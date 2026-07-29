Premium|Guru Purnima : गुरूंनी घडवलं आयुष्य!

प्राजक्ता माळीआयुष्यात सजग राहणं खूप महत्त्वाचं आहे. सद्सद्विवेकबुद्धी जागरूक असणं खूप महत्त्वाचं आहे. अतिशय भाग्यवान असतात ती माणसं, ज्यांना चांगले गुरू लाभतात. ज्यांना गुरू नसतात, त्यांना आई-वडील असले तरीदेखील पोरकं म्हटलं जातं. त्यामुळे गुरू असणं ही खरोखरच अतिशय भाग्याची गोष्ट असते, असं मला वाटतं.गुरू या शब्दाचा अर्थ ‘गु’ म्हणजे अज्ञान आणि ‘रू’ म्हणजे जो ते काढून टाकतो. जो तुमच्या आयुष्यातून अंधःकार किंवा अज्ञान दूर करतो तो गुरू. मी बरीच वर्षं नृत्य क्षेत्रात आहे. भरतनाट्यम् नृत्य परंपरेमध्ये नृत्य ‘शिक्षक’ अशी संकल्पनाच नसते. तिथे पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेली गुरुपरंपराच असते. माझ्या पहिल्या गुरू होत्या स्वातीताई दातार. त्यानंतर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ललित कला केंद्रामधले परिमल फडके हेसुद्धा मला गुरू म्हणून लाभले. अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालयातून विशारद होईपर्यंतचं सगळं शिक्षण मी स्वातीताईंकडे घेतलं. नृत्यामधलं पुढचं, बीए, एमएपर्यंतचं शिक्षण मी परिमल सरांकडे घेतलं. .Premium|Rising Crime In Society : समाजमन... हिंसेच्या गर्तेत की विकृतीच्या उंबरठ्यावर?.स्वातीताईंनी नकळतपणे दिलेला एक सल्ला मला नेहमीच खूप कामी येतो. त्या सांगतात, की कोणत्याही बाह्य गोष्टींनी कोणालाही आकर्षित करायचा प्रयत्न करू नका. तुमचा ऑरा, इनर ग्लो, इनर स्ट्रेंथ लोकांना आपोआप आकर्षित करेल. लोकांना दाखवण्याकरता तुम्ही जे सजता, त्या गोष्टी महत्त्वाच्या नाहीत. त्या दुय्यम आहेत.अभिनयाच्या क्षेत्रात मला कोणी एक गुरू लाभले नाहीत (किंवा कदाचित माझ्या नृत्य क्षेत्रातील गुरूंच्या माझ्या आयुष्यातल्या स्थानामुळे मला इतर कोणाला गुरू मानणं अवघड गेलं असावं), पण माझ्या सहकलाकारांकडून मला शिकायला मिळालं. माझी पहिली मालिका होती फिरुनी नवी जन्मेन मी. शरद पोंक्षे सर त्या मालिकेमध्ये माझ्या सासऱ्यांची भूमिका करत होते. त्यांच्याकडून नकळतपणे मला खूप काही शिकायला मिळालं. ते अधूनमधून मला काही गोष्टी सांगायचे. विशेषतः त्यांचं व्हॉइस कल्चर, त्यांचा दरारा आणि सेटवरचा त्यांचा आब, त्यांचा ‘ऑरा’ या अभिनयाव्यतिरिक्त महत्त्वाच्या असणाऱ्या गोष्टी मला शरद दादांकडून शिकायला मिळाल्या.सुचित्राताई चाफेकर आम्हाला युनिव्हर्सिटीमध्ये नृत्यातलं सौंदर्यशास्त्र शिकवायच्या. त्यांच्याकडून सौंदर्यशास्त्रातली एक खूप सुंदर गोष्ट शिकायला मिळाली. आपण एका ए-फोर कागदावर किचकट डिझाईन भरून गर्दी केली, तर मजा येत नाही. काही ठिकाणी थोडी स्पेस मोकळी सोडायची, काही ठिकाणी एकदम बारीक डिझाईन, तर काही ठिकाणी एकदम कोरीव, क्लिष्ट डिझाईन करायचं आणि परत थोडी स्पेस मोकळी ठेवायची; यातून सौंदर्यशास्त्र वाढतं हे त्यांनी शिकवलं..माझ्या आणखी एक गुरू म्हणजे मनीषाताई साठे. तुमचा आयुष्यामध्ये वावर असा असायला हवा, की जणू काही सतत एक कॅमेरा तुम्हाला कॅप्चर करतोय, हा त्यांचा मोलाचा सल्ला. हा विचार सतत तुमच्या डोक्यात असेल, तर तुम्ही किती ग्रेसफुली उठाल, बसाल, चालाल! ती ग्रेस तुमच्या आयुष्यात नेहमी असली पाहिजे. त्या स्वतःदेखील हे पाळतात. त्यांना कधीही मी बेढब पद्धतीनं चालताना पाहिलेलं नाही. मला स्वतःला खूप रॉ आणि नॅचरली वागायला आवडतं. नेहमी ‘स्वतःसारखं’ राहायला आवडतं. पण तरीही त्यात ग्रेस असली पाहिजे, हे मी त्यांच्या सल्ल्यामुळे शिकले. तेव्हापासून ‘नॅचरल, पण ग्रेसफुल’ हा माझा मंत्र झाला.परिमल फडके यांनी माझ्या आयुष्यातला खूप महत्त्वाचा निर्णय घ्यायला मला मदत केली. त्यांनी मला सांगितलं, की तुझ्यामध्ये पोटेन्शियल आहे, तू मुंबईला जा आणि तिथं तुझं करिअर कर. तुलनेनं छोट्या सर्कलमध्ये राहू नकोस... त्यांच्या या सल्ल्यानंतर मी मुंबईला गेले.शास्त्रीय नृत्याशी मी पहिल्यापासून जोडलेली असल्यामुळे प्रत्येक गोष्टींत खोलवर जाऊन अभ्यास करणं किंवा ट्रेंड आहे म्हणून त्यात वाहवत न जाणं, उथळ विचार न करणं हे अंगी बाणवता आलं. कौशल इनामदार यांचं एक खूप छान वाक्य इथं आठवतं. ते म्हणाले होते, जे शास्त्रीय संगीताच्या किंवा नृत्याच्या सान्निध्यात येतात, ते एका वटवृक्षाच्या सावलीमध्ये अतिशय निवांत बसतात. त्यांची आयुष्यामध्ये धावपळ होत नाही, त्यांच्यामध्ये एक ठेहराव येतो, तो शास्त्रीय कला शिकूनच येऊ शकतो. संतुलित आणि संयमी स्वभाव किंवा अपयश आल्यावर हिरमुसून न जाण्याची वृत्ती मला शास्त्रीय नृत्यकलेमुळे मिळाली. साधना करण्याची वृत्ती आणि संयम यातूनच आला. आमच्याकडे एक अडवू (म्हणजेच एक्सरसाइज) सहा-सहा महिने गिरवावा लागायचा. रोज क्लासला यायचं आणि तेच गिरवायचं, अशी गुरुपरंपरा होती. त्यामुळे परफेक्ट जमेपर्यंत परत परत तेच तेच करण्याचा कंटाळा येऊ न देणं आणि त्यावर मात करून पुढ जाता येणं यालाच साधना म्हणतात, हे शिकता आलं..Premium|Career Guidance : सायन्स-आर्ट्सच्या चौकटीपलीकडे करिअरकडे पाहण्याची वेळ आली.मुंबईला शिफ्ट झाल्यानंतर माझ्या गुरूंचा आणि माझा संपर्क हळूहळू कमी झाला. पण माझं ‘फाउंडेशन’च त्यांनी मजबूत करून दिलं होतं. कठीण काळात ते खूप कामी आलं. २०१८मध्ये मी ‘आर्ट ऑफ लिव्हिंग फाउंडेशन’शी जोडले गेले. त्यात प्राणायाम शिकले, ध्यान शिकले. त्यावेळी माझ्या आयुष्यात आध्यात्मिक गुरू आले, ते म्हणजे गुरुदेव श्री श्री रविशंकरजी. ते आल्यानंतर तर माझं आयुष्य आमूलाग्र बदललं. आता मी त्यांच्याशिवाय माझ्या आयुष्याची कल्पनाच करू शकत नाही. प्राणायाम आणि मेडिटेशन हे माझ्या आयुष्याचे अविभाज्य भाग झाले आहेत.मला असं वाटतं, की शिक्षक आपल्याला माहिती देत असतात. पण प्रत्येक वेळी त्यांच्यामुळे आयुष्याला कलाटणी मिळतेच असं नाही. शिक्षक शिक्षण देण्याच्या भूमिकेत असतात. गुरू तुमचं आयुष्य मुळापासून बदलू शकतात, असं मला वाटतं. आध्यात्मिक गुरू आयुष्याला कलाटणी देणाऱ्या गोष्टी घडवून आणतात.प्रत्येक व्यक्ती तुम्हाला काही ना काहीतरी शिकवून जात असते. अगदी खरं सांगायचं, तर माझ्या आयुष्यात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीकडून मी काही ना काहीतरी शिकले आहे. एखादी व्यक्ती चुकीची असली, तरी त्याच्यातल्या काही योग्य गोष्टी मला घ्याव्याशा वाटतात. त्या व्यक्तीचा स्वभाव चांगला नसला, तरी त्याचा एखादा चांगला गुण मी शोधते.तंत्रज्ञानानं कितीही प्रगती केली, जग कितीही डिजिटल झालं, तरीही गुरूंचं महत्त्व कधीच कमी होणार नाही. आत्ताची पिढी खूप प्रॅक्टिकल आहे, त्यांचा अनुभवांवर जास्त विश्वास असतो. एकदा त्यांना स्वतःमध्ये चांगले बदल जाणवले, त्यांनी ते अनुभवले, की तेसुद्धा विश्वास ठेवू लागतात..आता मी आर्ट ऑफ लिव्हिंगची शिक्षिका आहे, पण मी स्वतःला गुरू या स्थानी मानत नाही. मी अजून फक्त शिक्षिका आहे. अभिनय क्षेत्रात करिअर करायच्या आधी मी पुण्यात भरतनाट्यमचे क्लासेस घ्यायचे, पण तेव्हाही मी स्वतःला शिक्षिकाच मानायचे. माझ्या आयुष्यात दोन-तीनजण असे आहेत, की जे कुठलाही निर्णय अडल्यावर ‘ताईला विचारू या’ असं म्हणून माझ्याशी बोलतात. त्यांच्या लेखी मी मार्गदर्शक नक्कीच असेन. पण कोणाच्या गुरुस्थानी पोहोचायला मला आयुष्यात बरेच उन्हाळे-पावसाळे बघावे लागतील, असं मला वाटतं.पुण्यात असताना मी गुरुपौर्णिमेला माझ्या दोन्ही नृत्यगुरूंना भेटायला जायचे. श्रीफळ आणि काहीतरी गोड घेऊन जायचे, छोटंसं गिफ्ट वगैरे द्यायचे. मुंबईत स्थयिक झाल्यावर हे कमी झालं. आता मी घरच्या घरीच एक गुरुपूजा सादरीकरण करते. श्री श्री रविशंकरजी तर म्हणतात, ‘मला तुम्ही काही गिफ्ट्स आणू नका, काहीही देऊ नका. तुम्ही खूश आहात, तुमच्या चेहऱ्यावरचं स्माइल हेच माझ्यासाठी गिफ्ट आहे.’ त्यामुळे मला वाटतं, की गुरू ही अशी व्यक्ती असते, जिला दुसऱ्यांना द्यायचं असतं, त्यांना स्वतःसाठी काही नको असतं. आणि जर काही हवंच असेल, तर अर्थात तो आपल्या चेहऱ्यावरचा आनंद!अनुभव, पुस्तकं, निसर्ग या गोष्टीही मला गुरुस्थानी आहेत. खरंतर पुस्तकांना मी गुरूंपेक्षा मित्र जास्त म्हणेन, कारण त्यांच्यामुळे आपण आपल्या चाकोरीबद्ध आयुष्याच्या पलीकडचे अनेक वेगवेगळे अनुभव घेऊ शकतो. तसंच प्रवासाच्या बाबतीतही. तुम्ही जेवढं एक्सप्लोअर कराल, तेवढे जास्त अनुभव तुमच्या गाठीशी येतात. त्या अनुभवांतून तुम्ही शिकत जाता. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींना मी गुरू मानून पूजलं नाही, तरीही माझ्या मनात त्यांच्याबद्दल अतिशय आदराचं स्थान आहे.आयुष्यात सजग राहणं खूप महत्त्वाचं आहे. सद्सद्विवेकबुद्धी जागरूक ठेवणं खूप महत्त्वाचं आहे. अतिशय भाग्यवान असतात ती माणसं, ज्यांना चांगले गुरू लाभतात. ज्यांना गुरू नसतात, त्यांना आई-वडील असले तरीदेखील पोरकं म्हटलं जातं. त्यामुळे गुरू असणं ही खरोखरच अतिशय भाग्याची गोष्ट असते, असं मला वाटतं. पण गुरू निवडताना योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे. सद्यपरिस्थितीचा विचार करता गुरूंची निवड करताना अत्यंत सजग राहणं गरजेचं आहे.(शब्दांकनः श्रुती भागवत) लेखिका मुंबईस्थित अभिनेत्री व नृत्यांगना अाहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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