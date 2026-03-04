Premium|Stable emotions and inner joy : संपत्ती असूनही मन अस्वस्थ का राहते? तुमच्या आनंदाचा खरा रिमोट कंट्रोल बाह्य जगात नसून 'स्थायीभावांत' कसा दडलाय?

राधिका परांजपे-खाडिलकरस्वभावातून आणि स्थायीभावांतून जन्माला आलेल्या आनंदाचं स्वरूप निखळ आणि दीर्घकालीन असतं. जेव्हा आपण स्वभावातल्या उणिवा जाणून त्यांच्यावर काम करतो, त्यांना संयमाचं, कृतज्ञतेचं आणि निस्वार्थीपणाचं रूप देतो, तेव्हा आनंदासाठी आपल्याला कोणत्याही कारणाची किंवा प्रसंगाची वाट पाहावी लागत नाही. आनंद ही केवळ एक भावना न राहता, तो आपल्या स्वभावाचा एक भाग होण्याकडे वाटचाल होऊ लागते.मनाच्या आतून, खोलवर वाटणारा आनंद हा एखाद्या प्रसंगाचा किंवा घटनेचा परिणाम नसतो, तो आपल्या स्वभावाच्या आणि स्थायीभावांच्या सूक्ष्म परस्परसंबंधातून जन्माला येणारा एक अनुभव असतो, असं मला वाटतं. भौतिक जगात मिळणाऱ्या सुखसोयी, यश, संपत्ती, प्रतिष्ठा या गोष्टी आनंदाला हातभार अवश्य लावतात, पण आनंदाचा मूळ स्रोत आपल्या अंतर्मनातल्या स्वभावरचना आणि स्थिर भावनिक वृत्ती यांच्यातच दडलेला असतो. म्हणूनच काहीजण अत्यंत साध्या परिस्थितीतही समाधानी आणि आनंदी राहतात, तर विपुल साधनसंपत्ती असूनही काहीजणांच्या मनाला शांतता लाभत नाही. .Premium|Vitthal Bhakti Tradition : संत परंपरेत विठ्ठलभक्तीचे महत्त्व; महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचा अभ्यास.स्वभाव केवळ व्यक्तिमत्त्वाची एक बाजू नसते, ती आपल्या विचारांची आणि वागण्याच्या पद्धतीची मूळ चौकट असते. आपल्या जगाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर, समस्यांना प्रतिसाद देण्याच्या क्षमतेवर आणि नातेसंबंध जपण्याच्या वृत्तीवर स्वभावाचा मोठा प्रभाव असतो. स्वभावाच्या या मूलभूत रचनांतूनच स्थायीभावांचा जन्म होतो. भारतीय मानसशास्त्रीय परंपरेत स्थायीभावांना प्रचंड महत्त्व दिलं गेलंय, कारण हे भाव व्यक्तीच्या मनात दीर्घकाळ टिकून राहतात आणि तिच्या भावनिक जीवनाचा केंद्रबिंदू ठरतात. रती, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, बीभत्स, विस्मय, निर्वेद (शांत) यांसारखे स्थायीभाव व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्याला बळकटी देतात. या स्थायीभावांचा योग्य समतोल राखला जातो, तेव्हा आनंदाची अनुभूती क्षणिक न राहता सातत्यपूर्ण होऊ शकते, दीर्घकाळ टिकू शकते. अशा प्रकारचा आनंद एखाद्या घटनेवर अवलंबून राहत नाही, तो व्यक्तीच्या अस्तित्वाचा भाग होऊन जातो.मनाच्या पटलावर उमटणाऱ्या भावनांच्या लाटांपेक्षा स्थायीभावांची खोली जास्त असते. उदाहरणार्थ, एखाद्या प्रसंगामुळे निर्माण होणारा क्षणिक उत्साह लवकर ओसरतो, पण कृतज्ञतेचा स्थायीभाव अंगीकारलेल्या व्यक्तीला प्रत्येक अनुभवातून काहीतरी सकारात्मक जाणवत राहतं. तिच्या मनात आनंदासाठी इतर कारणांची आवश्यकता भासत नाही. ती साध्या गोष्टींतूनही समाधान शोधू शकते. या स्थायीभावांच्या उपस्थितीत व्यक्तीच्या मानसिक प्रतिक्रियांची दिशा बदलते. अपयश आलं तरी ती आत्मपरीक्षणाची एक संधी वाटते, आणि यश मिळालं तरी अहंकार वाढण्याऐवजी नम्रता वृद्धिंगत होते..स्वभाव आणि स्थायीभाव यांचा एकमेकांशी असलेला संबंध आनंदाच्या अनुभवासाठी अत्यंत निर्णायक असतो. एखाद्या व्यक्तीचा मूळ स्वभाव थोडा चंचल किंवा उतावळा असला, तरी तिच्या मनात धैर्य किंवा संयमाचा स्थायीभाव विकसित झाला, तर ती व्यक्ती संकटकाळात शांत राहण्याची क्षमता आत्मसात करू शकते. यामुळे तिच्या भावनिक प्रतिक्रियांमध्ये स्थैर्य येतं आणि आव्हानांना तोंड देताना निर्माण होणारा ताण कमी होतो. या प्रक्रियेतून मिळणारा आनंद इतर कोणत्याही आनंदापेक्षा जास्त टिकाऊ असतो.आपल्याला रोजच्या रोजच अनेक प्रकारच्या ताणतणावांचा सामना करावा लागतो. स्पर्धा, अस्थिरता, आशा-अपेक्षा आणि जगाचा पुढे जाण्याचा वेग यामुळे मनात अस्थिरता, चंचलता निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. अशा परिस्थितीत स्थायीभाव मदतीला येतात. करुणा, सहानुभूती किंवा आत्मविश्वास यांसारखे स्थायीभाव व्यक्तीला मानसिक संतुलन राखण्यास मदत करतात, मनाला दिशा देतात. परिणामी, व्यक्तीला आयुष्यातल्या प्रत्येक अनुभवातून काहीतरी शिकण्याची संधी मिळते.आपल्या स्वभावातले काही गुण आनंदाला पोषक ठरतात, तर काही गुण त्याला अडथळा निर्माण करतात. उदाहरणार्थ, अतिआत्मकेंद्री असणं किंवा परिपूर्णतेची अतिरेकी अपेक्षा अशा गोष्टी आपल्याला सतत असमाधानी ठेवू शकतात. पण हेच सहकार्याची वृत्ती, समजून घेण्याची वृत्ती, लवचिकता यांसारखे गुण मनात सकारात्मक स्थायीभावांना जन्म देतात. सहकार्य, सामंजस्य अशा भावनांची सतत पुनरावृत्ती होत राहिली, तर त्या व्यक्तीच्या स्वभावाचा भाग होऊन जातात. आतून येणाऱ्या आनंदाचा स्रोत ठरतात..खरंतर स्वभाव पूर्णपणे अपरिवर्तनीय नसतोच. स्वभावाला औषध नाही हे असत्य आहे असं मला वाटतं. जाणीवपूर्वक प्रयत्न करून आपला स्वभाव बदलला जाऊ शकतो. फक्त त्यासाठी मनात प्रबळ इच्छा असायला हवी. स्थायीभावांचा विकास ही मात्र एक दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. त्यासाठी सतत आत्मपरीक्षण करावं लागतं, भावनिक सजगता आत्मसात करावी लागते. या प्रक्रियेतून निर्माण होणारी मानसिक परिपक्वता आनंदाचा महत्त्वाचा स्रोत ठरते.स्वभावातून मिळणारा आनंद अनेकदा इतका सूक्ष्म असतो, की आपल्याला त्याची नीटशी जाणीवही होत नाही. पण तो आपल्या आयुष्याला शांतपणे आकार देत असतो. एखाद्या व्यक्तीच्या स्वभावात असलेली सहजता, समजूतदारपणा किंवा जगाकडे पाहण्याची संतुलित दृष्टी ही तिच्या आनंदाच्या अनुभवाला स्थैर्य देत असते. हा आनंद एखाद्या मोठ्या यशानंतर उसळून येणाऱ्या भावनिक लहरीसारखा नसतो, तो दररोजच्या साध्यासुध्या जगण्यातून, अगदी किरकोळ क्षणांतूनही जाणवत असतो.मोकळ्या आणि आशावादी स्वभावाच्या लोकांना आयुष्यातल्या बदलांचा धक्का कमी बसतो. त्यांच्यासाठी अनिश्चितता भीतीदायक न राहता उत्सुकतेची गोष्ट ठरते. येणारी प्रत्येक छोटी-मोठी समस्या त्यांच्यासाठी संधी असते. अशा स्वभावामुळे व्यक्ती प्रत्येक नव्या अनुभवाला प्रतिकार न करता त्याचा स्वीकार करत जाते आणि नकारात्मकतेला थारा उरत नाही..Premium|Gen Z: जेन-झी आणि समाज माध्यमांचे गुंतागुंतीचे नाते पालकांच्या दृष्टीकोनातून.स्वभावातली सकारात्मकताही आनंदी राहण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. सकारात्मक स्वभाव म्हणजे केवळ आशावादी विचार करणं नव्हे, तर प्रत्येक अनुभवातून काहीतरी शिकण्याची तयारी ठेवणं. अपयश आलं तरी ते आत्मविकासाची संधी वाटणं, टीका झाली तरी त्यातून सुधारण्याची प्रेरणा मिळणं आणि यश मिळालं तरी त्यात गुरफटून न जाणं. या सगळ्या प्रतिक्रिया स्वभावातल्या सकारात्मकतेतूनच जन्म घेतात. काही व्यक्तींच्या स्वभावात असलेली कृतज्ञतेची भावना त्यांच्या आनंदाचा एक महत्त्वाचा आधार असते. कृतज्ञ स्वभावाच्या व्यक्ती आपल्या आयुष्यातल्या छोट्या-छोट्या गोष्टींचंही महत्त्व ओळखतात. आपली परिस्थिती इतरांपेक्षा चांगली आहे आणि त्यासाठी आपण कृतज्ञ असायला हवं हे त्यांना माहीत असतं. तसंच काही काळापूर्वी आपण ज्या गोष्टींसाठी झटत होतो त्या आता आपल्याला सहज मिळताहेत याची जाणीव त्यांना असल्यामुळे जे आहे त्यात समाधानी राहण्याची वृत्ती तयार होते.शांतता आणि संयम यांचाही आनंदाशी घनिष्ठ संबंध असतो. उतावळेपणा किंवा अतिप्रतिक्रियाशील असणं हेसुद्धा मनात अस्थैर्य निर्माण करतं. पण संयमी स्वभाव असलेल्या व्यक्ती परिस्थितीचा विचारपूर्वक सामना करतात. अशा व्यक्तींच्या प्रतिक्रियांमध्ये संतुलन असतं. त्यामुळे साहजिकच त्यांच्या मनातलं तणावाचं प्रमाण कमी राहतं.सहानुभूतीपर स्वभावदेखील आनंदाचा एक महत्त्वाचा स्रोत ठरतो. इतरांच्या भावनांची जाणीव ठेवणाऱ्या आणि त्यांच्याशी भावनिक पातळीवर जोडल्या जाणाऱ्या व्यक्ती सगळंच अधिक सखोल अनुभवू शकतात. यातून निर्माण होणारी भावनिक समृद्धी त्या व्यक्तीच्या आनंदाला अधिक व्यापक करते..काही लोकांना केवळ इतरांवर प्रेम करून आनंद मिळतो. इतरांसाठी काहीतरी करता आल्यावर अशा व्यक्तींच्या मनात कृतकृत्य झाल्याची भावना निर्माण होते. या भावनेतून मिळणारा आनंद त्यांच्यासाठी सर्वश्रेष्ठ असतो. अशा व्यक्तींना बरेचदा या प्रेमाची परतफेड अपेक्षित नसते, कारण त्यांच्यासाठी हा हिशोब नसतोच, त्यांनी एखाद्यासाठी केलेलं प्रेमाचं कृत्य ही केवळ त्यांची प्रेम करण्याची परिभाषा असते. अशा काही अंशी निःस्वार्थी प्रेमामुळे होणारा आनंद त्यांच्यासाठी सर्वकाही असतो.अशा स्वभावातून आणि स्थायीभावांतून जन्माला आलेल्या आनंदाचं स्वरूप निखळ आणि दीर्घकालीन असतं. जेव्हा आपण स्वभावातल्या उणिवा जाणून त्यांच्यावर काम करतो, त्यांना संयमाचं, कृतज्ञतेचं आणि निस्वार्थीपणाचं रूप देतो, तेव्हा आनंदासाठी आपल्याला कोणत्याही कारणाची किंवा प्रसंगाची वाट पाहावी लागत नाही. आनंद ही केवळ एक भावना न राहता, तो आपल्या स्वभावाचा एक भाग होण्याकडे वाटचाल होऊ लागते. प्रत्येकाची आनंदाची व्याख्या, संकल्पना वेगळी असली, तरी ‘ज्याचे त्याचे ठायी’ आनंद अंकुरासारखा फुलू लागतो....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.