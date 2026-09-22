Premium|Himachal Pradesh Travel : ‘कुठेतरी फिरायला जाऊ या’पासून हिमालयाच्या डोंगरांपर्यंतचा प्रवास

धनश्री पाटीलकाही प्रवास संपतात, पण घेतलेले अनुभव मनाच्या कोपऱ्यात साठून राहतात. वेळ निघून जाते, ऋतू बदलतात, रोजचं आयुष्य पुन्हा सुरू होतं, पण एखाद्या क्षणी त्या प्रवासाची आलेली छोटीशी आठवण पुन्हा दार ठोठावते. हिमालयातल्या त्या डोंगरांमध्ये फिरताना जाणवलं, क्षितिजं दूर नसतात, फक्त ती धाडसानं गाठायची असतात.‘‘चल ना यार, कुठेतरी फिरायला जाऊ या...’’ बरेचदा असं एखादं वाक्य एखाद्या प्रवासाची सुरुवात अन् आठवणींचं कारण होऊ शकतं. पुण्यातल्या एका कॅफेमध्ये आम्ही चार मित्र-मैत्रिणी नेहमीप्रमाणे गप्पा मारत बसलो होतो. निघताना सहज कोणीतरी म्हणालं, ‘‘चला फिरायला जाऊ या, खूप बोअर झालंय...’’ दरवेळीच्या भेटीत हे असं म्हटलं जातंच. पण यावेळी मात्र हे वाक्य सगळ्यांनीच सीरियसली घेतलं. मग कुठे जायचं हा विचार सुरू झाला. सगळ्यांचं महाराष्ट्रात बऱ्यापैकी फिरून झालेलं असल्यामुळे महाराष्ट्राबाहेर जायचं ठरलं. हंपी, गोवाही बघून झालं होतं. शेवटी पुद्दुचेरीला जाण्याचं ठरलं. दुसऱ्या दिवशी आम्ही सगळे पुन्हा भेटलो आणि गप्पांच्या ओघात अचानक माझ्या तोंडून निघालं, ‘‘हिमाचल प्रदेशला जायचं का?’’ क्षणभर सगळे शांत झाले आणि पुढच्याच क्षणी सगळ्यांनी एकदम होकार भरला. मग हिमाचल प्रदेशात जाण्याचं नक्की झालं..Premium|Marathi lifestyle feature : डाएट, चीट डे आणि वाफाळता चहा; ‘जिंदगी गुलजार है’ म्हणायला पुरेसं सुख कोणतं?.फार विचार न करता पुणे ते दिल्ली विमानाची तिकिटं बुक केली. पण त्यानंतर प्रश्नांची रांग लागली. पुढे कसं जायचं? कुठे राहायचं? किती दिवस? किती बजेट? काय काय पाहायचं? म्हणजे आधी तिकिटं बुक केली आणि मग बाकी सगळं प्लॅनिंग करायला घेतलं; शेवटी ढोबळ नियोजन करून एकदाचं निघालो. दिल्लीला पोहोचल्यानंतर तिथून चंडीगढला रेल्वेनं आणि तिथून मनालीला कॅबनं गेलो.खिडकीबाहेर दिसणाऱ्या इमारतींची जागा हळूहळू आता पांढऱ्या आणि हिरव्या डोंगरांनी घ्यायला सुरुवात केली. साधारण १२ ते १५ तासांच्या प्रवासानंतर रात्री बारा वाजण्याच्या दरम्यान आम्ही मनालीमध्ये पोहोचलो. रस्ते वळणावळणाचे होते, हवेत छानसा गारवा होता आणि रात्रीही डोळ्यांसमोर सतत बदलणारं दृश्य होतं. सुरुवातीचे दोन दिवस आम्ही हॉस्टेल बुक केलं होतं. त्यामुळे थेट हॉस्टेल गाठलं. थंडीमुळे आम्ही चांगलेच गारठलो होतो, पण तरीही गप्पांना उधाण आलं.सकाळी रूमच्या बाल्कनीतून समोर दिसणारं दृश्य पाहून हरखून गेलो. बर्फाचे डोंगर, विरळ होतं चाललेलं धुकं, मन प्रसन्न करणारी शांतता, हिरवीगार झाडी आणि बोचणारी थंडी. आपण मनालीत आहोत की स्वप्नात, हेच कळेना. मग आवरून आम्ही भाड्यानं स्कूटीज घेतल्या आणि हिडिंबा देवीच्या मंदिराकडे निघालो. मनालीच्या रस्त्यांवर कोणतंही वाहन चालवणं खरंतर आव्हानात्मक असतं. गाडी चालवताना सुरुवातीला उत्साह होता, पण वळणं आणि चढ-उतार पाहून नंतर जरा भीती वाटली. देवदाराच्या झाडांमध्ये असलेलं हिडिंबा देवीचं मंदिर खूप सुंदर होतं. मंदिराच्या आवारातलं वातावरण मनमोहक होतं. तिथं वेळ कसा गेला कळलंच नाही. दुपारच्यावेळी मंदिराजवळच्या परिसरात शॉपिंग करून आम्ही पुन्हा हॉस्टेलला परतलो. पण दुसऱ्या दिवसापासून कुठे राहायचं हा प्रश्न उपस्थित झाला. पुन्हा शोधाशोध सुरू झाली. मग संध्याकाळी एका हॉटेलच्या रूम्स मिळाल्या व तिथं राहण्याचं ठरलं..Premium|Kolhapur Tourism : अंबाबाई-पन्हाळगडापलीकडचं कोल्हापूर; निसर्ग आणि इतिहासाच्या आडवाटांची सफर.Premium|Reverse Migration : मी कासव झालो, गावी आलो!.दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर उठून आम्ही हामटा पासला निघालो. वाटेत एका कॅफेमध्ये थांबलो. तिथं आम्हाला कळालं की भारत-पाकिस्तानमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यानचा हा काळ होता. स्थानिकांनी आम्हाला फार पुढे व लांब न जाण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे आमचा हामटा पासचा प्लॅन बारगळला. पण आम्ही परत फिरणाऱ्यांपैकी नव्हतो. हामटा पासच्या जवळपास एक किलोमीटरच्या आधीच असलेल्या एका सुंदर ठिकाणी आम्ही थांबलो. आजूबाजूला सफरचंदांच्या बागा, छोटे झरे, डोंगर आणि आम्ही... ना गोंधळ, ना आवाज, ना गर्दीचा मागमूस... आम्हाला सगळ्यांनाच गायचा छंद असल्यामुळे आम्ही गाणी गायला सुरुवात केली, मग गप्पांचा फड रंगू लागला. मनसोक्त फोटो काढले. ठरवलेल्या ठिकाणी न पोहोचताही मिळालेला निवांत वेळ कायम स्मरणात राहिला. तिसऱ्या दिवशी आम्ही अटल टनेलमार्गे कोकसरला जाण्याचं ठरवलं. तिथं बर्फवृष्टी होऊन गेलेली असल्यामुळे आम्ही बर्फात खेळण्याचा मनमुराद आनंद लुटता आला. दिवसभर आम्ही अक्षरशः लहान मुलांसारखे बर्फात खेळत होतो. एकमेकांच्या अंगावर बर्फ फेकला. बर्फाचे गोळे करून क्रिकेट व विटीदांडू खेळलो, आणि अर्थातच भरपूर फोटोही काढले. तिथं एवढी थंडी होती, की हात गोठत होते, पण फोटो काढण्याचा उत्साह मात्र कमी होत नव्हता.रात्री उशिरा आम्ही हॉटेलवर पोहोचलो. परतल्यानंतर भारत-पाकिस्तानमध्ये सुरू झालेली तणावाची परिस्थिती जास्त ठळकपणे जाणवली. दिल्ली ते चंडीगढ व मुंबई ते पुणे फ्लाइट्स, ट्रेन आणि बऱ्यापैकी वाहतूक बंद करण्यात आली होती. ‘लगेच तिथून निघा’ असे घरच्यांचे फोन सुरू झाले होते. घरच्यांच्या या आदेशात काळजी आणि राग अशा दोन्ही भावना होत्या. आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. इथून निघायचं म्हटलं, तर पुढे अडकण्याची शक्यता होती. त्यापेक्षा मनालीमध्ये राहणंच आम्हाला सुरक्षित वाटलं. आम्ही राहत असलेल्या हॉटेलच्या मालकानं आम्हाला आधार दिला. ‘‘परिस्थिती नॉर्मल होईपर्यंत इथंच राहा. काही काळजी करू नका,’’ असं त्यांनी सांगितलं. दोन-तीन दिवस घरच्यांची काळजी, बातम्या आणि बाहेरची परिस्थिती यांमुळे मनात थोडी धाकधूक होतीच. आम्ही परिस्थिती समजून घेतली आणि घाईनं निर्णय न घेता तिथंच थांबण्याचं ठरवलं.मग पुढचे दोन दिवस आम्हाला बोनस मिळाले. स्थानिक बाजार, कॅफेज आणि मनालीच्या आसपासच्या जागा एक्स्प्लोअर करण्यासाठी निवांत वेळ मिळाला. बाजारातून आम्ही सुव्हनिअर्स खरेदी केले. कॅफेजमधून स्थानिक पदार्थ खाल्ले आणि मनाली शहराच्या भोवतीच्या काही ऑफबीट जागा शोधून तिथं भटकलो. खरं सांगायचं, तर या प्रवासात सगळंच काही आमच्या नियोजनाप्रमाणे घडलं नाही. कदाचित त्यामुळे आमची ही सहल संस्मरणीय ठरली..युद्धपरिस्थिती थोडी नियंत्रणात आल्याचं जाणवल्यानंतर आम्ही परतीच्या प्रवासाला लागलो. मनात अजूनही थोडी धाकधूक होतीच. पण एकमेकांना आधार देत प्रवास सुरू केला. मनाली ते चंडीगढ कॅब, चंडीगढ ते दिल्ली ट्रेन आणि दिल्ली ते पुणे फ्लाइट असा प्रवास करत अखेर सुखरूप पुण्यात पोहोचलो. पुण्यात परतलो तेव्हा परिस्थिती निवळली होती. काही घडलंच नाहीये असं वाटतं होतं. तेच रस्ते, तीच धावपळ, तेच ऑफिस आणि रोजचं आयुष्य. प्रवास संपला होता, पण मन मात्र अजूनही मनालीच्या डोंगरांमध्ये अडकून पडलं होतं. हिमाचलमध्ये अनुभवलेली रम्य सकाळ, तो शुभ्र बर्फ आणि वळणदार रस्ते मनातून जात नव्हते.या प्रवासात आम्ही छोटे-छोटे ट्रेक्सही केले. अनोळखी रस्त्यांवर मुक्तपणे फिरलो, नवीन माणसांना भेटलो, स्थानिक पदार्थ चाखले आणि अनपेक्षित परिस्थितीही अनुभवली. त्यामुळे आमचा आत्मविश्वास दुप्पट झाला. या सहलीत एक मुलगी म्हणून फिरताना प्रत्येक नव्या ठिकाणाबरोबरच स्वतःवर विश्वास ठेवण्याची आणि योग्य वेळी योग्य निर्णय घेण्याची शिकवण मिळाली. मुलींसाठी जग कधीकधी काळजीच्या चौकटींमध्ये आखलं जातं. कुठे जाणार, किती वाजता परतणार, कोणासोबत जाणार अशा अनेक प्रश्नांची नेमकी उत्तरं द्यावी लागतात. पण त्या चौकटींपलीकडेही सुंदर जग असतं, हे प्रवासातून शिकायला मिळतं. म्हणूनच मुलींनी जमेल तेव्हा थोडंसं धाडस करून फिरावं, असं मला आवर्जून सांगावंसं वाटतं. प्रत्येक वेळी फार प्लॅनिंग करण्याची गरज असते, असंही नाही. कधीकधी फक्त चार मित्र, थोडं धाडस, एक तिकीट आणि ‘चल ना, फिरायला जाऊ या’ एवढं एक वाक्य पुरेसं असतं. आमच्या त्या एका वाक्यानं आम्हाला हिमाचल प्रदेशात भटकण्याचा अनुभव दिला.या सहलीमुळे प्रवासाकडे पाहण्याची दृष्टीच बदलली. काही प्रवास संपतात, पण घेतलेले अनुभव मनाच्या एखाद्या कोपऱ्यात साठून राहतात. वेळ निघून जाते, ऋतू बदलतात, रोजचं आयुष्य पुन्हा सुरू होतं, पण एखाद्या क्षणी त्या प्रवासाची आलेली छोटीशी आठवण पुन्हा दार ठोठावते. हिमालयातल्या त्या डोंगरांमध्ये फिरताना जाणवलं, क्षितिजं नेहमी दूर नसतात, तर ती धाडसानं गाठायची असतात.लेखिका पुणेस्थित असून, एअरलाइन्समध्ये कार्यरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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