Premium|The art of noticing small joys : छोट्या गोष्टींमध्ये आनंद शोधण्याची कला; निशांतचा अनुभव

इरावती बारसोडेनिशांतला खरंतर असं एकटं कॉफी प्यायला, स्वतःसोबत वेळ घालवायला आवडायचं. पण हल्ली पाच मिनिटं जरी वेळ मिळाला की रील्स बघत बसायची सवय झाली होती. बाइक बंद पडल्याच्या निमित्तानं आणि मोबाईलची बॅटरी डेड झाली म्हणून, त्याला त्याचा ‘मी टाइम’ मिळाला होता. दिवसभर सगळं बिनसूनही आता निशांत रिलॅक्स झाला होता, सुखी होता!का काला येऊन दोन दिवस होऊन गेले होते, पण निशांत त्याला निवांत भेटलाच नव्हता. सकाळी घाईत निघायचा, त्यामुळे तेव्हा बोलायला वेळ मिळायचा नाही. आणि रात्री घरी पोहोचतोय तोपर्यंत काका जेवून झोपायच्या तयारीला लागलेला असायचा. तसा वेळेच्या बाबतीत काका पर्टिक्युलर होता. लवकर निजे नि लवकर उठे. काकालाही त्याची धावपळ दिसत होतीच. आज मात्र रविवार निशांतनं मोकळा ठेवला होता. कुठलाही प्लॅन ठरवला नव्हता त्यानं. आज तो कधी नव्हे ते रविवार असूनही लवकर उठला होता, कारण त्याला काकाला त्याच्या आवडत्या हॉटेलमध्ये ब्रेकफास्टला न्यायचं होतं. दोघंच जाणार होते ते. निशांतला काकाशी, त्याच्या मित्राशी किती किती गप्पा मारायच्या होत्या. हा काका म्हणजे बाबांचा खूप जुना मित्र. कायम आनंदी, उत्साहानं सळसळणारा, खळाळून हसणारा काका निशांतला लहानपणापासून आवडायचा. काका म्हणजे काहीतरी वेगळंच रसायन आहे, असं त्याला नेहमी वाटायचं.हॉटेलमध्ये ऑर्डर केलेल्या डोशाची वाट पाहता पाहता काकानं विचारलं. ‘‘निश्या, सगळं ठीकठाक चाललंय ना तुझं? नीट जेवत, झोपत नाहीयस का?’’ ‘‘झोपतो की काका. जेवतोसुद्धा व्यवस्थित. घरूनच डबा नेतो की.’’‘‘मग?’’‘‘काय मग?’’‘‘मग असा का दिसतोयस उद्ध्वस्त झाल्यासारखा? डोळे बघ कसे ओढल्यासारखे दिसतायत? काही टेन्शन आहे का? कामात? घरात?’’.Premium|Decluttering : नको ते सोडा, हवे ते जपा; आईने दोन दिवसांत बदलले लेकाचे घर आणि आयुष्य.‘‘नाही, तसं काही नाहीय. आणि कामाचं टेन्शन आय कॅन हॅन्डल! पण खरं सांगू का काका? मलाच जाणवतंय की मी हल्ली फार मूडी, चिडचिडा झालोय. पूर्वी किती हॅपी गो लकी होतो की नई मी! आता मात्र एका क्षणी वाटतं, सगळं नीट चाललंय, आणि दुसऱ्या क्षणी वाटतं आयुष्यात काही नीट घडतच नाहीय. रटाळ आयुष्य चाललंय. गंमत हरवलीय सगळी.’’‘‘गंमत हरवलीय म्हणतोस, मग ती शोधण्यासाठी काय करतोस? की आला दिवस नुसता ढकलायचा?’’‘‘काही करायला वेळ कुठंय काका? गेले दोन दिवस रुटीन बघतोयस ना माझं? मला आनंद वाटेल असं माझ्या आवडीचं मला काहीच करता येत नाहीये. ना ट्रेकिंगला जाता येतंय, ना मित्रांबरोबर फिरता येतंय, साधा पिक्चरसुद्धा किती दिवसांत बघितला नाहीये. माझा कंटाळा आलाय. आनंदच हरवलाय बघ आयुष्यातून सगळा. तुला कसं जमतं रे सतत आनंदी राहायला? कुठून आणतोस एवढा उत्साह?’’आता मात्र काका हसला; तेच त्याचं नेहमीचं खळखळून हसणं.‘‘अरे कोण म्हणालं मी सतत आनंदी असतो? मला पण टेन्शन्स, कामाचा स्ट्रेस असतोच की. पण त्यातूनच मी आनंदी राहायला शिकलोय. अरे निश्या, तुला आवडणाऱ्या गोष्टींसाठी तुलाच वेळ काढावा लागेल; तरच तू आनंदी राहू शकशील. आणि आत्ता वेळ मिळत नाहीय, असं तुला वाटतंय ना, मग मी सांगतो ते कर. उद्यापासून आठवडाभर छोट्या छोट्या गोष्टींत आनंद शोध. ट्रेकिंग वगैरे राहू दे सध्या. उठल्यापासून झोपेपर्यंत अनेक गोष्टी घडत असतात; त्यात तुला आनंद वाटेल, छान वाटेल असं काहीच घडत नाही असं कसं होईल? तू जरा अनुभव घ्यायला शीक. डोळे, कान उघडे ठेव. मुख्य म्हणजे जाणीवपूर्वक आजूबाजूला काय घडतंय ते जरा ‘नोटीस’ कर.’’काकाच्या म्हणण्यात तथ्य तर होतं. संपूर्ण दिवसात त्याच्या मनाला छान वाटेल अशी एक तरी गोष्ट नक्कीच घडत असणार. आता आठवडाभर निशांत काकानं सांगितलेलं करून पाहणार होता. जाणीवपूर्वक त्याची पंचेद्रियं उघडी ठेवणार होता. कुणास ठाऊक त्याचा हरवलेला आनंद परत गवसला असता....पण आठवड्याची सुरुवात काही आनंददायी व्हायची नव्हती. निशांतला उठायला उशीर झाला, मग घाई झाली. ऑफिसला कसाबसा वेळेत पोहोचला. कामाला सुरुवात करण्याआधी त्यानं नेहमीप्रमाणे ऑफिसमध्येच नाश्ता केला आणि नंतर कॉफी घेतली. कॉफीचा एक घोट घेतल्यावर अचानक निशांतला लक्षात आलं, ही कॉफी त्याला नेहमीच आवडायची. कँटिनवाल्याला बाकी काही नाही जमलं तरी कॉफी जमते, असं तो इतरांनाही सांगायचा. त्या कॉफीनं काम करायला एकदम तरतरी यायची. पण हल्ली एकेक घोट घेत कॉफी एन्जॉय करायलाच विसरला होता तो. आज काका म्हणाला तसं त्यानं त्याची पंचेंद्रियं जाणीवपूर्वक उघडी ठेवल्यानं तो आनंद त्याला पुन्हा गवसला होता. आता त्याला हुरूप आला. त्यानं ठरवलं, पॉझिटिव्ह राहायचं. छोट्या गोष्टींत आनंद शोधायचा.त्या आठवड्यात नेहमीचं काम, जबाबदाऱ्या, रुटीनपलीकडे विशेष असं काही घडलं नाही. पण त्याचा भवतालाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला होता..Premium|Hridaynath Mangeshkar : एक दिवस महाराज म्हणतील....आठवडाभरात अनेक छोट्या-छोट्या गोष्टी अशा घडल्या, ज्यांमुळे तो खरंच मनापासून सुखावला होता. आईची बोलणी खाऊन खूप दिवस खुंटीला असलेली पँट धुवायला टाकायची म्हणून खिसे तपासताना त्याला धनलाभ झाला. कधीतरी त्यानंच ठेवलेले आणि नंतर विसरलेले तब्बल हजार रुपये खिशातून मिळाले. त्याच पैशांनी त्यानं काकाला आणि सगळ्यांनाच आइस्क्रीम पार्टी दिली. त्यालाच किती बरं वाटलं! पैसेही मिळाले आणि सगळ्यांबरोबर वेळही घालवता आला. दोन दिवस मॅनेजर सुट्टीवर असल्यामुळे एकही अनावश्यक मीटिंग नव्हती आणि त्याची सगळी कामं अगदी वेळेत पुरी झाली होती. मीटिंग नसण्यातलं हे असं सुख त्याला त्या दिवशी कळलं. त्यात आणखी सुखावणारी घटना म्हणजे त्याची ऑफिस क्रश खूप दिवसांनी त्याला दिसली. एक दिवस घरी जाताना ओव्हरब्रिजवर लागलेल्या ट्रॅफिकच्या लांबलचक रांगेमध्ये त्याच्या शेजारच्या कारच्या पुढच्या-मागच्या खिडक्यांमधून डोकावणाऱ्या दोन गोल्डन रिट्रिव्हर्सची निशांतला मस्तच कंपनी मिळाली. एरवी ट्रॅफिकमध्ये त्याचं आजूबाजूला लक्षही नसायचं. पण काकाचा सल्ला ऐकून त्यानं इकडेतिकडे पाहिलं म्हणून त्याला कोको-सँडी भेटले.आठवड्याचा शेवटचा दिवस आणि ऑफिसमधून निघायलाही निशांतला उशीर झाला. त्यात त्याची बाइक रस्त्यात अचानक बंद पडली, गॅरेजवाला म्हणाला तासभर लागेल. म्हणजे घरी पोहोचायला आणखी उशीर. मोबाईलचीही बॅटरी डाउन होती. भुकेल्या आणि वैतागलेल्या निशांतनं जवळच्या कॉफी शॉपमध्ये जाऊन बसायचं ठरवलं. तासभर टाइमपास करायचा होता. कॉफी घेऊन त्यानं मुद्दाम रस्त्याच्या बाजूचा कोपरा पकडला, तिथंच मोबाईलही चार्जिंगला लावला. मोबाईल बंद असल्यानं तो आपसूकच रस्त्यावरची गंमत बघू लागला. येणारी-जाणारी लोकं, गाड्या, अगदी बसेस आणि मधेच दोन कारवाल्यांची भांडणं बघण्यात त्याचा तासभर मस्त गेला, आणि सुरेख कॉफीही एन्जॉय करता आली ते वेगळंच. निशांतला खरंतर असं एकटं कॉफी प्यायला, स्वतःसोबत वेळ घालवायला आवडायचं. पण हल्ली पाच मिनिटं जरी वेळ मिळाला की रील्स बघत बसायची सवय झाली होती. बाइक बंद पडल्याच्या निमित्तानं आणि मोबाईलची बॅटरी डेड झाली म्हणून, त्याला त्याचा ‘मी टाइम’ मिळाला होता. दिवसभर सगळं बिनसूनही आता निशांत रिलॅक्स झाला होता, सुखी होता!.आठवडाभर छोट्या-छोट्या गोष्टींतला आनंद शोधताना निशांतनं विचारही भरपूर केला होता. माणूस नेहमी आनंदी राहू शकत नाही, दुःखानंतरच आनंदाची किंमत कळते वगैरे सारं ‘जीवनसार’ निशांतला ठाऊक होतं, पटतंही होतं. पण एवढं खोलात जाण्यापेक्षा त्याच्या आनंदी जीवनाचं सार सोपं होतं, आणि आता तो त्यानुसारच जगणार होता - रोजचा दिवस नवाच असतो... शेवटी आपण त्याकडे कसं पाहतो, त्यावर ते अवलंबून असतं! छोट्या-छोट्या गोष्टींत आनंद शोधायला तो आता शिकला होता!निशांत गॅरेजमधून बाइक घेऊन निघाला. प्लेलिस्टमध्ये ऑटो प्ले झालेलं गाणं इअरफोन्समधून कानावर पडलं तसं त्याच्या ओठांवर हलकं हसू उमटलं... श्रेया घोषाल म्हणत होती...इत्ती सी हंसीइत्ता सा टुकड़ा चाँद काख्वाबों के तिनकों सेचल बनाएं आशियाँ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 