शहर प्रसिद्ध आहे. या शहरातील पंचतारांकीत, सप्ततारांकीत हॉटेल्स प्रेक्षणीय स्थळे झाली आहेत. व्हेनेशियन हॉटेल इटालियन संस्कृतिचे दर्शन घडविते. आकाश, बाजूच्या इमारती, बोटी वगैरे पाहून आपण व्हेनिस शहरातून फेरफटका मारीत आहोत असे वाटते. आयफेल टॉवर रेस्टॉरंट हे फ्रान्स देशाची संस्कृती दाखविणारे हॉटेल आहे. हॉटेलसमोर आयफेल टॉवरची भव्य प्रतिकृती उभारली आहे. त्यामुळे आपण आयफेल टॉवरची अनुभूती घेऊ शकतो.आम्ही हॉटेल बेलाजिओ या सप्ततारांकीत हॉटेलच्या पंचविसाव्या मजल्यावर राहत होतो. अतिशय भव्य अशा या हॉटेलमध्ये कसिनो आणि इतर मनोरंजनाची साधने उपलब्ध होती. या हॉटेलचे वैशिष्ट्य म्हणजे बेलाजिओ फाउंटन वॉटर शो. अतिशय नयनरम्य असा हा शो आम्हाला आमच्या खोलीतून पाहता येत होता. हा सर्व झगमगाट बघताना तहानभूक विसरून गेलो होतो. पण थोड्या वेळाने भुकेची जाणीव झाली आणि एका भारतीय रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन भारतीय पद्धतीचे भोजन घेतले..सकाळी विमानातून ग्रॅंड कॅन्यनचे दर्शन घ्यायचे होते. त्याची उत्सुकता वेगळीच होती. सकाळी लवकरच बसने निघालो आणि सात वाजता एअरपोर्टवर पोहोचलो. विमानोड्डाणासाठी आवश्यक असलेले सोपस्कार पार पाडले व एका छोटेखानी विमानामध्ये आम्ही स्थानापन्न झालो. आमची ग्रॅंड कॅन्यनची हवाई सफर सुरू झाली. जसजसे विमान ग्रॅंड कॅन्यन परिसरातून उड्डाण करू लागले, तसतसे ग्रॅंड कॅन्यनचे विशाल रूप दिसू लागले. कोलोराडो नदीचे लांबच लांब विस्तीर्ण पात्र, बाजूला ग्रॅंड कॅन्यनचे उंच उंच ताशीव कडे... अतिशय रमणीय असे हे दृश्य आम्ही डोळ्यात व कॅमेऱ्यात साठवून घेत होतो. त्याच वेळी काही छोटी हेलिकॉप्टर्स ग्रॅंड कॅन्यनच्या जवळून उड्डाण करत होती. ते पाहून एखाद्या चित्रपटातील दृश्यच पाहत आहोत, असे वाटले. अतिशय थरारक अशी ही हवाई सफर पूर्ण करून साडेनऊ वाजता परत आलो.थोडा आराम करून जेवलो. व्हेनेशियन हॉटेलमधील व्हेनिस शहरात आलो. कालव्यामधून एक सफर केली. त्या दिवशी आमच्या लग्नाचा वाढदिवस होता. छान अनोख्या पद्धतीने साजरा झाला. संध्याकाळी शहरातील झगमगाट पाहिला आणि जेवून हॉटेलमध्ये परतलो. दुसऱ्या दिवशी ग्रॅंड कॅन्यनची भव्यदिव्य सफर संपणार होती. सिएटलला परतलो तरी आठवणी अनेक दिवस मनात रेंगाळत होत्या.लेखक डोंबिवलीस्थित हौशी पर्यटक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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