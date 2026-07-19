Premium|Gut Health : आरोग्याची खरी सुरुवात आतड्यांपासून...

डॉ. सुबोध देशमुखगट हेल्थ आणि मायक्रोबायोम हे केवळ पचनापुरते मर्यादित नसून ते आपल्या संपूर्ण अस्तित्वाचा पाया आहेत. आपल्या शरीराचे रक्षण करणाऱ्या या कोट्यवधी लहान मित्रांची काळजी घेणे ही आपली जबाबदारी आहे. आधुनिक जीवनशैलीच्या प्रवाहात पाश्चिमात्य आहाराचे अनुकरण करण्याऐवजी आपल्या पारंपरिक सकस अन्नाकडे परत जाणे, हाच प्रभावी उपाय आहे.गेल्या काही वर्षांत वैद्यकीय विज्ञानात एक अतिशय क्रांतिकारी संशोधन समोर आले आहे, ते म्हणजे आपले आरोग्य केवळ आपण काय खातो यावर नाही, तर आपले आतडे ते अन्न कसे पचवते यावर अवलंबून असते. आपल्या अन्ननलिकेमध्ये कोट्यवधी सूक्ष्मजीव राहतात, ज्यांना वैज्ञानिक भाषेत ‘गट मायक्रोबायोम’ म्हटले जाते. हे सूक्ष्मजीव केवळ अन्न पचवण्याचे काम करत नाहीत, तर आपली प्रतिकारशक्ती, चयापचय क्रिया आणि चक्क आपले मानसिक आरोग्यदेखील नियंत्रित करतात. म्हणूनच, आजकाल आतड्यांच्या आरोग्याला म्हणजेच ‘गट हेल्थ’ला जागतिक स्तरावर अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या अद्भुत जगाची आणि आतड्यांच्या आरोग्याची माहिती प्रत्येकाला असणे आवश्यक आहे..गट मायक्रोबायोम म्हणजे नेमके काय?आपल्या शरीरात जेवढ्या मानवी पेशी आहेत, त्यापेक्षा जास्त संख्या आपल्या आतड्यात राहणाऱ्या सूक्ष्मजीवांची आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जीवाणू, विषाणू आणि बुरशी यांचा समावेश होतो. या सूक्ष्मजीवांच्या संपूर्ण परिसंस्थेला गट मायक्रोबायोम म्हटले जाते. वजनाचा विचार केला, तर या सूक्ष्मजीवांचे वजन साधारण दीड ते दोन किलोपर्यंत असू शकते. हे जीवाणू दोन प्रकारचे असतात, त्यांना आपण ‘चांगले जीवाणू’ (गुड बॅक्टेरिया) आणि ‘वाईट जीवाणू’ (बॅड बॅक्टेरिया) म्हणून ओळखतो. निरोगी आरोग्यासाठी दोन्ही प्रकारच्या जीवाणूंमध्ये योग्य संतुलन असणे आवश्यक असते.‘ब्रेन-गट ॲक्सिस’ आणि आतड्यांचा मेंदूशी संबंधआपल्या आतड्याला वैद्यकीय विज्ञानात ‘दुसरा मेंदू’ म्हटले जाते. याचे कारण म्हणजे, आपले आतडे आणि आपला मुख्य मेंदू हे ‘व्हॅगस नर्व्ह’ (Vagus Nerve) नावाच्या एका मोठ्या नसेद्वारे एकमेकांशी थेट जोडलेले असतात, याला ब्रेन-गट ॲक्सिस म्हणतात. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, आपल्या शरीरात आनंद निर्माण करणारे सेरोटोनिन नावाचे संप्रेरक ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त आपल्या आतड्यात तयार होते. त्यामुळे जेव्हा आपले पोट साफ नसते किंवा आतड्याचे आरोग्य बिघडते, तेव्हा आपल्याला चिडचिड, अस्वस्थता किंवा मानसिक ताण जाणवू लागतो.रोगप्रतिकारक शक्तीअनेकांना वाटते, की रोगप्रतिकारक शक्ती केवळ फुप्फुसात किंवा रक्तात असते, पण आपल्या शरीराची ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रतिकारशक्ती आतड्यांमध्ये असते. आतड्यांची आतील त्वचा बाहेरून येणाऱ्या घातक घटकांसाठी एका भक्कम तटबंदीसारखे काम करते. गट्समधील चांगले जीवाणू शरीरात येणारे हानिकारक जंतू ओळखून त्यांच्याशी लढण्यासाठी प्रतिकारशक्तीला संकेत देतात. जर आतड्यांमधील चांगल्या जीवाणूंची संख्या कमी झाली, तर शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते आणि व्यक्ती वारंवार आजारी पडू लागते..Premium|Healthy Aging : लाइफस्पॅनपेक्षा ‘हेल्थस्पॅन’ वाढवा!.आहारआपण जे फायबर म्हणजेच चोथायुक्त अन्न खातो, ते आपले शरीर थेट पचवू शकत नाही. हे न पचलेले फायबर जेव्हा मोठ्या आतड्यात पोहोचते, तेव्हा तेथील चांगले जीवाणू त्याचे विघटन करतात, याला फर्मेंटेशन म्हणतात. हे फायबर म्हणजेच चांगल्या जीवाणूंचे मुख्य अन्न असते ज्याला ‘प्रोबायोटिक्स’ असे म्हटले जाते. फायबरचे विघटन केल्यामुळे आतड्यात ‘शॉर्ट चेन फॅटी ॲसिड्स’ (एससीएफएस) तयार होतात, ती आतड्याच्या पेशींना ऊर्जा देतात आणि सूज कमी करतात. आहारात फायबरचे प्रमाण कमी असल्यास चांगले जीवाणू उपाशी राहतात आणि त्यांची संख्या घटते.प्रोबायोटिक्स आणि चांगले जीवाणूप्रोबायोटिक्स म्हणजे असे जिवंत सूक्ष्मजीव, जे खाल्ल्यामुळे आपल्या आतड्यातील चांगल्या जीवाणूंची संख्या वाढण्यास थेट मदत होते. घरचे ताजे दही, ताक आणि आंबवलेले पदार्थ हे प्रोबायोटिक्सचे अत्यंत उत्तम आणि नैसर्गिक स्रोत आहेत. जेव्हा आपण प्रतिजैविके (ॲंटिबायोटिक्स) घेतो, तेव्हा शरीरातील वाईट जीवाणूंसोबत चांगले जीवाणूही नष्ट होतात. अशा वेळी आहारात प्रोबायोटिक्सचा समावेश केल्यास आतड्याची विस्कळीत झालेली परिसंस्था पुन्हा पूर्ववत होण्यास मदत होते. बाजारात मिळणाऱ्या सप्लिमेंट्सपेक्षा नैसर्गिक प्रोबायोटिक्स शरीरासाठी अधिक फायदेशीर ठरतात.अतिप्रक्रिया केलेले अन्न आणि पाश्चिमात्य आहाराचा फटकाआजच्या आधुनिक जीवनशैलीत मैदा, साखर, अतिप्रक्रिया केलेले अन्न (प्रोसेस्ड फूड) आणि पॅकेज्ड जंक फूडचे सेवन प्रचंड वाढले आहे. या पदार्थांमध्ये फायबरचे प्रमाण शून्य असते आणि प्रिझर्व्हेटिव्ह्जचे प्रमाण जास्त असते. हे कृत्रिम घटक आणि अतिप्रमाणतात असलेली साखर आतड्यातील वाईट जीवाणूंना वेगाने वाढवतात. वाईट जीवाणू वाढल्यामुळे चांगल्या जीवाणूंची संख्या कमी होते, याला वैद्यकीय भाषेत ‘डिसबायोसिस’ (Dysbiosis) म्हणतात. हा बिघाड अनेक प्रकारच्या जुनाट आजारांना कारणीभूत ठरतो.‘लीकी गट सिंड्रोम’ व शरीरातील अंतर्गत सूजजेव्हा चुकीचा आहार आणि ताणामुळे आतड्याची आतील त्वचा कमकुवत होते, तेव्हा तिच्या पेशींमधील अंतर वाढते. या स्थितीला ‘लीकी गट सिंड्रोम’ (Leaky Gut Syndrome) असे म्हणतात. यामुळे न पचलेले अन्नाचे कण आणि घातक टॉक्सिन्स थेट रक्तात मिसळू लागतात. रक्तामध्ये हे परके घटक आल्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती गोंधळात पडते आणि संपूर्ण शरीरात अंतर्गत सूज (इनफ्लमेशन) निर्माण होते. ही अंतर्गत सूज पुढे जाऊन सांधेदुखी, त्वचाविकार आणि इतर ऑटोइम्यून आजारांना कारणीभूत ठरू शकते..चयापचय क्रिया आणि वजनात होणारी वाढलठ्ठपणा आणि वाढणारे वजन यामागे केवळ कॅलरीज कारणीभूत नसून, आतड्यांमधील जीवाणूंचा प्रकारही महत्त्वाचा असतो. संशोधनात असे आढळले आहे, की स्थूल व्यक्तींच्या आतड्यात ‘फर्मिक्युट्स’ (Firmicutes) नावाच्या जीवाणूंचे प्रमाण जास्त असते, जे अन्नातून जास्त कॅलरीज शोषून घेतात. याउलट सडपातळ व्यक्तींमध्ये ‘बॅक्टेरॉइडेट्स’चे (Bacteroidetes) प्रमाण अधिक असते. म्हणजेच, जर तुमच्या आतड्याचे आरोग्य बिघडले असेल, तर तुम्ही कमी खाऊनही तुमचे वजन वेगाने वाढू शकते. वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आतड्याची शुद्धी आवश्यक आहे.आर्टिफिशिअल स्वीटनर्सअनेक लोक वजन कमी करण्यासाठी किंवा मधुमेहामुळे साखरेऐवजी ‘डाएट सोडा’ किंवा कृत्रिम गोड पदार्थांचा वापर करतात. मात्र नवीन संशोधनानुसार, हे कृत्रिम गोड पदार्थ आपल्या गट मायक्रोबायोमला पूर्णपणे विस्कळीत करतात, असे समोर आले आहे. हे पदार्थ जरी कॅलरीमुक्त असले, तरी ते आतड्यातील चांगल्या जीवाणूंची रचना बदलून इन्सुलिन रेझिस्टन्स वाढवण्यास कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे रक्तातील साखरेचे नियंत्रण अधिक कठीण होते. साखरेला पर्याय म्हणून कृत्रिम रसायने वापरण्याऐवजी नैसर्गिक गोड पदार्थांचे सेवन मर्यादित ठेवणे हाच योग्य मार्ग आहे.मानसिक ताण आणि आतड्यांमधील अंतर्गत युद्धजेव्हा आपण तीव्र मानसिक ताणाखाली असतो, तेव्हा शरीरात कोर्टिसोलसारखी ताण वाढवणारी संप्रेरके तयार होतात. या संप्रेरकांचा थेट परिणाम आतड्यांमधील रक्ताभिसरणावर होतो आणि पाचकरसांची निर्मिती मंदावते. मानसिक ताणामुळे आतड्यातील चांगल्या जीवाणूंची संख्या काही तासांतच लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. म्हणूनच परीक्षेच्यावेळी किंवा महत्त्वाच्या मुलाखतीपूर्वी अनेकांचे पोट बिघडते, ज्याला ‘इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम’ (आयबीएस) म्हणतात. मानसिक शांतता राखणे हे आतड्याच्या आरोग्यासाठी तितकेच महत्त्वाचे आहे.पुरेशी झोप आणि आतड्यांचे स्वतःचे घड्याळआपल्या शरीराप्रमाणेच आतड्यातील सूक्ष्मजीवांचेदेखील एक ठरावीक जैविक घड्याळ (सर्काडियन ऱ्हिदम) असते. रात्रीच्यावेळी जेव्हा आपण शांत झोपतो, तेव्हा हे जीवाणू आतड्याची दुरुस्ती आणि स्वच्छता करण्याचे काम करत असतात. जर झोप अपुरी झाली किंवा रात्री उशिरापर्यंत जागण्याची सवय असेल, तर या जीवाणूंचे घड्याळ बिघडते. झोपेच्या अभावामुळे वाईट जीवाणूंची संख्या वाढते आणि अपचन, गॅस व ॲसिडिटीचा त्रास सुरू होतो. दररोज सात ते आठ तासांची गाढ झोप घेणे आवश्यक आहे..अँटिबायोटिक्सचा अवाजवी वापर व दुष्परिणामआजकाल किरकोळ सर्दी, खोकला किंवा तापासाठीही अनेक लोक स्वतःच्या मनाने अँटिबायोटिक्स विकत घेतात. अँटिबायोटिक्स शरीरातील संसर्ग पसरवणाऱ्या वाईट जीवाणूंना मारण्यासाठी असतात, पण ते शरीरातील चांगल्या जीवाणूंनाही पूर्णपणे नष्ट करतात. अँटिबायोटिक्सच्या एका कोर्समुळे बिघडलेले आतड्याचे आरोग्य पूर्ववत होण्यासाठी कधीकधी अनेक महिने किंवा वर्षेही लागू शकतात. त्यामुळे कोणतीही प्रतिजैविके नेहमी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आणि अत्यंत गरजेच्यावेळीच घ्यावीत.पारंपरिक आणि घरगुती आहाराचे महत्त्वआपल्या भारतीय संस्कृतीतील पारंपरिक खाद्यसंस्कृती गट हेल्थसाठी अत्यंत पूरक मानली जाते. आहारात रोज ताजी चटणी, कोशिंबीर, लोणचे आणि ताकाचा समावेश असणे पचनाला साहाय्य करते. भाज्यांमध्ये असणारे विविध रंग म्हणजेच ‘पॉलिफेनॉल्स’ हे चांगल्या जीवाणूंसाठी टॉनिकसारखे काम करतात. आठवड्यातून किमान ३० वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पतीजन्य पदार्थांचा (फळे, भाज्या, धान्य, डाळी) आहारात समावेश केल्यास मायक्रोबायोमची विविधता वाढते, ती आरोग्यासाठी उत्तम मानली जाते.पाणी पिण्याची योग्य पद्धत आणि हायड्रेशनपुरेसे पाणी पिण्यामुळे शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर पडतात आणि आतड्याची हालचाल (मोटिलिटी) सुरळीत राहते. पाण्याचे योग्य प्रमाण आतड्याच्या आतील संवेदनशील त्वचेचे रक्षण करते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास रोखते. सकाळी उठल्यावर कोमट पाणी प्यायल्याने आतड्यांना गती मिळते. मात्र जेवताना अतिप्रमाणात पाणी पिणे टाळावे, कारण यामुळे पाचक रस पातळ होतात आणि पचनक्रिया मंदावते.नियमित व्यायाम आणि पेरिस्टॅलिसिस क्रियाव्यायाम करण्याचा थेट संबंध आपल्या आतड्याच्या आरोग्याशी जोडलेला आहे. जेव्हा आपण चालतो, धावतो किंवा योगासने करतो, तेव्हा आतड्यांची नैसर्गिक हालचाल म्हणजेच ‘पेरिस्टॅलिसिस’ क्रिया गतिमान होते. शारीरिक हालचालींमुळे आतड्यात चांगल्या जीवाणूंची विविधता वाढते, असे संशोधनातून स्पष्ट झाले आहे. नियमित व्यायामामुळे गॅस आणि पोटाचा जडपणा कमी होतो. कडक व्यायामाऐवजी दररोज ३० मिनिटांचे मध्यम स्वरूपाचे व्यायाम आतड्यांचे कार्य सुधारण्यासाठी पुरेसे असतात.गट हेल्थ आणि मायक्रोबायोम हे केवळ पचनापुरते मर्यादित नसून ते आपल्या संपूर्ण अस्तित्वाचा पाया आहेत. आपल्या शरीराचे रक्षण करणाऱ्या या कोट्यवधी लहान मित्रांची काळजी घेणे ही आपली जबाबदारी आहे. आधुनिक जीवनशैलीच्या प्रवाहात पाश्चिमात्य आहाराचे अनुकरण करण्याऐवजी आपल्या पारंपरिक सकस अन्नाकडे परत जाणे, हाच यावरील सर्वात मोठा उपाय आहे. आजच आपल्या आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्याचा निश्चय करू या आणि एका उत्साही व निरोगी जीवन जगू या.गट हेल्थ सुधारण्यासाठी सोपी त्रिसूत्रीगट हेल्थ सुधारण्यासाठी कोणत्याही महागड्या औषधांची गरज नसते. यासाठीची सोपी त्रिसूत्री म्हणजे आहारात फायबर आणि प्रोबायोटिक्स वाढवणे. पॅकेज्ड फूड आणि साखर पूर्णपणे मर्यादित करणे आणि मानसिक ताण कमी करून झोपेचा दर्जा सुधारणे. तसेच शरीराने दिलेल्या अपचनाच्या गॅसच्या किंवा सततच्या थकव्याच्या संकेतांकडे दुर्लक्ष न करता जीवनशैलीत बदल करणे गरजेचे आहे. आतडे स्वच्छ आणि निरोगी असेल, तर संपूर्ण शरीर दीर्घकाळ आजारांपासून दूर राहू शकते.लेखक अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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