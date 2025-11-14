Premium|Gwalior Gharana: ग्वाल्हेरच्या 'सरोद घर'मध्ये संगीताचा इतिहास आजही जिवंत.!

भूषण तळवलकरकाही दालने फिरून, ख्यातकीर्त वादकांच्या हस्तस्पर्शाने पावन झालेली अशी अनेक वाद्ये पाहून आपण बंगश घराण्यातील वादकांना मिळालेले पुरस्कार आणि सन्मानचिन्हे ठेवलेल्या काही दालनांमध्ये फिरतो. खचाखच भरलेल्या कपाटांमध्ये संपूर्ण जगभरातून मिळालेले शेकडो पुरस्कार, पारितोषिके पाहताना आपण नतमस्तक होतो.भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरेत ग्वाल्हेर घराणे सर्वात प्राचीन घराण्यांपैकी एक मानले जाते. उत्तर भारतातील मुघल साम्राज्यकाळात या घराण्याचा उदय झाला. ग्वाल्हेरला जन्मलेल्या, तिथल्या तोमर राजाच्या दरबारात अनेक वर्षे सेवा दिलेल्या आणि आपल्या प्रौढवयात बादशहा अकबराच्या दरबारातील नवरत्नांमध्ये स्थान मिळवलेल्या संगीतसम्राट तानसेनने या घराण्याला सोळाव्या शतकात मोठी प्रतिष्ठा मिळवून दिली. त्यामुळेच आज ग्वाल्हेरला तानसेनचे एक संगीतगुरू असलेल्या महंमद गौस यांच्या हाजिरा भागातील भव्य मकबऱ्याशेजारी तानसेनची समाधीही आहे. नथ्थन पीरबक्ष, हद्दूखाँ, हस्सूखाँ, पं. पलूसकर, पं. इचलकरंजीकरबुवा, पं. ओंकारनाथ ठाकूर यांनी जशी ग्वाल्हेर घराण्याची ख्याल गायकी समृद्ध केली, तशीच उस्ताद हाफिज अली खाँ यांनी सरोद वाद्यामधून वादनशैली विकसित केली. इंग्रजपूर्व काळातील अफगाणिस्तान आणि भारताच्या सीमाप्रांतातील बंगश परिवारातून मुख्य भारतभूमीत आलेल्या महंमद हाश्मी खान बंगश यांनी रबाब हे वाद्य भारतात आणले. अफगाण-पश्तून प्रांतात वाजवल्या जाणाऱ्या रबाब या तंतुवाद्यात आणि सरोदमध्ये साधर्म्य आढळते ते यामुळेच. पर्शियन भाषेत सरोद याचा अर्थ मंजूळ स्वर! महंमद हाश्मी खान बंगश यांचे पुत्र आणि पौत्र यांनी हे वाद्य अधिक विकसित करत भारतीय रागदारीच्या वादनासाठी अनुकूल केले. चौथ्या पिढीतील उस्ताद नन्हे खाँ यांनी ग्वाल्हेर दरबारातील राजवादक म्हणून काम करताना या वाद्याला आणखी राजमान्यता आणि लोकमान्यता मिळवून दिली. त्यांचे पुत्र, पाचव्या पिढीतील द्रष्टे कलाकार उस्ताद हाफिज अली खाँ यांनी सरोदवादनाला आध्यात्मिक पातळीवर नेले. १९६०मध्ये त्यांना पद्मभूषण पुरस्कार प्रदान करण्यात आला, तेव्हा राष्ट्रपती .डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी त्यांना आणखी काही हवे का, असे विचारले. त्यावर हाफिज अली खाँसाहेब एवढेच म्हणाले, ‘तानसेन यांनी निर्मिलेल्या दरबारी रागाची शुद्धता हल्ली कमी होत चालली आहे. ती राखण्यासंबंधी काही करता येईल का ते पहा!’ त्यांचा मान राखण्यासाठी राजेंद्रप्रसाद म्हणाले, ‘ठीक. बघू या.’ नंतर पद्मभूषण पुरस्कार स्वीकारून घरी गेलेल्या उस्तादजींना पद्मभूषण पुरस्कारापेक्षा दरबारी रागाच्या शुद्धतेसाठी काहीतरी होणार या गोष्टीचा जास्त आनंद झाला होता, अशी आठवण त्यांचे पुत्र उस्ताद अमजद अली खाँ यांनी सांगितली आहे! सहाव्या पिढीतील पद्मविभूषण पुरस्कारविजेते उस्ताद अमजद अली खाँ यांनी तर सरोदला घराघरात पोहोचवले आणि त्यांचे तरुण पुत्रद्वय अमान अली आणि अयान अली बंगश ही सरोदपताका आता पुढे नेत आहेत. सरोद वाद्य हे बंगश घराण्याने भारताला दिलेली देणगी आहे. दोनशे वर्षांपेक्षा अधिक काळातील सात पिढ्यांच्या दिव्य योगदानाइतकाच हा वारसा जपण्याचे एक खूप भव्य कार्य उस्ताद अमजद अली खाँ यांनी गेल्या ३० वर्षांपासून सुरू ठेवले आहे. ते म्हणजे ग्वाल्हेरच्या जिवाजीगंज भागातील त्यांच्या पिढीजात हवेलीचे स्मारक-संग्रहालयात केलेले रूपांतर, अर्थात ‘सरोद घर’!उस्ताद अमजद अली खाँ यांच्या जगभर झालेल्या दौऱ्यांदरम्यान त्यांना एकदा पाश्चात्त्य संगीतकार बीथोव्हन यांचे जर्मनीतील जन्मस्थळ संग्रहालय म्हणून जतन करण्यात आल्याची माहिती मिळाली. त्यांनी मुद्दाम सपत्निक भेट देऊन ती वास्तू पाहून घेतली आणि आपल्या ग्वाल्हेर येथील पिढीजात वास्तूचे, ज्यात त्यांचा, त्यांच्या पिताजींचा जन्म झाला होता, त्याचे संगीत-संग्रहालय करण्याचे लगोलग ठरवले. या संग्रहालय बघण्यात-अनुभवण्यात एक वेगळाच आनंद दडलेला आहे!ग्वाल्हेरच्या भरवस्तीत जिवाजीगंज भागातील उस्ताद हाफिज अली खाँ यांचेच नाव दिलेल्या रस्त्यावरील या हवेलीच्या मुखदर्शनातच तिचे वेगळेपण जाणवते. मुघल-राजस्थानी शैलीत बांधलेल्या या वास्तूचा दुमजली दर्शनी भाग महिरपदार उंच खिडक्यांचा आभास देत गेरुआ ते पांढऱ्या अशा सुंदर रंगसंगतीत सजवलेला आहे. तळमजल्यावरच्या एकाआड एक खिडक्यांखाली चौकोनी कलात्मक वाफे करून त्यांत पुष्पगुच्छांसारखी वाटणारी हिरवीगार झाडे या पार्श्वभूमीवर खुलून दिसतात. याच्याच वर पहिल्या मजल्यावरची लांबलचक आडवी संपूर्ण दर्शनी भागात पसरलेली चौरसांची नक्षी असलेली बाल्कनी आहे. तळमजल्यावर मध्यभागी महिरपयुक्त कमानीखाली भक्कम, जाडजूड असा नक्षीयुक्त मुख्य दुपाखी दरवाजा आहे. महिरपीच्या दोन्ही बाजूंस कमलदलयुक्त गोल, उठावदार शुभचिन्हे आहेत. याच्या पुढ्यातच असलेली, दोन चौकोनी खांबावर तोललेली भारतीय शिल्पशैलीचे सौंदर्य उलगडून दाखवणारी तीन महिरपींनी सजवलेली पहिल्या मजल्यावरील बाल्कनी पाहून आपण बंगश घराण्याचे चौफेर कलाप्रेम आणि त्यातील भारतीयत्वाच्या आविष्कारापुढे लीन होतो. अजून तर आपण आतही गेलेलो नसतो! .मुख्य दरवाजातून आत प्रवेश करताच देवडीच्या उजव्या भिंतीवर दोन स्मरणशिला दिसतात. १९९५मध्ये अर्जुन सिंह यांच्या हस्ते सरोद घरचे उद्घाटन आणि १९९६मध्ये दिग्विजय सिंह यांच्या हस्ते त्याचे लोकार्पण झाल्याची माहिती त्यातून मिळते. ते वाचून समोर येताच गोल खांबावर तोललेल्या महिरपदार कमानींनी सजलेल्या, संगमरवरी फरशी बसवलेल्या स्वच्छ अशा मोठ्या चौकात आपण प्रवेशतो. आपल्या बाजूच्या दोन्ही भिंतींवर बंगश घराण्याच्या तीन पिढ्यांनी सादर केलेल्या मैफिली, त्यांचे झालेले सन्मान, थोरामोठ्यांच्या भेटी यांचे अनेक फोटो लावले आहेत. यानंतर समोरच दिसते ती उस्ताद हाफिज अली खाँ यांची स्मारकछत्री. यात एका चौथऱ्यावर उस्तादजींचा मोठा अर्धपुतळा बसवलेला आहे. चौथऱ्यावरच्या नामशिलेवरील मजकूर प्रथमतः उर्दू भाषेत कोरलेला वाटतो, पण बारकाईने पाहिल्यास इंग्रजी लिपीला नक्षीदार उर्दू वळणे दिल्याचे लक्षात येते आणि ही आगळीच कल्पना साकारणाऱ्या कलाकाराचे आपल्याला कौतुक वाटते. चौकाच्या डाव्या बाजूला मोठा संगमरवरी कायमस्वरूपी स्वरमंच केला आहे. याच्या मध्यभागी हाफिज अली खाँ यांचा मोठा फोटो लावला आहे. उस्ताद अमजद अली खाँ, त्यांचे दोन्ही पुत्र आणि येणारे पाहुणे कलाकार इथे बसून आपली संगीतसेवा सादर करतात.मुख्य संग्रहालय पहिल्या मजल्यावर आहे. भारतातील हे अशा प्रकारचे एकमेव खासगी संग्रहालय असल्यामुळे आताच्या अनेक दिग्गज गायक-वादकांनी दान केलेली आपल्या पूर्वजांची, गुरूंची अनेक वाद्ये इथे कलाकुसर केलेल्या लाकडी कपाटांमध्ये जपून ठेवली आहेत. पहिल्याच दालनात सुरुवातीला दिल्ली घराण्याचे उस्ताद काले खाँ यांनी वापरलेला, उस्ताद शफाअत अली खाँ यांनी भेट दिलेला तबला आहे. त्या शेजारीच पंजाब घराण्याचे वादक उस्ताद कादरबक्ष यांनी वाजवलेला, उस्ताद झाकीर हुसेन यांनी भेट दिलेला तबला आहे. हे पाहून आपण पुढे येताच एका कपाटात साक्षात उस्ताद अहमद जान थिरकवाँ यांनी वापरलेला तबला दिसतो. एव्हाना आपले डोळे विस्फारायला लागलेले असतात. पुढच्या एका कपाटात पतियाळा घराण्याचे उस्ताद बडे गुलाम अली खाँ यांनी गाताना वापरलेले, त्यांचे पौत्र उस्ताद रझा अली खाँ यांनी भेट दिलेले स्वरमंडल पाहताना तर हरखून जायला होते! पुढच्या दालनातील एका कपाटात उस्ताद सगिरुद्दीन खाँ यांनी वाजवलेले स्वरमंडल, उस्ताद मसीत खाँ यांनी वापरलेला तबला आणि उस्ताद मम्मन खाँ यांनी वापरलेले, सारंगीचा थोरला भाऊ शोभेल असे सूरसागर हे तंतुवाद्य पाहायला मिळते. पंडित व्ही. जी. जोग यांनी भेट दिलेले, उस्ताद अल्लाउद्दीन खाँ यांनी वापरलेले व्हायोलिनदेखील एका कपाटात आहे. याच कपाटात पंडित परबतसिंह यांचे मृदंगम, उस्ताद सगिरुद्दीन खाँ यांची सारंगी आणि उस्ताद झहूर अहमद खाँ यांचे व्हायोलिनही आहेत. ग्वाल्हेर संस्थानचे दरबारगायक पं. बाळाभाऊ उमडेकर तसेच शंकरगंधर्व महाविद्यालयाचे संस्थापक पद्मभूषण पं. कृष्णराव शंकर पंडित यांचे तानपुरे आपल्याला मोहित करतात. बंगश संगीत घराण्याचे मूळपुरुष महंमद हाश्मी खान बंगश यांनी अफगाण-पश्तून प्रांतातून आणलेले सुमारे अडीचशे वर्षांपूर्वीचे रबाब तसेच त्यांचे पुत्र गुलाम अली खाँ बंगश यांचे रबाबसुद्धा इथे श्रद्धापूर्वक जतन केलेले आहेत. पुढच्या पिढीतील उस्ताद नन्हे खाँ आणि मुराद अली बंगश यांनी तयार केलेले अगदी सुरुवातीचे सरोददेखील पाहायला मिळतात. आणखी एका दालनात बनारस घराण्याचे विख्यात तबलावादक पं. कंठेमहाराज यांचा तबला, इंदूर घराण्याचे विख्यात गायक आणि तराण्याच्या बोलांचे अर्थ लावणारे अभ्यासक उस्ताद अमीर खाँ यांचे सूरबहार, एवढेच नव्हे तर कथ्थक नृत्याचे सर्वकालीन श्रेष्ठ मानले गेलेले लखनौ घराण्याचे नर्तक पं. जगन्नाथप्रसाद ऊर्फ अच्छन महाराज यांचे, त्यांचे पुत्र पं. बिरजू महाराज यांनी भेट दिलेले घुंगरूदेखील इथे पाहता येतात. याव्यतिरिक्त अनेक प्रसिद्ध कलाकारांनी वापरलेली वाद्येही इथे जतन करून ठेवली आहेत. त्या सर्वांची नावे स्थलमर्यादेमुळे देता येणे शक्य नाही. सरोद घर ही बंगश घराण्याची हवेली असल्याने उस्ताद हाफिज अली खाँ आणि उस्ताद अमजद अली खाँ यांचे तर अनेक सरोद इथे जतन करून ठेवले आहेत. यात अमजद अली खाँ यांनी बालवयात वापरलेले सरोदही ठेवले आहे. .Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.काही दालने फिरून, ख्यातकीर्त वादकांच्या हस्तस्पर्शाने पावन झालेली अशी अनेक वाद्ये पाहून आपण बंगश घराण्यातील वादकांना मिळालेले पुरस्कार आणि सन्मानचिन्हे ठेवलेल्या काही दालनांमध्ये फिरतो. खचाखच भरलेल्या कपाटांमध्ये संपूर्ण जगभरातून मिळालेले शेकडो पुरस्कार, पारितोषिके पाहताना आपण नतमस्तक होतो. अमजद अली खाँ यांना माजी राष्ट्रपती ग्यानी झैलसिंग यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आलेल्या शिरोमणी पुरस्काराबरोबरच आपल्या पुण्यातील गणेश फेस्टिव्हलमध्ये प्रदान करण्यात आलेला पुरस्कारही इथे ठेवला आहे. काही सन्मानचिन्हे इतकी सुंदर आहेत की हाफिज अली खाँ, अमजद अली खाँ यांच्यासारख्या देखण्या व्यक्तिमत्त्वांच्या हातात ती आल्यामुळे त्यांचाही सन्मान झाल्यासारखे वाटते!कुठलाही कृत्रिम भपका नसलेले, देशी झाडाझुडुपांनी अंतर्बाह्य सजलेले, आपलेपणा जपणारे सरोद घर पाहताना आपण जसे सद्गदित होतो, तसेच आपले भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी हे या हवेलीत उस्ताद हाफिज अली खाँ यांच्याकडून रागदारीतील काही बारकावे समजून घेऊन त्याबाबतचा रियाज करण्यासाठी तीन वर्षे राहिले होते, हे ऐकून धन्यही होतो. त्यामुळे पंडितजी हे अमजद अली खाँ यांची ओळख आपले गुरुबंधू म्हणून करून देत असत.हे एवढे अद्वितीय संगीत-संग्रहालय उभारण्यात उस्तादजींच्या पत्नी सुभलक्ष्मीजी यांचाही खूप मोलाचा वाटा आहे. साक्षात पंडिता रुक्मिणीदेवी अरुंडेल यांच्या पट्टशिष्या असलेल्या सुभलक्ष्मीजींनी आपली बहरात असलेली भरतनाट्यम नृत्यकारकीर्द आटोपती घेऊन उस्तादजी आणि आपले दोन्ही पुत्र अयान अली आणि अमान अली यांची कारकीर्द घडवण्यात जसा पुढाकार घेतला, तसाच हे संग्रहालय घडवण्यातही घेतला. त्यांची उच्च दर्जाची सौंदर्यदृष्टी आणि अभिरुची, नीटनेटकेपणा, परिपूर्णतेचा ध्यास या तिन्ही उस्तादांच्या वेशभूषेत, आचारविचारात दिसतात, तशाच त्या सरोद घर पाहतानाही प्रत्ययास येतात. बंगश घराणे उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, पूर्व-पश्चिम भारतीय संगीत असे भेद मानत नाही. संपूर्ण भारताचे संगीत एकात्म आहे असे ते मानतात, आपल्या पुढच्या पिढीला तशी शिकवण देतात. .Premium|Chhatrapati Shivaji Maharaj: शिवरायांच्या अपयशातूनही प्रेरणा; लाय पाटलाच्या धाडसाची कहाणी काय आहे माहितेय का..?.तीस वर्षांपूर्वी आकाराला आलेले, अनेक दिग्गज कलाकारांनी हाताळलेल्या, एका अर्थाने त्यामुळे पवित्र झालेल्या बऱ्याच वाद्यांनी हे भारतीय संगीताचे तीर्थस्थान कितीही सजलेले असले, तरी अजून ते बाल्यावस्थेत असल्याचे उस्ताद अमजद अली खाँ मानतात. अजून ते बरेच सजवायचे आहे, बरेच उपक्रम राबवायचे आहेत अशी मनीषा बाळगतात. या वास्तूच्या मुख्य चौकात असलेल्या संगमरवरी अंगणमंचात शास्त्रीय संगीताच्या मैफिली रंगाव्यात यासाठी ते प्रयत्नशील असतात. ते स्वतः आणि त्यांचे दोन्ही पुत्र वेळ मिळेल तेव्हा ग्वाल्हेरला जाऊन या अंगणमंचात संगीतसेवा देतात. उस्तादजी त्यांचे पिताजी हाफिज अली खाँ यांच्या पुण्यतिथीला आवर्जून इथे येऊन त्यांच्या अर्धपुतळ्याला ओवाळून वादनसेवा सादर करतात. वीसहून अधिक रागांची निर्मिती केलेले, नोबेल शांतिपुरस्कार सोहळ्यात आपल्या पुत्रांसह सरोदवादन करण्याचा बहुमान मिळवलेले हे थोर कलाकार या वास्तूला भारतीय संगीताचे एक केंद्र करण्याबरोबरच ग्वाल्हेरला भारतीय रागदारीचे गतवैभव पुन्हा प्राप्त करून देण्यासाठी झटत असतात. या हवेलीचे हेरिटेज हॉटेल करून अर्थार्जन करण्याचा काहीजणांकडून मिळालेला सल्ला झुगारून देत त्यात हे एवढे लाखमोलाचे संग्रहालय ते उभारतात आणि वर रसिकांना पाहण्यासाठी विनाशुल्क खुले ठेवतात. केवढा हा त्यांचा नम्रपणा आणि समर्पित वृत्ती! अर्थात त्यातून यमुनेच्या डोहाप्रमाणे, एखाद्या महासागराप्रमाणे खोलखोल, गूढरम्य असलेल्या भारतीय संगीताप्रती असलेली त्यांची आदरयुक्त भावनाच व्यक्त होते. भारतात एकमेवाद्वितीय असलेल्या या एका कुटुंबाच्या संगीत संग्रहालयाला, सरोद घरला भेट देऊन आपण बाहेर पडतो तेव्हा आपल्यातील संगीताच्या अभिरुचीप्रमाणेच भारतीयत्वाच्या भावनेलाही नवीन धुमारे फुटलेले असतात!(भूषण तळवलकर पुणेस्थित हौशी पर्यटक व लेखक आहेत.) 