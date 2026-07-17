Premium|Healthy Aging : लाइफस्पॅनपेक्षा ‘हेल्थस्पॅन’ वाढवा!

डॉ. प्रणिता अशोकदीर्घायुष्य लाभणे किंवा जास्त वर्षे जगणे, ही काही प्रमाणात निसर्गाची किंवा जनुकीय देणगी असू शकते. परंतु, ‘निरोगी वृद्धत्व’ (हेल्थस्पॅन) ही पूर्णपणे आपली स्वतःची निवड असते. म्हातारपण हे परावलंबित्वाचे, आजारांचे नसावे, तर ते अनुभवांचे आणि समृद्धीचे असावे. आधुनिक पोषणशास्त्राचे ध्येय केवळ आयुष्यातील वर्षे वाढवणे नाही, तर या वाढलेल्या वर्षांमध्ये नवचैतन्य, उत्साह आणि निरोगी आयुष्य भरणे हे आहे. आपण किती वर्षे जगतो, यापेक्षा ती वर्षे कशी जगतो हे जास्त महत्त्वाचे आहे. आज वैद्यकीय तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे माणसाचे सरासरी आयुर्मान वाढवणे नक्कीच सोपे झाले आहे. पण विचार करण्यासारखी गोष्ट ही आहे, की ही वाढलेली वर्षे आपण कशी जगतोय? वाढलेल्या आयुष्याबरोबरच म्हातारपणातील परावलंबित्व, अंथरुणाला खिळणे, औषधांचा वाढता डोस आणि गंभीर आजारांचा सामना हेही वाढले आहे.याच पार्श्वभूमीवर, जागतिक स्तरावर आहारतज्ज्ञ, डॉक्टर आणि दीर्घायुष्याचे संशोधक (लाँजिव्हिटी सायंटिस्ट) एका नव्या संकल्पनेवर भर देत आहेत ती म्हणजे ‘हेल्थस्पॅन’. लाइफस्पॅन म्हणजे जन्मल्यापासून मृत्यूपर्यंतची एकूण वर्षे, तर हेल्थस्पॅन म्हणजे आयुष्यातील अशी वर्षे, जी आपण कोणत्याही गंभीर आजाराशिवाय, निरोगी, गतिमान आणि मानसिकदृष्ट्या कार्यक्षमतेने जगतो. थोडक्यात सांगायचे, तर केवळ दीर्घायुषी होणे पुरेसे नाही, तर म्हातारपणातही ताठ मानेने, उत्साहाने आणि स्वावलंबनाने जगता आले पाहिजे. .आधुनिक आहारशास्त्राच्या आधारे आणि आपल्या स्थानिक हवामानाचा विचार करून आपला हेल्थस्पॅन कसा वाढवू शकतो, याच्या तीन मुख्य स्तंभांविषयी सविस्तर जाणून घेऊ या.स्नायूंचे रक्षण (सार्कोपीनिया प्रिव्हेन्शन) - म्हातारपणातील स्वावलंबनाचा पायावाढत्या वयासोबत चेहऱ्यावर सुरकुत्या पडणे जितके नैसर्गिक आहे, तितकेच शरीरातील स्नायूंची ताकद कमी होणेही नैसर्गिक आहे. वयाच्या तिशी-चाळिशीनंतर मानवी शरीरातील स्नायूंचे प्रमाण आणि ताकद कमी होऊ लागते. या वैद्यकीय स्थितीला ‘सार्कोपीनिया’ असे म्हणतात.जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) अहवालानुसार, वयाच्या चाळिशीनंतर दर दशकाला शरीरातील सुमारे आठ टक्के स्नायू कमी होतात. वयाच्या सत्तरीनंतर स्नायू घटण्याचा वेग प्रतिदशक तब्बल १५ टक्क्यांपर्यंत वाढतो. म्हातारपणात अशक्तपणा येणे, तोल जाणे, हाडे मोडणे, अंथरुणाला खिळणे यामागे सार्कोपीनिया हेच मुख्य कारण असते.स्नायू केवळ हालचालींसाठी किंवा बॉडी बिल्डिंगसाठी नसून ते शरीराचे ‘मेटॅबोलिक इंजिन’ आहेत. म्हातारपणात स्नायू मजबूत असतील, तर रोगप्रतिकारशक्ती टिकून राहते आणि स्वावलंबनाचा काळ (हेल्थस्पॅन) आपोआप वाढतो..Premium|Gen Z sleep crisis : जेन-झी आणि झोप....‘प्रोटीन टायमिंग’ आणि आहाराचे नियोजनसार्कोपीनिया रोखण्यासाठी केवळ प्रोटीन (प्रथिने) खाणे पुरेसे नाही, तर ते कधी आणि कसे खावे, हे समजून घेणेही गरजेचे आहे.थ्रेशहोल्ड पद्धत (प्रोटीन डिस्ट्रिब्युशन) - अनेकजण रात्रीच्या जेवणात भरपूर प्रोटीन खातात आणि सकाळी किंवा दुपारी फक्त कर्बोदके खातात. आधुनिक विज्ञान सांगते, की प्रथिनांचे योग्य शोषण होण्यासाठी ती सकाळच्या न्याहारीत, दुपारच्या आणि रात्रीच्या जेवणात समान प्रमाणात विभागून घेतली पाहिजेत. प्रत्येक जेवणातून किमान २५ ते ३० ग्रॅम दर्जेदार प्रथिने मिळायला हवीत.अमिनो ॲसिडचे महत्त्व - प्रथिनांमधील ‘ल्युसिन’ हे अमिनो ॲसिड स्नायूंच्या निर्मितीसाठी आणि त्यांच्या दुरुस्तीसाठी अत्यंत आवश्यक असते.अँटी-इन्फ्लमेटरी डाएट - मेंदू आणि हृदयाचे कवचआधुनिक वैद्यकीय संशोधनातून एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट समोर आली आहे, ती म्हणजे वाढत्या वयासोबत शरीरात एक छुपी अंतर्गत सूज निर्माण होते. वैज्ञानिक भाषेत याला ‘इन्फ्लेमएजिंग’ असे म्हणतात. ही सूज बाहेरून दिसत नाही, पण ती आतून शरीराच्या पेशी पोखरत असते. हीच अंतर्गत सूज पुढे जाऊन अल्झायमर्स, डिमेन्शिया (स्मृतिभ्रंश), टाइप-२ मधुमेह, सांधेदुखी आणि हृदयविकार यांसारख्या गंभीर आजारांचे मूळ कारण ठरते.द लॅन्सेट या नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार, शरीरातील अंतर्गत सूज नियंत्रित ठेवून आणि अँटिऑक्सिडंट्सयुक्त आहार घेऊन डिमेन्शिया आणि अल्झायमर्स या मेंदूच्या आजारांचा धोका जवळपास ४० टक्क्यांनी कमी केला जाऊ शकतो.अँटिऑक्सिडंट्सयुक्त पदार्थांचा वापर - शरीरातील अंतर्गत सूज कमी करण्यासाठी ‘अँटी-इन्फ्लेमेटरी डाएट’ हा सर्वोत्तम आणि नैसर्गिक उपाय आहे.रंगीबेरंगी अन्नाचा वापर - फळे व भाज्यांच्या गडद रंगांमध्ये ‘पॉलिफेनॉल्स’ नावाचे शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट्स असतात. हे घटक मेंदूच्या आणि हृदयाच्या पेशींचे फ्री-रॅडिकल्सपासून रक्षण करतात.हेल्दी फॅट्स - ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स हे सूज कमी करण्यासाठी जागतिक स्तरावर वरदान मानले जाते. ते शरीरातील रक्तवाहिन्या लवचिक ठेवतात.स्थानिक ‘सुपरफूड्स’ - अँटी-इन्फ्लेमेटरी आहारासाठी महागड्या परदेशी वस्तू किंवा ‘एक्झॉटिक’ फळे खरेदी करण्याची मुळीच गरज नाही. आपल्या महाराष्ट्राच्या मातीतील अनेक पदार्थ जागतिक दर्जाची सुपरफूड्स आहेत. सोलापूर, लातूर आणि खान्देश भागात आवर्जून खाल्ली जाणारी कारळ्याची किंवा जवसाची चटणी ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्सचा अप्रतिम शाकाहारी स्रोत आहे. ही चटणी हृदयाचे आरोग्य सुधारते आणि सांधेदुखी कमी करते. तसेच रोजच्या फोडणीत वापरली जाणारी हळद (ज्यात करक्युमिन असते), आले, लसूण आणि कढीपत्ता हे जगातील सर्वांत शक्तिशाली नैसर्गिक अँटी-इन्फ्लेमेटरी पदार्थ आहेत.कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मिळणारी जांभळे, करवंदे, बोरे, आवळा आणि चिंचा अँटिऑक्सिडंट्सची स्थानिक भांडारे आहेत. तसेच पावसाळ्यात मिळणाऱ्या रानभाज्या, रोजच्या आहारातील शेपू, माठ, अंबाडी व तांदूळजा या पालेभाज्या शरीरातील उष्णता व सूज कमी करतात..मेटॅबोलिक लवचिकता - ऊर्जेचा आधुनिक स्रोतआजच्या बैठ्या जीवनशैलीमुळे अनेकांचे शरीर ऊर्जेसाठी केवळ कर्बोदकांवर अवलंबून राहायला शिकले आहे. सतत काहीतरी खात राहिल्याने शरीराला साठवलेली चरबी (फॅट) वापरण्याची संधीच मिळत नाही. जेव्हा शरीराला गरजेनुसार कर्बोदके (ग्लुकोज) आणि शरीरातील चरबी या दोन्ही ऊर्जास्रोतांचा योग्य व कार्यक्षम वापर करण्याची सवय असते, तेव्हा त्याला ‘मेटॅबोलिक लवचिकता’ म्हणतात. ही लवचिकता कमी झाल्यामुळेच वयाच्या चाळिशीनंतर वजन वाढणे, सतत आळस येणे, फॅटी लिव्हर आणि इन्सुलिन रेझिस्टन्ससारखे आजार जडतात.क्लिनिकल न्यूट्रिशनच्या अभ्यासानुसार, सुधारित जीवनशैली आणि ‘टाइम-रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग’मुळे शरीराची इन्सुलिन सेन्सिटिव्हिटी२५ ते ३० टक्क्यांनी सुधारते. जेव्हा इन्सुलिनची पातळी नियंत्रणात असते, तेव्हा शरीराचा वृद्धत्वाचा वेग लक्षणीयरित्या मंदावतो.इंटरमिटंट फास्टिंगची सुधारित पद्धतशरीराला मेटॅबोलिकली लवचिक करण्यासाठी उपाशी राहण्याची शिस्त म्हणजेच इंटरमिटंट फास्टिंग अत्यंत प्रभावी ठरते. १४ः१० किंवा १६ः८ चा नियम म्हणजे दिवसातील १४ ते १६ तास उपाशी राहणे आणि उर्वरित ८ ते १० तासांच्या विशिष्ट वेळेतच सकस आहार घेणे.उपवासाच्या काळात शरीरात ‘ऑटोफॅजी’ नावाची एक अद्भुत प्रक्रिया सुरू होते (या शोधाला २०१६मध्ये नोबेल पारितोषिक मिळाले होते). यामध्ये शरीर स्वतःच्याच पेशींमधील कचरा, जुनी झालेली प्रथिने आणि खराब झालेले भाग साफ करते. यामुळे नव्या पेशींची निर्मिती होते..ऋतू आणि आहारउन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा हे वर्षभरात बदलतात. या ऋतूंनुसार मेटॅबोलिक हेल्थ कशी जपावी?सूर्यास्ताच्यावेळी जेवण - आपल्याकडे पूर्वीपासून संध्याकाळी लवकर तुळशीला दिवा लावल्यावर जेवण्याची पद्धत होती. जर आपण आजही रात्री ७ ते ७.३०च्या दरम्यान जेवून सकाळी ८.३० ते ९ वाजता न्याहारी केली, तर महाराष्ट्राच्या उष्ण हवामानातसुद्धा त्रास न होता, नैसर्गिकरित्या १४ तासांचा उपवास होतो. यामुळे रात्री शांत झोप लागते आणि सकाळी शरीर ताजेतवाने होते.मिलेट्सचा ऋतूनुसार वापर - ऊर्जेसाठी फक्त गव्हाच्या चपातीवर किंवा पांढऱ्या भातावर अवलंबून न राहता आपल्या संस्कृतीतील धान्यांकडेही वळावे. उन्हाळ्यात पचनाला थंड असणारी ज्वारीची भाकरी किंवा नाचणीचे आंबील घ्यावे. हिवाळ्यात शरीराला ऊर्जा देणारी बाजरीची भाकरी खायला हवी. या धान्यांमधील ‘कॉम्प्लेक्स कार्ब्स’ आणि फायबरमुळे रक्तातील साखर एकदम वाढत नाही, त्यामुळे मेटॅबोलिक लवचिकता टिकून राहते.दीर्घायुष्य लाभणे किंवा जास्त वर्षे जगणे, ही काही प्रमाणात निसर्गाची किंवा जनुकीय देणगी असू शकते. परंतु, ‘निरोगी वृद्धत्व’ (हेल्थस्पॅन) ही पूर्णपणे आपली स्वतःची निवड असते. म्हातारपण हे परावलंबित्वाचे, आजारांचे नसावे, तर ते अनुभवांचे आणि समृद्धीचे असावे. आजपासूनच आपण आपल्या आहारात प्रथिनांचे योग्य टायमिंग पाळले, शरीरात सूज आणणारे मैदा, साखर आणि रिफाइंड तेल, असे पदार्थ टाळून मातीतल्या नैसर्गिक अँटिऑक्सिडंट्सचा वापर वाढवला आणि शरीराला उपवासाची व निसर्गाची शिस्त लावली, तर आपण केवळ म्हातारपणच लांबवू शकत नाही, तर आयुष्याचा उत्तरार्ध आनंददायी, स्वाभिमानी आणि ऊर्जेने भरलेला करू शकतो.लक्षात ठेवा, आधुनिक पोषणशास्त्राचे ध्येय केवळ आयुष्यातील वर्षे वाढवणे नाही, तर या वाढलेल्या वर्षांमध्ये नवचैतन्य, उत्साह आणि निरोगी आयुष्य भरणे हे आहे.महाराष्ट्राच्या हवामानानुसार आहारमहाराष्ट्रात प्रामुख्याने उष्ण आणि दमट हवामान असते, त्यामुळे पचनाला हलकी आणि पोषक प्रथिने निवडणे आवश्यक आहे.न्याहारी - सकाळी केवळ पोहे, उपमा किंवा इडली खाण्याऐवजी त्याबरोबर दोन उकडलेली अंडी किंवा मूग/मटकीचे कढण (सूप) घ्यावे. शाकाहारी लोकांसाठी सत्तूचे पीठ ताकातून घेणे हा महाराष्ट्राच्या हवामानासाठी अमृततुल्य पर्याय आहे; यामुळे शरीराला थंडावाही मिळतो आणि उत्तम प्रोटीनही मिळते.दुपारचे जेवण - रोज वरण-भाताबरोबर एक वाटी घट्ट डाळ, हुलगा (कुळीथ - जे हाडांसाठी अत्यंत उत्तम मानले जाते) किंवा पचायला हलके असणारे पनीर/टोफू खावे.रात्रीचे जेवण - रात्री आपली पचनशक्ती मंदावलेली असते. अशावेळी ज्वारी किंवा बाजरीच्या भाकरीसोबत पिठलं (बेसन) किंवा डाळींची आमटी घ्यावी. बेसन आणि तृणधान्यांचे हे पारंपरिक कॉम्बिनेशन शरीराला पूर्ण प्रथिने पुरवते.लेखिका पुणेस्थित आहारतज्ज्ञ आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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