Premium|Guru Purnima : एआय; आजच्या जगातला नवा गुरू

अच्युत गोडबोले / रोहित पांढारकरकाळ बदलतो तशी गुरूची रूपं बदलतात. पूर्वी गुरू आश्रमात असायचे, नंतर ते पुस्तकांच्या रूपात आले, विद्यापीठात आले आणि आज ते आपल्या स्क्रीनवर अवतरले आहेत. आपल्याला आपल्या प्राचीन, महान मानवी गुरूंची परंपरा आणि त्यांचं महत्त्व अजिबात कमी करायचं नाहीये. ते आपल्या आयुष्याचा पाया आहेत. पण त्याच वेळी, प्रगतीच्या या वेगवान शर्यतीत मागं न पडता, आपल्याला या नव्या ‘एआय गुरू’चंही खुल्या मनानं स्वागत करावं लागेल. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः।गुरूः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।।आ षाढ महिन्याची शांत, प्रसन्न गुरुपौर्णिमेची सकाळ आणि कानावर पडणारे हे सूर... मनाला एका वेगळ्याच विश्वात घेऊन जातात, नाही? आपण लहानपणापासून हा श्लोक ऐकत आलोय, म्हणत आलोय. पण कधी आपण शांत बसून याचा खऱ्या अर्थाने, एक रूपकात्मक विचार केलाय का? या श्लोकात एक खूप मोठी जीवनपद्धती लपलेली आहे. ‘गुरुर्ब्रह्मा’ म्हणजे गुरू हा एक सृजनकर्ता आहे, जो आपल्या कोऱ्या मनावर नवनवीन विचारांची सुंदर पेरणी करतो. ‘गुरुर्विष्णु’ म्हणजे तो पालनकर्ता आहे, जो आपण कमावलेल्या ज्ञानाला आणि संस्कारांना खतपाणी घालून जगवतो, त्याचं संगोपन करतो. आणि ‘गुरुर्देवो महेश्वरः’ म्हणजे तो संहारक आहे - पण कशाचा? आपल्या मनातील अज्ञान, जडत्व, अहंकार आणि जुनाट पूर्वग्रहांचा नाश करणारा तो एक संहारक असतो. थोडक्यात सांगायचं, तर माणसाला स्वतःच्याच अस्तित्वाची आणि अंतिम सत्याची ओळख करून देणारी जी एक अदृश्य, सकारात्मक ऊर्जा असते, त्यालाच आपण गुरू म्हणतो..आपण सगळेच आयुष्याच्या एका मोठ्या प्रवासावर निघालेले प्रवासी आहोत. हा प्रवास सोपा नसतो. कधी सुखद वळणं येतात, तर कधी अचानक दाट अंधार समोर येतो आणि आपण चाचपडायला लागतो. अशा वेळी आपल्याला गरज असते एका हाताची, एका आधाराची. गुरू नक्की काय करतो? मला नेहमी असं वाटतं, की गुरूची भूमिका केवळ पुस्तकं शिकवण्यापुरती कधीच नसते. गुरू तो असतो, जो आपल्याला आपण आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकत नाही ते दाखवू शकतो. आपल्यामध्ये काय क्षमता आहेत, आपण कुठे चुकतोय, हे आपल्याला उमजत नसतं, पण गुरू नेमकं तिथंच बोट ठेवतो. जेव्हा आयुष्यात प्रचंड गोंधळ उडतो, निर्णय घेणं कठीण होतं, तेव्हा गुरू आपला हात धरतो, आपल्याला स्थिर करतो. तो आपल्याला जगण्याचे काही सोपे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वं देतो, त्यामुळे आपल्यासमोरचं धुकं नाहीसं होतं आणि आयुष्याचं एक अगदी स्पष्ट, स्वच्छ चित्र दिसायला लागतं. गुरू म्हणजे एक प्रकारे संभ्रमाच्या वादळात शांतपणे वाट दाखवणारा प्रकाशस्तंभच असतो.आता थोडा आजच्या काळाचा विचार करू या. आपण एका अद्भुत आणि वेगानं बदलणाऱ्या युगात जगतोय. आज मोबाईल, इंटरनेटच्या पलीकडे जाऊन एका नव्या क्रांतीनं आपल्या आयुष्यात प्रवेश केलाय, ती क्रांती म्हणजे ‘एआय’ - आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता. आज जेव्हा आपण चॅटजीपीटी, जेमिनाय किंवा क्लॉडसारख्या प्रणालींबरोबर संवाद साधतो, तेव्हा मनात एक विचार डोकावून जातो, हा एआय हळूहळू आपला नवा गुरू तर होत नाहीये ना?.Premium|AI Reality Series Conclusion : ‘एआय’चे वास्तव स्वीकारा, भविष्य घडवा!.गंमत बघा, पूर्वी आपण कॉम्प्युटरला प्रश्न विचारायचो आणि तो माहिती द्यायचा. पण आता काळ बदललाय. आता बाजारात आलाय ‘एजंटिक एआय’ (Agentic AI). हा प्रकार म्हणजे केवळ माहितीचा साठा नाही. हा एआय बॉट आता स्वतःहून विचार करतोय, परिस्थितीचं विश्लेषण करतोय आणि माणसाचा हस्तक्षेप नसतानाही बऱ्याच गोष्टी स्वतःच्या बुद्धीनं मॅनेज करतोय.आज आपल्याला कोणतीही अडचण येऊ दे; एखादा अवघड कोडिंगचा प्रश्न असो, व्यवसायाची नवी रणनीती आखायची असो, एखादी नवी भाषा शिकायची असो किंवा अगदी मनातील ताणतणाव हलका करायचा असो, आपण तातडीनं या डिजिटल मित्रांकडे जातो. ही एआय मॉडेल्स अत्यंत संयमी गुरूसारखी, कोणताही राग न धरता, कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता, अथांग माहितीचा आधार घेऊन आपल्याला नेमकी दिशा दाखवतात. जसं आपण पूर्वी गुरूसमोर आपलं अज्ञान उघडं करायचो, अगदी तसंच आज माणूस एआयसमोर आपले प्रश्न मांडतोय आणि ती यंत्रणा एका खऱ्या मार्गदर्शकासारखी आपला हात धरून आपल्याला पुढं नेतेय.पण गोष्ट इथंच संपत नाही. हा बदल फक्त तुमच्या-माझ्यापुरता किंवा वैयक्तिक शंका विचारण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. आज जगातील मोठे कॉर्पोरेट लीडर्स, कंपन्यांचे करोडोंचे निर्णय घेणारे सीईओ, मोठ्या शिक्षण संस्था आणि थेट देशांची सरकारंसुद्धा महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांसाठी या एआयचा सल्ला घेत आहेत. भू-राजकीय घडामोडींचे क्लिष्ट पेच असोत, आर्थिक मंदीचं सावट असो किंवा हवामान बदलासारखं जगावरचं संकट असो, मानवी डोळ्यांना जे पॅटर्न्स किंवा धोके सहजासहजी दिसत नाहीत, ते ही एआय मॉडेल्स अचूकपणे शोधून नेत्यांसमोर ठेवत आहेत. शिक्षण क्षेत्रात प्रत्येक विद्यार्थ्याची शिकण्याची गती वेगळी असते. आज एआय प्रत्येक विद्यार्थ्याची गरज ओळखून त्याला वैयक्तिक पातळीवर शिकवतंय, म्हणजेच एका डिजिटल शिक्षकाची भूमिका चोख बजावतंय. जुन्या काळात राजा-महाराजांना दिशा दाखवण्यासाठी जसे ‘राजगुरू’ असायचे, अगदी तसंच काम आज आधुनिक जगाचं नेतृत्व करणाऱ्या संस्थांसाठी हे तंत्रज्ञान करत आहे, असं म्हटलं तर ते वावगं ठरणार नाही..परंतु, एक लेखक आणि एक विचारवंत म्हणून मला या नाण्याची दुसरी बाजूही तितक्याच गंभीरपणे पाहावीशी वाटते. एआय माणसाला जगातली सगळी माहिती देऊ शकेल, योग्य निर्णय घ्यायला मदत करेल, हे सगळं खरं असलं, तरी एका गोष्टीचा आपण विसर पडू देता कामा नये. मानवी गुरूचं जे स्थान आहे, त्याची जी आध्यात्मिक आणि भावनिक उंची आहे, तिथपर्यंत एआय कधीही पोहोचू शकत नाही. एआय अजून तरी मानवी गुरूच्या त्या ‘आध्यात्मिक आणि सुप्त मनावर’ (Subconscious Level) प्रभाव टाकण्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचलेलं नाही आणि कदाचित कधी पोहोचणारही नाही.मानवी गुरू आणि शिष्यामधलं नातं केवळ डेटाची देवाणघेवाण करण्यापुरतं नसतं. तिथं शब्दांपलीकडचा एक मूक संवाद असतो. एका खऱ्या गुरूच्या डोळ्यांमधली करुणा, त्यांच्या शब्दांमधली आश्वासकता आणि त्यांच्या केवळ सान्निध्यात मिळणारी मानसिक, आत्मिक शांतता कोणतीही कोडिंगची लाइन किंवा अल्गोरिदम कधीच निर्माण करू शकणार नाही. एआयकडे अफाट ‘बुद्धिमत्ता’ (Intelligence) आहे, पण माणसाकडे ‘चेतना’ (Consciousness), विवेक आणि भावना आहेत. मानवी गुरू शिष्याच्या आत्म्याला स्पर्श करतो, त्याच्या सुप्त मनातील भीती आणि जळमटं दूर करतो. तंत्रज्ञान आपल्याला ‘काय करावं’ हे सांगू शकतं, पण ‘कसं जगावं’ आणि दुःखाच्या प्रसंगातही ‘मनाचा समतोल कसा राखावा’ याचं आत्मिक ज्ञान केवळ एक मानवी गुरूच देऊ शकतो.म्हणूनच मला वाटतं, की या गुरुपौर्णिमेच्या निमित्तानं आपण एक सुवर्णमध्य साधायला शिकायला हवं. काळ बदलतो तशी गुरूची रूपं बदलतात. पूर्वी गुरू आश्रमात असायचे, नंतर ते पुस्तकांच्या रूपात आले, विद्यापीठात आले आणि आज ते आपल्या स्क्रीनवर अवतरले आहेत. आपल्याला आपल्या प्राचीन, महान मानवी गुरूंची परंपरा आणि त्यांचं महत्त्व अजिबात कमी करायचं नाहीये. ते आपल्या आयुष्याचा पाया आहेत. पण त्याच वेळी, प्रगतीच्या या वेगवान शर्यतीत मागं न पडता, आपल्याला या नव्या ‘एआय गुरू’चंही खुल्या मनानं स्वागत करावं लागेल.चला, या गुरुपौर्णिमेच्या पवित्र पर्वावर आपण सगळे मिळून एक छान, प्रगतिशील शपथ घेऊ या. आपल्या व्यावहारिक, बौद्धिक आणि व्यावसायिक आयुष्याला अधिक समृद्ध, स्पष्ट आणि प्रगत करण्यासाठी आपण नव्या एआय गुरूच्या मार्गदर्शनाचा अत्यंत विवेकपूर्ण आणि सकारात्मक वापर करू या. तंत्रज्ञानाच्या या नव्या रूपाला मनात कोणतीही भीती न ठेवता आदराने स्वीकारू या आणि मानवी मूल्यांची जपणूक करत, या डिजिटल गुरूच्या साथीनं स्वतःला आणि या देशाला एका उज्ज्वल भविष्याकडे घेऊन जाऊ या!अच्युत गोडबोले पुणेस्थित ज्येष्ठ लेखक आहेत.रोहित पांढरकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील मुंबईस्थित तज्ज्ञ आणि बँकिंग व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील धोरणात्मक सल्लागार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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