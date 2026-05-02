Premium|FIDE Candidates 2024 Vaishali : भारताची बुद्धिबळ राणी! आर. वैशालीने सायप्रसमध्ये रचला इतिहास; चीनच्या जगज्जेतीला देणार आव्हान

वैशाली आक्रमक शैलीतील खेळासाठी ओळखली जाते. सायप्रसमध्ये तिने एकाग्रतेसह खंबीर मानसिकतेचेही प्रदर्शन घडविले. चौदा फेऱ्यांच्या स्पर्धेत सुरुवातीस ओळीने चार डाव बरोबरीत राखल्यानंतर वैशालीला चीनच्या झू जिनर हिच्याकडून पाचव्या फेरीत पराभव पत्करावा लागला. त्यातून सावरत या धाडसी खेळाडूने जबरदस्त मुसंडी मारली.सायप्रसमध्ये झालेल्या फिडे कँडिडेट्स बुद्धिबळ स्पर्धेतील महिला गटात भारतीय ग्रँडमास्टर आर. वैशालीला विजेतेपदासाठी कमीच पसंती होती. स्पर्धेतील आठ महिला बुद्धिबळपटूंत तिचे मानांकनही तुलनेत खालीच होते. स्पर्धेतील अन्य दोन भारतीय महिलांपैकी कोनेरू हम्पीने माघार घेतली. महिला विश्वकरंडक विजेती दिव्या देशमुख कँडिडेट्स किताबही पटकावणार का, याची उत्सुकता होती. एकूण १४ फेऱ्यांच्या या बौद्धिक कस पाहणाऱ्या स्पर्धेत अखेर भारतीय महिलाच विजेती ठरली. २४वर्षीय तमिळनाडूच्या वैशालीने सर्वाधिक साडेआठ गुणांसह बाजी मारली आणि महिला विश्वविजेतेपदावर दावा सांगितला. बुद्धिबळातील या सर्वांत मोठ्या बक्षिसासाठी वैशाली याच वर्षी चीनची पाच वेळची जगज्जेती ३५वर्षीय जू वेनजून हिला आव्हान देईल..पंधरा वर्षांपूर्वी भारताचे स्वप्न भंग झाले होते. २०११मध्ये कोनेरू हम्पीने विश्वविजेतेपदाची अंतिम फेरी गाठली होती, पण तेव्हा चीनच्या होऊ यिफान हिची सरशी झाली होती. आता वैशालीला ही संधी प्राप्त झाली आहे. तिचा चार वर्षांनी लहान असलेला भाऊ आर. प्रज्ञानंदसुद्धा सायप्रसमध्ये पुरुषांच्या कँडिडेट्स स्पर्धेत खेळला, पण त्याला थोरल्या बहिणीप्रमाणे चाणाक्ष चाली रचणे जमले नाही. विश्वकरंडकातील माजी उपविजेत्या प्रज्ञानंदला सातव्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले. त्यामुळे एकाच वेळी बहीण-भावाने कँडिडेट्स स्पर्धा जिंकण्याचा अनोखा विक्रम हुकला.बुद्धिबळ पटावर गुणवत्ता बहरलीचेन्नईतील वैशाली आणि प्रज्ञानंद या भावंडांचा बुद्धिबळातील प्रवास थक्क करणारा आहे. बुद्धिबळातील प्रतिष्ठेचा ग्रँडमास्टर किताब प्राप्त करणारी ती पहिलीच भावंडे आहेत. वैशाली आक्रमक शैलीतील खेळासाठी ओळखली जाते. सायप्रसमध्ये तिने एकाग्रतेसह खंबीर मानसिकतेचे प्रदर्शन घडविले. काही वेळा अपयशाचा परिणाम वैशालीच्या खेळावर होत असल्याचे तिच्या प्रशिक्षकांना वाटते. चौदा फेऱ्यांच्या स्पर्धेत सुरुवातीस ओळीने चार डाव बरोबरीत राखल्यानंतर वैशालीला चीनच्या झू जिनरकडून पाचव्या फेरीत पराभव पत्करावा लागला. त्यातून सावरत या धाडसी खेळाडूने जबरदस्त मुसंडी मारली. सहा ते अकरापर्यंतच्या फेऱ्यांत अपराजित दौड राखताना चार विजय व दोन बरोबरींची नोंद केली. पुन्हा बाराव्या फेरीत जिनरविरुद्ध पराभूत झाल्यानंतर वैशालीसमोर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले होते, पण निर्णायक टप्प्यावर ही जिगरबाज बुद्धिबळपटू डगमगली नाही. तेराव्या फेरीतील बरोबरीनंतर अखेरच्या फेरीत कॅटेरिना लॅग्नोला नमवून विजेतेपदावर शिक्कामोर्तब केले. शेवटच्या फेरीपूर्वी वैशाली व कझाकिस्तानची बिबिसारा अस्साऊबायेवा हिचे समान साडेसात गुण होते. अखेरच्या डावात दिव्या देशमुखने बिबिसाराला बरोबरी मान्य करण्यास भाग पाडल्याने वैशालीला टायब्रेकर फेरीची वाट पाहावी लागली नाही. वैशालीला अग्रस्थान मिळाले, तर दिव्या सातव्या क्रमांकावर राहिली..योग्य निर्णय सत्कारणीवैशाली यापूर्वी २०२३मधील फिडे ग्रँड स्विस स्पर्धा जिंकून २०२४मध्ये महिला कँडिडेट्स स्पर्धेत खेळली होती, पण तेव्हा तिला साडेसात गुणांसह चौथ्या क्रमांकावर राहावे लागले होते. गतवर्षी उझबेकिस्तानमध्ये वैशालीने फिडे ग्रँड स्विस किताब राखला आणि ती या वर्षीच्या कँडिडेट्स स्पर्धेसाठी पात्र ठरली. त्यापूर्वी उझबेकिस्तानमधील महत्त्वाची स्पर्धा खेळण्याबाबत ती साशंक होती. अगोदरच्या स्पर्धेत अपेक्षापूर्ती न झाल्यामुळे दबाव आल्याने तिच्या मनात धाकधूक होती, मात्र तिने स्वतःला वेळीच सावरत नव्या जोमात खेळण्याचे ठरविले. शेवटी हा सत्कारणी लागलेला योग्य निर्णय ठरला. किशोर पेटकर सकाळ माध्यम समूहाच्या दै. गोमन्तकचे क्रीडा वार्ताहर आहेत.