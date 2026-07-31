Premium|Natural Face Oils : होममेड फेस पॅक्स आणि फेस ऑइल्स

सर्व प्रकारच्या त्वचेला उपयुक्त आणि टीनएजर्सपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच होममेड फेस पॅक्स आणि फेस ऑइल्स वापरू शकतात. मात्र, लक्षात ठेवा, सेन्सिटिव्ह स्किन असेल तर कोणतेही प्रॉडक्ट वापरायच्या आधी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.हल्ली बाजारात, अगदी ऑनलाइन बाजारातही वेगवेगळ्या प्रकारची भरपूर कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट्स उपलब्ध आहेत. हर्बल, आयुर्वेदिक, होममेड, ऑरगॅनिक, नॅचरल आणि इतर बऱ्याच वैशिष्ट्यांनी हायलाइट केलेली प्रॉडक्ट्स आपल्याला आकर्षित करत असतात. जणू काही ही प्रॉडक्ट्स खास आपल्याच त्वचेसाठी तयार केलेली असावीत. काही ब्रँड्स माहितीतले असतात, तर काही अगदीच नवीन, जस्ट लाँच झालेले. त्यांच्या किमतींमध्येही खूप फरक असतो. काही प्रॉडक्ट्सची किंमत साधारण, परवडणारी असते, तर काहींची खूप जास्त. अशा वेळी कोणते प्रॉडक्ट घ्यावे असा संभ्रम नक्कीच होतो. नैसर्गिक घटक असलेल्या महागड्या प्रॉडक्ट्सची पूर्ण रेंज जर घ्यायची नसेल, तर त्यातली काही प्रॉडक्ट्स तुम्ही तुमच्या घरी असलेले साहित्य वापरून फेस पॅक्स तयार करू शकता. या लेखात बघू या नैसर्गिक घटक वापरून महागड्या प्रॉडक्ट्सचा इफेक्ट देणाऱ्या, घरच्या घरी करता येतील अशा फेस पॅक्स आणि फेस ऑइल्सविषयी - .फेस पॅक्समुलतानी माती, चंदन पावडरचा पॅकमुलतानी माती २ चमचे, चंदन पावडर १ चमचा, ओटमील पावडर १ चमचा, मध अर्धा चमचा आणि पेस्ट तयार करायला रोझ वॉटर हे साहित्य वापरून उत्तम पॅक तयार करता येतो. हा पॅक १० ते १५ मिनिटे लावून ठेवावा. हलक्या हाताने स्क्रब करत धुऊन घ्यावा. नंतर त्वचा हायड्रेट करावी. चेहऱ्यावरील मृत त्वचा निघून जाते, टॅन कमी होते, चेहरा टवटवीत आणि फ्रेश जाणवतो. हा पॅक आठवड्यातून एकदा लावता येतो. नॉर्मल आणि ऑयली त्वचेसाठी खूप छान इफेक्ट मिळतो. ड्राय त्वचा असेल तर दही घालून पॅक तयार करावा.अँटिसेप्टिक टर्मरिक पॅकघराघरात सहज उपलब्ध असणारी बहुगुणी हळद अँटिसेप्टिक आहे आणि तिचे इतर फायदेही आहेत. हळदीमध्ये त्वचेला सौम्य ब्लीचिंग करण्याची क्षमता आहे. तसेच दह्यामध्येदेखील हे गुण आहेत. त्यामुळे चिमूटभर हळद, २ चमचे दही आणि थोडे बेसन घेऊन चांगले फेटून घ्यावे आणि पॅक तयार करावा. हा पॅक त्वचेवरील टॅन कमी करतो, डेड स्किन सेल्स काढून टाकतो आणि त्वचेला एक सॉफ्ट आणि ग्लोइंग टेक्स्चर देतो. हाच पॅक संपूर्ण शरीरालादेखील लावता येतो. सर्व प्रकारच्या त्वचेला सूट होणारा पॅक आहे, तरीही त्वचा ड्राय असल्यास पॅक धुतल्यानंतर त्वचा लगेच हायड्रेट करावी.आल्मंड पॅकभिजवलेल्या बदामाची पेस्ट तयार करून त्यात एग व्हाइट घालावे आणि पॅक तयार करावा. हा पॅक १५ ते २० मिनिटे लावून नंतर कोमट पाण्याने धुऊन घ्यावा. त्वचेवर खूप छान ग्लो येतो. ड्राय स्किनसाठी हा उत्तम पॅक आहे..पपाया पॅकत्वचा जर टॅन झाली असेल आणि पिगमेंटेंशन असेल, तर २ चमचे पपईचा गर घ्यावा. त्यात १ चमचा मध आणि थोडी मलई घालावी. २० मिनिटे त्वचेला पॅक लावून ठेवावा आणि नंतर गार पाण्याने चेहरा धुऊन घ्यावा. पपईमध्ये असलेल्या पॅपेन एन्झाइममुळे टॅन कमी होऊन त्वचा उजळते. मध त्वचेला हायड्रेट करतो आणि मलई त्वचेला पोषण देऊन त्वचा सॉफ्ट करते.इन्स्टंट ग्लो पॅकइन्स्टंट ग्लो हवा असेल तर १ चमचा ॲलोव्हेरा जेल घ्यावे. त्यात थोडे ग्लिसरीनचे थेंब घालावेत. चांगले मिक्स करून चेहऱ्याला १५ मिनिटे लावून ठेवावे. नंतर गार पाण्याने धुऊन घ्यावे.अँटी-एजिंग पॅकथोड्या दह्यात अर्धे केळे मॅश करून त्यात अर्धा चमचा मध घालावा. त्वचेला एक उत्तम अँटी-एजिंग पॅकचे पोषण मिळेल. दही एक नॅचरल क्लीन्सिंग आणि ब्लीचिंग एजंट आहे. त्यात लॅक्टिक ॲसिड असते, जे त्वचेवरील मृत त्वचा काढून त्वचेला हायड्रेशन देते.स्किन पॉलिशिंग पॅककॉफी, साखर आणि ओट्सची पावडर दह्यात मिक्स करून त्यात थोडे नारळाचे तेल घालावे आणि पेस्ट तयार करावी. हा एक उत्तम बॉडी आणि फेस पॉलिशिंग पॅक आहे. हा पॅक त्वचेला सॉफ्ट, सिल्की आणि तजेलदार करतो. तसेच टॅनदेखील कमी करतो. या पॅकचा वापर आठवड्यातून एकदा करावा. सगळ्या स्किन टाइप्सला सूट होणारा पॅक आहे.अँटी-पिंपल्स पॅकत्वचेवर पिंपल्स असल्यास १ चमचा मुलतानी माती, अर्धा चमचा चंदन पावडर, अर्धा चमचा नीम पावडर आणि अर्धा चमचा केलामाईन क्ले रोझ वॉटरमध्ये मिक्स करावी. त्यात काही थेंब टी ट्री ऑइल घालावे. हा पॅक पिंपल्स आणि ॲकने असलेल्या त्वचेवर आठवड्यातून दोन वेळा लावावा. १५ मिनिटे ठेवून नंतर धुऊन घ्यावा. नंतर ॲलोव्हेरा जेल लावून त्वचा हायड्रेट करावी. नक्कीच फायदा होतो..फेस ऑइल्सत्वचेसाठी ऑइल वापरायचे असल्यास नॉन कोमेडोजेनिक ऑइल वापरावे. बदामाचे तेल, तिळाचे तेल याबरोबरच ऑलिव्ह, आर्गन, ॲप्रिकॉट, वॉलनट, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑइल, रोझ हिप ऑइल इत्यादी सगळी बेस ऑइल्स आहेत. या साऱ्या तेलांमध्ये त्वचेला पोषण देऊन लवचिक करण्याचे गुणधर्म आहेत. ही तेले आहे तशीच किंवा कॉम्बिनेशनमध्ये मिक्स करून चेहऱ्याला आणि शरीराला मसाज करू शकता. रात्री झोपायच्या आधी मसाज केल्यास त्वचा हील होते आणि शांत झोप लागते.लॅव्हेंडर ऑइल, फ्रान्किन्सन्स ऑइल, रोझ ऑइल, टी ट्री ऑइल अशी काही इसेन्शियल ऑइल्स बाजारात उपलब्ध आहेत, त्यांचाही वापर करू शकता. या इसेन्शियल ऑइल्सचे काही थेंब बेस ऑइल अथवा कॅरियर ऑइलमध्ये मिक्स करावेत. या तयार मिक्स ऑइलने त्वचेला मसाज करावा. बेस ऑइल एकेक किंवा दोन-तीन ऑइल्सचे कॉम्बिनेशन करून करू शकता. उदाहरणार्थ, कोकोनट, ऑलिव्ह आणि बदामाचे तेल समप्रमाणात मिक्स करून त्यात फ्रान्किन्सन्सचे काही थेंब घालून एक स्किन नरीशिंग आणि ग्लोइंग ऑइल तयार करू शकता.वर दिलेल्या होममेड रेसिपीज जरूर ट्राय करून बघा, तुमच्या त्वचेला नक्कीच फायदा होईल. सर्व प्रकारच्या त्वचेला उपयुक्त आणि टीनएजर्सपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच हे पॅक्स आणि ऑइल्स वापरू शकतात. सेन्सिटिव्ह स्किन असेल तर कोणतेही प्रॉडक्ट वापरायच्या आधी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.स्वप्ना साने नागपूरस्थित कॉस्मेटॉलॉजिस्ट आणि ब्यूटी थेरपिस्ट आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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