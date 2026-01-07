Premium|Smart Shopping: गिल्ट-फ्री शॉपिंगसाठी या आहेत खास टिप्स

एखादी व्यक्ती शॉपोहोलिक असू शकते, म्हणजेच त्या व्यक्तीला खरेदीचं व्यसन लागू शकतं! म्हणूनच खरेदीचा आनंद घेताना त्याचं व्यसनात रूपांतर होणार नाही, याची शॉपिंग मनापासून आवडणाऱ्या प्रत्येकानं काळजी घ्यायला हवी. शॉपिंग न आवडणारे तसे फार कमी असतात, कारण सामान्यतः प्रत्येकाला कसल्या ना कसल्या खरेदीची आवड असतेच. एखाद्या आजींना बाजारात जाऊन, स्वतः पडताळून भाजी खरेदी करण्यात आनंद मिळतो, तर एखाद्या बुकवर्मला पुस्तकखरेदीतून आनंद मिळतो. एखादी छोटी मुलगी पॉकेट मनी वापरून खाऊची खरेदी करून खूश होईल, तर एखादी युवती कपड्यांच्या खरेदीत समाधान मिळवेल. पण हल्ली झालंय काय, लोकांच्या हातात पैसा जास्त खेळतोय. क्रयशक्ती वाढल्यामुळे आणि गोष्टी सहज उपलब्ध होत असल्यामुळे खरेदीचं प्रमाणही वाढलंय. त्यात विविध अॅप्समुळे वाटेल तेव्हा वाटेल त्या गोष्टी घरपोच मागवता येतात. या सोयींमुळे कधीकधी उगाचच पैसे खर्च होतात आणि नंतर गिल्टी वाटायला लागतं. मग करायचं काय, तर शॉपिंग करताना काही नियम पाळले तर खरेदीचा आनंदही घेता येतो, पैसे वाया जात नाहीत आणि गिल्टीही वाटत नाही. त्यासाठीच्या या काही टिप्स - .डिस्काउंट नको, गरज पाहा ः हल्ली ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्हीकडे सतत कसले ना कसले सेल्स सुरू असतात... एंड ऑफ रीझन सेल, क्लिअरन्स सेल, बाय वन गेट वन फ्री वगैरे. सेल म्हटलं की खरेदी आवडणाऱ्यांचे डोळे चमकतात. नाही नाही म्हणत पावलं त्या दिशेनं वळतातच. मग अशा वेळी घ्याव्याशा वाटणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीबाबत काही प्रश्न स्वतःलाच विचारावेत. ही वस्तू आपण किती वापरणार आहोत? ही वस्तू घेण्याचे पैसे आत्ता आपल्याकडे आहेत का? आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे याची आपल्याला खरंच गरज आहे का? यातल्या एकाही प्रश्नाचं उत्तर ‘नाही’ असं आलं, तर खरेदी करण्यापासून स्वतःला रोखायला हवं.टिकाऊ घ्या : पाचशे रुपयांत तीन शर्ट, २९९मध्ये दोन बॅग्ज अशा अनेक ऑफर्स विक्रेते देत असतात. या ऑफर्समधून वस्तू घेताना वस्तूचा दर्जा तपासून पाहावा. स्वस्तातील तीन वस्तू घेण्यापेक्षा थोडे जास्त पैसे देऊन जास्त काळ टिकेल अशी वस्तू घ्यावी. कारण वस्तू दर्जेदार नसेल, तर ती लवकर खराब होते आणि पुन्हा ती घेण्यासाठी पैसे खर्च करावे लागतात. .‘इम्पल्स बाय’ नको : हल्ली ई-कॉमर्स वेबसाइट्सवर फारच इंटरेस्टिंग गोष्टी मिळतात. म्हणजे जमिनीवर बसण्याच्या आसनापासून बुकमार्कपर्यंत, कपड्यांपासून कपडे वाळत घालायच्या स्टँडपर्यंत सर्व काही. बरेचदा होतं काय, की गरज नसते पण स्वस्त आणि मस्त आहे म्हणून आपल्याला ऑनलाइन वस्तू घेण्याचा मोह होतो. अशावेळी ती वस्तू कार्टमध्ये अॅड करून ठेवावी किंवा विशलिस्टमध्ये टाकावी. लगेच ‘बाय नाऊ’वर क्लिक करू नये. दोन दिवसांनी पुन्हा अॅप उघडून बघावं. बरेचदा आपण ही वस्तू नाही घेतली ते बरं झालं हे जाणवतं. आणि खरंच त्या वस्तूची गरज असेल, तर घेऊन टाकावी. गरज असते तेव्हा गिल्ट यायचा प्रश्नच येत नाही.से नो टू स्ट्रेस शॉपिंग : काहींना स्ट्रेस इटिंग करायची सवय असते, तर काहींना स्ट्रेस शॉपिंग. काहीतरी ‘घेतलं’ की मनाला बरं वाटतं. अशी खरेदी केल्यानं खरंच मनावरचा ताण हलका होणार असला, तरी थोडं थांबा. इम्पल्स बाय करण्याआधी जरा विचार करा. आणि अगदीच काही घ्यायचंच असेल तर एखादी छोटी वस्तू घ्या किंवा सरळ मूड छान होईल असं काहीतरी कम्फर्ट फूड खाऊन ताण हलका करता येऊ शकतो. .महिन्याचं बजेट : दर महिन्याला एक बजेट ठरवावं. आपल्याला स्वतःचे नियमित खर्च माहीत असतात. ते सोडून आपण किती खर्च करू शकतो याची एक लिमिट ठरवावी. ती संपल्यानंतर अनावश्यक गोष्टींसाठी अजिबात खर्च न करण्याची स्वतःला सवय लावावी लागेल. कारण नियमित खर्च झाल्यानंतर खरंतर इतर गोष्टींसाठी पैसे खर्च होण्याचं काही कारण नसतं, आणि ते होत असतील तर तुम्ही अनावश्यक खर्च करताय हे समजून घ्यायला हवं.ऑफ-सीझन शॉपिंग : खरेदीवरचे पैसे वाचवायचे असतील, तर ऑफ-सीझन शॉपिंग करता येईल. सणावाराचे दिवस म्हणजेच सीझन असला, की किमती वाढतात. त्यामुळे ऑफ-सीझनमध्ये खरेदी करा. कपड्यांच्या खरेदीचं उदाहरण घेऊ. नवरात्र-दसरा-दिवाळीची खरेदी नवरात्र सुरू व्हायच्या आधी करता येईल. अर्थात त्यासाठी लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो करायचा अट्टाहास नसेल तर हे शक्य आहे.सेल्सवर लक्ष हवे : वर म्हटल्याप्रमाणे वर्षभर कुठले ना कुठले सेल सुरू असतात. एखादी वस्तू जेव्हा घ्यायचीच असते, तेव्हा या सेल्समधून घेता येते. आधी पाहून ठेवायची, सगळा अभ्यास करून ठेवायचा आणि सेल सुरू झाला की खरेदी करायची. पैसेही वाचतात, ऑफर्सही मिळतात. .Premium|Street Shopping: मॉल्सपेक्षा स्ट्रीट शॉपिंगची क्रेझ; बजेटमध्ये हटके फॅशन.क्रेडिट कार्ड वापरताना : क्रेडिट कार्ड ही खरेदीसाठीची उत्तम सोय आहे, मात्र त्याचा अतिरेकी वापर घातकी ठरू शकतो. त्यामुळे क्रेडिट कार्ड वापरताना जेवढी रक्कम तुम्ही क्रेडिट कार्डाने देणार आहात, तेवढी रक्कम तुमच्या अकाउंटवर असायला हवी, असे मला वाटते. कारण क्रेडिट कार्डाची लिमिट स्पेंडिंग कपॅसिटीपेक्षा जास्त असू शकते. त्यामुळे अवाजवी खर्च होण्याची शक्यता वाढते. क्रेडिट कार्ड वापरणं म्हणजे उसने पैसे घेऊनच वस्तू खरेदी करण्यासारखं असतं. त्यामुळे सोप्या शब्दांत सांगायचं, तर तुम्ही ती वस्तू कर्ज काढून घेत नाहीये ना याकडे लक्ष हवं. तरच क्रेडिट कार्डाचं बिल भरण्याचं टेन्शन राहणार नाही.स्वतःला बक्षीस द्या : स्वतःसाठी काही ध्येयं ठरवून घ्या आणि ते पूर्ण झाल्यावर स्वतःला बक्षीस द्या. उदाहरणार्थ, मी माझा स्क्रीन टाइम कमी करेन. झोपण्याआधी मोबाईल बघण्याऐवजी पुस्तक वाचेन किंवा गाणी ऐकेन. हे मी महिनाभर पाळलं, तर मी स्वतःसाठी एखादं छानसं बक्षीस घेईन. यामुळे चांगल्या सवयीही लागतील आणि खरेदी केल्याचा आनंदही मिळेल.शिस्तप्रिय साथीदार हवा : खरेदी करायला जाताना सोबत अशा व्यक्तीला घेऊन जा, जी तुम्हाला अनावश्यक खरेदी करण्यापासून रोखेल. म्हणजे तुम्ही गरज नसतानाही एखादी वस्तू घेऊ या असा विचार करू लागलात, की त्या व्यक्तीने तुम्हाला त्या वस्तूची गरज कशी नाही, हे पटवून दिलं तर तुम्ही ती खरेदी करणार नाही. पण त्यासाठी स्वभावानं कडक, शिस्तीची, स्वतः उगाच खरेदी न करणारी आणि तुम्ही जिचं ऐकाल अशी व्यक्ती सोबत हवी. अशी व्यक्ती तुमचा अनावश्यक खर्च नक्की वाचवते, हा माझा अनुभव आहे. .Premium|Books Shopping: ॲड टू कार्ट की ॲड टू मेमरी.? खरेदीचे बदलते स्वरूप.!.काही वर्षांपूर्वी कन्फेशन्स ऑफ अ शॉपोहोलिक नावाचा सिनेमा पाहण्यात आला होता. आवडला मला, छान लाइट हार्टेड रॉमकॉम सिनेमा. या सिनेमामुळे मनोरंजनही झालं, आणि माहितीतही भर पडली. एखादी व्यक्ती शॉपोहोलिक असू शकते, म्हणजेच त्या व्यक्तीला खरेदीचं व्यसन लागू शकतं! म्हणूनच खरेदीचा आनंद घेताना त्याचं व्यसनात रूपांतर होणार नाही, याची शॉपिंग मनापासून आवडणाऱ्या प्रत्येकानं काळजी घ्यायला हवी. नवीन वर्ष सुरू झालंय, त्यानिमित्तानं गिल्ट-फ्री, आनंददायी खरेदीचा संकल्प करू या? 