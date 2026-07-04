Premium|Homemade Snack Rolls : घरच्या घरी बनवा पाच पौष्टिक आणि चविष्ट रोल्सच्या भन्नाट रेसिपी

वैशाली खाडिलकरहरियाली रोल्स वाढप २ व्यक्तींसाठीसाहित्यदोन कप बारीक चिरलेली पालकाची पाने, १ कप पनीरचा चुरा, १ टीस्पून आले-लसूण पेस्ट, प्रत्येकी १ टीस्पून चिली टोमॅटो केचप, चाट मसाला, आमचूर पावडर, पावभाजी मसाला व ड्राय मिक्स हर्ब्स पावडर, चवीनुसार मीठ, अर्धा टीस्पून चिली फ्लेक्स (आवडीप्रमाणे), गरजेनुसार तेल/तूप, पाणी, अर्धा कप बेसन, १ कप ज्वारीचे पीठ, पाव टीस्पून हळद, १ ते २ टीस्पून लाल तिखट.कृतीसर्वप्रथम पॅनमध्ये तेल तापवावे. त्यात पालकाची पाने परतावीत. मग त्यात आले-लसूण पेस्ट, चाट मसाला, आमचूर पावडर, पावभाजी मसाला व मिक्स हर्ब्स पावडर घालून नीट एकजीव करावे. त्यानंतर पनीरचा चुरा, टोमॅटो केचप, मीठ व चिली फ्लेक्स घालून मिश्रण एकत्र करावे व मिनिटभर परतावे. गॅस बंद करून मिश्रण थंड होऊ द्यावे. हाताला तेल लावून या मिश्रणाचे लंबगोलाकार रोल्स करावेत. आता बेसन व ज्वारीच्या पीठात हळद व लाल तिखट एकत्र करावे. यात पाणी घालून सरसरीत बॅटर तयार करावे. कढईत तूप किंवा तेल तापवावे. मग प्रत्येक रोल बॅटरमध्ये बुडवून तळून घ्यावा. हे रोल्स सॉस किंवा हिरव्या चटणीबरोबर चविष्ट लागतात.हेल्दी रोल्स वाढप २ व्यक्तींसाठीसाहित्य प्रत्येकी १ टीस्पून भोपळा, अळशी, सब्जा व सुर्यफुलाच्या बिया, तीळ, खसखस, बडिशेप आणि भाजलेल्या शेंगदाण्याचे कूट, प्रत्येकी ४ टेबलस्पून वाफवलेले मटार किंवा मक्याचे दाण आणि मेथीच्या खाकऱ्याचा चुरा, प्रत्येकी १ टीस्पून मिरची-आले-लसूण पेस्ट, गोडा मसाला आणि लिंबाचा रस, चवीनुसार मीठ व साखर, गरजेनुसार तेल किंवा बटर, ४ मेथी पराठे. कृती एका वाडग्यात भोपळा, अळशी, सब्जा व सुर्यफुलाच्या बिया घेऊन त्यात तीळ, खसखस, बडिशेप आणि भाजलेल्या शेंगदाण्याचे कूट घालावे. त्यात वाफवलेले मटार किंवा मक्याचे दाणे, मेथीच्या खाकऱ्याचा चुरा, मिरची-आले-लसूण पेस्ट हे सर्व एकत्र करावे. नंतर त्यात गोडा मसाला, लिंबाचा रस, साखर, मीठ घालून मिश्रण एकजीव करावे. आता मेथी पराठा घेऊन त्यात मध्यभागी हे स्टफिंग भरावे व त्याची घट्ट गुंडाळी करावी. याप्रमाणे सगळे मेथी पराठे तयार करावेत. आता ग्रिल पॅन किंवा तवा तापवून त्यावर हे रोल्स ठेवावेत व तेल किंवा बटर लावून खरपूस भाजून घ्यावेत. ओव्हनमध्ये बेकही करू शकता. .Premium|Summer Special Marathi Recipes : कैरी, आंबा आणि रताळ्यांचे स्वादिष्ट पदार्थ; उन्हाळ्यासाठी खा पाककृती.चीजी बैंगन रोल्सवाढप एका व्यक्तीसाठीसाहित्यएक भरतासाठीचे मोठे वांगे, अर्धा कप आंबट ताक, पाव चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, गरजेनुसार पाणी व भाजलेल्या शेवया, अर्धा कप चिली योगर्ट, १ कप बारीक चिरलेली कोथिंबीर व पुदिना, चवीनुसार पिठीसाखर, १ टीस्पून चाट मसाला, अर्धा टीस्पून चिली फ्लेक्स, प्रत्येकी पाव टीस्पून सुंठ व मिरी पूड, अर्धा टीस्पून गार्लिक पावडर, १ टीस्पून लिंबाचा रस, पाव कप किसलेले चीज, पाव कप तांदळाचे पीठ,१ टेबलस्पून बेसन पीठ.कृतीसर्वप्रथम वांगे स्वच्छ धुऊन त्याचे गोलाकार काप करावेत. एका वाडग्यात ताक घेऊन त्यात हळद, पिठीसाखर, मीठ व पाणी घालावे. या मिश्रणात वांग्याचे काप बुडवून ठेवावेत. दुसऱ्या वाडग्यात चिली योगर्ट घालून त्यात कोथिंबीर, पुदिना, किंचित पिठीसाखर घालावी. मग त्यात चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, सुंठ व मिरी पूड, गार्लिक पावडर, लिंबाचा रस, किसलेले चीज घालावे व मिश्रण एकत्र करावे. या मिश्रणात वांग्याचे काप दहा मिनिटे बुडवावेत. त्यानंतर तांदळाचे पीठ, बेसन पीठ, मीठ व पाणी घालून सरसरीत पेस्ट तयार करावी. आता प्रत्येक कापाची गुंडाळी करत रोल तयार करावा व प्रत्येक रोलला टूथपिक लावावी. हे वांग्याचे काप तांदूळ व बेसनाच्या पेस्टमध्ये घोळवून त्यांना भाजलेल्या शेवया लावाव्यात. कढईत तेल तापवून काप कुरकुरीत तळावेत. हिरवी चटणी किंवा सॉसबरोबर रोल्स सर्व्ह करावेत.पनीर-अळू रोल्सवाढप २ व्यक्तींसाठीसाहित्यदोन कप किसलेले पनीर, ४ ते ५ अळूची पाने, अर्धा टीस्पून गोडा मसाला, २ टेबलस्पून थालीपीठ भाजणी, प्रत्येकी१ टीस्पून आमचूर पावडर, आले-लसूण पेस्ट, लाल तिखट व किचन किंग मसाला, चवीनुसार मीठ व साखर, अर्धा कप मक्याचे पीठ, पाव कप बेसन पीठ, प्रत्येकी पाव चमचा हळद, हिंग व ओवा, पाव कप चिंचेचा कोळ, २ टेबलस्पून गूळ पावडर, गरजेनुसार पाणी, तेल व ब्रेडक्रम्ब्स.कृतीएका वाडग्यात किसलेले पनीर घेऊन त्यात गोडा मसाला, थालीपीठ भाजणी, आमचूर पावडर, आले-लसूण पेस्ट, किचन किंग मसाला, मीठ व साखर घालून मिश्रण एकत्र करावे. आता दुसऱ्या वाडग्यात मक्याच्या व बेसनाच्या पिठात लाल तिखट, हळद, हिंग, ओवा घालावा. मग त्यात चिंचकोळ, गूळ पावडर, तेल, पाणी व ब्रेडक्रम्स घालून एकत्र करावे व भजीसाठी भिजवतो तसे जाडसर पीठ भिजवावे. एका प्लेटमध्ये अळूचे पान घेऊन त्यात मधोमध पनीरचे स्टफिंग भरावे व पानाची गुंडाळी करावी. याप्रमाणे बाकीचे रोल्स तयार करावेत. आता रोल्स एकेक करून मका व बेसनाच्या बॅटरमध्ये बुडवावेत व ब्रेडक्रम्ब्समध्ये घोळवून तळून घ्यावेत. पनीर-अळू रोल्स तयार..रताळे व सोया स्पायरल रोल्सवाढप २ व्यक्तींसाठीसाहित्यएक कप उकडलेल्या रताळ्यांचा लगदा, पाव कप पोह्यांचे पीठ, २ टेबलस्पून सोया चंक्सचा चुरा, प्रत्येकी १ टीस्पून धने-जिरे पूड, पेरीपेरी मसाला, आमचूर पावडर, मिरची-आले-लसूण पेस्ट, चवीनुसार मीठ, प्रत्येकी १ टीस्पून मेयोनिज, टोमॅटो केचप, चिली सॉस व सोया सॉस, आवडीप्रमाणे साखर, गरजेनुसार ताक किंवा पाणी, १ कप बारीक चिरलेली कोथिंबीर, अर्धा कप गव्हाचे पीठ, पाव कप मक्याचे पीठ, चिमूटभर हळद, गरजेनुसार तेल.कृतीएका वाडग्यात रताळ्यांचा लगदा घेऊन त्यात सोया चंक्सचा चुरा, मिरची-आले-लसूण पेस्ट, धने-जिरे पूड, पेरीपेरी मसाला आणि आमचूर पावडर एकत्र करावी. यात ताक किंवा पाणी घालून मऊसर मिश्रण तयार करावे. या मिश्रणाचे लांबडे रोल्स तयार करावेत. आता एका परातीत गव्हाचे, मक्याचे व पोह्यांचे पीठ घ्यावे. त्यात मीठ, हळद व पाणी घालून नेहमीसारखी कणीक मळावी. ही कणीक दहा मिनिटे झाकून ठेवावी. मग या कणकेचा गोळा घेऊन त्याची मोठी पोळी लाटावी. त्या पोळीच्या अर्ध्या रुंदीच्या लांब पट्ट्या कापाव्यात. आता तयार रोलला एकेक करून ही पोळीची पट्टी गोलाकार व मधे काही अंतर ठेवून गुंडाळावी. हे स्पायरल रोल्स तेलात तळावेत किंवा बेक करावेत. मेयोनिज, टोमॅटो केचप, चिली सॉस व सोया सॉस एकत्र करून आवडीप्रमाणे साखर घालून सोया डीप तयार करावे. हे सोया स्पायरल रोल्स सोया डीपबरोबर सर्व्ह करावेत.वैशाली खाडिलकर मुंबईस्थित फूड ब्लॉगर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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