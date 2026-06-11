Premium|Henry IV peace plan revival : धर्मयुद्धांपासून ‘Perpetual Peace’पर्यंत; हेन्री चतुर्थ, पेरी, रुसो, कांट आणि अँग्लो-अमेरिकन संबंधांचा शांतताप्रकल्प

डॉ. सदानंद मोरे हेन्रीची हुशारी, कर्तबगारी, प्रामाणिकपणा, त्याचा समकालीन युरोपीय सत्ताधीशांवर असलेला प्रभाव इत्यादी सर्व अनुकूल बाबी गृहीत धरूनही त्याच्या प्रकल्पाची उपयुक्तता व व्यावहारिकता मान्य करूनही सत्ताधाऱ्यांनी त्याला प्रतिसादच दिला नसता तर सगळेच मुसळ केरात! सुदैवाने बहुतेक युरोपीय सत्ताधाऱ्यांनी हेन्रीच्या या योजनेला पाठिंबा दिल्याचे दिसून येते. खरेतर हेन्रीप्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करणे हेच पेरीचे उद्दिष्ट दिसते.जगातील युद्धांची व लढायांची संख्या व विज्ञान-तंत्रज्ञानामुळे त्यांच्या तीव्रतेत आणि संहारक्षमतेत होणारी वाढ विचारात घेऊनही जगाला खरोखर तीव्र इच्छा किंवा आर्त कशाची असेल, तर ती शांतीची आणि शांतीसाठी उपयुक्त ठरेल अशा उपायांची याबाबत कोणाला शंका घ्यायचे कारण नाही. जगाच्या पाठीवर फक्त आणि फक्त आपल्याच वंशाचे, राष्ट्राचे व धर्माचे लोक असावेत, इतरांचा नायनाट व्हावा अशी असुरी आकांक्षा बाळगणारे लोक अस्तित्वातच नाहीत असे समजायचे कारण नाही, हे इतिहासाने सिद्ध केले आहे; पण अशा लोकांची संख्या फार नसते. अर्थात, जी असते ती इतरांची दिशाभूल करून त्यांना आपल्या कळपात खेचण्यात काही प्रमाणात तरी यशस्वी होते हेही सत्यच आहे. अशा परिस्थितीत शांतीचे आणि शांतीच्या उपायांच्या प्रयत्नांचे दर्शन घडवणारा इतिहास सांगायची आवश्यकता अधोरेखित झाल्याशिवाय राहत नाही. प्रस्तुत प्रकल्पाचा उद्देश हाच आहे.युद्ध काय आणि अर्थात त्या अनुषंगाने युद्ध थांबवून शांतता नांदविण्याचे प्रयत्न काय, या दोन्ही गोष्टी युरोपात अधिक प्रमाणावर झाल्याचेही इतिहासाची साक्ष काढत म्हणता येते. या प्रयत्नांत सैद्धांतिक आणि व्यावहारिक अशा दोन्ही स्तरांचा समावेश करावा लागतो. अर्थात, हासुद्धा इतिहासक्रमाचाच एक स्वाभाविक भाग असल्याचे म्हणावे लागते. युद्धांमार्फत जगभर साम्राज्ये निर्माण करण्यात; ती करताना जगातील अन्य राष्ट्रांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आणि अर्थातच एकमेकांशीही तशीच युद्धे करीत स्पर्धा करण्यात पाश्चिमात्य म्हणजेच युरोपीय राष्ट्रेच आघाडीवर होती, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. साहजिक युद्धामुळे होणारी हानी, आणि ती थांबवण्याची गरज आणि त्यासाठी करावे लागणारे उपाय, शोधावे लागणारे मार्ग यांची चर्चा युरोपात अधिक प्रमाणावर होणे अपेक्षितच आहे. तसेच ही चर्चा केवळ बौद्धिक करमणुकीचा भाग न राहता त्या अनुषंगाने त्या दिशेने काही कृती होणे हेदेखील अपेक्षितच. युरोपात या दोन्ही गोष्टी घडल्या. त्यांच्यापैकी एकाची चर्चा आपण विल्यम पेन या ब्रिटिश-अमेरिकी क्वेकरपंथीयाच्या संदर्भात केली. क्वेकर पंथाच्या संस्थापक जॉर्ज फॉक्स याने धर्माच्या, धर्मपंथाच्या नावाखाली युरोपात होत असलेला उच्छाद ऐकला, अनुभवला होता. भरीत भर म्हणजे हे प्रकार ज्या धर्मासाठी होत असल्याची हाकाटी केली जात होती, त्या ख्रिस्ती धर्माचे संस्थापक येशू ख्रिस्त यांची शिकवण काहीतरी वेगळेच सांगत असल्याचेही फॉक्सच्या लक्षात आले व त्याने ख्रिस्ताच्या मूळ विचारांकडे जाण्यासाठी क्वेकर पंथाची स्थापना केली. या क्वेकरांना युद्ध हा शब्दसुद्धा कानावर पडू नये, असे वाटायचे. म्हणून तुरुंगवासादी छळ सोसूनही त्यांनी युद्ध आणि युद्धाला सहाय्यभूत होऊ शकणाऱ्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कृती यांच्यापासून दूर राहण्याचा मार्ग पत्करला. इतकेच काय, परंतु अशी युद्धे ज्यातून घडतात त्या राजकारणनामक गोष्टीलाही त्यांनी तितकेच त्याज्य मानले. युद्धविरोधाने ते इतके पछाडले होते, की युद्ध होऊ नये, शांतता नांदावी यासाठीही राजकारण नावाची गोष्ट वापरता येते, इतकेच काय पण प्रसंगी मोठे युद्ध थांबवण्यासाठी लहान प्रमाणावर युद्ध करणे हासुद्धा एक उपाय ठरू शकतो या शक्यतेकडेही त्यांचे दुर्लक्ष झाले. .क्वेकर पंथाच्या तत्त्वांचे पालन करणे हे युद्धाची जणू चटक लागलेल्या युरोप खंडाला आणि विशेषतः आपल्या स्वतःच्या इंग्लंड या स्वदेशात अवघड आहे याची जाणीव झाल्यामुळेच की काय अनेक क्वेकरपंथीयांनी नव्या जगाचा म्हणजे अमेरिका या इंग्लंडच्याच वसाहतीचा रस्ता धरला; पण तेथेही त्यांना या वसाहतीने आपल्या जनक राष्ट्राशी - इंग्लंडशी पुकारलेल्या स्वातंत्र्ययुद्धात सामील व्हायचे की नाही या पेचाला सामोरे जाण्याचा प्रसंग आलाच. इतकेच काय परंतु त्यानंतरही कृष्णवर्णीयांच्या गुलामगिरीचा अंत घडवण्याच्या प्रश्नावरून वसाहतींमध्येच अंतर्गत गृहयुद्धाला तोंड फुटले तेव्हाही त्यांना याच द्वंद्वाचा सामना करावा लागला. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्य आणि मानवी प्रतिष्ठा या त्यांना स्वतःलाच मान्य आणि प्रिय असलेल्या मूल्यांसाठीच ही युद्धे लढली जात असल्यामुळे तर त्यांच्यापुढील पेच अधिकच तीव्र झाला. नीट पाहिले तर हा साध्यसाधनसंबंधाचा व साधनशुचितावादाचा प्रश्न होता. तो सोडवताना क्वेकरांची दमछाक झाली.ते काहीही असो, क्वेकरपंथीय हे अशा प्रकारे युद्ध आणि शांती याच संस्थात्मक पातळीवरून विचार करणारे व त्याअनुषंगाने कृतीही करणारे पहिले धार्मिक ठरले, निदान युरोपात तरी हे नाकारता येणार नाही. स्वतः पेनने तर त्यासाठी संपूर्ण युरोपला लागू पडेल आणि जागतिक पातळीवरही अंमलबजावणी करता येईल असा शांतीमार्गाचा आराखडाच सादर केला. अर्थात या आराखड्यात त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपायांना वा कृतींना राजकारण या सदरातच समाविष्ट करावे लागणार होते, हेही स्पष्टच आहे; पण याचा अर्थ क्वेकरांनी राजकारणाकडे पाठ फिरवू नये असा होतो हेही उघड आहे.ते काहीही असो, विल्यम पेनच्या या उपक्रमानंतर चर्चा करावी लागते ती ॲबट सेंट पेरी यांची. त्याच्यानंतर प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ जिन जॅक्विस रुसोची, आणि नंतर अर्थात जर्मन तत्त्वज्ञ इमॅन्युअल कांट याची; विशेषतः त्याच्या शाश्वत शांतीच्या म्हणजेच ‘Perpetal Peace’च्या प्रकल्पाची.अलीकडच्या काळात जेव्हा शांततेची चर्चा झाली व त्यासाठी त्याअनुरोधाने काही कृतीही करण्यात आल्या (ज्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष वूड्रो विल्सनचे नाव प्रकर्षाने पुढे येते, त्यांना अभिप्रेत असलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघासह), त्यांच्यामागे मुख्यत्वे कांटचाच विचार असल्याचा सार्वत्रिक समज आहे. अर्थात ऐतिहासिक तथ्य म्हणून तसे होणे तितकेच स्वाभाविक आहे. कांटचा प्रभाव होताच तेवढा. एकूणच तत्त्वविचारांवर, तत्त्वज्ञानाच्या सर्व शाखांवर. त्याचाही यात हिस्सा आहेच. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की तो ज्या वैचारिक पार्श्वभूमीवर उभा होता तिच्याकडे डोळेझाक करावी. निदान आपल्याला अभिप्रेत असलेल्या प्रकल्पात तरी असे करता येणार नाही. तेव्हा आता वेळ आली आहे पेरी आणि रुसो यांच्याकडे वळण्याची. पेरीच्या विचारांचे काही उल्लेख यापूर्वी केलेले आहेत. आता काही तपशील सांगायला हवेत..Premium|Anglo-American Historical Relations : इंग्लंड आणि अमेरिका; सशस्त्र संघर्षापासून स्वाभाविक मित्रत्वापर्यंतचा ऐतिहासिक आणि राजकीय प्रवास.ज्या पुस्तकातून फ्रेंच अकादमीच्या पेरीने आपला प्रकल्प सादर केला त्याचे नाव ‘A Project for setting an Everlasting Peace in Europe’ असे होते. मात्र या प्रकल्पाविषयीचा पेरीने केलेला दावा मात्र जबरदस्त होता. हा दावा त्याने शीर्षकाचाच हिस्सा बनवला आहे. तो असा - First proposed by Henry IV of France and approved of by Queen Elizabeth and most of the then Princes of Europe and now discussed at large and made practicable by the Abbot St. Pierre of the French Academy. पेरीचे उपरोक्त प्रदीर्घशीर्षकी पुस्तक इंग्रजीत १७१३मध्ये प्रकाशित झाले.फ्रान्समधील एका कुलीन उच्च कुळातील (इ. स. १६५८-१७४३) ॲबट सेंट पेरी हा एक साहसी आणि उलाढाल्या विचारवंत होता. त्याच्या (उपरोक्त) पुस्तकातील टीकेचा रोख आपल्यावर आहे असे वाटल्याने तत्कालीन फ्रेंच सत्ताधीश १४व्या लुईने पेरीची फ्रेंच अकादमीमधून हकालपट्टी केली. पेरीने नंतर स्वतंत्र विचारवंतांचा एक क्लब काढला होता. राज्यकर्त्यांनी तोही १७३१ बंद पाडला.पेरीच्या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो त्याचे श्रेय स्वतःकडे घेत नाही. ही योजना मुळात फ्रान्सचा भूतपूर्व राजा चौथ्या हेन्रीची आहे असे शीर्षकातच सांगून टाकतो. हा मुद्दा नक्कीच महत्त्वाचा आहे. हेन्रीने इ. स. १५८९पासून १६१०पर्यंत फ्रान्सचा राज्यकारभार चालवला. हा काळ अर्थातच धर्मांतर्गत पंथीय संघर्षाचा होता. फ्रान्स हा कॅथलिकपंथीयांचा देश असल्याने वेगळे सांगायची गरज नाही. हेन्रीने कॅथलिक आणि प्रोटेस्टंट यांच्यामध्ये समेट घडवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तो प्रोटेस्टंट पंथाला झुकते माप देत आहे असे समजून एका कॅथलिक अतिरेक्याने त्याची हत्या केली. रॅव्हिलॅक या त्याच्या मारेकऱ्याने केलेला हत्येचा प्रयत्न अखेरचा म्हणजे बारावा होता, तो यशस्वी झाला. प्रोटेस्टंटांना उचित वागणूक देण्याचा कायदा करणारा त्याचा आदेश ‘Edict of Nantes’ प्रसिद्ध आहे. त्याच्या या कृत्यामुळे फ्रान्समधील पंथयुद्ध संपुष्टात आले खरे; पण त्याचा स्वतः मात्र बळी गेला. त्याच्या ज्या कामगिरीबद्दल पेरीला आदर होता व ज्यामुळे ती त्याचे प्रेरणास्थान ठरली, ती म्हणजे स्पेनशी होत असलेला संघर्ष संपवून शांतीची प्रस्थापना करणे. १५९८मध्ये हेन्रीने युद्ध थांबवण्याचा करार केला तो ‘व्हर्व्हिन्सची शांतता’ (Peace of Vervins) म्हणून ओळखला जातो. याशिवाय त्याने इंग्लंड तसेच जर्मन व डच राष्ट्रांशीही सलोखा करून शांती स्थापिली. स्वतः पेरीच स्पष्ट शब्दांत सांगतो, ‘I am not the author of it, it was Henry the Great was the first inventor of it, I have by dint of thought hit upon a plan in the main line that of that excellent Prince - I make use of his design as a guide, that I may be sure not to err in mine. It is not my ideas then that I am to improve, I am only to justify his. Thus I do not pretend to have created any thing anew, I only revive the finest and most glorious project that ever could enter into the mind of the best of Princes.’असे असल्यामुळे पेरीसाठी दोनच गोष्टी उरतात. एक म्हणजे ‘to show the thought of Henry the Great and the other potents of Europe in his time upon the system of the permanent European Society to settle an everlasting peace among Christians’ आणि दुसरी म्हणजे ‘to show that their approbation may resonably give us hopes of the like appropation in the sovereigns who govern Europe at present.’आपल्या शांतता प्रकल्पाचा प्रेरणास्रोत म्हणून चौथ्या हेन्रीची प्रशंसा करण्याची एकही संधी पेरी गमावत नाही. त्याने निदर्शनास आणल्याप्रमाणे युरोपीय संघर्षात धर्माचे स्थान हेन्रीला बरोबर समजले होते; पण त्याचबरोबरीने राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील सामर्थ्याची विषमताही एक महत्त्वाचा घटक ठरते हेही त्याला उमगले होते.हेन्रीने हेरलेली आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, ‘the principal source of war was the want of perpetual arbitration without war’. तडजोड घडवून आणणाऱ्या यंत्रणेचा अभाव.पेरीच्या पुढील मुद्दाही तितक्याच महत्त्वाचा आहे. हेन्रीची हुशारी, कर्तबगारी, प्रामाणिकपणा, त्याचा समकालीन युरोपीय सत्ताधीशांवर असलेला प्रभाव इत्यादी सर्व अनुकूल बाबी गृहीत धरूनही त्याच्या प्रकल्पाची उपयुक्तता व व्यावहारिकता मान्य करूनही सत्ताधाऱ्यांनी त्याला प्रतिसादच दिला नसता तर सगळेच मुसळ केरात!.सुदैवाने बहुतेक युरोपीय सत्ताधाऱ्यांनी हेन्रीच्या या योजनेला पाठिंबा दिल्याचे दिसून येते. खरेतर हेन्रीप्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करणे हेच पेरीचे उद्दिष्ट दिसते. एरवी काळाच्या पार्श्वभूमीवर पेरी कितीही वजनदार, प्रतिष्ठित आणि प्रभावी असला, तरी सर्वच स्वायत्त आणि सार्वभौम सत्ताधाऱ्यांनी आपले म्हणणे ऐकावे व त्यानुसार कृती करावी इतके आपण महान नसल्याची वास्तववादी जाणीव त्याला होती. म्हणून तर तो वारंवार हेन्रीचा आश्रय घेतो. इतकेच काय, शतकभर अगोदर घडून गेलेल्या या घटना आज लोकांना खऱ्या वाटतीलच अशी परिस्थिती नसल्याचीही त्याला पूर्ण कल्पना असल्याने, तो आपण सांगतोय ती हेन्रीयोजना परीकथा किंवा मिथ्यकथा नसून ऐतिहासिक सत्य घटना असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्नही करतो. राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील तंटेबखडे मिटवण्यासाठी एखादी कायमस्वरूपी लवादवजा यंत्रणा उभारली गेली तरच शांतता शक्य असल्याने हेन्रीने तशी पावलेही उचलली असल्याची सत्य हकिगत तो या सर्व प्रकाराचा सामील साक्षीदार, हेन्रीचा मंत्री ड्युक ऑफ सली याच्या स्मृतिग्रंथाच्या (Memoirs) दुसऱ्या खंडातील चौथ्या पानाचा संदर्भ देत सांगतो. त्यानुसार या लवादयंत्रणेसाठी प्रत्येक सत्ताधीशाने किती रक्कम भरायची हेही हेन्रीने नमूद केले होते. आपण मांडत आहोत तो एक Utopis - एक स्वप्नादर्श नसून व्यवहाराच्या कक्षेतील कृती आहे, हे ठसवण्याचा पेरीचा प्रयत्न आहे.सन १६०१मध्ये इंग्लंडच्या राणीनेही प्रस्तुत हेन्रीयंत्रणेला मान्यता दिल्याचे पेरी History of Henry the Great या ग्रंथाच्या आधारे सांगतो. हा ग्रंथ स्वतः हेन्रीला गुरुस्थानी असलेल्या पॅरिसच्या आर्च बिशपने लिहिला असून, त्याला ही गोष्ट सलीकडून समजली असल्याचे ग्रंथात नमूद आहे.हेन्रीच्या उदात्त हेतूचे कौतुक करीत त्याला दाद देताना एका गोष्टीची आठवण मात्र ठेवायला हवी. खरेतर ती गोष्ट हेन्रीच्या योजनेला काहीसा कमीपणा आणणारी आहे. अर्थात हेन्री हा अखेर राजकारणी असल्यामुळे तो अशक्य कोटीतील मृगजळाच्या मागे धावण्याऐवजी शक्य कोटीतील विहिरीचे पाणी पिणे पसंत करणार हे उघड आहे.हेन्रीच्या योजनेमागे ख्रिस्ती राष्ट्रांना एक आमिष दाखविण्यात आले आहे. पेरी तेही उघड करतो. हेन्रीचा संकल्पित राष्ट्रसंघ ख्रिस्ती राष्ट्रांचा होता, ज्यांना तुर्कांच्या साम्राज्यापासून भय होते! पेरी सांगतो, ‘He promissed the Christian Princes that if the Christian Republic should think fit to make conquests upon the Turk he would contribute his quota and never the less leave all the conquests to be divided among the other Christian soverigus.’थोडक्यात स्वार्थ आणि परमार्थ यांची वास्तववादी सांगड घालण्याचा प्रयत्न चौथ्या हेन्रीने केला.ॲबट सेंट पेरी आता हेन्रीच्या या प्रकल्पाचे कालानुरूप पुनरुज्जीवन करू इच्छित आहे!डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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