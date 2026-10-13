Premium|True Love Story : "प्रेम म्हणजे संकटात हात न सोडणं...": एका वृद्धाच्या आठवणींची गोष्ट

पार्थ पतंगेवसंतरावांनी अथर्वच्या डोक्यावरून हात फिरवला, ते म्हणाले, ‘‘हो रे... पहिल्यांदा हृदय मुक्तासाठी धडधडलं होतं. पण आयुष्यभर ते धडधडत राहिलं, कारण शैलजा सोबत होती.’’ ते पुढे म्हणाले, ‘‘तरुणपणी आपल्याला प्रेम म्हणजे हातात हात धरणं वाटतं. नंतर कळतं, प्रेम म्हणजे संकटात हात न सोडणं. तरुणपणी प्रेम डोळ्यांत दिसतं, संसारात ते कष्टांत दिसतं...’’ काही प्रश्न असे असतात, जे आयुष्याच्या बंद कपाटात ठेवलेल्या आठवणींची कडी नकळत उघडून टाकतात.खिडकीबाहेर पाऊस कोसळत होता. छपरावर पडणाऱ्या थेंबांचा आवाज, स्वयंपाकघरात शिट्टी वाजवणारा कुकर, टीव्हीवर सुरू असलेल्या बातम्या आणि हॉलमध्ये मोबाईलवर गेम खेळणाऱ्या अथर्वचा गोंधळ... सगळं नेहमीसारखंच होतं. ‘‘आजोबा...’’ अथर्वनं मोबाईलवरून नजर न हटवता अचानक विचारलं, ‘‘तुमच्या आयुष्यातली सगळ्यात मोठी प्रेमकथा कोणती?’’वर्तमानपत्र वाचणारे वसंतराव पान उलटता उलटता थांबले. त्यांनी हळूच वर्तमानपत्र खाली केलं. चष्म्याच्या काचेपलीकडून त्यांची नजर कुठेतरी दूर निघून गेली; जिथं ना हा पाऊस होता, ना हा टीव्ही होता, ना मोबाईल... फक्त काही आठवणी होत्या; काळानं सुरकुतलेल्या, पण विस्मृतीत पुसल्या न गेलेल्या आठवणी. अथर्वची आई हसत म्हणाली, ‘‘बाबा, सांगा ना... आम्हालाही ऐकायचंय.’’वसंतराव हलकेच हसले, ‘‘प्रेमकथा?’’‘‘हो ना! आजकाल सगळ्यांची असते... तुमची नव्हती का?’’क्षणभर त्यांनी खिडकीबाहेर पाहिलं. पावसाचा एक थेंब काचेतून खाली सरकत होता, अगदी त्यांच्या आठवणींसारखा. ते शांत आवाजात म्हणाले ‘‘प्रेम तर केलं होतं रे...’’ घरात क्षणभर शांतता पसरली, ‘‘...पण पहिलं प्रेम जिच्यावर केलं ती माझी बायको नव्हती.’’सूनबाईंच्या हातातून डाव निसटला. अविनाशनं नकळत टीव्हीचा आवाज बंद केला. अथर्वनं गेम थांबवला. सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर एकच प्रश्न उमटला, ‘मग आजी...?’ वसंतराव हसले. ते हसू अपराधी नव्हतं, ते हसू आयुष्य समजलेल्या माणसाचं होतं. ‘‘तुम्हाला वाटत असेल, ही एखादी अधुरी प्रेमकथा असेल,’’ ते म्हणाले, ‘‘पण नाही, ही कथा प्रेमापेक्षा जास्त माणसांची आहे, आठवणींपेक्षा जास्त स्वीकाराची आहे आणि शेवटापेक्षा जास्त सुरुवातीची आहे.’’ त्यांनी डोळे मिटले. पावसाचा आवाज हळूहळू विरत गेला.***.ते साल होतं १९७५. साताऱ्याजवळचं एक छोटंसं गाव. गाव इतकं छोटं, की एखाद्या घरात शिंक आली तर दुसऱ्या टोकाला ‘देव भलं करो!’ असं ऐकू येई. वीज नव्हती, मोबाईल नव्हते, इंटरनेटही नव्हतं. लोकांच्या हातात फोन नव्हते, एकमेकांचे हात होते. दाराला कुलूप नव्हतं, कारण मनांना दारं नव्हती. संध्याकाळ झाली की सगळं गाव जणू एका अंगणात बसल्यासारखं वाटायचं. चुलीचा धूर, गुरांच्या गळ्यातल्या घंटा, दूर मंदिरातली आरती, नदीवरून परतणाऱ्या पक्ष्यांचे थवे हेच त्या गावाचं घड्याळ होतं.त्या गावात राहत होता वसंत. आईचा लाडका, मित्रांचा राजा आणि गावाला त्रास देणारा वसंत. एखाद्या दिवशी गावात जर काही खोडी झाली नाही, तर लोक विचारायचे, ‘वसंत आजारी आहे का?’ एकदा त्यानं गावाच्या मारुतीच्या मंदिरातल्या घंटेला दोरी बांधून ती शेजारच्या बकरीच्या गळ्यात अडकवली. बकरी गावभर पळत होती आणि घंटा सतत वाजत होती. लोकांना वाटलं, देव स्वतः घंटा वाजवत आहे! सगळं गाव मंदिरात धावत आलं. बाहेर वसंत उभा, हसू दाबत. त्या दिवशी पुजाऱ्यांनी त्याला पकडलं, ‘‘अरे कारट्या! देवाची थट्टा करतोस?’’वसंत गंभीर चेहरा करून म्हणाला, ‘‘मी नाही केली हो... बकरीला भक्ती करायची हुक्की आली होती!’’ पुजाऱ्यांनाही हसू आवरलं नाही. पण तरी दोन फटके मिळालेच.शाळेतही तो असाच. एकदा त्यानं सगळ्या मुलांना सांगितलं, ‘‘आज गुरुजी तालुक्याला गेलेत, शाळेला सुट्टी!’’ संपूर्ण वर्ग नदीवर पोहायला गेला. दहा मिनिटांनी गुरुजी वर्गात आले. रिकामा वर्ग पाहून ते थेटनदीवर पोहोचले, तर सगळी मुलं पाण्यात! आणि किनाऱ्यावर उभे गुरुजी. त्या दिवशी नदीतल्या माशांपेक्षा जास्त मुलं जाळ्यात अडकली. संध्याकाळी आईनं विचारलं, ‘‘आज शाळेत काय झालं?’’ तर वसंत म्हणतो कसा, ‘‘आज अभ्यासच नव्हता.’’ इतक्यात दारावर टकटक झाली. दारात गुरुजी उभे. आई हसून म्हणाली, ‘‘या गुरुजी... एवढ्या उशिरा?’’गुरुजी म्हणाले, ‘‘तुमच्या मुलाचं कौतुक करायला आलोय.’’ वसंतच्या चेहऱ्यावर फुललेलं हसू पाच सेकंदांत कोमेजलं. त्या दिवशी त्याला समजलं, कौतुक पाठीवरही उमटू शकतं.त्याच गावात राहत होती मुक्ता. तिचं नाव जितकं साधं, तितकंच तिचं हसूही. ती हसल्यावर वाटायचं जणू उन्हाळ्यानंतर पहिला पाऊस पडला असावा! तिचे केस वाऱ्यावर उडायचे. वसंत तिच्याही खोड्या काढायचा. वसंत मुद्दाम तिच्या वाटेत उभा राहत असे. तिला चिडवत असे, ‘‘अगं गाढवे!’’ती रागाने म्हणायची, ‘‘माकडा! बाजूला हो!’’‘‘गाढवांशी बोलत नाही मी...’’ मित्र हसायचे. ती रागानं निघून जायची, पण दोन पावलं पुढे गेल्यावर तिलाही हसू यायचंच.एकदा नदीवरून पाणी भरून आणताना तिची घागर घसरली. वसंत धावत गेला, घागर उचलली. मुक्ता म्हणाली, ‘‘धन्यवाद...’’वसंत लगेच म्हणाला, ‘‘अगं... आज ताप वगैरे आलाय का?’’‘‘का?’’‘‘आज पहिल्यांदाच गाढव माणसासारखं बोललं!’’ तिनं घागर खाली ठेवली आणि त्याच्या अंगावर पाणी उडवलं, दोघंही भिजले. मित्र टाळ्या वाजवत हसू लागले. त्या दिवशी कोणाच्याच लक्षात आलं नाही, त्या पाण्यात दोन मनंही नकळत भिजली होती.नदीकाठचं ते दुपारचं ऊन, पाण्यावर चमकणारी सूर्यकिरणं, त्या दोघांचं रोजचं भांडण... गावातल्या लोकांना आता या सगळ्याची सवय झाली होती.‘‘हे दोघं जर एखाददिवशी भांडले नाहीत, तर सूर्य पश्चिमेला उगवेल,’’ म्हातारा नाना चहाच्या टपरीवर बसून म्हणायचा. सगळे हसायचे. पण एक गोष्ट सगळ्यांना माहीत होती, ज्यांचं सर्वात जास्त भांडण होतं, त्यांच्यातच सर्वात जास्त ओढ असते.एकदा गावात जत्रा भरली होती. वसंतच्या खिशात फक्त दोन रुपये होते. त्या दोन रुपयांत त्यानं स्वतःसाठी काही घेतलं नाही. मुक्ता एका काचेच्या बांगड्यांच्या दुकानासमोर उभी होती. हिरव्या बांगड्या हातात घेऊन ती फक्त बघत होती. दुकानदार म्हणाला, ‘‘घे गं पोरी... फार शोभून दिसतील!’’ ती हसली अन् म्हणाली, ‘‘पुढच्या वर्षी घेईन काका’’ आणि तिथून निघून गेली. वसंतनं ते सगळं पाहिलं. त्यानं खिशातले दोन रुपये काढले, ‘‘काका... त्या हिरव्या बांगड्या द्या.’’‘‘तुझ्यासाठी?’’‘‘नाही...’’‘‘मग?’’वसंत मुक्ताकडे बोट दाखवत हळूच म्हणाला, ‘‘तिच्या आईला द्या... सांगा जत्रेच्या बक्षिसात मिळाल्या.’’दुकानदार हसला, ‘‘अरे वेड्या, स्वतः का नाही देत?’’वसंत खाली मान घालून म्हणाला, ‘‘तिला कळलं तर आयुष्यभर ‘उपकार नकोत’ म्हणत फिरेल.’’त्या रात्री मुक्ताच्या हातात त्या बांगड्या होत्या. तिला वाटलं, खरंच जत्रेत बक्षीस मिळालं. आणि वसंत? तो दूर उभा राहून तिच्या हातातल्या बांगड्यांची किणकिण ऐकायचा प्रयत्न करत होता. तो आवाज त्याला कोणत्याही गाण्यापेक्षा सुंदर वाटत होता.काहीच दिवसांत पावसाळा आला. नदी दुथडी भरून वाहत होती. शाळा सुटल्यावर मुलं रोज नदीवर पोहायला जाऊ लागली. एक दिवस मुक्तासुद्धा नदीवर आली. मजामस्ती सुरू असताना अचानक पाय घसरून पाण्यात पडली. क्षणभर सगळे घाबरले. कोणी काही समजायच्या आत वसंतनं पाण्यात उडी मारली! त्यानं तिचा हात पकडला, दोघं बाहेर आले. मुक्ता थरथरत होती. वसंतसुद्धा चिंब भिजला होता. तिची खाली पडलेली ओढणी उचलून देत म्हणाला, ‘‘गाढव कुठची... पोहता येत नाही तर एवढं पुढे कशाला गेलीस?’’ती रागाने म्हणाली, ‘‘माकडा... माझ्यासाठी जीव धोक्यात घालायला कोणी सांगितलं होतं?’’वसंत हसला, ‘‘तू पाण्यात बुडाली असतीस तर मला रोज शिव्या कोणी घातल्या असत्या?’’ ती त्याच्याकडे पाहत राहिली. यावेळी पहिल्यांदाच तिच्या डोळ्यांत राग नव्हता. काहीतरी वेगळंच होतं.त्या दिवसानंतर त्यांचं भांडण कमी झालं. गप्पा वाढल्या. नदीकाठ, वडाचं झाड, शाळेचा रस्ता; सगळीकडे ते एकत्र दिसू लागले. पण त्या काळात प्रेम व्यक्त केलं जात नव्हतं. ते नजरेतूनच समजायचं. एकमेकांची वाट पाहण्यातून समजायचं. न बोलताही सगळं बोललं जायचं.दहावीचा निकाल लागला. मुक्ता तालुक्यात पहिली आली. संपूर्ण गाव तिचं कौतुक करत होतं. वसंत कसाबसा पास झाला. गुरुजी म्हणाले, ‘‘वसंत... तू अभ्यासात तिच्या निम्माही नाहीस.’’वसंत मोठ्यानं म्हणाला, ‘‘हो गुरुजी... म्हणूनच तर ती माझ्याशी बोलते आणि मी ऐकून घेतो. मी तिच्याइतकाच हुशार असतो, तर तिचं कोणी ऐकलं असतं?’’ संपूर्ण वर्गात हशा पिकला. मुक्ताही हसली, त्या हसण्यात अभिमान होता.काळ सरकत गेला. लहानपण कधी संपलं ते दोघांनाही कळलं नाही. एका संध्याकाळी मुक्ता नदीकाठी बसली होती. हातातला दगड पाण्यात टाकून ती पाण्यात वर्तुळं करत बसली होती. वसंत तिच्याशेजारी येऊन बसला. बराच वेळ दोघंही काही बोलले नाहीत. मुक्ता हळूच म्हणाली, ‘‘आपण मोठे होतोय ना?’’‘‘बहुतेक...’’‘‘मग...’’ क्षणभर थांबून ती म्हणाली, ‘‘मग असंच रोज भेटता येईल का?‘‘ वसंतनं उत्तर नाही दिलं. त्याला उत्तर माहीत होतं, पण ते स्वीकारायचं धाडस नव्हतं.त्या काळात मुलं-मुली मोठी झाल्यावर त्यांच्यामध्ये समाज नावाची भिंत उभी राहत असे. त्या भिंतीवर लिहिलेलं असे, ‘इथून पुढे मनाला प्रवेश नाही...’त्या दिवशी हे दोघं गप्पा मारत बसलेले असताना सूर्य मावळतीला आला होता. आकाश केशरी झालं होतं. मुक्ता म्हणाली, ‘‘वसंत...’’‘‘हं?’’‘‘आपण कधी दूर गेलो, तर मला विसरशील?’’ वसंत हसला.‘‘गाढव कुठची... दररोज त्रास देणाऱ्या माणसांना विसरता येतं का?’’तीही हसली. पण त्या हसण्यामागे डोळ्यांत न दिसलेलं पाणी होतं.एका दुपारी गावात एक बैलगाडी आली, ती एका निर्णयासोबतच... त्या निर्णयानं या दोन आयुष्यांचा रस्ता कायमचा बदलून टाकला. मुक्ताचं लग्न ठरलं.काही काळानंतर वसंतचंसुद्धा शैलजाशी लग्न झालं. वसंत आणि शैलजा संसारात रमले, पण वसंत मुक्ताला विसरला नव्हता. असा.एकही दिवस गेला नाही, की वसंतला मुक्ताची आठवण आली नाही. एके दिवशी वसंतला अचानक गावात मुक्ता भेटली. दोघंही प्रौढत्वाकडे झुकलेले, हसू मात्र अजूनही तरुणच. ती एवढंच म्हणाली, ‘‘माकडा...’’ तोसुद्धा लगेच म्हणाला, ‘‘गाढव कुठची’’ आणि दोघं कित्येक वर्षांनी मन भरून हसले होते. त्यांचं हसणं साऱ्या गावासोबत शैलजासुद्धा पाहत होती. आणि का कोण जाणे इतक्या वर्षाच्या संसारात तिला आज पहिल्यांदा अपराधीपणाची भावना जाणवत होती.त्या दिवशी संध्याकाळी मुक्ता आपल्या गावी निघून गेली, आणि वसंतनेसुद्धा एक निर्णय घेतला... रात्री घरी आल्यावर शैलजासोबत जेवत असताना एक विषय काढला, गाव सोडण्याचा. शैलजा हे ऐकून काही बोलली नाही, तिला कळून चुकलं होतं की वसंत अचानक हे का बोलतोय. दुसऱ्या दिवशी वसंत आणि त्याचं कुटुंब गाव सोडून शहरात आलं. सामान घेऊन, आठवणी घेऊन, नवीन उमेद घेऊन आणि वसंतची एक खास आठवण घेऊन.पण शहरात आल्यानंतर आठ-नऊ महिन्यांत शैलजा आजारी पडली. इतकी, की डॉक्टरांनी हात वर केले. वसंतला कळून चुकलं की शैलजाचा शेवटचा क्षण जवळ येऊ लागला होता. तो सतत तिच्या मागेपुढे करत असे, तिला काय हवं-नको ते बघत असे. आपला जोडीदार आपल्याला, या जगाला कायमचं सोडून जातोय ही भावना निर्माण झाल्यावर कायम त्याच्या सुखासाठी झटतोच... अखेर तो काळा दिवस उजाडला. शैलजा वसंतकडे प्रेमभरानं पाहत होती. शेवटचा पाण्याचा घोट घेऊन तिनं एक दीर्घ श्वास घेतला आणि ती परलोकात गेली.शैलजाच्या जाण्याला सहा महिने उलटले होते. घर तसंच होतं. तीच खिडकी, तेच अंगण, तीच तुळस. पण घरातला आवाज हरवला होता. पूर्वी सकाळी शैलजा अंगण झाडताना गुणगुणायची, आता झाडू भिंतीला टेकून राहायचा. पूर्वी चहाचा कप हातात देताना ती म्हणायची, ‘‘साखर कमी घातलीये, डॉक्टरांनी सांगितलंय ना...’’ आता चहा मिळतो, पण सल्ला नाही. त्यात काळजीची चव उरलेली नाही. अनेकदा वसंतराव तर नकळत दोन कप काढायचे. मग स्वतःच दुसरा कप परत ठेवायचे. त्या क्षणी त्यांना जाणवायचं, एकटेपणाचा सर्वात मोठा आवाज म्हणजे सवयी आणि त्या सोडतानाची शांतता.***एक दिवस अथर्व शाळेतून आल्यावर सरळ आजोबांकडे धावत आला.‘‘आजोबा!’’‘‘काय रे कॅप्टन?’’‘‘आज माझ्या स्वप्नात आजी आली होती...’’वसंतराव दचकले, ‘‘हो का? काय म्हणाली मग?’’‘‘ती म्हणाली... आजोबांना कधी रडू देऊ नकोस!’’वसंतरावांनी चेहऱ्यावर हसू आणायचा प्रयत्न केला. पण डोळ्यांतलं पाणी आधीच बाहेर पडलं होतं. अथर्वने त्यांच्या गालावरचे अश्रू पुसले.‘‘मोठी माणसंही रडतात का?’’वसंतराव हसले.‘‘रडतात रे... ज्याच्यात प्रेम असतं, तो रडतोच.’’त्या रात्री पाऊस पडत होता. वसंतरावांनी काहीतरी ठेवायला कपाट उघडलं. एका कप्प्यात शैलजाच्या साड्या अजूनही तशाच घडी करून ठेवलेल्या होत्या. त्यातून मंद चंदनाचा सुगंध अजूनही येत होता.त्यातली एक साडी हातात घेताच एक दुमडलेला कागद खाली पडला. त्यावर शैलजाचं अक्षर होतं. वसंतरावांचे हात थरथरले. त्यांनी ते पत्र उघडलं.‘वसंत... हे पत्र तुझ्या हातात आलंय याचा अर्थ मी तुझ्याजवळ नाही. पण मला माहीत आहे, तू अजूनही माझ्याशी बोलत असशील. एक सांगू? तुझ्या आयुष्यात मी पहिली नव्हते, हे मला लग्नाच्या पहिल्याच दिवशी समजलं होतं. पण मला पहिलं व्हायचंच नव्हतं. मला शेवटचं व्हायचं होतं. कारण पहिलं प्रेम आठवण होऊन राहतं, तर शेवटचं प्रेम सोबत होऊन राहतं. मुक्ताला भेटलास तर तिला सांग, तिनं ज्याच्यावर प्रेम केलं त्याची मी शेवटच्या श्वासापर्यंत काळजी घेतली. आणि हो, रडू नकोस. कारण मी कुठेच गेलेले नाही. तुझ्या प्रत्येक सवयीत, प्रत्येक आठवणीत, प्रत्येक श्वासात मीच आहे, कायम असणार आहे...- तुझी शैलजा’ते लहानसं पत्र वसंतराव बराच वेळ छातीशी धरून बसले. बाहेर पाऊस कोसळत होता. आत एक मन शांत होत होतं.दुसऱ्या दिवशी अथर्वनं एक वेगळा प्रश्न विचारला, ‘‘आजोबा... तुमचं ‘खरं’ प्रेम कोण होतं?’’वसंतराव उठले. कपाटातून एक जुनी डायरी काढली. पहिलं पान उघडलं. त्यावर लिहिलं होतं, ‘माझ्या पहिल्या आणि शेवटच्या प्रेमाला...’ घरात पुन्हा शांतता पसरली. अविनाशच्या मनात एकच नाव आलं. मुक्ता. सूनबाईंचाही तोच अंदाज होती. वसंतरावांनी पुढचं पान उलटलं. मोठ्या, सुंदर अक्षरांत लिहिलं होतं, ‘शैलजा’... अथर्व गोंधळून म्हणाला, ‘‘पण आजोबा, तुम्ही तर म्हणाला होतात, की जिच्यावर प्रेम केलं ती तुमची बायको नव्हती...’’वसंतरावांनी अथर्वच्या डोक्यावरून हात फिरवला, ते म्हणाले, ‘‘हो रे... पहिल्यांदा हृदय मुक्तासाठी धडधडलं होतं. पण आयुष्यभर ते धडधडत राहिलं, कारण शैलजा सोबत होती.’’ ते पुढे म्हणाले, ‘‘तरुणपणी आपल्याला प्रेम म्हणजे हातात हात धरणं वाटतं.नंतर कळतं, प्रेम म्हणजे संकटात हात न सोडणं. तरुणपणी प्रेम डोळ्यांत दिसतं, संसारात ते कष्टांत दिसतं. म्हातारपणी घरात एखादी व्यक्ती नसली, की सवयींतून दिसतं. तिची सवय प्रत्येक कोपऱ्यात जिवंत असते. कारण त्यालाच तर खरं आणि पहिलं प्रेम म्हणतात...’’अथर्व बराच वेळ शांत होता. मग तो उठला. आजीचा फोटो हातात घेतला. त्याला हलकंसं चुंबन दिलं आणि म्हणाला, ‘‘आजोबा... मी मोठा झाल्यावर प्रेम नक्की करेन, पण लग्न त्या व्यक्तीशीच करेन, जिला माझ्यासोबत म्हातारं व्हायचं असेल.’’वसंतरावांच्या डोळ्यांत पुन्हा अश्रू आले. यावेळी ते दुःखाचे नव्हते. ते समाधानाचे होते. त्यांनी अथर्वला मिठीत घेतलं. बाहेर पाऊस थांबून इंद्रधनुष्य उमटलं होतं. वसंतराव आकाशाकडे पाहून मनात म्हणाले, ‘‘शैलजा, मी वचन पाळू शकलो नाही. तू गेलीस तेव्हा खूप रडलो. पण आज... आज हसतोय. कारण तू मला एकटं सोडलं नाहीस. तू पुढच्या पिढीच्या मनात घर करून गेलीस.’’आणि त्या दिवशी अथर्वला समजलं, माणसं शरीरूपानं साथ सोडून जाऊ शकतात, पण प्रेम कधीच सोडत नाही. ते रूप बदलतं, आठवण होतं, संस्कार होतं... आणि मग एका नव्या मनात पुन्हा जन्म घेतं. काही कथा संपत नाहीत, त्यांची पुढच्या पिढीच्या मनात रुजवात होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा 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