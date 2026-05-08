Premium|Parents' Struggles and Memories : आजीच्या आठवणींचा ठेवा; नातवंडांसाठी लिहिलेल्या गोष्टींमधून जपला जाणारा कुटुंबवारसा

विद्या हर्डीकर-सप्रेमुलांनी लहानपणी पाहिलेले आई-वडील असतात ते सगळ्या संकटांचं निवारण करणारे, पटकन खिशातून पैसे काढून देणारे असे परीकथेतल्या पालकांसारखे असतात. त्यांना माणूस म्हणून काय अडचणी आल्या असतील, त्यांना काय संघर्ष करावे लागले असतील याचा विचारही आपण लहानपणी फारसा केलेला नसतो. आई-वडिलांनी लिहिलेल्या आठवणी वाचताना मुलांनासुद्धा ‘बाळपणीचा काळ सुखाचा’ या पडद्यामागचे खरे सूत्रधार दिसतात.गोष्ट आहे पुण्याच्या एका आजीची. आता तिला आजी म्हणावं, तर ती आहे चांगलीच टुणटुणीत, सुविद्य आणि इंग्रजीची प्राध्यापिका. उन्हाळी सुट्टीत मुलीकडे अमेरिकेत आलेली. शाळेतल्या आजी-आजोबा दिवसानिमित्त आपल्या ‘इंडिया’तून आलेल्या आजीला घेऊन नात ऋचा शाळेत गेली. प्राथमिक शाळेच्या शिक्षिकेनं या स्पेशल ‘इंडिया आजी’चं पंधरा मिनिटांचं भाषण ठेवलं, तेव्हा आजीनं तिच्या लहानपणीच्या भरपूर आठवणी सांगितल्या. तेव्हा मुलंच काय, तर कार्यक्रमाला आलेले आजी-आजोबासुद्धा रंगून गेले. भाषण ऐकताना नातीच्या आणि इतर मुलांच्या डोळ्यात जो आनंद दिसला, तो पाहून आजीला वाटलं, आपल्याजवळ नातवंडांना देण्यासारखा हाच खरा ठेवा आहे. आजीशी बोलताना हा विषय निघाला आणि हा ठेवा नातवंडांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही काय केलं ते याच सदराच्या तिसऱ्या लेखात (निवृत्तीनंतरचा एकशे एकावा मार्ग, ता. २४ जानेवारी) लिहिलं होतं बघा! म्हणून इथं त्याची पुनरुक्ती करत नाही..Premium|Winter Reflection : हिवाळ्याशी हितगूज : ऋतू संवादातून उलगडणारे जीवनाचे तत्त्वज्ञान.आजकाल भारताबाहेरच काय, पण अगदी गावात असलेल्या नातवंडांनासुद्धा आजी-आजोबांचा म्हणावा तेवढा सहवास लाभत नाही. भारताबाहेरच्या नातवंडांना भाषेच्या अडचणींमुळे कधीकधी आजी-आजोबांशी संवाद साधण्यातही अडथळे येतात. ‘आमच्या लहानपणी आमचे केस लांब होते बरं का,’ अशा माझ्याच आजीच्या पिढीला आठवणाऱ्या गोष्टी आता इतिहासजमा व्हायला लागल्यात. म्हणजे एक आजी संपली की तीन पिढ्यांच्या आठवणी संपल्या! आणि मग ही नात मोठी झाल्यावर तिच्या मुलांना आजीच्या कोणत्या आठवणी सांगणार? त्यांची मुलं मोठी होतील तेव्हा त्यांना आपल्या पूर्वजांची मुळं शोधत कुठं जावं लागेल?माझ्या ऑफिसमधला एक माणूस निवृत्त झाल्यावर रशियात त्याच्या खापरपणजोबांचं थडगं शोधायला गेला. त्याच्या तीन चतुर्थांश उझबेकिस्तानी आणि एक चतुर्थांश इटालियन वारशात तो स्वतःचं प्रतिबिंब शोधतोय. अहो त्याच्या खापरपणजोबांचं ते थडगं तिथं असण्याची आणि त्याला ते सापडण्याची शक्यता तरी आहे; पण आमच्या खापरपणजोबांचं काय? त्यासाठी आजी-आजोबांनी आपल्या आठवणी लिहायला पाहिजेत असं वाटतं. माणसाचं आयुष्य वाढत जातं, तसं त्याच्याजवळचं आठवणींचं आणि अनुभवांचं गाठोडंही वाढत जातं. हीच ‘इस्टेट’ पुढच्या पिढ्यांना देण्यासाठी आठवणींचं संकलन करावं. त्यांचं एक छोटंसं, पण सुंदर बांधणीचं पुस्तक करावं!या पुस्तकात फोटोसुद्धा हवेत बरं का! आपलं गाव, घर आणि सूरपारंब्यांचे खेळ रंगले ते वडाचं झाडसुद्धा त्या फोटोंमध्ये असावं. नाहीतर मग सूरपारंब्यांची मजा नातवंडांपर्यंत पोहोचणार कशी? मग या पुस्तकाच्या प्रती काढून आजी-आजोबांनी सगळ्या नातवंडांना भेट द्याव्यात. दिवाणखान्यात कॉफीच्या टेबलावर किंवा टीपॉयवर असलेलं ते पुस्तक नातवंडांनी, त्यांच्या मित्रमंडळींनी जाता-येता सहज चाळावं. कधी आई-बाबांबरोबर बसून सर्वांनी ते एकत्र येऊन पाहावं, वाचावं. त्यावर गप्पाष्टक्कं रंगवावीत. भावंडांनी ‘बाळपणीचा काळ सुखाचा’ म्हणत आठवणींच्या रात्री जागवाव्यात. दिवस सरकत जावेत तशी या पुस्तकाच्या पुढच्या पुढच्या भागांची जुळवणी होत जावी आणि हा वारसा पुढच्या पिढ्यांना गुंफत पुढे न्यावा..Premium|Minimalist Living Marathi : 'मिनिमलिझम' म्हणजे काय? गोष्टी कमी करणे आणि मनाची गुंतवणूक कमी करण्याची कला नक्की कशी आत्मसात करावी?.पुस्तक जुळणीच्या या सगळ्या प्रकल्पाची सुरुवात होते ती अशा पुस्तकाची कल्पना रंगवण्यापासून. कल्पनेपासून ते पुस्तक प्रत्यक्षात टेबलावर साकार होईपर्यंतच्या सगळ्या प्रक्रियेदरम्यान कुटुंबीयांचा एक वेगळाच बंध निर्माण होतो. असा बंध निर्माण होणं, तो दृढ होणं यातच खरं म्हणजे या प्रकल्पाचं सार्थक आहे! आधीच्या पिढीनं नातवंडांसाठी असा काही वारसा ठेवला नसेल, तर पुढच्या पिढ्यांकडे फक्त प्रश्नच उरतात. त्यांना उत्तरं नसतात.आम्हाला एकदा एक अब्दुल नावाचा एक माणूस भेटला. त्याचे बंगळूरमधले पूर्वज पाच पिढ्यांपूर्वी कधीतरी भारत सोडून ब्रिटिश गियानामध्ये गेले होते. त्याच्याजवळ माहितीचा तेवढा एकच तंतू शिल्लक होता, पण तरीसुद्धा आम्ही भेटल्यावर त्याला हरवलेलं काहीतरी भेटल्याचा आनंद झाला होता. असाच एक अनुभव आम्हाला बलीज नावाच्या देशात गेल्यावर आला. ब्रिटिशांनी १८५७च्या युद्धातल्या कैद्यांना तिथं हलवलं होतं. आता त्यांची चौथी का पाचवी पिढी तिथं आहे. पण त्यांना आपले काही जीन्स भारतीय आहेत एवढंच माहिती आहे. बाकी इतिहासाबद्दल माहिती शून्य! तसंच एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला अमेरिकेत आलेल्या स्थलांतरितांच्या म्हणजे इमिग्रंट्सच्या आयुष्यावर रूट्स इन द सँड हा माहितीपट आहे. मेक्सिकोमध्ये सिंग या आडनावाचे लोक का आहेत, याचा उलगडा या माहितीपटातून होतो.भारतात आणि अमेरिकेतल्या घराण्यांना इतिहास आहे. वंशावळीत पसरलेल्या अनेक शाखा व उपशाखांची माहिती, छायाचित्रं असं सगळं त्यात असतं. त्याला ऐतिहासिक महत्त्व असतं, पण त्या दस्तावेजाला आजीच्या गोष्टींमध्ये आढळणारा घरगुती आपलेपणा नसतो. तो एक वेगळ्याच प्रकारचा संग्रह झाला.संगणकावरच्या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने माहितीच्या महाजालावर आपलं संकेतस्थळ सुरू करून किंवा फेसबुकवर आपलं पेज तयार करून त्यावर वारसालेखन करता येतं. अगदी सामान्य वाटणारे लोक जेव्हा या प्रकल्पानिमित्त स्वतःच्या आयुष्याबद्दल विचार करायला लागतात, तेव्हा त्यांच्या लक्षात येतं, की त्यांचं आयुष्य कुठून कसं कसं वळणं घेत गेलंय आणि त्यांनी त्यासाठी काय काय लहान-मोठे पराक्रम केलेत!त्या त्या काळच्या व्हॅल्यू सिस्टिम्स, त्यावेळची संस्कृती यांचे उल्लेख रिव्हिजिट केले जातात आणि कळत नकळत त्यावरचे विचारसुद्धा डोकावत राहतात..‘We are what we are because somebody did something for us some time’. मुलांनी लहानपणी पाहिलेले आई-वडील असतात ते सगळ्या संकटांचं निवारण करणारे, पटकन खिशातून पैसे काढून देणारे असे परीकथेतल्या पालकांसारखे असतात. त्यांना माणूस म्हणून काय अडचणी आल्या असतील, त्यांना काय संघर्ष करावे लागले असतील याचा विचारही आपण लहानपणी फारसा केलेला नसतो. आई-वडिलांनी लिहिलेल्या आठवणी वाचताना मुलांनासुद्धा ‘बाळपणीचा काळ सुखाचा’ या पडद्यामागचे खरे सूत्रधार दिसतात.पुढच्या पिढीसमोरची आव्हानं वेगळी असली, तरी माणसं प्रसंगाला कशी तोंड देतात आणि आयुष्यात यशस्वी कशी होतात, याचं रहस्य मुलांसमोर आणि नातवंडांसमोर या आठवणीतून उलगडलं जातं. जेव्हा अनेक कुटुंब अशी पुस्तकं काढतील, तेव्हा एक मोठा ऐतिहासिक ठेवा त्यातून निर्माण होईल. कुणी सांगावं? आजी-आजोबांच्या पुस्तकाचा हा वारसा जतन करण्यासाठी कुणी दार्शनिक उद्या सर्वसामान्य माणसांच्या बखरीचं ग्रंथालयसुद्धा काढेल...!विद्या हर्डीकर-सप्रे टेक्सासमधील डलासस्थित लेखिका आणि उत्तररंग उपक्रमाच्या सहसंस्थापक आहेत.. 