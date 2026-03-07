Premium|Happiness Happens Book Summary : आनंदाचा शोध घेणारा माणूस

वर्षा जोशी-आठवलेतुम्हीही आनंद शोधत असाल, तुमच्या जगण्याचं उद्दिष्ट शोधत असाल, आणि आयुष्य म्हणजे नेमकं काय? तुमच्या अस्तित्वामागचं नेमकं कारण काय? कशासाठी जगायचं आणि कसं जगायचं? या प्रश्नांची उत्तरं शोधत असाल, तर हॅपिनेस हॅपन्स हे पुस्तक नक्कीच वाचायला हवं. कदाचित आपल्याला जे हवं ते यातून मिळेल. रॉबिन सिंह यांचं हॅपिनेस हॅपन्स हे पुस्तक अलीकडेच वाचनात आलं. मूळ इंग्रजी पुस्तकाचा हा अनुवाद. अत्यंत सोप्या भाषेत आणि ओघवत्या शैलीत हा अनुवाद उतरला असल्यामुळे वाचताना कुठंही अडथळा येत नाही. पुस्तकाचं वेगळेपण पहिल्या धड्यातच जाणवतं. नेहमीप्रमाणे प्रस्तावना, मनोगत असं सरधोपट न जाता ‘तुम्ही’ या प्रकरणानं पुस्तकाची सुरुवात होते. थोडं प्रस्तावनेच्या अंगानं जाणारं पण तरीही वाचकाच्या मनाचा ठाव घेणारं हे प्रकरण आहे. हे पुस्तक कधी वाचावं याबद्दल लेखक रॉबिन सिंह यात म्हणतो, ‘तुम्ही जर दुःखी असाल, विमनस्क असाल किंवा तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, तुम्ही तुमचं काम चांगल्या पद्धतीनं करत असाल किंवा करू इच्छित असाल आणि त्यासाठी तुम्हाला अजून मार्गदर्शनाची गरज असेल आणि तिसरं म्हणजे तुम्ही हे पुस्तक न वाचता, सोशल मीडियावर येणाऱ्या न्यूज फीड पाहण्यातच वेळ घालवत असाल तर...’.Vinod Kumar Shukla : ज्ञानपीठ विजेते विनोद कुमार शुक्ल; सोशल मीडियाच्या युगात साहित्याचा नवा प्रवास.अर्थात हे वाचल्यावर जाणवलं की आपल्यातली प्रत्येक तिसरी व्यक्ती या वरच्या तिन्ही वक्तव्यांमध्ये मोडत असेल. कारण आजूबाजूला बघितलं तर कुणीतरी सतत चिंतेत आहे, दुःखी आहे. कुणाचं काम चांगलं आहे, पण अधिक चांगलं व्हायची गरज आहे. आणि त्यांच्या तिसऱ्या व्यक्तव्याबाबत तर बोलायलाच नको. सोशल मीडियावर गुंतून पडलेल्या वक्ती आपण सगळीकडेच पाहतो आहोत. मीही हे पुस्तक वाचलं त्यामागे वरील कोणतंतरी कारण असावंच, नाही का?रॉबिन सिंग पुढे म्हणतात, ‘अमुक एका पद्धतीनेच जगा, हे पटवून देण्यासाठी मी हे पुस्तक मुळीच लिहीत नाही. मात्र आयुष्यात कुठेतरी काहीतरी चुकत आहे याची ज्यांना जाणीव झाली आहे आणि त्या जाणिवेतून केवळ अरण्यरुदन न करता, असाच अनुभव कोणी घेतला आहे का? आणि यातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांच्याकडून काही शिकता येईल का? याचा शोध घेत आहेत; त्यांच्यासाठी हे पुस्तक लिहीत आहे.’पुस्तक वाचायला सुरुवात केली, हे दोन्ही परिच्छेद वाचनात आले आणि मी या पुस्तकात अडकून पडले. खरंतर रॉबिन सिंह यांच्याकडे त्यांना हवं असलेलं सर्वकाही होतं. त्यांची टेक कंपनी होती, ते अमेरिकेत स्थिरस्थावर जीवन जगत होते. आर्थिक स्वातंत्र्य, आवडता जोडीदार असं सर्वकाही होतंच. आपल्या मते सुख आणि समाधान, आनंदाच्या सर्वसाधारण व्याख्येत बसणारं आयुष्य ते जगत होतेच. पण या सगळ्या गोष्टींमध्ये ‘ते आनंदी असणं’ ही सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट त्यांच्या आयुष्यामधून गायब होती. हे त्यांना जाणवलं आणि आनंद शोधण्याचा प्रवास सुरू झाला. या प्रवासात पुढे काय काय घडलं हे सगळं या पुस्तकात येतं. जणू रॉबिन सिंह यांची डायरीच वाचतो आहोत, इतकं या माणसाचं मन आपल्याला कळू लागतं, आणि आपणही कित्येकदा असा विचार करतो हेही हे सगळं वाचताना जाणवतं..रॉबिन सिंह यांची त्यांची टेक कंपनी सोडून पीपल फार्म हे प्राणी बचाव केंद्र सुरू करण्यापर्यंतच्या रोमांचक प्रवासाचं वर्णन हॅपिनेस हॅपन्स या पुस्तकात वाचायला मिळतं.काही लोक असे असतात, की त्यांना हवं ते कधीच मिळत नाही तर दुसऱ्या प्रकारच्या लोकांना हवं ते सर्व काही मिळत जातं. यातील दुसऱ्या प्रकारात मोडणारे म्हणजे रॉबिन सिंह. सगळीच सुखं दाराशी हात जोडून उभी असतानाही जीवनाची लय अर्थातच आनंदच आपण गमावला आहे याची जाणीव त्यांना टोचत होती. त्या आनंदाच्या शोधातच त्यांनी पुन्हा भारतात यायचा निर्णय घेतला. त्याआधी मनातील अस्वस्थता दूर करण्यासाठी त्यांनी डायरी लिहायला सुरुवात केली. यामुळे झालं असं, की सुप्त मनातील विचार आणि धारणांची उकल त्यांना होऊ लागली. मनातले विचार लिहून काढल्यामुळे त्या विचारांमधली विसंगती त्यांना दिसून येऊ लागली. महत्त्वाचं म्हणजे ते म्हणतात तसं, एकट्यानं विचार करत बसलं की त्याच त्या मुद्द्यांभोवती फिरायला होतं, पण ते विचार लिहून काढल्यानं तसं झालं नाही. मुख्य म्हणजे मला वाटतं की त्यांना त्या विचारांकडे तटस्थपणेही बघता आलं असावं. असे विचार लिहून काढल्यामुळे यातले योग्य कोणते, अयोग्य कोणते याची निवड करणं सोपं गेलं असंही ते म्हणतात. हे लिहिताना घरातली सोपी, छोटी उदाहरणंही रॉबिन सिंह देतात.पुढे आनंदी कसं व्हायचं हा प्रश्नच योग्य नाही, असंही त्यांच्या लक्षात आलं. रॉबिन म्हणतात, ‘अनेक पाश्चात्त्य लोक भारतात येऊन त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं शोधतात.’ त्यांच्याप्रमाणे रॉबिनही २०१०मध्ये भारतात परतले, पण उत्तरं नव्हे, तर प्रश्न शोधण्यासाठी. हिमालयाच्या पर्वतरांगांमध्ये प्रश्नांचा शोध घेण्याचा आपला प्रवास थांबेल या आशेनं जीप खरेदी करून त्यांनी पर्वतरांगा पालथ्या घातल्या. प्रवासात एका ठिकाणी त्यांना जाणीव झाली, - ‘मी नेमकं कोणाला फसवत आहे, कारण फिरणं हेदेखील एक प्रकारचं व्यसन किंवा उपभोगच झाला.’ मग तिथूनही ते माघारी फिरले.मग रॉबिन सिंह धरमकोटला गेले. तोवर त्यांनी अंडी, मांस, दूध यांसारख्या मनाला टोचणी देणाऱ्या महागड्या अन्नपदार्थांचं सेवन सोडलं होतं. तरीही सहा महिन्यांतच त्यांना जाणीव झाली, की आनंदाच्या शोधासाठीच नव्हे तर जगण्यासाठीही कशाचा ना कशाचा तरी उपभोग घ्यावाच लागत आहे. खाण्यासाठी अन्न, म्हणजे शेती आली, त्यासाठी जंगलतोड, अन्नावर प्रक्रिया, त्यांचं पॅकिंग म्हणजे प्लॅस्टिक, वाहतुकीसाठी इंधन... या सर्व प्रक्रियेसाठी म्हणजे आपल्या जगण्यासाठी कुणाला तरी वेदना होणारच होत्या. हा प्रश्न रॉबिन सिंह यांना, मी का जगत राहावं? या प्रश्नापाशीही घेऊन गेला..Vinod Kumar Shukla : ज्ञानपीठ विजेते विनोद कुमार शुक्ल; सोशल मीडियाच्या युगात साहित्याचा नवा प्रवास.या प्रश्नाचं उत्तर आणि आनंदाच्या शोधाचा मार्ग त्यांना तमिळनाडूतील ऑरोविल इथं घेऊन गेला. ‘काळोखानंतरचा उषःकाल’ हे त्याचं वर्णन असलेलं प्रकरण. या प्रकरणापर्यंत येताना आपलंही मन आपल्या आयुष्याविषयीच्या कल्पना, विचारधारणा याविषयी विचार करू लागतं. त्यातून या माणसाचं पुढं काय झालं असेल? या सगळ्या विचारांतून बाहेर पडायला त्याला मार्ग मिळाला का? ज्या आनंदाच्या शोधात तो होता, तो आनंद त्याला गवसला का? या प्रश्नांमध्ये मन गुरफटून जातं.या प्रकरणात रॉबिन सिंह म्हणतात, ‘मी आनंदाच्या प्राप्तीसाठी सुरू असलेली माझी धाव थांबवत, आयुष्याचा उद्देश शोधण्यासाठी प्रवासाला निघालो. माहीत नव्हतं की, आयुष्यात अंतिम उद्देश असा काही प्रकार खरोखर असतो की नाही. पण तोपर्यंत मला आयुष्यातलं एक सत्य मात्र कळलं होतं, ते म्हणजे, ज्या कोणामध्ये हालचाल करण्याची क्षमता आहे, तो प्रत्येक जण वेदनेच्या स्रोतापासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्यामुळे वेदना ही सार्वकालीन, सार्वत्रिक आणि सर्वांत वाईट गोष्ट असेल, तर वेदना कमी करणं हीच सर्वांत चांगली गोष्ट आहे.’ आणि हेच तर त्यांना गवसलेलं त्यांच्या जीवनाचं उद्दिष्ट.उद्दिष्ट गवसलं आणि पीपल फार्म या संस्थेच्या स्थापनेच्या दिशेनं त्यांची पावलं पडायला लागली. वेदना कमी करण्यासाठी माणसांऐवजी त्यांनी प्राण्यांवर काम करण्याचा निर्णय घेतला. कारण माणसाप्रमाणे स्वतःची वेदना कमी करण्याची क्षमता या प्राण्यांमध्ये नसते, हेही त्याचं एक कारण होतं. एकदा उद्दिष्ट ठरवल्यानंतर त्यांनी त्या दिशेनं प्रयत्न सुरू केले. यात अनेक प्रश्न पडत गेले आणि त्याची उत्तरंही त्यांनी शोधली. या उद्दिष्टांतूनच त्यांचा प्रवास आनंदाच्या दिशेनं सुरू झाला, असंही ते आवर्जून सांगतात.तुम्हीही आनंद शोधत असाल, तुमच्या जगण्याचं उद्दिष्ट शोधत असाल; आयुष्य म्हणजे नेमकं काय? तुमच्या अस्तित्वामागचं नेमकं कारण काय? कशासाठी जगायचं आणि कसं जगायचं? या प्रश्नांची उत्तरं शोधत असाल, तर हॅपिनेस हॅपन्स हे पुस्तक नक्कीच वाचायला हवं. कदाचित आपल्याला जे हवं ते यातून मिळेल आणि जीवन जगण्याची कला साध्य होईल.वर्षा आठवले सकाळ प्रकाशनच्या पुणेस्थित उपसंपादक आहेत..हॅपिनेस हॅपन्सलेखक : रॉबिन सिंहअनुवाद : रोहित वाळिंबेप्रकाशन : सकाळ प्रकाशन, पुणेकिंमत : ₹ २८०पाने : १६४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 