Premium|Guru Purnima : नव्या युगाची नवी गुरुपौर्णिमा...

अरुण म्हात्रेपूर्वी गुरू म्हटलं, की शाळा-कॉलेजमधले शिक्षक हेच आपले मार्गदर्शक, मेंटॉर, सल्लागार आणि तत्त्वचिंतक असायचे. त्याउलट आता आपण ज्या ज्या क्षेत्रात आहोत त्या क्षेत्रातला व्यासंगी, अनुभवी, अभ्यासू आणि दयाळू असा माणूस आपल्याला गुरू म्हणून लाभतो किंवा आपण त्याला गुरू म्हणून मान्यता देत असतो...एकीकडे जग खूप वेगानं बदलत चाललं आहे असं आपण म्हणतो, आणि दुसरीकडे सर्व जुन्या पारंपरिक गोष्टी आपण आवडीनं जपतो. एकेकाळी गुरू असलेल्या व्यक्तीचं महत्त्व आणि त्यानिमित्तानं गुरुपौर्णिमेच्या सणाचं महत्त्व आपल्यासाठी श्रद्धेची गोष्ट होती. अगदी शाळेतले शिक्षक ज्यांना आपण ‘मास्तर’ म्हणायचो, त्यांच्याविषयी आपल्या मनात प्रचंड आदरभाव असायचा, अर्थात तो अजूनही आहे. ज्यांना आपण मनोमन गुरू किंवा शिक्षक मानतो, त्यांच्या ठायी आपण सहजच नतमस्तक होतो. इथं ‘श्रद्धा’ नावाच्या गोष्टीचा उगम होतो. ज्याच्याविषयी श्रद्धा असते, त्या व्यक्तीला आपण संपूर्णतः शरण जातो. अशी श्रद्धा तुमच्यामध्ये निर्माण करणाऱ्या व्यक्तीनं आपल्या ज्ञानानं, व्यासंगानं, बुद्धिचातुर्यानं आपलं श्रेष्ठत्व सिद्ध केलेलं असतं. तुमच्यासाठी ती अत्यंत आदरार्थी व्यक्ती असते, कारण तिच्याकडे जे ज्ञान आहे ते आपल्यापाशी नाही ही आपली पक्की धारणा असते. अशा व्यक्तींना गुरू मानायला आपली जराही हरकत नसते. किंबहुना, अशा व्यक्तींना जेव्हा आपण गुरुस्थानी मानतो, तेव्हा मात्र गुरूचं महत्त्व, त्याची आपल्या जीवनातली अपरिहार्यता, त्याचं आपल्या जगण्यातलं अढळ स्थान आणि कुठल्याही अडचणीच्यावेळी ते आपल्या पाठीशी आहेत, ही भावना त्यांच्या बाबतीत पक्की होत जाते. त्यांच्याविषयी आपण एक विश्वास बाळगून असतो. ते काही कमर्शिअल नातं नसतं. ते हृदयाचं नातं असतं, आणि या अंतस्थ नात्यातूनच गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी किंवा काही महत्त्वाच्या सणांना आपण गुरूची पूजा करतो, गुरूला दक्षिणा म्हणून काही देतो किंवा कुठल्यातरी प्रकारे आपलं शिष्यत्व व्यक्त करतो, मान्य करतो. गुरूच्या पायी नतमस्तक होणं हा आपल्या संस्काराचा भाग होऊन जातो. भारतामध्ये, विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये अजूनही काही सुंदर भावना जपणाऱ्या प्रथा शिल्लक आहेत, त्यात केवळ विशिष्ट दिवशी नव्हे, तर इतर वेळीही आपल्याला वंदनीय वाटणाऱ्या व्यक्तीच्या पायी डोकं ठेवावं असा एक संस्कार आहे. .आरोग्य‘चेतना’ : न्यूरोसर्जरी आणि ‘गुरु’पौर्णिमा.जग जसं विस्तारत चाललं आहे, तशा गुरूंच्या जागाही बदलत चालल्या आहेत. पूर्वी गुरू म्हटलं, की शाळा-कॉलेजमधले शिक्षक हेच आपले मार्गदर्शक, मेंटॉर, सल्लागार आणि तत्त्वचिंतक असायचे. त्याउलट आता आपण ज्या ज्या क्षेत्रात आहोत त्या क्षेत्रातला व्यासंगी, अनुभवी, अभ्यासू आणि दयाळू असा माणूस आपल्याला गुरू म्हणून लाभतो किंवा आपण त्याला गुरू म्हणून मान्यता देत असतो. आपण त्याला आपले मार्गदर्शक म्हणून स्वीकारलेले असते आणि त्याच्याप्रति आदर व्यक्त करणं, ही आपलीच भावनिक गरज होते. खरंतर चांगले गुरू स्वतःहून काही मागत नाहीत. शिष्यांनी आपण सांगितलेल्या गोष्टींचे आचरण करावे, पालन करावे एवढीच त्यांची माफक मागणी असते. त्यांची ही निस्पृह शिकवण आपल्या मनातली त्यांची प्रतिमा आदर्श होण्यास कारणीभूत ठरते. शिक्षणाखेरीज इतर क्षेत्र असं जेव्हा मी म्हणतो, तेव्हा त्यात साहित्य, कला, खेळ, संगणक, माध्यम आणि वैयक्तिक जगणं या साऱ्या गोष्टी येतात.गुरू-शिष्यत्वाबद्दलची बदललेली विचारसरणी नव्या गुरूंना जन्म देते असं मला वाटतं. पूर्वी मी हार्मोनियम शिकायला जायचो. मला शिकवणारे शिक्षक मला गाण्यांच्या मैफिलींना घेऊन जायचे. हळूहळू माझ्या लक्षात आलं, की माझा संगीताचा कान तयार करण्याचं मोठं काम त्या मैफिलींनी केलं. संगीत अजिबात न कळण्याच्या काळात मी पं. भीमसेन जोशी, पं. प्रभाकर कारेकर, पं. जितेंद्र अभिषेकी, मालिनी राजूरकर, प्रभा अत्रे यांचं शास्त्रीय गायन ऐकलं. पुढे मी हार्मोनियम वादन पूर्णपणे शिकलो नाही, पण त्यावेळी झालेले संगीताचे संस्कार मला अजूनही उच्चतम संगीत कशा पद्धतीचं असतं हे सांगतं. शिकवतं. हार्मोनियम शिकवणारे माझे शिक्षक वयाने माझ्यापेक्षा थोडेसेच मोठे होते, तरीही तेव्हा ते माझे गुरू होते. मी त्यांना सर म्हणून हाक मारायचो, पण ते माझे मित्रच झाले होते. गुरू-शिष्यामधलं हे नातं मला भयंकर आवडतं. याचं कारण गुरू आपल्या गुरूपणाचं दडपण शिष्यावर आणत नाही. अगदी सहज संवादातून छोट्या-छोट्या गोष्टींतून तो आपल्याला ज्ञान देत असतो..एकदा एका कार्यक्रमात पं. भीमसेन जोशी गात असताना त्यांचे तंबोरे नीट लागले नव्हते. सरांना कळल्यावर त्यांना खूप अस्वस्थ वाटलं आणि बुवा आता या बेसूर तंबोऱ्याच्या साथीनं कसे गातील हे त्यांना कळेना. मंचावर जाऊन आयोजकांना सांगावं असंसुद्धा त्यांना वाटलं, पण ते गेले नाहीत. थोड्यावेळानं भीमसेनजींच्याच लक्षात आलं की तंबोरे नीट लागलेले नाहीत. त्यांनी गाणं थांबवून अगोदर तंबोरे नीट लावले. मी अत्यंत अभिमानानं आणि कौतुकानं सरांकडे बघत होतो. इतक्या लांबूनसुद्धा त्यांना संगीतामधली बारीक त्रुटी नीटपणे लक्षात आली होती, ते पाहून ते खरोखरीच माझे गुरू आहेत, याची खात्रीच त्यादिवशी पटली आणि मन अभिमानानं भरून गेलं.गुरू म्हणून लाभलेले कविवर्य शंकर वैद्य यांचीसुद्धा एक गोष्ट सांगण्यासारखी आहे. ते काही माझे कॉलेजमधले शिक्षक नव्हते. मी केवळ एक नवोदित होतकरू कवी याच नात्याने त्यांच्याकडे जायचो. त्यांनाही माझ्याविषयी एक धडपडणारा कवी एवढंच माहीत होतं. परंतु, मला अजूनही वाटते, की माझ्यामध्ये जे थोडेफार कवित्व आहे ते त्यांच्या शिकवणीमुळेच. ते मला वेळोवेळी कवितेविषयी खूप महत्त्वाचे सल्ले देत. त्यांचा एक विचार मी आयुष्यभर लक्षात ठेवला आहे. वैद्य सर स्वतःशी नेहमी म्हणत, मी नक्की कवी आहे की नाही, हे सहा-सहा महिन्यांनी पडताळून पाहतो. आपल्याला सतत काहीतरी सुचत असतेच, पण ते कवितेच्या पात्रतेचे आहे की नाही, हे पडताळून पाहायला हवे. खरंतर कवी म्हणून साहित्य क्षेत्रात नावाजलेले शंकर वैद्यांसारखे कवी स्वतःविषयी इतका प्राथमिक विचार करतात, हीच माझ्यासाठी खूप मोठी शिकवण होती. मला नम्र करणारी होती, केलेल्या सर्व कामाचे नीट परिशीलन करायला हवं, हे सांगणारी होती.संगीत आणि साहित्य या दोन क्षेत्रांमध्ये मला खूप गुरू लाभले. याचे कारण, ज्यांच्यापाशी शिकण्यासारखे काही आहे त्या सर्वांना श्रद्धेने मनोमन आपले गुरू मानणे ही माझी सवयच होऊन गेली आहे. त्यामुळे शंकर वैद्य सरांसह, मंगेश पाडगांवकर, नारायण सुर्वे, केशव मेश्राम या सर्व ज्येष्ठांबरोबरच अशोक नायगावकर, अशोक बागवे, सतीश काळसेकर, चंद्रशेखर सानेकर, रवींद्र लाखे, भारती बिर्जे यांच्याकडेसुद्धा मी एका गुरू-शिष्याच्या भावनेने पाहत असतो. .गुरू-शिष्य नात्यामधलं अत्यंत तरल असं एक प्रकरण आहे, ते आहे स्त्री-पुरुष नात्यातलं. मला अनेकदा असं वाटत आलेलं आहे, की जगाच्या अनुभवाच्या बाबतीत स्त्री ही कधीही पुरुषांच्या तुलनेत खूप पुढे असते. या अर्थाने मला कधी बायकोने, कधी मैत्रिणीने सावरले आहे, मार्गदर्शन केले आहे, किंवा मी काय करू नये हे नेमके सांगितलेले आहे. पुरुषांचा स्वभाव कुठल्याही एखाद्या मोहिमेत किंवा योजनेत पटकन उडी मारण्याचा असतो. मागेपुढे कसलाही विचार न करता एखाद्या अभियानात स्वतःला झोकून देणं हे त्यांना थोर वाटत असतं. अशावेळी ‘जरा थांब!’ असं सांगणारं कोणी असलं, की तुमच्या जोशपूर्ण वागण्याला छान ब्रेक लागतो, आणि काही दिवसांनी कळतं की आपण थांबलो तेच बरं होतं.गुरुपौर्णिमा हा सण आपल्या गुरूंप्रति असलेली आदराची भावना आणि संपूर्ण श्रद्धा व्यक्त करण्याचा एक पारंपरिक दिवस आहे. त्यादिवशी आपण मानलेल्या गुरूंना अभिवादन करणं, त्यांचं स्मरण करणं हे स्वाभाविक आहे. मात्र ‘रात्रंदिवस आम्हा युद्धाचा प्रसंग’ अशा बदललेल्या जीवनपद्धतीमध्ये प्रत्येक वेळी तुम्हाला एखाद्या गुरूची गरज लागते. त्यावेळी तुम्हाला गुरू सापडणं किंवा अडचणीतून मार्ग दाखवणारं एखादं सुंदर पुस्तक सापडणं हीसुद्धा एका अर्थानं गुरुपौर्णिमाच असते. पौर्णिमेचं शीतल चांदणं आणि काळोख उजळून टाकणारा दिव्य प्रकाश ही जशी चांदण्याची ओळख असते, तशी मनावर आलेलं मळभ दूर करणारं प्रकाशाचं दान देणारं चांगल्या विचारांचं चांदणं हीसुद्धा नवी गुरुपौर्णिमाच आहे.लेखक मुंबईस्थित कवी व ललित लेखक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम 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