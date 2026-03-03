Premium|Perception of happiness across generations : अभावातून मिळणारा आनंद की झटपट मिळणारे सुख? नव्वदच्या दशकातील 'वेटिंग' आणि आजचे 'इन्स्टंट' जगणे

अमृता देसर्डाआनंद व्यक्तीसापेक्ष आहे. तो मानवी मन, घडून गेलेल्या घटना आणि माणसाच्या विचारप्रक्रियेवर अवलंबून असतो. आनंदी राहणं ही मनाची, शरीराची अनोखी अशी अवस्था आहे, जी मोठ्या कौशल्यानं जपावी आणि रुजवावी लागते. आपण एखाद्या रोपाचं जसं संगोपन करतो, तसं या आनंदरूपी बीजाचं उत्तम संगोपन करून ते वाढवायला हवं!‘‘हल्लीची पिढी खूप कॅज्युअल आहे. त्यांना सगळं मिळतं, त्यांच्या जगण्यात कसलाच अभाव नसतो; त्यांना काय समजणार खरा आनंद काय असतो?’’ एक सत्तरी ओलांडलेल्या आज्जी बागेत बसून त्यांच्या मैत्रिणीशी बोलत असताना हा संवाद कानावर पडला. मनात असंख्य प्रश्न दाटून आले. खरंच हल्लीची पिढी अशी आहे? त्यांना त्यांच्या आयुष्यात कुठलाच अभाव अनुभवायला मिळाला नसेल? खरा आनंद काय हे त्यांना माहिती नसेल? तो कशात आहे हे त्यांना सांगता येईल? असे प्रश्न मनात आले आणि मी त्यांची उत्तरं शोधण्याच्या निमित्तानं लोकांशी बोलायचं ठरवलं..Premium|Childhood memories: बोरींसारखेच अवचित गवसलेले इतर आनंदाचे क्षणही आता स्मरू लागलेत...एक विशीतला मुलगा समोर दिसला. गाणी ऐकत स्वतःच्याच नादात होता. त्याच्याशी बोलायचं म्हणून मी त्याच्या बाकड्यावर जाऊन बसले. तो खूप तल्लीन झाला होता. तरीही त्याला थोडं डिस्टर्ब करायचं ठरवलं. त्याच्याकडे बघून आधी हसले, मग बोलायला सुरुवात केली. त्याला निवांत राहायला आवडत होतं, त्याच्या घरची परिस्थिती एकदम चांगली होती. पैसे कमावण्याची भ्रांत नव्हती. ‘‘आनंद म्हणजे तुझ्या मते काय?’’ हा प्रश्न विचारल्यावर तो म्हणाला, ‘‘राजासारखं जगायचं, टेन्शन नाही घ्यायचं, चिल राहायचं. जॉय त्यातच आहे. आपण आज आहोत, उद्या नसू. आजचा दिवस एन्जॉय करायचा.’’ हा मुलगा (त्याचं खरं नाव लिहायची परवानगी त्यानं दिली नाही) ज्या पिढीचं प्रतिनिधित्व करतो, ती पिढी म्हणजे आपल्या समाजाचं पुढचं भविष्य आहे. अर्थात हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. पण एकूणच येईल तो दिवस एन्जॉय करत निवांतपणे जगत राहायचं हा एक विचार घेऊन जगणारा हा तरुणवर्ग खूप वेगळ्या पद्धतीनं घडतो आहे; स्वतःकडे, स्वतःच्या आनंदाकडे वेगळ्या नजरेनं बघतो आहे असं जाणवत राहिलं.त्या मुलाला विचारलेलाच प्रश्न घेऊन मी आणखी एकाकडे वळाले. ही व्यक्ती इतिहास अभ्यासक आणि संशोधक होती, नाव सुमित डेंगळे. ते म्हणाले, ‘‘मी अगदीच जेन-झी पिढीतला नाही, त्यांच्या काहीसा आधीचा आहे. नव्वदच्या दशकात जन्मलेली आमची पिढी एका मोठ्या स्थित्यंतराची साक्षीदार होती किंवा आहे. हे स्थित्यंतर झालं तंत्रज्ञान आणि जागतिकीकरणामुळे. आनंद या भावनेचं स्वरूप यामुळं बदलत गेलं असं मला वाटतं.’’ बदलत गेलं म्हणजे नेमकं काय, असं विचारल्यावर त्यांनी पुढे स्पष्टीकरणही दिलं. ‘‘पूर्वी कधीतरीच बाहेर चित्रपट पाहायला मिळायचा, कधीतरीच फोनवर बोलायला मिळायचं, कधीतरीच पावभाजीसारखे नवे पदार्थ खायला मिळायचे. अशा सर्व लहानसहान गोष्टींतून मिळणारा आनंद खूप असायचा. कारण ते सहज मिळत नव्हतं. हल्ली सर्व गोष्टी झटपट मिळाल्यानं त्यातून मिळणारा आनंद कमी झाला आहे. वाट पाहण्यातला आनंद हरवला आहे. आनंद संथतेत असतो, वाट पाहण्यात असतो, अज्ञानात असतो, विरहात असतो, अपूर्णतेत असतो!’’ अपूर्णतेत असणारा आनंद शोधून पुढं जाणं ही खरंतर एक कला आहे. हे कौशल्य आत्मसात करणं ही आत्ताच्या वेगवान जगात किती अपरिहार्य गोष्ट आहे, हे सुमित यांच्याशी बोलताना जाणवलं..जर्मन भाषेचे क्लास घेणारे सिद्धेश वकील म्हणतात, ‘‘पस्तिशीच्या उंबरठ्याच्या पुढे-मागे उभ्या असलेल्या माझ्या पिढीनं काळाच्या प्रवाहातील विलक्षण वळणं अनुभवली. बालपणाच्या निरागस सावल्या, तारुण्याच्या स्वप्नांनी उजळलेल्या वाटा आणि आजच्या धावत्या जगाचा कोलाहल या साऱ्यांतून प्रवास करताना खरा आनंद शांततेतच दडलेला असतो, हे मला उमगलं. आई-वडिलांच्या मायेचा उबदार स्पर्श, मित्रांच्या सहवासातील निखळ हास्य आणि आपल्या कर्तृत्वानं कोणाच्या तरी आयुष्यात आशेचा किरण दाखवून दिल्याची जाणीव मला समृद्ध करते. अपेक्षांच्या ओझ्याऐवजी कृतज्ञतेची शाल अंगावर घेत प्रत्येक क्षण सजगपणे जगलो, तर साधेपणातही गूढ तेज सापडतं, मन समाधानानं भरतं आणि जीवन अर्थपूर्ण, सुंदर, प्रसन्न वाटू लागतं. हाच माझ्यासाठी खरा आनंद आहे.’’ दर्जेदार साहित्य व पुस्तकांचं वाचन व वेगवेगळ्या संस्कृतींचा अभ्यास हासुद्धा सिद्धेश यांच्यासाठी सर्वात मोठा आनंदाचा ठेवा आहे, आणि त्यामुळेच त्यांना पुढे चालत राहण्याची प्रेरणा मिळते.माणूस आशावादी असतो म्हणून तर काही चांगलं उभारू शकतो, करू शकतो. स्वतःच्या आनंदातून प्रेरणा घेत जगत राहणं ही एक सतत लागणारी गरज आहे, असं सिद्धेश यांच्याबरोबर झालेल्या गप्पांमधून समजलं.साधारण चाळिशीच्या, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, स्वतःची स्वतंत्र मतं जपणाऱ्या वकील रत्नदीप पाटील यांचा विचार ऐकून मीच विचारात पडले. त्यांच्या मते, ‘‘आनंद हा तुमच्या मनावर आणि आजूबाजूच्या परिस्थितीवर अवलंबून असतो. मनाची जडणघडण महत्त्वाची असते, तुम्हाला स्पष्टता असणं महत्त्वाचं आहे. जगताना प्रत्येक क्षण सजग होऊन, समजून घेऊन जगता येणं आणि त्यातून स्वतःचा आनंद शोधणं ही प्रक्रिया ओळखून त्याची प्रॅक्टिस आपल्याला करता आली पाहिजे.’’ असा प्रत्येक क्षण जर आपण सजग राहून जगलो, तर चमत्कार होईल. आपण माणूस म्हणून खरंच नुसते विचारी नाही, तर प्रगल्भही आहोत, असं त्यांच्याशी बोलताना वाटून गेलं..Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.माझी नेहमीची भाजीवाली तिशीतली आहे. म्हटलं तिलाही विचारून पाहू. तीन मुलींची आई आहे ती. नवरा अचानकच जग सोडून कायमचं निघून गेला. या घटनेला वर्ष होऊन गेलं. एकीकडे नवरा जाण्याची बोच मनात अजूनही जिवंत आहे, आणि दुसरीकडे मुलींसाठी म्हणून जगण्याची धडपड तिच्या नजरेत दिसते. त्या नजरेत एक चमकही आहे. नाव छापणार नाही या अटीवर ती बोलू लागली. ‘‘ताई, माझ्या मुलींना वाढताना पाहून मला बळ मिळतं. त्यांच्या निरागस हसण्यात मला आनंद दिसतो. दुःख पचवण्याची ताकद त्या देतात मला! आता जे काही मिळवायचं, कमवायचं ते त्यांच्यासाठी.’’ हे बोलत असताना तिच्या बोलक्या डोळ्यांत हळूच पाणी तरळलं.वीस वर्षांहून अधिक काळ घरकाम करणाऱ्या नंदा कंधारेंशी बोलले. शेती, घर आणि इतरांची घरकामं निगुतीनं सांभाळणाऱ्या नंदाताई म्हणतात, ‘‘मी अडानी बाई. लिहता वाचता येत न्हाई. पन काम करताना मनात देवाचं नाव येतं, त्यातून मनाला लै समाधान मिळतं बघा. माझा देव माझ्या पाठीशी हाय बघा, त्यो मला काय कमी पडू देत न्हाई. लै आनंदी हाय मी!’’या दोघीजणी त्यांच्या पातळीवर संघर्ष करत जगत आहेत, पण आनंदी आहेत. एकजण आपल्या मुलींमधून आणि एकजण आपल्या कामातून आनंद शोधत जगते आहे. म्हणूनच स्वतःमधल्या आशा टिकवता येणं ही अतिशय प्रेरक अशी गोष्ट वाटते मला.वयाची ८५ ओलांडलेले असूनही शेती करणारे, सातत्याने लिहिणारे भीमराज भुजबळ हे मला इतरांपेक्षा अधिक तरुण वाटले. त्यांचा खरा आनंद झाडाझुडुपांत आहे. ते म्हणतात, ‘‘निसर्ग हा खरा आनंदाचा अखंड स्रोत आहे. तो सतत समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत असतो. समतोल ढासळला की समजायचं आपण दुःखात आहोत. पण हे दुःख फार काळासाठी नसतं, त्याच्यामागे सुख येणारच असतं. फक्त आपण त्याकडे कसं पाहतो हे महत्त्वाचं. आपण जोपर्यंत या पृथ्वीवर आहोत तोपर्यंत आनंदाचा सतत विचार करायचा, आणि तो आपल्या कृतीतून मिळवायचा. सतत काहीतरी करत राहण्यातच मला आनंद वाटतो.’’.आनंद ही एक अशी संकल्पना आहे, जी अनुभवातून प्रत्यक्ष अस्तित्वात येते. तिच्यात एक सकारात्मक ऊर्जा असते. नैसर्गिक ऊर्मी असते. अगदी वयाची ८५ ओलांडलेले आजोबा असोत किंवा नुकताच मिसरूड फुटलेला, कोवळी स्वप्नं पाहणारा युवक असो, प्रत्येकाची आनंदाची परिभाषा वेगळी आणि अनोखी असते. हा प्रत्येकजण त्याच्या पिढीचं प्रतिनिधित्व करत असतो. आनंद व्यक्तीसापेक्ष आहे. तो मानवी मन, घडून गेलेल्या घटना आणि माणसाच्या विचारप्रक्रियेवर अवलंबून असतो. आनंदी राहणं ही मनाची, शरीराची अनोखी अशी अवस्था आहे, जी मोठ्या कौशल्यानं जपावी आणि रुजवावी लागते. आपण एखाद्या रोपाचं जसं संगोपन करतो, तसं या आनंदरूपी बीजाचं उत्तम संगोपन करून ते वाढवायला हवं असं या वेगवेगळ्या पिढ्यांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकांशी चर्चा करून जाणवलं. अर्थात, या अगदी प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया असल्या, तरी आनंदाच्या परिभाषेचा उगम जाणून घेऊन, त्यातून काहीतरी चांगलं शिकायला हवं.अर्थात विकृती, नकारात्मकता, हव्यास, लोभ, शत्रुभाव, असूया, हेवेदावे यांमधून मिळणारा आनंद हा खरा आनंद नसतोच. पण आजही समाजमन या भावभावनांचे मोठ्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व करतं आहे, हे भीषण वास्तव आपल्याला नाकारून चालणार नाही. खऱ्या आनंदाच्या मार्गावर यश आणि समृद्धी दडलेली आहे, तो मार्ग आपला आपणच सजग आणि विवेकी राहून मोकळा करायला हवा. आणि त्या रस्त्यावरून आपापला आनंद शोधत, जपत अखंड चालायला हवं इतकंच वाटतं!अमृता देसर्डा लेखिका व सकाळ प्रकाशनाच्या वरिष्ठ व्यवस्थापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 