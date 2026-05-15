Premium|Hoi An Lantern Festival Vietnam : कंदिलांचं शहर 'होई आन'; व्हिएतनाममधील या जागतिक वारसास्थळाची जादू पाहिलीत का? कंदिलांचं शहर आणि ओल्ड टाऊन!

मधुरा खिरेहोई आनमधून फिरताना प्रकर्षानं जाणवणारी आणि या शहराचं आगळंवेगळं वैशिष्ट्य म्हणता येईल अशी गोष्ट म्हणजे, इथल्या प्रत्येक घराबाहेर आणि दुकानाबाहेर टांगलेले कंदील! होई आनला जगभर ‘कंदिलांचं शहर’ म्हणून ओळखलं जातं. प्रत्येक महिन्यात पौर्णिमेच्या दिवशी इथं लँटर्न फेस्टिव्हल साजरं केलं जातं.आग्नेय आशियाच्या नकाशावर इंग्रजीतल्या ‘एस’ अक्षरासारखा आकार असलेला व्हिएतनाम समृद्ध ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आणि निसर्गसौंदर्यानं नटलेला देश आहे. पूर्वेला अथांग पसरलेला दक्षिण चीन समुद्र आणि पश्चिमेला घनदाट डोंगररांगांच्या कुशीत वसलेला हा देश एकेकाळी युद्धाच्या छायेत वावरत होता. आज मात्र या देशानं आपल्या आर्थिक प्रगतीनं जगाचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. उत्तरेकडचं हानोई हे राजधानीचं शहर, तर दक्षिणेकडील हो-चि-मिन्ह हे व्हिएतनाममधलं सर्वात मोठं शहर आहे. मी नुकताच व्हिएतनामचा दौरा करून आले, पण त्याबद्दल लिहायचं म्हटल्यावर सगळ्यात पहिलं स्थळ डोळ्यासमोर आलं, ते म्हणजे ‘होई आन’. तेच का? तर कदाचित मला वाटणाऱ्या ऐतिहासिक वारसास्थळांच्या आकर्षणामुळे असेल किंवा ‘व्हिएतनाम आणि युद्ध’ या समीकरणाच्या पलीकडं व्हिएतनामी संस्कृतीचे अन्य पैलू समजून घेण्याच्या उत्सुकतेपोटी असेल! बॅक टू द फ्युचर या गाजलेल्या हॉलिवूड सिनेमातला नायक जसा टाइम मशिनमध्ये बसून थेट भूतकाळात प्रविष्ट होतो, तसाच काहीसा अनुभव होई आनमधल्या ‘ओल्ड टाऊन’मध्ये पाऊल टाकल्यावर येतो! जणू काळानं या शहरावर आपली जादूची कांडी फिरवली आहे आणि शतकांपूर्वीचं सौंदर्य आजही तिथं जिवंत ठेवलं आहे.होई आन व्हिएतनामच्या किनारपट्टीवर वसलेलं, क्वांग नाम या प्रांतात असलेलं छोटंसं ऐतिहासिक शहर. होई आनला स्वतःचं विमानतळ किंवा रेल्वे स्टेशन नाही. त्यामुळे तिथं पोहोचण्यासाठी आधी दा नांग शहरात यावं लागतं. हानोई किंवा हो-चि-मिन्ह शहरातून दा नांगसाठी नियमित विमानं आहेत. दा नांगहून होई आनला टॅक्सी, बस किंवा रेल्वेनं पोहोचता येतं. होई आनला १९९९मध्ये युनेस्कोद्वारे जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे इथं फिरताना या जागेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं..व्यापारी बंदरपंधराव्या शतकात थु बॉन नदीच्या मुखाशी वसलेलं हे छोटंसं गाव जागतिक व्यापाराचं केंद्र होतं. समुद्राच्या लाटांवर स्वार होऊन आलेल्या चिनी, जपानी, भारतीय आणि युरोपीय व्यापाऱ्यांनी इथं आपली पावलं उमटवली. इथं केवळ मालाची देवाणघेवाण होत नव्हती, तर विविध संस्कृतींची सरमिसळही होत होती. व्यापाऱ्यांच्या गरजांनुसार या शहरानं स्वतःला घडवलं. जपानी व्यापाऱ्यांनी इथं आपल्या वास्तुकलेचा नमुना असणारा जपानी कव्हर्ड ब्रिज बांधला, तर चिनी व्यापाऱ्यांनी भव्य असेम्ब्ली हॉल्स उभारले. इथं आजही त्यांच्या पूर्वजांचं आणि देवतांचं स्मरण केलं जातं. भारताच्या किनारपट्टीवरून आलेले व्यापारी इथून मसाल्यांचा व्यापार करत असत. त्यामुळे इथल्या खाद्यसंस्कृतीमध्येही मसाल्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला.परंतु, काळाचं चक्र नेहमीच बदलत असतं. एकोणिसाव्या शतकात थु बॉन नदीच्या पात्रात गाळ साचू लागला आणि मोठी जहाजं किनाऱ्यापर्यंत पोहोचणं कठीण झालं. हळूहळू व्यापार उत्तरेकडील दा नांग बंदराकडे सरकला. होई आनमधली व्यापारी उलाढाल हळूहळू कमी झाली आणि या शहरात शांततेचं युग अवतरलं. पण हेच शहराच्या पथ्यावर पडलं! आधुनिकतेच्या वेगात इतर शहरं बदलली, पण होई आन आपल्या मूळ स्वरूपात तसंच राहिलं. आजही या शहराच्या अरुंद गल्ल्यांमधून फिरताना पंधराव्या शतकातील त्या गजबजलेल्या व्यापाराचा, किणकिणणाऱ्या नाण्यांचा आणि विविध भाषांच्या मिश्रणाचा जणू प्रतिध्वनी उमटतो. हे शहर म्हणजे इतिहासाचं एक जिवंत पान आहे!.वास्तुकलेचा वारसाहोई आनचं सौंदर्य त्याच्या प्राचीन वास्तुकलेत दडलेलं आहे. ही जुनी वास्तुकला विशेषतः ओल्ड टाऊनमध्ये पाहायला मिळते. या शहराचं आकर्षण म्हणजे जपानी कव्हर्ड ब्रिज. हा पूल सोळाव्या शतकात जपानी व्यापाऱ्यांनी बांधला होता. लाकडापासून तयार केलेला हा छपराचा पूल केवळ वाहतुकीसाठी उपयुक्त नव्हता, तर तो दोन भागांना जोडणारा सांस्कृतिक दुवा होता. पुलाच्या आत त्या काळातलं श्रद्धा आणि वास्तुकलेचा संगम दर्शवणारं एक छोटेखानी मंदिरही आहे. पुलाच्या दोन्ही बाजूंना असलेली शिल्पकला आणि अत्यंत बारकाईनं केलेलं नक्षीकाम यांच्यात जपानी आणि व्हिएतनामी शैलींचं सुंदर मिश्रण बघायला मिळतं.या शहराची खरी ओळख आहे, इथली जुनी व्यापारी घरं, म्हणजेच मर्चंट हाउसेस. ही घरं प्रामुख्यानं लाकडी असून, त्यांची रचना अरुंद पण लांबट आहे. उंच छप्पर, लाकडी खांब, कोरीव दरवाजे आणि हवेशीर अंगणं ही या घरांची वैशिष्ट्यं. या वास्तूंमध्ये चिनी, जपानी आणि स्थानिक व्हिएतनामी शैलींचा सुंदर संगम दिसतो. अनेक घरं शेकडो वर्षं जुनी असून आजही टिकून आहेत. ही घरं केवळ राहण्यासाठी नव्हती, तर त्याठिकाणी व्यापारही चालत असे. घराचा पुढचा भाग दुकानासाठी आणि मागचा भाग कुटुंबाच्या निवासासाठी वापरला जाई. अशा घरांमध्ये प्रकाश आणि हवा येण्यासाठी आतल्या भागात अंगण असतं. लाकडी बीम्स, कोरीव सजावट आणि पारंपरिक फर्निचर यांमुळे या घरांना एक वेगळीच शोभा येते. ही व्यापारी घरं त्या काळातल्या समृद्ध व्यापारसंस्कृतीचं प्रतीक आहेत. विविध देशांमधल्या व्यापाऱ्यांनी इथं आपलं बस्तान बसवलं होतं आणि त्यांचा प्रभाव या घरांच्या रचनेत आणि सजावटीत स्पष्ट दिसून येतो.शिंपीकामाची परंपराहोई आनचा शिंपीकामाचा वारसा पंधराव्या शतकातल्या सागरी रेशीम मार्गाशी (मेरिटाइम सिल्क रोड) जोडलेला आहे. त्यावेळी व्हिएतनाममधला क्वांग नाम प्रांत रेशीम उत्पादनासाठी प्रसिद्ध होता. इथल्या तुतीच्या बागा आणि रेशीम किड्यांच्या पालनामुळे स्थानिक स्तरावर दर्जेदार रेशीम उपलब्ध व्हायचं. व्यापारी बंदरातून या रेशमी कापडाची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत असे.होई आनमधली अनेक कुटुंबं पिढ्यान्पिढ्या कापड विणण्याचं आणि कपडे शिवण्याचं काम करत होती. सुरुवातीला हे काम केवळ स्थानिकांसाठी आणि राजघराण्यांसाठी केलं जाई, पण जसंजसं विदेशी व्यापारी इथं येऊ लागले, तसं इथल्या शिंप्यांनी विविध देशांच्या कपड्यांच्या शैली आत्मसात केल्या.साधारण १९९०च्या दशकात जेव्हा व्हिएतनामनं पर्यटनासाठी आपली दारं उघडली, तेव्हा होई आनमधल्या टेलरिंग व्यवसायानं कात टाकली. पर्यटकांना इथला कापडाचा दर्जा आणि शिंप्यांचं कौशल्य आवडलं. इथले शिंपी इतके कुशल होते, की ते केवळ २४ तासांच्या आत एखादा कोट किंवा ड्रेस हुबेहूब शिवून देऊ शकत असत. आज होई आनमध्ये ५००हून अधिक टेलरिंग शॉप्स आहेत. आता हे शहर जगातल्या काही मोजक्या ठिकाणांपैकी एक आहे, जिथं आवडीचं कापड निवडून, स्वतःचं माप देऊन अगदी कमी वेळात आणि कमी किमतीत कस्टम-मेड कपडे शिवून मिळतात..कंदिलांचं शहरहोई आनमधून फिरताना प्रकर्षानं जाणवणारी आणि या शहराचं आगळंवेगळं वैशिष्ट्य म्हणता येईल अशी गोष्ट म्हणजे, इथल्या प्रत्येक घराबाहेर आणि दुकानाबाहेर टांगलेले कंदील! होई आनला जगभर ‘कंदिलांचं शहर’ म्हणून ओळखलं जातं. असं मानलं जातं, की चिनी व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या घराबाहेर खूण म्हणून आणि घराला शोभा आणण्यासाठी कंदील टांगण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला हे कंदील केवळ त्यांच्या पूर्वजांची आठवण किंवा घराचं सौभाग्य म्हणून वापरले जात असत. हळूहळू ही पद्धत स्थानिक व्हिएतनामी लोकांनीही आपले पारंपरिक रूप देऊन स्वीकारली. स्थानिक लोककथांनुसार, सा युंग नावाच्या एका व्यक्तीनं होई आनमध्ये आधुनिक कंदील तयार करण्याच्या कलेला खऱ्या अर्थानं सुरुवात केली. त्यानं कंदिलांच्या सांगाड्यासाठी बांबूचा आणि आवरणासाठी रेशमी कापडाचा वापर करण्याची पद्धत शोधली. त्यानं तयार केलेले कंदील इतके सुंदर असत, की सण-समारंभाच्यावेळी संपूर्ण शहरात त्यांची मागणी वाढू लागली. त्याकाळी कंदिलाचा सांगाडा तयार करण्यासाठी वापरला जाणारा बांबू आधी मीठ घातलेल्या पाण्यात उकळला जाई आणि वाळवला जाई, जेणेकरून त्याला वाळवी लागणार नाही आणि तो लवचिक राहील.आजही इथं तयार होणारे कंदील व्हिएतनाममधल्या डोंगरासारख्या भागातून येणाऱ्या उच्च दर्जाच्या रेशमामुळे राजेशाही दिसतात. या रेशमी कापडामुळे कंदिलातून पडणारा प्रकाश अतिशय मृदू आणि मनमोहक वाटतो. प्रत्येक महिन्यात पौर्णिमेच्या दिवशी इथं लॅटर्न फेस्टिव्हल साजरं केलं जातं. या रात्री शहरातले विजेचे दिवे बंद करून, संपूर्ण शहर केवळ कंदिलांच्या प्रकाशात न्हाऊन निघतं. याच वेळी थु बॉन नदीत मृतांच्या आत्म्यांना शांती मिळावी म्हणून छोटे कागदी दिवे सोडण्याची परंपराही आहे. पर्यटकांसाठी रोज सायंकाळी साडेसहा ते नऊच्या दरम्यान या नदीवर लँटर्न बोट राइड्स असतात.शॉपिंगप्रेमींसाठी स्वर्गहोई आन म्हणजे शॉपिंगप्रेमींसाठी स्वर्गच! कस्टम-मेड कपड्यांबरोबरच इथं चामड्याच्या वस्तूंचंही मोठं मार्केट आहे. हस्तनिर्मित चामड्याचे बूट्स, बॅग्ज, बेल्ट्स, जॅकेट्स या वस्तू प्रसिद्ध आहेत. विशेष म्हणजे, तुम्ही तुमच्या पायाच्या मापाप्रमाणे ऑर्डर देऊन बूट शिवून घेऊ शकता. व्हिएतनामचा पारंपरिक पोशाख आऊ याई, फोल्डिंग कंदील, मातीची भांडी, सुव्हनिअर्सचे असंख्य प्रकार अशा अनेकानेक वस्तूंच्या खरेदीसाठी होई आनच्या नाइट मार्केटमध्ये पर्यटक गर्दी करतात. स्थानिक बाजारपेठांमध्ये वस्तूंची किंमत थोडी जास्त सांगितली जाते, त्यामुळे तिथं जरा प्रेमानं घासाघीस करा आणि खरेदीसाठी इथल्या गल्ल्यांमधून फिरताना प्रसिद्ध कोकोनट कॉफीचा आस्वाद घ्यायला विसरू नका!चुकवू नये असं काही!तुम्ही होई आनला जाणार असाल, तर इथून जवळच असलेल्या कॅम थॅन या गावातली बांबू बोटीची फेरी चुकवू नका. नारळाच्या बागांनी वेढलेल्या या गावात थंग चाय नावाच्या बोटीची फेरी असते. ही बोट गोल टोपलीसारखी असते. ती पूर्णतः बांबूपासून विणलेली असते आणि पाणी आत येऊ नये म्हणून तिला खालून डांबर किंवा नैसर्गिक तेलाचा थर लावला जातो. या टोपलीवजा बोटीत बसल्यानंतर व्हिएतनामची खासियत असणारी शंकूच्या आकाराची टोपी घातलेले स्थानिक नावाडी नारळाच्या झाडांनी वेढलेल्या कालव्यांमधून फिरवून आणतात. शांत पाणी, आजूबाजूला हिरवीगार झाडं आणि पक्ष्यांचा किलबिलाट यामुळे हा एक अविस्मरणीय अनुभव ठरतो. या राइडचं मुख्य आकर्षण म्हणजे बास्केट बोट डान्स. यात नावाडी आपली बोट पाण्यात अतिशय वेगानं गोलाकार फिरवतात. पाण्याची कारंजी उडवत नावाडी ज्या नृत्यवजा हालचाली करतात, त्या पाहण्यासारख्या असतात.आपल्या सौंदर्यानं पर्यटकांना भुरळ घालणारं, शॉपिंगप्रेमींना आकर्षित करणारं, इतिहासप्रेमींना थक्क करणारं आणि प्रवास संपल्यानंतरही मनात रेंगाळत राहणारं होई आन मन रिझवतंच!मधुरा खिरे पुणेस्थित भरतनाट्यम् नृत्यशिक्षिका व हौशी पर्यटक आहेत. 