Premium|Role of Dopamine and Serotonin in happiness : आनंदी राहण्यासाठी डोपामाइन आणि सेरोटोनिनची भूमिका; हॅपी हार्मोन्सचा प्रभाव

डॉ. अमोल सप्तर्षिदुःख नाही अशी व्यक्ती शोधूनही सापडणार नाही. प्रत्येकाला काहीतरी दुःख, खंत, टोचणी किंवा बोच असतेच. याचा अर्थ आपल्याकडे हॅपी हार्मोन्स कमी आहेत किंवा अजिबातच नाहीत असा होत नाही. तसंच काही वाटलं, तर थोडा व्यायाम करावा, चविष्ट अन्न खावं, मित्रांचा सहवास अनुभवावा, थोडं गॉसिप करावं. या सगळ्यामुळे आपण आनंदी होतो.आनंदी राहावं असं प्रत्येकाला वाटतं. या ना त्या प्रकारे आनंदी राहण्यासाठी माणूस सतत प्रयत्नशील असतो. सुरुवातीला आनंदाच्या कल्पना अगदी सीमित असतात, नंतर त्या अमर्याद व्हायला लागतात. आनंदाच्या टप्प्यांचा विचार करताना आपल्याला समाजामध्ये अल्पसंतुष्ट, हवं ते सर्व असूनही दुःखी असणारे अशा भिन्न स्तराच्या व प्रकारच्या व्यक्ती दिसतात. विशेष म्हणजे या सर्वांमध्ये कोण कशामुळे सुखावेल किंवा दुखावेल हे सांगणंही अवघड आहे. मानवी स्वभावानुसार दुःखी होण्यासाठी अगदी दुसऱ्याची बाग आपल्या बागेपेक्षा जास्त सुंदर आहे इथपासून, ते मी ज्या लेनमध्ये गाडी चालवतोय त्यापेक्षा पलीकडच्या लेनमध्ये कमी खड्डे आहेत इतकीशी भावनाही पुरेशी असते. सोशल मीडियाच्या प्रभावामुळे आनंदी नसलो तरी मी दुसऱ्यांपेक्षा जास्त आनंदी कसा आहे, हे दाखवण्याची जणू स्पर्धाच पाहायला मिळते. मी काय मिळवलंय इथपासून मी काय खातोय, मी कुठं फिरतोय या सगळ्याचे फोटो, व्हिडिओ आपल्याला सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात. त्या पोस्ट्सना मिळणाऱ्या लाइक्स, कॉमेंट्समधून आनंद शोधण्याचा प्रयत्न होतो. हा पूर्णतः स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल..मुळात एखादी व्यक्ती आनंदी कधी होते? शास्त्रज्ञ म्हणतात, व्यक्तीला आनंदी करणारी प्रमुख चार हॉर्मोन्स असतात. डोपामाइन, सेराटोनिन, ऑक्सिटोसिन आणि एंडॉर्फिन! त्यातल्या डोपामाइनमुळे आपण अधिक सकारात्मक होतो आणि सतत पॉझिटिव्ह विचार करून स्वयंप्रेरणेनं काम करतो. हे डोपामाइन लहान लहान गोष्टीतला आनंद शोधायला शिकवतं. आपल्या आवडीचे आणि चविष्ट पदार्थ खाल्ल्यानं डोपामाइन वाढतं. सेराटोनिनमुळे छान झोप येते, मन प्रसन्न राहतं. या हार्मोनची पातळी सकाळी कोवळ्या उन्हात फिरल्यानं, ध्यान केल्यानं, व्यायाम केल्यानं आणि विशेष म्हणजे एखाद्याप्रति कृतज्ञ राहिल्यानं वाढते. ऑक्सिटोसिनमुळे नातेसंबंध दृढ होतात. आपण समाजाशी जोडलेलो असल्याची भावना निर्माण होते, परस्परांवरचा विश्वास वाढतो. या हार्मोनची पातळी गप्पागोष्टी करणं, समाजात मिसळणं आणि परस्परांना (हेल्दी) स्पर्श केल्यानं वाढते. एंडॉर्फिनमुळे स्ट्रेस कमी होतो, मनमोकळं राहता येतं. याची पातळी हास्यविनोद करणं, एखादा चांगला सिनेमा पाहणे अशा आनंददायी गोष्टींमध्ये रमल्यानं वाढते.शास्त्रज्ञांचं हे सारं ऐकल्यानंतर लगेच मनात विचार येऊ शकतो, की या हार्मोन्सची पातळी सतत वाढती कशी राहील? मी सतत आनंदी कसा राहू शकेन? त्यासाठी खाद्यपदार्थांपासून औषधंसुद्धा तयार झाली आहेत. सोशल मीडियावर तर टिप्सचा भडीमार आहे. खरं सांगायचं तर आनंद ‘खरेदी’ करण्याची इच्छा असणाऱ्या लोकांसाठी बाजारपेठ सजली आहे.पण एक मिनिट जरा थांबा. विचार करा. तुम्ही खरंच दुःखी आहात का?.Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोकादायक खेळ; पिढीच्या भावनिक नात्यांवर संकट.आपलं मन कधीच सतत दुःखी अथवा आनंदी राहू शकत नाही, भावनांच्या लाटा सतत सुरूच असतात. आपलं मन किंवा मेंदू अशा पद्धतीनं तयार झालेला आहे, की तो सतत एकाच गोष्टीचा एकाच पद्धतीनं विचार करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे आपण सतत फक्त आनंदी राहू शकत नाही. काही वेळा आपण दुःखीही नसतो आणि आनंदीही नसतो - नॉर्मल असतो, नॉर्मल झाल्यामुळेच आपल्याला आनंदाची किंमत राहते. अगदी सोपं उदाहरण घ्यायचं, तर आपण फक्त आणि फक्त श्रीखंड-पुरी खाऊ शकत नाही, त्याबरोबर चव बदलण्यासाठी भाजी, चटणी, कोशिंबीर या गोष्टींची गरज असतेच.आनंदी राहण्यासाठी खूप गोष्टींची गरज असते असं काहीजणांना वाटत असतं. अशा व्यक्तींना त्या गोष्टींची यादी करायला सांगितली तर दोनशे पानी मोठी वहीसुद्धा कमी पडेल. त्याउलट काही लोक असे असतात, ज्यांच्याजवळ काहीच नसतानाही ते आनंदी असतात. खूपजणांना वाटतं की आपल्या शरीरात हॅपी हार्मोन्स अधिकाधिक स्रवले, की आपण आनंदी होणार. परंतु, असा विचार करून पाहा, की आपण आनंदी असतो म्हणून या हार्मोन्सची पातळी वाढलेली असते.भारतीय संस्कृतीमध्ये सदाचार, सद्वृत्त आणि दिनचर्या जी सांगितलेली आहे, त्यामध्येच आपल्याला आपण आनंदी राहण्याची सगळी हॅपी हार्मोन्स वाढवणारी कृत्यं आपोआपच आपल्याकडून घडणं अपेक्षित आहे. सकाळी उठून नियमित व्यायाम करण्याचं महत्त्व आपल्याला ठाऊकच आहे. शिवाय जोडीला ध्यानधारणा किंवा सकाळच्यावेळी संपूर्ण परिवाराबरोबर घेतलेला वाफाळता चहा पिणं या आणि अशा अनेक गोष्टी झोपेपर्यंत आपण करत असतो, त्यामुळे छान हॅपी हार्मोन्स तयार होतात..दुःख नाही अशी व्यक्ती शोधूनही सापडणार नाही. प्रत्येकाला काहीतरी दुःख, खंत, टोचणी किंवा बोच असतेच. याचा अर्थ आपल्याकडे हॅपी हार्मोन्स कमी आहेत किंवा अजिबातच नाहीत असा होत नाही. तसंच काही वाटलं, तर थोडा व्यायाम करावा, चविष्ट अन्न खावं, मित्रांचा सहवास अनुभवावा, थोडं गॉसिप करावं (नावडत्या व्यक्तींची उणी-दुणीसुद्धा काढावीत). या सगळ्यामुळे आपण आनंदी होतो. मात्र एक लक्षात ठेवा, केवळ हॅपी हार्मोन्स वाढवायचे आहेत म्हणून अतिव्यायाम करणं, खूप वेळा वेगवेगळे चविष्ट पदार्थ खाणं, अतिझोपणं, जास्त सिनेमे बघणं, सतत रिल्स पाहणं असं केल्यास त्याचे दुष्परिणामही असतात.दुःख होणारी कारणे दूर ठेवली तरी फायदा होतो. सतत स्पर्धा करणं, दुसऱ्याला टोचून बोलण्याची संधी शोधणं आणि ती न मिळाल्यानं दुःखी होणं, समोरचा मस्त पिझ्झा खातोय आणि माझ्या ताटात मेथीची भाजी आहे, अशी एक ना अनेक कारणं आहेत, जी आनंदी राहू देत नाहीत. त्यांना शोधून हेतुपुरस्सर दूर ठेवलं की आनंद चालत नाही, तर धावत येईल!दिवसामागून रात्र आहे, म्हणून दिवस आणि रात्र यातील गंमत शिल्लक आहे. जीवनाचा निखळ आनंद घेणं, समाजाशी कृतज्ञ राहणं, मदतीसाठी तत्पर असणं, आपलं काम निष्ठेनं करणं अशा अनेक कृतींमधून तयार होणारी पॉझिटिव्ह एनर्जी आपल्याला आनंदी ठेवते. त्यामुळे आता आनंदानं कामाला लागा...!डॉ. अमोल सप्तर्षि पुणेस्थित आयुर्वेद तज्ज्ञ आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.