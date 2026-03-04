Premium|Importance of hobbies for mental well-being : छंदांमधून मिळणारा आनंद; मनाची समृद्धी

श्रुती भागवतआनंद बाहेर कुठं, मोठ्या स्वरूपात मिळत नाही; तो आपला आपणच मिळवायचा असतो, हे छंदच आपल्याला शिकवतात. एखाद्या साध्या क्षणाला अर्थ देण्याची ताकद आपल्यात असते. छंद जोपासणं म्हणजे केवळ वेळ घालवणं नाही, तर छंद आयुष्याला रंग देणारे, मनाला समृद्ध करणारे आणि व्यक्तिमत्त्व घडवणारे आधारस्तंभ असतात. म्हणूनच प्रत्येकानं स्वतःसाठी असा एखादा कोपरा जपावा, जिथं मनमोकळेपणानं आनंद शोधता येईल...आपलं आयुष्य रोजच्या धावपळीनं भरलेलं असतं. वेळेच्या काट्यावर धावताना आपण कित्येकदा स्वतःला विसरतो. जबाबदाऱ्या, अपेक्षा, स्पर्धा, भविष्याची चिंता या सगळ्यांच्या गर्दीत मन अगदी थकून जातं. पण अशा वेळी आपल्याला उभारी देतात त्या छोट्या-छोट्या गोष्टी. त्या फार मोठ्या नसतात, त्यासाठी मोठे खर्च किंवा विशेष नियोजन लागत नाही. कधी एखादा कप कॉफी, कधी रेल्वेच्या खिडकीतून दिसणारा सूर्यास्त, कधी शांत रात्रीचं आकाश आणि कधी एखाद्या अनोळखी व्यक्तीचा हसरा चेहरा. हे सगळं जपून ठेवणारी गोष्ट म्हणजे छंद. छंद माणसाला स्वतःशी जोडतात, संवेदना जपतात आणि साध्या क्षणांतही आनंद शोधायला शिकवतात..Suhana Swasthyam 2025 : मानसिक स्वास्थ्य ‘टास्क’ नव्हे प्रक्रिया! : भारतीय संस्कृती व पुराणतज्ञ सीमा आनंद.माझा मित्र रोहन, त्याचा फेव्हरेट टाइमपासवजा छंद म्हणजे कॅफेमध्ये एकटं बसून आजूबाजूच्या लोकांचं बोलणं ऐकणं. तो काही गुप्तहेर नाही, पण त्याला लोकांच्या आवाजातून, त्यांच्या हावभावातून एखादी गोष्ट तयार करायला आवडतं. कधी एखादं कपल हलक्या आवाजात भांडत असतं, कधी कोणीतरी इंटरव्ह्यूची तयारी करत असतं, तर कधी दोन मैत्रिणी गॉसिप करत असतात. रोहनसाठी हा सगळा ‘लाइव्ह कंटेंट’ असतो. तो म्हणतो, लोकांचं आयुष्य नेटफ्लिक्सच्या एखाद्या सीरिजपेक्षाही जास्त इंटरेस्टिंग असतं, त्या एका कॉफीच्या कपात त्याला तासाभराचा आनंद सापडतो.माझी अत्यंत जवळची मैत्रीण साक्षी. तिचा छंद म्हणजे लोकांचे चेहरे वाचणं. बसस्टॉपवर उभं राहिल्यावर तिचा हा फेस रीडिंगचा गेम सुरू होतो. याला नक्कीच उशीर झालेला असणार, ही मुलगी बहुतेक पहिल्यांदाच ऑफिसला जात असावी, हा आज कोणालातरी प्रपोज करणार बहुतेक... तिची कल्पनाशक्ती इतकी भन्नाट आहे, की साधी बसची वाट बघणंही तिच्यासाठी एंटरटेनिंग ठरतं. तिला त्या क्षणांत स्वतःचं एक वेगळं विश्व तयार करायला मजा येते. कधी ती लोकांच्या चेहऱ्यांवरून त्यांचा मूड ओळखते, कधी त्यांच्या चालण्या-वावरण्यावरून एखादी गोष्ट तयार करते. तिच्यासाठी प्रत्येक अनोळखी चेहरा म्हणजे एक न उलगडलेलं पुस्तक असतं. ती म्हणते, माणसं वाचायला शिकलं की आयुष्य जास्त इंटरेस्टिंग होतं..वृषालीला ट्रेनचा प्रवास म्हणजे एक प्रकारची थेरपीच वाटते. खिडकीजवळची सीट, इअरफोन्स आणि बाहेर मागं सरकणारी झाडं. ती म्हणते, प्रत्येक गाण्याला मला एक वेगळा सीन मिळतो. कधी पावसातलं दृश्य, कधी सूर्यास्त. प्रवासाच्या त्या काही तासांमध्ये ती पूर्णपणे स्वतःमध्ये हरवून जाते. तिच्यासाठी तो प्रवासच आनंदाचा स्रोत आहे. तो प्रवास म्हणजे एक छोटा सिनेमा असतो. ती अनेकदा म्हणते, मी प्रवासासाठी प्रवास करते. त्या क्षणांबद्दलचं तिचं बोलणं ऐकलं की जाणवतं, आनंद फार साध्या गोष्टींत लपलेला असतो.वृषालीचाच मित्र यश, त्याला एक वेगळाच छंद आहे, तो चक्क लोकांच्या पायताणांचं निरीक्षण करतो! आम्हाला आधी हा खूप वेडेपणा वाटायचा. पण तो सांगतो, माणसानं पायात काय घातलं आहे, त्यावरून त्याचा मूड किंवा त्याचा दिवस कसा चाललाय ते कळतं. स्पोर्ट््स शूज म्हणजे उत्साहपूर्ण दिवस असेल, फॉर्मल शूज म्हणजे गंभीर दिवस असेल, चपला असतील तर तसा रिलॅक्स दिवस असेल अशी छोटी-छोटी निरीक्षणं त्याला आनंद देतात.माझी एक जुनी मैत्रीण सुनयना रात्री टेरेसवर बसून आकाश बघते. मोबाईल बाजूला ठेवून फक्त शांतता अनुभवते. कधी तारे मोजते, कधी मनातल्या मनात चंद्राशी बोलते. तिच्यासाठी तो वेळ म्हणजे मेडिटेशन. ती म्हणते, दिवसभरात इतका आवाज असतो, की ही शांतता मला स्वतःशी भेट घडवून आणणारी वाटते. तिच्यासाठी तो वेळ म्हणजे रिचार्जचं बटणच आहे. त्या काळोख्या आकाशात तिला प्रकाश सापडतो!.Premium|Fragrance and Memories : गंध आठवणींचा; साजूक तुपाच्या वासापासून ते पावसाच्या मृदगंधापर्यंतचा एक हळवा प्रवास!.एकदा गप्पा मारता मारता मानसीनं तिचा छंद सांगितला. तिला स्वतःसाठी छोट्या-छोट्या गोष्टी खरेदी करणं खूप आवडतं. एखादं पेन, क्यूट स्टीकर्स, नवीन वही असं बरंच काही. ती म्हणते, मी स्वतःला खूश ठेवायला शिकलेय. त्या स्वतःला दिलेल्या छोट्या-छोट्या गिफ्ट्समध्ये तिचा मोठा आनंद असतो.रियाला जुन्या बुकशॉप्समध्ये फिरायला आवडतं. ती प्रत्येक पुस्तक उघडते, त्याचा वास घेते, कधी आत कुणाचं नाव लिहिलेलं सापडलं की ती खूश होते. ती म्हणते, या पानांत कुणाचं तरी आयुष्य दडलेलं असतं. तिच्यासाठी ती दुकानं म्हणजे जणू टाइम मशिन! कधीकधी ती पुस्तक विकत घेतही नाही, पण त्या पानांत हरवते... आणि तिला आनंदी होण्यासाठी तेवढंच पुरेसं असतं!कधीकधी वाटतं, आपण सगळे दिवसभर कितीतरी रोल प्ले करत असतो. कुणासाठी जबाबदार, कुणासाठी सिरीयस, कुणासाठी स्ट्राँग. पण हे छोटे छंद म्हणजे आपलं ‘ओरिजनल व्हर्जन’ असतं. रोहन जेव्हा कॅफेत बसतो तेव्हा तो फक्त निरीक्षक असतो, साक्षी लोकांकडे बघते तेव्हा ती स्टोरीटेलर असते, वृषाली ट्रेनमध्ये बसली की ती तिच्या स्वतःच्या सिनेमाचं लीड कॅरेक्टर असते... त्या क्षणांत कोणतीही अपेक्षा नसते, कोणताही दिखावा नसतो. फक्त ते आणि त्यांचा तो छोटासा आनंद. आणि कदाचित म्हणूनच हे छंद इतके खास वाटतात, कारण ते आपल्याला स्वतःकडेच परत घेऊन येतात..या सगळ्यांचे छंद थोडे हटके आहेत. कोणाला लोकांचं निरीक्षण करण्यात, कोणाला प्रवासात खिडकीतून बाहेर बघण्यात, कोणाला शांतता अनुभवण्यात, कोणाला लहानसहान वस्तूंची खरेदी करण्यामध्ये आनंद मिळतो. पण त्यामध्ये एक समान धागा आहे, तो म्हणजे त्या क्षणांमध्ये मिळणारी आनंदाची अनुभूती. शेवटी छंदच आपल्याला शिकवतात, की आनंद बाहेर कुठं मोठ्या स्वरूपात मिळत नाही, तो आपला आपणच मिळवायचा असतो. एखाद्या साध्या क्षणाला अर्थ देण्याची ताकद आपल्यात असते. छंद जोपासणं म्हणजे केवळ वेळ घालवणं नाही, तर छंद आयुष्याला रंग देणारे, मनाला समृद्ध करणारे आणि व्यक्तिमत्त्व घडवणारे आधारस्तंभ आहेत. म्हणूनच, प्रत्येकानं स्वतःसाठी असा एखादा कोपरा जपावा, जिथं मनमोकळेपणानं आनंद शोधता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 