Premium|Urban Terrace Gardening Guide : कुंडी भरताना ही एक चूक टाळा, झाडे राहतील कायम तंदुरुस्त

डॉ. तृप्ती करेकट्टी/डॉ. दिलीप माळीगेल्या काही लेखांमधून आपण कुंडी कोणती निवडावी, माती आणि मातीऐवजी वापरण्यासाठीचे पर्यायी मिश्रण, मातीची पोषणद्रव्ये वाढण्यासाठी घरगुती कंपोस्ट या गोष्टी पहिल्या. आता प्रश्न येतो तो कुंडी किंवा ग्रो बॅग भरायची कशी? हा प्रश्न तुम्हाला कदाचित गमतीशीर वाटेल. त्यात विचारण्यासारखे काय आहे? कुंडीत माती तर भरायची आहे. पण, कुंडीत माती वगैरे ‘पॉटिंग मिश्रण’ भरायची विशिष्ट पद्धत असते आणि ती जमली, तर पुढील अनेक अडचणी आणि कष्ट कमी होतात. कुंडीमध्ये पाणी साचून राहणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी, नाहीतर मुळे कुजतात. त्यासाठी जसे हलके, भुसभुशीत, पाण्याचा योग्य निचरा होणारे माती-मिश्रण गरजेचे आहे, तसेच ते मिश्रण कुंडीमध्ये योग्यरितीने भरणे गरजेचे आहे. झाडाच्या गरजेनुसार एकदा कंटेनर निवडला, की या कंटेनरमधून पाणी निचरा होण्याची सोय आहे ना याची प्रथम खात्री करून घेणे अतिशय गरजेचे आहे. कुंडीला तळाशी आवश्यक तेवढी छिद्रे हवीत. ग्रो बॅगमधून पाणी बाहेर झिरपून जायला हवे. माती भरताना चुकते काय, तर काही दिवसांनी पाण्याबरोबर माती वाहून जाताना माती अडकून हळूहळू ही छिद्रे बंद होतात. मग पाणी साठायला लागते आणि झाडाचे आरोग्य खराब होते. झाड सुकू लागते. आपल्याला वाटते पाणी कमी पडते आहे आणि आपण आणखी पाणी घालतो. त्यामुळे माती भरताना घ्यायची काळजी खरेतर या छिद्रांची आहे. हे जमले तर झाडाचे आरोग्य चांगले राहते आणि बागकाम सोपे होते, आनंददायी होते. .Premium|Urban Terrace Gardening Guide : शहरात गच्चीवर ‘ग्रीन कॉर्नर’; सेंद्रिय टेरेस गार्डनिंग, किचन गार्डन आणि शहरी शेतीचा हिरवा प्रवास.नागपंचमी जवळ आली, की आजीची लाह्या करायची लगबग सुरू व्हायची. मनासारखे जोंधळे मिळाले की ती म्हणायची ‘उमलं’ घालायला पाहिजे. ‘म्हंजे काय गं आजी?’ असं विचारल्यावर म्हणायची, ‘अगं या कडक टपोर ज्वारीतून लाह्यांची फुलं उमलतात ना, म्हणून त्याला ‘उमलं घालणं’ म्हणतात. चांगल्या लाह्या हव्या असतील तर चांगले जोंधळे हवेत आणि त्यावर उमलं घालण्याची प्रक्रिया व्यवस्थित घडायला हवी.’ कुंडी भरण्याचे काम तसेच आहे.छिद्रे बुजू नयेत म्हणून ती खापरीच्या तुकड्यांनी झाकून घ्यावीत. यावर मग आपल्याकडे असेल ते साहित्य वापरून म्हणजे विटांचे तुकडे, खंगर, क्ले बॉल, कोळशाचे तुकडे, निदान नारळाच्या शेंड्या वापरून दीड-दोन इंचाचा एक थर करावा. या भरड साहित्यापासून तयार झालेला थर पाण्याचा निचरा होण्यास फायदेशीर ठरेल. आपण कुंडीत घातलेली माती आणि पोषकद्रव्ये या थरापर्यंत झिरपत येऊन बाहेर वाहून जाऊ नयेत म्हणून यावर आता आणखी एक थर घालायचा. यासाठी अंगणातील सुकलेला पाचोळा, नारळाचा चोथा वगैरे वापरता येईल किंवा १०० ते १५० जीएसएमचे जिओफॅब्रिक वापरता येईल. आता या थरावर माती, कोकोपीट, कंपोस्ट, शेणखत, वाळू, परलाइट इत्यादी मिसळलेले पॉटिंग मिक्स भरायचे आणि यात रोप लावायचे. झाडाभोवती पॉटिंग मिक्स घट्ट दाबून भरायचे. पोकळी अजिबात राहणार नाही याची काळजी घ्यायची. मात्र कुंडी काठोकाठ मातीने भरायची नाही. वरच्या बाजूला एक-दोन इंच रिकामी जागा हवी. पाणी घालण्यासाठी, नंतर पोषकद्रव्ये देण्यासाठी आणि महत्त्वाचे म्हणजे मल्चिंगसाठी. मल्चिंग म्हणजे जमिनीच्या उघड्या पृष्ठभागास आच्छादित करणे. मल्चिंगमुळे मातीतील बाष्पीभवन कमी होते आणि पाण्याची बचत होते, तसेच जमिनीतील क्षार वर येण्याचे प्रमाण घटते आणि तण कमी उगवते. मल्चिंग नैसर्गिक (पाचोळा, भुसा, खडी, क्ले बॉल इत्यादी) किंवा प्लॅस्टिक शीटचे असू शकते..आणखी एक काळजी घ्यायला हवी. कुंड्या किंवा ग्रो बॅग्ज थेट छतावर ठेवल्या, की छिद्रे बंद होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे छतावर लोखंडी किंवा विटा आणि फरशी वापरून पायरीसारखी रचना करून त्यावर कुंड्या/ग्रो बॅग्ज ठेवल्या, तर पाण्याच्या निचऱ्याच्या दृष्टीने आणि तापलेल्या छतापासून झाडांना वाचवणे या दोन्हीसाठी मदत होते.अशा पद्धतीने कुंडी भरून तयार ठेवायची आणि योग्य हवामान झाले, की सीझनप्रमाणे बियाणे किंवा रोप यात लावायचे. पावसाळ्यात आपल्याला काय लावता येईल याची माहिती पुढील लेखांमधून घेऊ या.डॉ. तृप्ती करेकट्टी व डॉ. दिलीप माळी प्राध्यापक असून, गेली दहा वर्षे नैसर्गिक/सेंद्रिय शेती व टेरेस गार्डनिंगचा प्रचार-प्रसार करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.